Дежавю. Судейство снова помешало «Спартаку» обыграть «Урал»

Московский «Спартак» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. В первом тайме Квинси Промес вывел вперед хозяев поля, отличившись на 21‑й минуте. Ответный мяч на 67‑й минуте забил Юрий Железнов. Ответная игра команд пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.

«Спартак» без Соболева, но с вернувшимся Мозесом

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«Полторы недели назад “Спартак” и “Урал” провели ярчайший матч на “Открытие Банк Арене” в рамках восемнадцатого тура РПЛ, завершившийся вничью — 2:2. Екатеринбуржцы дважды лидировали по ходу той встречи благодаря голам Влута с пенальти и Бикфалви, но столичный клуб отыгрывался благодаря дублю Литвинова. К сожалению, классный по содержанию матч омрачила грубейшая ошибка главного арбитра Виталия Мешкова, не засчитавшего чистый гол Соболева в концовке второго тайма из-за своего поспешного свистка, которым он зафиксировал “липовый” фол в атаке со стороны Мартинса. Мы надеялись, что после кубкового противостояния этих команд все будут обсуждать, в первую очередь, содержание игры, а не судейские моменты.

“Спартак” являлся фаворитом этого полуфинального противостояния. Но десять дней назад в матче чемпионата все прекрасно видели, что “Уралу” в его нынешнем состоянии по силам дать серьёзный отпор столичному клубу. Хозяева в первой полуфинальной игре не могли рассчитывать на травмированных Чернова и Умярова, а также на дисквалифицированных Селихова, Соболева и Николсона. Зато в заявку на матч попал Мозес, восстановившийся после тяжёлой травмы ахилла. У гостей в лазарете находились Сиссе, Газинский и Агеев, а Бевеев не смог выйти на поле из-за перебора жёлтых карточек.

Абаскаль сделал пять изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против “Факела”. Вместо Селихова, Денисова, Зобнина, Зиньковского и Соболева с первых минут появились Максименко, Тавареш, Мартинс, Игнатов и Мелёшин. Гончаренко, в свою очередь, совершил четыре перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Торпедо”. Эмерсона, Бевеева, Ранджеловича и Бикфалви сменили Бегич, Гогличидзе, Сунгатулин и Юшин».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» Матч был очень сложным. Сложнее, чем матч в чемпионате с «Уралом». Могло показаться, что мы контролировали игру после первого гола. Но эта команда с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Они умеют выживать в разных ситуациях — и сегодня это произошло. Мы не смогли конвертировать свое преимущество. Не ищу оправданий, не хочу, чтобы это звучало как оправдания, но были сложности с полем, оно было на руку сопернику. Ждем весны, чтобы этот компонент улучшался. Почему не играл с первых минут Зиньковский? Ответ очень простой: он не вышел, потому что это другой матч. В Кубке у нас нет Шамара, нет Соболева. Подачи бы не работали. А при равном счете это было уместно, чтобы было больше подач.

Промес продолжает забивать

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отдает должное игрокам «Урала» и хвалит главного бомбардира «Спартака», который продолжил пополнять свой голевой счет.

«Команда Виктора Гончаренко смело, высоко прессинговала в дебюте матча, так что игра поначалу шла на половине поля "Спартака". Да и в целом первую четверть часа у красно-белых не было перевеса. Происходившее на поле напоминало перетягивание каната: то одни чуть-чуть тянут в свою сторону, то другие.

Потом "Урал" немного сбавил, следуя игровой аритмии, и мы увидели ещё одно доказательство тому, что против сегодняшнего "Спартака" очень опасно глубоко садиться к своим воротам. Абаскаль умеет хорошо насыщать штрафную и придумывать, как вскрывать оборону соперника.

Тавареш на первых минутах не был безупречен. Не помешал нанести опасный удар Александру Юшину, потом дал позиционной ошибкой вскрыть свою зону и провести "Уралу" острую атаку через фланг. Но на мяче португалец хорош, здорово поддерживает наступление. Любопытно, что нередко Томаш, идя вперёд, вообще занимал позицию в полуфланге. У спартаковцев было интересное движение в центре поля, обеспечивавшее им численное преимущество.

А на 21-й минуте Тавареш довёл до ума красивую атаку красно-белых. Данил Пруцев отдал португальцу неудобную передачу, не в ногу — в спину, но легионер обработал мяч и нашёл классным пасом Квинси Промеса. Защитная линия "Урала" стала слишком узкой, так как на Тавареша стянулся Лео Гогличидзе, в результате голландец получил свободу на углу вратарской. Промес продолжает забивать, несмотря на то что не работал с командой на зимних сборах».

Виктор Гончаренко главный тренер «Урала» Когда проигрываешь «Спартаку» на его поле 0:1 и сводишь к ничьей, втягиваешь его в игру, которая не совсем удобна для него, это для нас небольшой шаг вперед. Моментами играли в нужном ритме. Требовалось действовать интенсивно, потому что если давать «Спартаку» простор у штрафной, то будет тяжело. Ждем ответный матч. Ротацию нужно делать, когда три матча в неделю. Почему подозвал Бикфалви, но не выпустил сразу? Мы меняли прессинг, обсуждали этот момент. Не слежу за какими‑то сериями. Важно, чтобы мы сыграли хорошо следующий матч.

Снова скандал вокруг судейства

Редакция «Спорт день за днём» удивлена очередным спорным судейским решением в матче красно-белых.

«На 25-й минуте случился самый спорный эпизод, однозначно повлиявший на ход матча. Поведи красно-белые 2:0, отличись они дуплетом за 5 минут, "Урал" мог "поплыть". Но пенальти за удар Кристофера Мартинса по лицу поставлен не был.

Момент с фолом Силвие Бегича на Мартинсе идентичен тому, что случилось несколькими днями ранее в матче "Спартака" и "Факела". Тогда Владислав Безбородов сначала не назначил пенальти за удар в лицо игроку воронежцев, но затем судья VAR Евгений Кукуляк пригласил его к монитору, после чего петербуржец указал на "точку".

В этот раз Сергей Карасев также не стал назначать пенальти, затем пообщался с Анатолием Жабченко по специальной связи и указал на удар от ворот. В экспертно-судейской комиссии РФС признали верным и решение Кукуляка позвать Безбородова, и итоговый вердикт главного судьи. Что будет сказано о действиях Карасева и Жабченко?»

Павел Маслов Защитник «Спартака» Никакой расслабленности не было. Пытались играть, создавать максимальное количество моментов. Наверное, по моментам и по владению у нас было преимущество. Счет в футболе всегда закономерен. Так получилось, что у соперника залетело все, у нас — ничего. Это футбол. Можем только себя в этом винить. Ответный гол «Урала»? Я пытался исправить ошибку. Случился рикошет. Произошло как произошло. Не могу ничего сказать. Меня не обвиняли.

Два спасения Максименко

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит игру екатеринбургской команды, которой только сэйвы голкипера «Спартака» помешали отыграться в первом тайме.

«Вместе с тем нельзя не сказать и про гостей. Даже в этом, как я уже говорил, не оптимальном составе они выглядели очень цельной и управляемой командой — синхронно атаковали и оборонялись, включали и выключали прессинг, которым периодически доставляли сопернику немало проблем. И даже могли сравнять счет, когда Даниэль Мишкич головой опасно бил в угол из центра штрафной, но выручил Максименко.

Показательно, что в перерыве Абаскаль сделал сразу двойную замену: вместо моторного, но не очень тонкого Даниила Хлусевича и Пруцева вышли более умелый в отборе Даниил Денисов и мобильный Зобнин. Видимо, каталонец хотел от команды больше движения и надежности тылов. Не получилось.

На исходе часа игры очень активный на левом фланге Лео Гогличидзе здорово промчался по краю и зряче покатил в центр Александру Юшину, чей удар в упор чудом вытащил Максименко. Супермомент!»

Андрей Егорычев Полузащитник «Урала» У нас были хорошие подходы. Денис Кулаков подавал. Могли что-то создать. По поводу Помазуна, то он отлично нас выручает. Я очень рад, что он играет в нашей команде. Матч не такой эмоциональный? Может быть, из-за того, что недавно была игра. Думаю, что было не так много времени, чтобы восстановиться. Хотя это не такая большая проблема играть посреди недели. Серия без поражений не давит. У нас сильный характер. Мы ничего не боимся!

Мастер замен Гончаренко

Корреспондент Sportbox.ru Кирилл Гальцов впечатлен тем, как наставнику «Урала» удалось переломить ход игры заменами.

«Гончаренко посмотрел на это и произвел тройную замену. На поле вышли Бикфалви, Татаринов и Железнов вместо Юшина, Егорычева и Каштанова. И замена моментально сработала. Железнов сместился с правого фланга в центр и двинул издалека по воротам Максименко, который на этот спасти свою команду не смог — 1:1.

"Спартак" побежал забивать второй гол, понимая, что в ответной встрече Екатеринбурге будет еще сложнее. Для этих целей Абаскаль выпустил на замену Зиньковского, который тут же включился и начал разгонять одну атаку за другой. Антон обводил, навешивал, простреливал — делал разницу.

Наблюдая за такой игрой полузащитника "Спартака", удивляешься, почему ему доверяют так мало времени на поле. На 77-й минуте Зиньковский навесил в штрафную, мяч пролетел через всех игроков и попал к Промесу, который в падении пробил чуть выше. Квинси через еще восемь минут должен был делать дубль.

Он сам навесил в штрафную на Литвинова, который скинул мяч практически во вратарскую на того же Промеса, успевшего добежать в эту точку. Голландец бил головой, казалось, наверняка. Но Помазун в кошачьем прыжке вытащил мяч из-под перекладины. Более чем достойный ответ на чудо-спасение Максименко. На этом опасные моменты закончились. "Спартак" пытался навалиться на ворота соперника в компенсированное время, но ничего, кроме навесов, не придумал».

Георгий Джикия Капитан «Спартака» Результат не тот, который хотелось бы. Но ничего страшного. Все только начинается. Мы не реализовали сами много хороших моментов. Не хочется говорить о поле, потому что за ним смотрят наши ребята, они делают все от себя возможное. Они поработают. То, что надо исправить, это факт Все прекрасно знают, что, когда ты смотришь по телевизору — это одно. А когда приходишь на поле, понимаешь, что там все закрашено. Это проблема, с которой мы сталкиваемся из года в год. Футбол в феврале не самое лучшее занятие.

«Спартаку» не хватило темпа и моментов

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает ничью справедливым результатом равной игры.

«И со второй попытки москвичам не удалось одолеть уральцев. И опять много разговоров о судействе.Получи хозяева право на пенальти, реализуй его — и при счете 2:0 "Уралу" стало бы тяжело. А так екатеринбуржцы зацепились и в равной игре спаслись.

По одному бесподобному сейву выдали голкиперы Максименко и Помазун после ударов Юшина и Промеса. Но еще в одном эпизоде гостям повезло — Железнов пробил, рикошет от ноги Маслова — и 1:1. Навал москвичей в конце матча результата не дал, первый матч так и закончился ничьей. Ответный пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.

"Урал" продолжает беспроигрышную серию, насчитывающую уже 16 встреч. "Спартак" же вновь вправе, наверное, сетовать на судейство. Хотя и о качестве футбола нельзя забывать. Верно отметил после финального свистка Промес: для победы надо создавать больше моментов, а темп — быть выше».

Леонид Федун Бывший владелец «Спартака» Нам немножко не повезло. Надо было несколько хороших моментов забить, особенно в концовке матча, когда Помазун вытащил сумасшедший мяч от Промеса. Все решится в Екатеринбурге, будем ждать этот матч.

«Спартак» и «Урал» сейчас во многом равны

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин также считает, что игра в первом полуфинальном матче получилась довольно равной и в этом «Спартаку» нужно винить только себя.

«Насколько справедлив был этот счет? Я бы сказал, что во многом справедлив. Со мной могут не согласиться, но "Урал" сегодня действительно выглядит вполне крепкой командой, которую на одном азарте, эмоциях не обыграешь. А у спартаковцев, в силу объективных и субъективных вещей, получалось далеко не все. Допустим, та же группа атаки выглядела не столь результативной и эффективной, как хотелось бы.

Мелешин, например, много старается, но, мастерства и физических сил ему все-таки не хватает. Промес был активен, часто брал игру на себя, хотя поддержки от партнеров в такой же активности впереди ему также нередко не доставало. Я имею ввиду прежде всего среднюю линию. "Урал" постарался не доводить дело до того, чтобы опасные полузащитники красно-белых могли безнаказанно участвовать в атаках хозяев и, тем самым, усиливать поддержку Мелешину и Промесу на "линии огня".

Замены Абаскаля, когда он выпустил Зиньковского или Зобнина, сделали дело не на все 100 процентов. Скорее наполовину. Активности "Спартак" впереди прибавил, а вот до забитых мячей дело так и не дошло. Хотя тот же Промес мог одним ударом в концовке матча все решить. Но вратарь гостей сыграл отлично! И опять ничья, теперь уже во второй встрече "Спартака" и "Урала" за короткое время. Видимо, силы этих команд на данном отрезке сезона во многом тоже равны. Так ли это? В начале апреля состоится третья игра — в Екатеринбурге. Это будет второй полуфинальный матч "Пути РПЛ". Дождемся?»