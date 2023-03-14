Дежавю. Судейство снова помешало «Спартаку» обыграть «Урал»

«Спартак» без Соболева, но с вернувшимся Мозесом
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.
«Полторы недели назад “Спартак” и “Урал” провели ярчайший матч на “Открытие Банк Арене” в рамках восемнадцатого тура РПЛ, завершившийся вничью — 2:2. Екатеринбуржцы дважды лидировали по ходу той встречи благодаря голам Влута с пенальти и Бикфалви, но столичный клуб отыгрывался благодаря дублю Литвинова. К сожалению, классный по содержанию матч омрачила грубейшая ошибка главного арбитра Виталия Мешкова, не засчитавшего чистый гол Соболева в концовке второго тайма из-за своего поспешного свистка, которым он зафиксировал “липовый” фол в атаке со стороны Мартинса. Мы надеялись, что после кубкового противостояния этих команд все будут обсуждать, в первую очередь, содержание игры, а не судейские моменты.
“Спартак” являлся фаворитом этого полуфинального противостояния. Но десять дней назад в матче чемпионата все прекрасно видели, что “Уралу” в его нынешнем состоянии по силам дать серьёзный отпор столичному клубу. Хозяева в первой полуфинальной игре не могли рассчитывать на травмированных Чернова и Умярова, а также на дисквалифицированных Селихова, Соболева и Николсона. Зато в заявку на матч попал Мозес, восстановившийся после тяжёлой травмы ахилла. У гостей в лазарете находились Сиссе, Газинский и Агеев, а Бевеев не смог выйти на поле из-за перебора жёлтых карточек.
Абаскаль сделал пять изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против “Факела”. Вместо Селихова, Денисова, Зобнина, Зиньковского и Соболева с первых минут появились Максименко, Тавареш, Мартинс, Игнатов и Мелёшин. Гончаренко, в свою очередь, совершил четыре перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Торпедо”. Эмерсона, Бевеева, Ранджеловича и Бикфалви сменили Бегич, Гогличидзе, Сунгатулин и Юшин».
Промес продолжает забивать
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отдает должное игрокам «Урала» и хвалит главного бомбардира «Спартака», который продолжил пополнять свой голевой счет.
«Команда Виктора Гончаренко смело, высоко прессинговала в дебюте матча, так что игра поначалу шла на половине поля "Спартака". Да и в целом первую четверть часа у красно-белых не было перевеса. Происходившее на поле напоминало перетягивание каната: то одни чуть-чуть тянут в свою сторону, то другие.
Потом "Урал" немного сбавил, следуя игровой аритмии, и мы увидели ещё одно доказательство тому, что против сегодняшнего "Спартака" очень опасно глубоко садиться к своим воротам. Абаскаль умеет хорошо насыщать штрафную и придумывать, как вскрывать оборону соперника.
Тавареш на первых минутах не был безупречен. Не помешал нанести опасный удар Александру Юшину, потом дал позиционной ошибкой вскрыть свою зону и провести "Уралу" острую атаку через фланг. Но на мяче португалец хорош, здорово поддерживает наступление. Любопытно, что нередко Томаш, идя вперёд, вообще занимал позицию в полуфланге. У спартаковцев было интересное движение в центре поля, обеспечивавшее им численное преимущество.
А на 21-й минуте Тавареш довёл до ума красивую атаку красно-белых. Данил Пруцев отдал португальцу неудобную передачу, не в ногу — в спину, но легионер обработал мяч и нашёл классным пасом Квинси Промеса. Защитная линия "Урала" стала слишком узкой, так как на Тавареша стянулся Лео Гогличидзе, в результате голландец получил свободу на углу вратарской. Промес продолжает забивать, несмотря на то что не работал с командой на зимних сборах».
Снова скандал вокруг судейства
Редакция «Спорт день за днём» удивлена очередным спорным судейским решением в матче красно-белых.
«На 25-й минуте случился самый спорный эпизод, однозначно повлиявший на ход матча. Поведи красно-белые 2:0, отличись они дуплетом за 5 минут, "Урал" мог "поплыть". Но пенальти за удар Кристофера Мартинса по лицу поставлен не был.
Момент с фолом Силвие Бегича на Мартинсе идентичен тому, что случилось несколькими днями ранее в матче "Спартака" и "Факела". Тогда Владислав Безбородов сначала не назначил пенальти за удар в лицо игроку воронежцев, но затем судья VAR Евгений Кукуляк пригласил его к монитору, после чего петербуржец указал на "точку".
В этот раз Сергей Карасев также не стал назначать пенальти, затем пообщался с Анатолием Жабченко по специальной связи и указал на удар от ворот. В экспертно-судейской комиссии РФС признали верным и решение Кукуляка позвать Безбородова, и итоговый вердикт главного судьи. Что будет сказано о действиях Карасева и Жабченко?»
Два спасения Максименко
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит игру екатеринбургской команды, которой только сэйвы голкипера «Спартака» помешали отыграться в первом тайме.
«Вместе с тем нельзя не сказать и про гостей. Даже в этом, как я уже говорил, не оптимальном составе они выглядели очень цельной и управляемой командой — синхронно атаковали и оборонялись, включали и выключали прессинг, которым периодически доставляли сопернику немало проблем. И даже могли сравнять счет, когда Даниэль Мишкич головой опасно бил в угол из центра штрафной, но выручил Максименко.
Показательно, что в перерыве Абаскаль сделал сразу двойную замену: вместо моторного, но не очень тонкого Даниила Хлусевича и Пруцева вышли более умелый в отборе Даниил Денисов и мобильный Зобнин. Видимо, каталонец хотел от команды больше движения и надежности тылов. Не получилось.
На исходе часа игры очень активный на левом фланге Лео Гогличидзе здорово промчался по краю и зряче покатил в центр Александру Юшину, чей удар в упор чудом вытащил Максименко. Супермомент!»
Мастер замен Гончаренко
Корреспондент Sportbox.ru Кирилл Гальцов впечатлен тем, как наставнику «Урала» удалось переломить ход игры заменами.
«Гончаренко посмотрел на это и произвел тройную замену. На поле вышли Бикфалви, Татаринов и Железнов вместо Юшина, Егорычева и Каштанова. И замена моментально сработала. Железнов сместился с правого фланга в центр и двинул издалека по воротам Максименко, который на этот спасти свою команду не смог — 1:1.
"Спартак" побежал забивать второй гол, понимая, что в ответной встрече Екатеринбурге будет еще сложнее. Для этих целей Абаскаль выпустил на замену Зиньковского, который тут же включился и начал разгонять одну атаку за другой. Антон обводил, навешивал, простреливал — делал разницу.
Наблюдая за такой игрой полузащитника "Спартака", удивляешься, почему ему доверяют так мало времени на поле. На 77-й минуте Зиньковский навесил в штрафную, мяч пролетел через всех игроков и попал к Промесу, который в падении пробил чуть выше. Квинси через еще восемь минут должен был делать дубль.
Он сам навесил в штрафную на Литвинова, который скинул мяч практически во вратарскую на того же Промеса, успевшего добежать в эту точку. Голландец бил головой, казалось, наверняка. Но Помазун в кошачьем прыжке вытащил мяч из-под перекладины. Более чем достойный ответ на чудо-спасение Максименко. На этом опасные моменты закончились. "Спартак" пытался навалиться на ворота соперника в компенсированное время, но ничего, кроме навесов, не придумал».
«Спартаку» не хватило темпа и моментов
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает ничью справедливым результатом равной игры.
«И со второй попытки москвичам не удалось одолеть уральцев. И опять много разговоров о судействе.Получи хозяева право на пенальти, реализуй его — и при счете 2:0 "Уралу" стало бы тяжело. А так екатеринбуржцы зацепились и в равной игре спаслись.
По одному бесподобному сейву выдали голкиперы Максименко и Помазун после ударов Юшина и Промеса. Но еще в одном эпизоде гостям повезло — Железнов пробил, рикошет от ноги Маслова — и 1:1. Навал москвичей в конце матча результата не дал, первый матч так и закончился ничьей. Ответный пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.
"Урал" продолжает беспроигрышную серию, насчитывающую уже 16 встреч. "Спартак" же вновь вправе, наверное, сетовать на судейство. Хотя и о качестве футбола нельзя забывать. Верно отметил после финального свистка Промес: для победы надо создавать больше моментов, а темп — быть выше».
«Спартак» и «Урал» сейчас во многом равны
Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин также считает, что игра в первом полуфинальном матче получилась довольно равной и в этом «Спартаку» нужно винить только себя.
«Насколько справедлив был этот счет? Я бы сказал, что во многом справедлив. Со мной могут не согласиться, но "Урал" сегодня действительно выглядит вполне крепкой командой, которую на одном азарте, эмоциях не обыграешь. А у спартаковцев, в силу объективных и субъективных вещей, получалось далеко не все. Допустим, та же группа атаки выглядела не столь результативной и эффективной, как хотелось бы.
Мелешин, например, много старается, но, мастерства и физических сил ему все-таки не хватает. Промес был активен, часто брал игру на себя, хотя поддержки от партнеров в такой же активности впереди ему также нередко не доставало. Я имею ввиду прежде всего среднюю линию. "Урал" постарался не доводить дело до того, чтобы опасные полузащитники красно-белых могли безнаказанно участвовать в атаках хозяев и, тем самым, усиливать поддержку Мелешину и Промесу на "линии огня".
Замены Абаскаля, когда он выпустил Зиньковского или Зобнина, сделали дело не на все 100 процентов. Скорее наполовину. Активности "Спартак" впереди прибавил, а вот до забитых мячей дело так и не дошло. Хотя тот же Промес мог одним ударом в концовке матча все решить. Но вратарь гостей сыграл отлично! И опять ничья, теперь уже во второй встрече "Спартака" и "Урала" за короткое время. Видимо, силы этих команд на данном отрезке сезона во многом тоже равны. Так ли это? В начале апреля состоится третья игра — в Екатеринбурге. Это будет второй полуфинальный матч "Пути РПЛ". Дождемся?»