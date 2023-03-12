Заболотный в огне. ЦСКА ответил на слухи об отставке Федотова разгромом «Крыльев»

Московский ЦСКА на своем поле крупно обыграл «Крылья Советов» (4:0) в матче 19‑го тура РПЛ. Голами отметились Антон Заболотный, Иван Обляков, Федор Чалов и Виллиан Роша. Команда Владимира Федотова прервала серию из трех поражений подряд и занимает пятое место в таблице с 32 очками. Самарский клуб идет 11‑м с 20 очками.

Плюс Заболотный, минус Карраскаль

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает старт команд в весенней части турнира и вынужденные изменения стартовых составов.

«Обе команды серьезно озадачили своих болельщиков после возобновления сезона. Армейцы разнесли дома в Кубке "Краснодар", но проиграли на выезде, а затем еще и предельно беззубо сыграли в Сочи. Самарцы же провели аж три (!) матча с "Динамо" — в Кубке прошли их, а в чемпионате обидно уступили в концовке в очень событийном матче, в котором были отменены два их гола. Так или иначе, стабильности не хватает ни тем, ни другим, но эта игра должна была дать представление о динамике.

О том, сколь недоволен Владимир Федотов оказался игрой команды в нападении в двух предыдущих матчах, говорит тот факт, что на сей раз он разом выпустил и Федора Чалова, и Антона Заболотного, для которого это был первый выход в основе в нынешнем розыгрыше РПЛ. Федор занял позицию инсайда на пару с Хесусом Мединой (то есть Хорхе Карраскаль неожиданно остался в запасе), а Иван Обляков отправился на позицию левого латераля.

В свою очередь, Игорь Осинькин по сравнению с предыдущим матчем против "Динамо" сделал два изменения. Вместо запомнившегося по первым играм Бенхамина Гарре вышел Николай Рассказов, а нападающего Владислава Шитова заменил Владимир Писарский. Обе замены по позиции в расстановке 4-4-2».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Хорошо начали. Была нервозность, но нападающие сделали свое дело. Антон Заболотный из непростой ситуации забил. Нагнетали, комбинировали. Все сложилось к перерыву благоприятно. Во втором тайме использовали пространство. Но были моменты с потерей концентрации, когда мы позволяли сопернику создавать. Карраскаль пропустил тренировку по поводу пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. Оставили чуть игрового времени — в сравнении с тем, сколько он провел в тренировочном режиме. Связка Чалов — Заболотный? Я бы отметил всю команду. То, что они забили, это их прямая обязанность. Были матчи, когда они не забивали — и нам было тяжело. Бывает, что, когда счет 3:0, мы начинаем позволять сопернику создавать что‑то у наших ворот — тренировать Игоря [Акинфеева], чтобы он показывал свое мастерство. Концентрация немного падает, хотелось бы пронести это от начала и до конца игры.

Агрессивный первый тайм

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Мордовин хвалит команды за атакующий футбол в начале встречи.

«Перед матчем Владимир Федотов подчеркнул, что команда не забивала 2 матча подряд. Отсюда и агрессивное желание армейцев как можно быстрее открыть счет. Заболотный получил возможность (правда, потом арбитр рассмотрел офсайд) на пятой минуте, но первую дуэль с Ломаевым проиграл самарскому голкиперу.

У "Крыльев Советов" спустя 5 минут Писарский проиграл дуэль самому себе. Никто не мешал нападающему замкнуть прострел от Рассказова, на дальней штанге форвард был абсолютно один, но не подстроился и пробил мимо. Стартовый отрезок вообще получился интересным — в центре поля мяч не задерживался, одна атака накатывала на другую практически без пауз. И все это в метель, которая накрыла Москву в марте.

Но постепенно метель выдула из футболистов "Крыльев Советов" атакующий энтузиазм. А сдержать от обороны ЦСКА у гостей не получилось. Армейцы очень быстро оформили 2 мяча в ворота самарцев. Сначала забил Заболотный. Форвард самостоятельно начал атаку, развернув ее на правый фланг, а потом подстроился под отскок и в падении головой поразил нижний угол ворот Ломаева. Следом Обляков подхватил мяч после потери Костанца и переиграл вратаря в ближнем бою. Костанца предъявлял арбитру, что против него нарушал правила Гайич, но судья решил, что игрок ЦСКА боролся чисто.

Настолько сильно голы сломали "Крыльев Советов", что они перестали атаковать. У самарцев постоянно шли ошибки в передачах. Писарский выключился из игры. И такой ситуацией ЦСКА не мог не воспользоваться. Какой-то невероятный кураж поймал Заболотный, который не забивал в чемпионате с декабря 2021 года. Именно он организовал третий гол команды, когда прошел до лицевой линии, откуда навесил во вратарскую. Ломаев смахнул подачу рукой, но точно на голову Чалову, которого почему-то никто не опекал. Федор спокойно головой перевел за ленточку, доведя счет до крупного».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» Когда пропускаешь четыре, надо искать проблемы в самих себе. Плохая игра с нашей стороны. Она не получилась. Причины будем искать все время до следующей игры. Легче будет, если вы зададите вопросы, а я на них отвечу. Говорить о четвертом голе в этой ситуации нет смысла. Столько замен, событий было. Реакция наша на первый гол? Мы до гола не контролировали игру, соперник был мощнее, сильнее. Имел преимущество в силовой борьбе. Нам не хватало умения бороться в единоборствах, а мяч контролировать не получилось. ЦСКА играет в сложный футбол с тактической точки зрения. Мы не справились — у команды много новичков. Мы не сыграли в тройку защитников раньше и некоторые перестроения могли делать лучше. Как минимум быстрее. Отсюда инициатива, давление на наши ворота.

Неудачный матч Писарского

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что новичок самарского клуба провел не самый лучший матч и впервые после трансфера не сумел отличиться, хотя имел шанс.

«Игроки "Крыльев Советов" выглядели растерянными. Самое поразительное, что при таком развитии событий Осинькин не сделал в перерыве ни одной замены. Видимо, не смог найти трёх худших из десяти полевых игроков, заслуживших "единицу" за первые 45 минут.

Во втором тайме самарцам ничего не оставалось, кроме как ещё выше поднимать линии, оставляя большое свободное пространство на своей половине поля. Голкипер Ломаев, страхуя партнёров, развлекал своими выходами из ворот всех, кроме тренерского штаба "Крыльев Советов". Повезло, что армейцы не наказали за риск. Впрочем, Ломаев вряд ли заслужил какую-то критику по этой игре.

А когда у "Крыльев Советов" случилась сразу тройная замена на исходе часа матча, поле среди прочих покинул Писарский. Слабая игра для нового нападающего команды Осинькина. Он впервые не забил за "КС", выйдя в основе самарцев. Писарский совершил 28 касаний мяча, нанёс два неточных удара, пасовал с точностью 69% (передач под удар — ноль) и набрал 11 потерей владения.

Календарь и таблица РПЛ

Лучший момент Владимир имел при счёте 0:0, когда Виллиан Роша переключился на другого игрока и показал жестом отсутствовавшему в своей зоне Кириллу Набабкину забрать нападающего. Писарский не заметил виртуального опекуна, но, будучи свободным перед воротами, плохо пробил по воротам Игоря Акинфеева».

Владимир Писарский Нападающий «Крыльев Советов» Если ли понимание, что сегодня было? Нет, обсудить не успели. Будем обсуждать в Самаре, посмотрим игру, посмотрим ошибки, будем делать выводы и исправляться. Сегодня нет смысла о чем‑то думать, завтра, на свежую голову. Бывают, что какие‑то моменты не забиваешь, затишье перед штормом. К нам в раздевалку заходил Пиняев, поддержал нас, мы его поздравили с победой. Пообщались чуть‑чуть, пожелали друг другу удачи.

«Крылья» все ближе к «стыкам»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что самарский клуб сам во многом поспособствовал трем пропущенным в первом тайме мячам.

«Крылья никогда не упрощают игру, делают ставку на комбинационный футбол и в матче с ЦСКА стали заложниками этой любви к розыгрышам. Хозяева забили в первом тайме трижды, и все голы пришли после потерь волжан на своей половине поля. Футболисты "Крыльев" пытались сохранить мяч, но уступали его сопернику, после чего следовало наказание в быстрых атаках.

Хотя тут не только критика гостей, но и комплимент хозяевам. Армейцы действовали агрессивно, здорово накрывали соперника высоким прессингом, а потом добивали резкими выпадами. Сначала Заболотный полетел на отскок, ударом головой открыл счет и отметил мяч традиционным сальто — 1:0. Это первый гол форварда в РПЛ с декабря 2021 года. Затем Гайич запрессинговал Костанцу, чуть прихватив его за руку, и Обляков реализовал выход один на один — 2:0. А под занавес тайма Заболотный прострелил, Ломаев смахнул мяч, но точно на голову Чалову — 3:0.

Дело было сделано, после перерыва соперники играли уже для души. Самарцы пытались хотя бы размочить счет, а москвичи — поймать оппонента на контратаке. В довольно веселом футболе Шитов угодил в штангу, Цыпченко не переиграл Акинфеева при выходе один на один, а вот Роша на стандарте был хорош — 4:0. ЦСКА отвечает на слухи о возможной отставке Федотова разгромной победой и догоняет в таблице "Динамо". А "Крылья" все ближе к стыковым матчам — от идущего на 13-м месте "Локомотива" всего одно очко».

Виллиан Роша Защитник ЦСКА Мы прекрасно знали, что будет очень тяжелый матч, поэтому пытались воплотить наигранные комбинации на практике. Мы выполнили все, о чем нас просил главный тренер. И все его установки были воплощены в этом практическом исполнении. Поэтому нам удалось поразить ворота соперника и выиграть с таким крупным счетом. Необходимо было, чтобы мяч был под контролем. Необходимо было распаковывать защиту соперника, разыгрывать. И демонстрировать уверенность во всех эпизодах. Пытаться координировать движения для того, чтобы мяч оставался у нас, и мы доминировали. Антон Заболотный — замечательный игрок, очень хорошо трудится. Работает на тренировках. Сегодня у него был шанс. И он им воспользовался. Он забил замечательный гол. Вся команда очень рада за него и все поздравляют его.

Шансы на место в тройке у ЦСКА еще есть

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский видит в игре ЦСКА против самарцев повод для оптимизма.

«Немногочисленным болельщикам, которые пришли на стадион, несмотря на Fan ID и неприятную погоду, ЦСКА подарил хороший результативный футбол. "Крылья" и в этом году демонстрировали, что являются довольно грозный силой, и полностью переиграть их было очень приятно.

Игра, возможно, сложилась легче, чем можно было ожидать. ЦСКА был здорово настроен — находясь недалеко от бровки, я не раз слышал, как футболисты подбадривали друг друга и призывали двигать мяч вперед. Не вижу смысла отмечать кого-либо персонально, поскольку весь стартовый состав сегодня смотрелся прилично. Да, были недочеты — у Мендеса, например. Да, есть те, кого можно выделить особо. Но сегодня именно игра ЦСКА в целом смотрелась симпатично. Это главное.

Тем, кто сегодня остался в запасе, стоит задуматься. Хотя не исключено, что через три дня, когда команды встретятся в Самаре (это будет кубковый матч), игра сложится совсем по-другому. Но это будет в среду, а пока поздравим ЦСКА с красивой победой. Шансы на место в тройке еще есть, нужно стараться их использовать».