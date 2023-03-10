ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартак» примет «Факел», «Зенит» сыграет с «Химками», ЦСКА сразится с «Крыльями»

    Расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Сочи Спартак Торпедо Урал Факел Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде» «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» «Спортинг» — «Арсенал» Хаос в Лиссабоне. Сносный результат неоднозначного выступления «Арсенала»
  • 21:47
    • ЦСКА победил «Северсталь» и вышел вперед в серии
  • 19:32
    • «Автомобилист» переиграл «Металлург» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта
    «Спартак» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» — «Факел»
    С 10 по 13 марта пройдут матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги.

    «Сочи» — «Оренбург» 0:4

    «Оренбург» одержал уверенную победу над «Сочи» (4:0) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

    Гости открыли счет лишь в самом конце первого тайма. Отличился полузащитник команды Кирилл Капленко.

    Уже в самом начале второго тайма «Оренбургу» удалось удвоить свое преимущество благодаря голу защитника Матиаса Переса.

    На 68-й минуте встречи гости и вовсе забили 3-й гол. Точным ударом отличился Иван Башич.

    На 75-й минуте «Оренбург» сделал счет разгромным. Гол забил игрок гостей Юрий Ковалев.

    Футбол. Российская Премьер-лига
    «Сочи» (Сочи) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:4
    Голы: 0:1 Кирилл Капленко (45'), 0:2 Матиас Перес (51'), 0:3 Иван Башич (68'), 0:4 Юрий Ковалев (75').«Сочи»: Джанаев, Терехов, Дркушич, Мещанинов, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.«Оренбург»: Сысуев, Перес, Гойкович, Стаматов, Капленко, Эктов, Вера, Башич, Мансилья, Ковалев, Воробьев.Предупреждения: Кирилл Заика (34'), Брайан Мансилья (36'), Кирилл Капленко (42'), Георгий Мелкадзе (45+2'), Кристиан Нобоа (57'), Ренато Гойкович (60'), Дмитрий Воробьёв (70').

    После этого матча «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 8-й строчке (28).

    «Торпедо» — «Урал»

    11 марта, 14:00 мск

    «Спартак» — «Факел»

    11 марта, 16:30 мск

    «Ахмат» — «Локомотив»

    11 марта, 16:30 мск

    «Краснодар» — «Динамо»

    11 марта, 19:00 мск

    «Зенит» — «Химки»

    12 марта, 14:00 мск

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    12 марта, 16:30 мск

    «Ростов» — «Пари НН»

    12 марта, 19:30 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Медведев — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Волга
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры