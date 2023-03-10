«Спартак» примет «Факел», «Зенит» сыграет с «Химками», ЦСКА сразится с «Крыльями»

«Сочи» — «Оренбург» 0:4
«Оренбург» одержал уверенную победу над «Сочи» (4:0) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.
Гости открыли счет лишь в самом конце первого тайма. Отличился полузащитник команды Кирилл Капленко.
Уже в самом начале второго тайма «Оренбургу» удалось удвоить свое преимущество благодаря голу защитника Матиаса Переса.
На 68-й минуте встречи гости и вовсе забили 3-й гол. Точным ударом отличился Иван Башич.
На 75-й минуте «Оренбург» сделал счет разгромным. Гол забил игрок гостей Юрий Ковалев.
Футбол. Российская Премьер-лига
«Сочи» (Сочи) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:4
Голы: 0:1 Кирилл Капленко (45'), 0:2 Матиас Перес (51'), 0:3 Иван Башич (68'), 0:4 Юрий Ковалев (75').«Сочи»: Джанаев, Терехов, Дркушич, Мещанинов, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.«Оренбург»: Сысуев, Перес, Гойкович, Стаматов, Капленко, Эктов, Вера, Башич, Мансилья, Ковалев, Воробьев.Предупреждения: Кирилл Заика (34'), Брайан Мансилья (36'), Кирилл Капленко (42'), Георгий Мелкадзе (45+2'), Кристиан Нобоа (57'), Ренато Гойкович (60'), Дмитрий Воробьёв (70').
После этого матча «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 8-й строчке (28).
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