«Спартак» примет «Факел», «Зенит» сыграет с «Химками», ЦСКА сразится с «Крыльями»

С 10 по 13 марта пройдут матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги.

«Сочи» — «Оренбург» 0:4

«Оренбург» одержал уверенную победу над «Сочи» (4:0) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

Гости открыли счет лишь в самом конце первого тайма. Отличился полузащитник команды Кирилл Капленко.

Уже в самом начале второго тайма «Оренбургу» удалось удвоить свое преимущество благодаря голу защитника Матиаса Переса.

На 68-й минуте встречи гости и вовсе забили 3-й гол. Точным ударом отличился Иван Башич.

На 75-й минуте «Оренбург» сделал счет разгромным. Гол забил игрок гостей Юрий Ковалев.

Футбол. Российская Премьер-лига «Сочи» (Сочи) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:4 Голы: 0:1 Кирилл Капленко (45'), 0:2 Матиас Перес (51'), 0:3 Иван Башич (68'), 0:4 Юрий Ковалев (75').«Сочи»: Джанаев, Терехов, Дркушич, Мещанинов, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Заика, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.«Оренбург»: Сысуев, Перес, Гойкович, Стаматов, Капленко, Эктов, Вера, Башич, Мансилья, Ковалев, Воробьев.Предупреждения: Кирилл Заика (34'), Брайан Мансилья (36'), Кирилл Капленко (42'), Георгий Мелкадзе (45+2'), Кристиан Нобоа (57'), Ренато Гойкович (60'), Дмитрий Воробьёв (70').

После этого матча «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 8-й строчке (28).

«Торпедо» — «Урал»

11 марта, 14:00 мск

«Спартак» — «Факел»

11 марта, 16:30 мск

«Ахмат» — «Локомотив»

11 марта, 16:30 мск

«Краснодар» — «Динамо»

11 марта, 19:00 мск

«Зенит» — «Химки»

12 марта, 14:00 мск

ЦСКА — «Крылья Советов»

12 марта, 16:30 мск

«Ростов» — «Пари НН»

12 марта, 19:30 мск