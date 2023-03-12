Академики с тросточками. «Зенит» чуть не обострил борьбу в РПЛ

Петербургский «Зенит» победил подмосковные «Химки» (3:2) в домашнем матче 19‑го тура РПЛ. На дубль Малкома (19‑я и 55‑я минуты) гости ответили двумя точными ударами полузащитника Бутты Магомедова (75, 85), который второй мяч забил с пенальти. Однако в добавленное время победу «Зениту» принес Густаво Мантуан (90+1). «Зенит» с 48 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Химки» (13) идут на 15‑м месте.

Сантос вместо Кругового

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает противостояние команд в первом круге и оценивает вынужденные изменения стартовых составов.

«Матч первого круга с участием “Химок” и “Зенита” открывал нынешний чемпионат. Тогда подмосковный клуб, ещё возглавляемый Сергеем Юраном, преподнёс громкую сенсацию, сыграв с чемпионом вничью — 1:1. Более того, химчане вполне могли победить, но Руденко не использовал несколько классных моментов.

В повторение сенсации со стороны подмосковного клуба в Санкт-Петербурге не верил никто. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированного Сергеева, зато в строй вернулся Клаудиньо. У гостей Казанцев продолжает отбывать дисквалификацию. Кроме того, Тихий и Гулиев отстранены Гогниевым от работы с основной командой.

Накануне появилась информация, что на неделе между главным тренером “Химок” и отстранёнными футболистами вспыхнул конфликт, едва не переросший в драку. С одной стороны, это кажется дикостью. С другой стороны, мы уже привыкли к тому, что в “Химках” могут происходить самые невероятные вещи.

Семак сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Пари НН”. Вместо Кругового с первых минут появился Сантос. Гогниев, в свою очередь, также совершил одну перестановку в основном сочетании по сравнению с игрой против “Факела”. Идову сменил восемнадцатилетний серб Мелентиевич, для которого это был дебют в РПЛ».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Это была не лучшая наша игра. Тем не менее создали много моментов, но вместо того, чтобы забить третий мяч и закончить игру, мы невероятно легко пропустили два мяча. Хотя не вспомню ни одного острого момента, где бы мы плохо сыграли или дали сопернику что‑то создать. Два мяч пришли неоткуда. Проанализируем и посмотрим, что не так. Для команды это будет урок, чтобы не расслабляться. Счет 2:0 — скользкий. Рад, что мы смогли проявит характер и выиграть игру. Те футболисты, которые вышли на замену, поучаствовали в забитом мяче

«Зенит» бил по воротам, «Химки» — по игрокам

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов не удивлен преимуществом питерского клуба в первом тайме, но возмущен грубой игрой химчан.

«Петербуржцы ожидаемо забрали инициативу с первых минут. Особо активным был новоиспеченный россиянин Малком, который за первый тайм нанес 4 удара в створ ворот Виталия Гудиева. Именно Малком, который провел свой сотый матч за "Зенит", стал автором первого гола. Вендел шикарным пасом с фланга нашел Мостового у чужой штрафной, Андрей собрал защитников на себя и выкатил Малкому под удар точно в угол ворот гостей.

По тому, как развивалась игра в первом тайме (в том числе, со стороны "Химок"), было понятно, что "Зениту" вполне хватит одного мяча, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете. Основные надежды подмосковной команды были на атаки после ошибок игроков "Зенита". Но это случалось редко. Да и ударов в створ ворот Михаила Кержакова, в первые 45 минут, подопечные Спартака Гогниева так и не нанесли.

Зато у "Химок" отличился со знаком "минус" нападающий Владимир Хубулов. От его действий в разной степени пострадали два игрока "Зенита": сначала Хубулов опасно влетел шипами прямо в ногу Родригао, совершив грубый фол в атаке (странно, что главный судья матча Артур Федоров не показал Владимиру даже желтую карточку), а затем неудачно столкнулся с Вильмаром Барриосом. И если Родригао остался на поле, то вот Барриосу досталось так, что потребовалась ранняя замена. Семак выпустил вместо него Клаудиньо».

Спартак Гогниев Главный тренер «Химок» Для этого времени и команды, которая есть, это нормальная игра, от нее надо двигаться дальше. После двух мячей нас отпустило, замены усилили. Были качели. Игрой довольны, а результат «как обычно». К команде много приковано внимания нефутбольного. Может быть, эта игра даст больше поводов поговорить о футболе. Считаю, что мы сегодня по игре не уступали. Самое важное — в добавленные 5 минут «Зенит» мяч не отдавал, это о чем‑то говорит. Мы заставили «Зенит» тянуть время. На любого игрока давит положение внизу турнирной таблицы. Где бы команда не находились, мы в первую очередь в РПЛ. Надо отдать должное команде и больше говорить о позитиве

Малком в погоне за Промесом

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак ругает «Зенит» за пассивную игру после забитого мяча, позволившую «Химкам» на время выровнять ход матча.

«В нынешнем "Зените" удручает, что при таком ошеломительном преимуществе в мастерстве игроков средней линии и нападения Семак как будто заигрывается в итальянский футбол. Нередко даже в матчах с аутсайдерами питерцы, поведя в счете, отдают инициативу и играют на контратаках. Пожалуй, это можно было бы объяснить желанием тренера натаскать команду на быстрый выход из обороны под сильных соперников по Лиге чемпионов, но еврокубков-то нет.

После пропущенного мяча и до перерыва "Химки" владели мячом 60% (!) времени и даже не уступили сопернику по ударам — 3:3. После того, как Вильмар Барриос получил повреждение и уступил место Клаудиньо, такой стиль игры совсем перестал быть перспективным, ведь хорошего разрушителя в средней линии хозяев не осталось. Так почему бы не играть в контроль, как это делали бы "Ман Сити" в Англии и "Бавария" в Германия?

А вот кто радует в этом "Зените", так это Малком. Нападающий еще прошлой осенью набрал блестящую форму и получил у Семака роль свободного художника и этой весной подтверждает свой лидерский статус. Редкая атака проходит без его участия. В начале второго тайма бразилец через стенку с Матео Кассьеррой освободился от оппонентов, убежал ото всех, выскочил один на один с Виталием Гудиевым и пробил над ним в дальний угол. Это 16-й гол Малкома в нынешнем розыгрыше РПЛ — столько же у спартаковца Квинси Промеса».

Малком Нападающий «Зенита» Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить еще два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье! И, в целом, получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что, вспоминая, первые сезоны в «Зените» — были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень. А в этом — все получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удается показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнеров по команде.

Наказание за расслабленность

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский считает, что «Зенит» чересчур самоуверенно отнесся к сопернику-аутсайдеру, за что едва не поплатился во втором тайме.

«К середине тайма не очень динамичная игра стала ещё и чересчур жёсткой. Футболисты "Химок" несколько раз в течение минут грубо нарушили правила. Тревожно было за Клаудиньо, которому Брайн Идову заехал по голеностопу шипами. Но боль довольно быстро прошла, а травмы удалось избежать.

На 75-й минуте "Химки" неожиданно отыграли один мяч. И это классическое наказание за расслабленность. Бутта Магомедов остался совершенно один на дальней штанге, принял идеальный пас Давида Кобесова и пробил мимо Кержакова.

На этом приключения "Зенита" не закончились. Александр Руденко убежал на ворота, перебросил мяч через Кержакова, и вратарь задел его ноги. VAR долго разбирался в эпизоде, но в итоге всё же пригласил Артура Фёдорова к монитору. Главный арбитр посмотрел повтор и указал на "точку". А бить пошёл капитан Магомедов — и вонзил мяч в сетку!

Самое поразительное, что "Химки", которые, очевидно, поймали кураж, не просто не сели в оборону, а помчались забивать победный гол. Но вместо этого "Зенит" реализовал первый же момент. Причём сработали замены: Арсен Адамов подал, а Мантуан пробил головой под штангу.

На финальный штурм у "Химок" практически не осталось времени и сил. Поразительная победа "Зенита", которая в лишний раз подтвердила старое футбольное правило: излишняя самоуверенность приводит к наказанию. Правда, чемпион в такой ситуации быстро исправился и теперь вновь опережает "Спартак" на восемь очков».

Густаво Мантуан Полузащитник «Зенита» Это не только моя заслуга, но и заслуга всей команды — мы делаем общее дело, любой гол — результат взаимодействия многих игроков. Я здесь именно для этого — для того, чтобы помогать команде. Счастлив, что мне это удается, хочется делать это как можно чаще. Почему пропустили два гола за десять минут? Абсолютно уверен в том, что это была потеря концентрации с нашей стороны. Мы знаем, что чемпионат России — сложный турнир, и здесь нужно быть в полной боеготовности и концентрации на протяжении всех 90 минут. Сегодня мы едва упустили эти нити игры из рук и сразу же получили два гола. Это урок для нас. Я счастлив, что мы завершили матч победой, но нужно обращать на такие вещи внимание и не позволять себе подобных послаблений

Ренан помог «Химкам» сравнять счет

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов критикует игру бразильского новичка «Зенита», неудачные действия которого в обороне помогли «Химкам» отыграться.

«2:0 в пользу "Зенита" на "Газпром Арене" — это почти всегда победа хозяев. Но Гогниев не сдавался — после второго мяча он перестроил тактику команды и произвел четыре замены подряд, которые существенно разнообразили игру гостей. Хотя нервной концовки невская команда могла избежать, если бы на 74-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан попал в угол и сделал счет 3:0.

Вместо этого забили "Химки": сперва Магомедов отыграл один мяч, а на 86-й минуте он же неожиданно сравнял счет с пенальти. В обоих случаях большие вопросы нужно задавать Роберту Ренану. В первой результативной атаке защитник бросил свою позицию, и Магомедов забил как раз из зоны бразильца, а во втором случае Ренан упустил Руденко, и Кержаков вынужден был фолить в штрафной.

"Зенит" при Семаке нечасто проявляет волю, потому что редко представляются возможности. Но здесь сине-бело-голубые оказались в непривычной для себя форс-мажорной ситуации, в которой за несколько минут требовалось забить гол. И у "Зенита" это получилось, причем гол соорудили джокеры: Адамов прострелил в центр штрафной, а Мантуан замкнул передачу и принес лидеру РПЛ неожиданно тяжелую победу».

Михаил Кержаков Вратарь «Зенита» Думаю, прежде всего мы сами виноваты, хотя выражаю комплименты «Химкам» — очень смелый футбол. В принципе, мы понимали, что они не будут закрываться, будут играть в атакующий футбол — это стиль Гогниева. Они молодцы, а мы после второго гола расслабились. Наступаем на одни и те же грабли. Что нужно делать вратарю, чтобы пенальти не назначили? Наверное, оставаться на месте (улыбается). Не трогать и не фолить.

Чем выше сопротивление, тем лучше для всех

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов пытается найти в валидольном матче на «Газпром Арене» позитив для питерского клуба.

«А "Зенит" восстановил отрыв от "Спартака" — и это, пожалуй, главный итог воскресного поединка. Респект "Химкам" за попытку сыграть с "Зенитом" в открытый футбол: в отличие от Нижнего Новгорода, подмосковная команда хотя бы попыталась навязать сопернику контригру.

Не получилось? Ну так это же "Зенит", априори превосходящий команды подобного уровня по подбору исполнителей и качеству общекомандной игры. Полагаю, это был не самый легкий матч для "Зенита". И хорошо: чем выше сопротивление, тем лучше для всех. Прежде всего для самого "Зенита".

Хорошо все, что все хорошо заканчивается, однако нам предстоит пережить волнительную неделю: дисквалификация не позволит выйти на матч с "Динамо" Родригао, Барриосу и Малкому, что существенно снижает оборонительный и атакующий потенциал "Зенита". Не забываем и о встрече с ЦСКА: именно эта игра, как я уже говорил, станет мерилом готовности "Зенита" к рестарту сезона».