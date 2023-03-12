Академики с тросточками. «Зенит» чуть не обострил борьбу в РПЛ

Сантос вместо Кругового
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает противостояние команд в первом круге и оценивает вынужденные изменения стартовых составов.
«Матч первого круга с участием “Химок” и “Зенита” открывал нынешний чемпионат. Тогда подмосковный клуб, ещё возглавляемый Сергеем Юраном, преподнёс громкую сенсацию, сыграв с чемпионом вничью — 1:1. Более того, химчане вполне могли победить, но Руденко не использовал несколько классных моментов.
В повторение сенсации со стороны подмосковного клуба в Санкт-Петербурге не верил никто. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированного Сергеева, зато в строй вернулся Клаудиньо. У гостей Казанцев продолжает отбывать дисквалификацию. Кроме того, Тихий и Гулиев отстранены Гогниевым от работы с основной командой.
Накануне появилась информация, что на неделе между главным тренером “Химок” и отстранёнными футболистами вспыхнул конфликт, едва не переросший в драку. С одной стороны, это кажется дикостью. С другой стороны, мы уже привыкли к тому, что в “Химках” могут происходить самые невероятные вещи.
Семак сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Пари НН”. Вместо Кругового с первых минут появился Сантос. Гогниев, в свою очередь, также совершил одну перестановку в основном сочетании по сравнению с игрой против “Факела”. Идову сменил восемнадцатилетний серб Мелентиевич, для которого это был дебют в РПЛ».
«Зенит» бил по воротам, «Химки» — по игрокам
Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов не удивлен преимуществом питерского клуба в первом тайме, но возмущен грубой игрой химчан.
«Петербуржцы ожидаемо забрали инициативу с первых минут. Особо активным был новоиспеченный россиянин Малком, который за первый тайм нанес 4 удара в створ ворот Виталия Гудиева. Именно Малком, который провел свой сотый матч за "Зенит", стал автором первого гола. Вендел шикарным пасом с фланга нашел Мостового у чужой штрафной, Андрей собрал защитников на себя и выкатил Малкому под удар точно в угол ворот гостей.
По тому, как развивалась игра в первом тайме (в том числе, со стороны "Химок"), было понятно, что "Зениту" вполне хватит одного мяча, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете. Основные надежды подмосковной команды были на атаки после ошибок игроков "Зенита". Но это случалось редко. Да и ударов в створ ворот Михаила Кержакова, в первые 45 минут, подопечные Спартака Гогниева так и не нанесли.
Зато у "Химок" отличился со знаком "минус" нападающий Владимир Хубулов. От его действий в разной степени пострадали два игрока "Зенита": сначала Хубулов опасно влетел шипами прямо в ногу Родригао, совершив грубый фол в атаке (странно, что главный судья матча Артур Федоров не показал Владимиру даже желтую карточку), а затем неудачно столкнулся с Вильмаром Барриосом. И если Родригао остался на поле, то вот Барриосу досталось так, что потребовалась ранняя замена. Семак выпустил вместо него Клаудиньо».
Малком в погоне за Промесом
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак ругает «Зенит» за пассивную игру после забитого мяча, позволившую «Химкам» на время выровнять ход матча.
«В нынешнем "Зените" удручает, что при таком ошеломительном преимуществе в мастерстве игроков средней линии и нападения Семак как будто заигрывается в итальянский футбол. Нередко даже в матчах с аутсайдерами питерцы, поведя в счете, отдают инициативу и играют на контратаках. Пожалуй, это можно было бы объяснить желанием тренера натаскать команду на быстрый выход из обороны под сильных соперников по Лиге чемпионов, но еврокубков-то нет.
После пропущенного мяча и до перерыва "Химки" владели мячом 60% (!) времени и даже не уступили сопернику по ударам — 3:3. После того, как Вильмар Барриос получил повреждение и уступил место Клаудиньо, такой стиль игры совсем перестал быть перспективным, ведь хорошего разрушителя в средней линии хозяев не осталось. Так почему бы не играть в контроль, как это делали бы "Ман Сити" в Англии и "Бавария" в Германия?
А вот кто радует в этом "Зените", так это Малком. Нападающий еще прошлой осенью набрал блестящую форму и получил у Семака роль свободного художника и этой весной подтверждает свой лидерский статус. Редкая атака проходит без его участия. В начале второго тайма бразилец через стенку с Матео Кассьеррой освободился от оппонентов, убежал ото всех, выскочил один на один с Виталием Гудиевым и пробил над ним в дальний угол. Это 16-й гол Малкома в нынешнем розыгрыше РПЛ — столько же у спартаковца Квинси Промеса».
Наказание за расслабленность
Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский считает, что «Зенит» чересчур самоуверенно отнесся к сопернику-аутсайдеру, за что едва не поплатился во втором тайме.
«К середине тайма не очень динамичная игра стала ещё и чересчур жёсткой. Футболисты "Химок" несколько раз в течение минут грубо нарушили правила. Тревожно было за Клаудиньо, которому Брайн Идову заехал по голеностопу шипами. Но боль довольно быстро прошла, а травмы удалось избежать.
На 75-й минуте "Химки" неожиданно отыграли один мяч. И это классическое наказание за расслабленность. Бутта Магомедов остался совершенно один на дальней штанге, принял идеальный пас Давида Кобесова и пробил мимо Кержакова.
На этом приключения "Зенита" не закончились. Александр Руденко убежал на ворота, перебросил мяч через Кержакова, и вратарь задел его ноги. VAR долго разбирался в эпизоде, но в итоге всё же пригласил Артура Фёдорова к монитору. Главный арбитр посмотрел повтор и указал на "точку". А бить пошёл капитан Магомедов — и вонзил мяч в сетку!
Самое поразительное, что "Химки", которые, очевидно, поймали кураж, не просто не сели в оборону, а помчались забивать победный гол. Но вместо этого "Зенит" реализовал первый же момент. Причём сработали замены: Арсен Адамов подал, а Мантуан пробил головой под штангу.
На финальный штурм у "Химок" практически не осталось времени и сил. Поразительная победа "Зенита", которая в лишний раз подтвердила старое футбольное правило: излишняя самоуверенность приводит к наказанию. Правда, чемпион в такой ситуации быстро исправился и теперь вновь опережает "Спартак" на восемь очков».
Ренан помог «Химкам» сравнять счет
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов критикует игру бразильского новичка «Зенита», неудачные действия которого в обороне помогли «Химкам» отыграться.
«2:0 в пользу "Зенита" на "Газпром Арене" — это почти всегда победа хозяев. Но Гогниев не сдавался — после второго мяча он перестроил тактику команды и произвел четыре замены подряд, которые существенно разнообразили игру гостей. Хотя нервной концовки невская команда могла избежать, если бы на 74-й минуте вышедший на замену Густаво Мантуан попал в угол и сделал счет 3:0.
Вместо этого забили "Химки": сперва Магомедов отыграл один мяч, а на 86-й минуте он же неожиданно сравнял счет с пенальти. В обоих случаях большие вопросы нужно задавать Роберту Ренану. В первой результативной атаке защитник бросил свою позицию, и Магомедов забил как раз из зоны бразильца, а во втором случае Ренан упустил Руденко, и Кержаков вынужден был фолить в штрафной.
"Зенит" при Семаке нечасто проявляет волю, потому что редко представляются возможности. Но здесь сине-бело-голубые оказались в непривычной для себя форс-мажорной ситуации, в которой за несколько минут требовалось забить гол. И у "Зенита" это получилось, причем гол соорудили джокеры: Адамов прострелил в центр штрафной, а Мантуан замкнул передачу и принес лидеру РПЛ неожиданно тяжелую победу».
Чем выше сопротивление, тем лучше для всех
Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов пытается найти в валидольном матче на «Газпром Арене» позитив для питерского клуба.
«А "Зенит" восстановил отрыв от "Спартака" — и это, пожалуй, главный итог воскресного поединка. Респект "Химкам" за попытку сыграть с "Зенитом" в открытый футбол: в отличие от Нижнего Новгорода, подмосковная команда хотя бы попыталась навязать сопернику контригру.
Не получилось? Ну так это же "Зенит", априори превосходящий команды подобного уровня по подбору исполнителей и качеству общекомандной игры. Полагаю, это был не самый легкий матч для "Зенита". И хорошо: чем выше сопротивление, тем лучше для всех. Прежде всего для самого "Зенита".
Хорошо все, что все хорошо заканчивается, однако нам предстоит пережить волнительную неделю: дисквалификация не позволит выйти на матч с "Динамо" Родригао, Барриосу и Малкому, что существенно снижает оборонительный и атакующий потенциал "Зенита". Не забываем и о встрече с ЦСКА: именно эта игра, как я уже говорил, станет мерилом готовности "Зенита" к рестарту сезона».