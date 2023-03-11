Грозненский валидол. «Локо» вдевятером удержал победу над «Ахматом»

Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» (1:0) в выездном матче 19‑го тура РПЛ. Единственный гол забил Сергей Пиняев (11‑я минута), для которого этот мяч стал первым в составе «красно‑зеленых». На 20‑й минуте защитник«Локо» Станислав Магкеев был удален с поля за две желтые карточки, на 59‑й столичная команда осталась вдевятером после удаления Максима Ненахова. «Локомотив» (19 очков) занимает 13‑е место в турнирной таблице, «Ахмат» (29 очков) идет шестым.

«Локомотив» — без Баринова, «Ахмат» — без Конате

Автор «Футбола на Куличках» Александр Карамышев оценивает старт команд в весенней части турнира и вынужденные изменения стартовых составов.

«В первом весеннем туре и "Ахмат", и "Локомотив" добились побед над сильными на бумаге соперниками. Грозненцы уверенно разобрались дома с "Оренбургом", накануне уничтожившим "Сочи" в гостях, а "Локомотив" благодаря хет-трику Дзюбы увез победу из Ростова-на-Дону. Однако всюду есть нюансы. Не секрет, что "Ахмат" традиционно силен дома. Не секрет, что у "Ростова" не все ладно — отсутствие новичков при явных шансах на медали и посредственная игра — что в зимнем кубке РПЛ, что в Кубке России.

В общем, оценить реальный уровень готовности "Ахмата" и "Локомотива" поможет именно вторая игра. "Ахмат" благодаря осечке дончан включился в гонку за медали — шесть очков не выглядят пропастью с учетом проблем "Ростова". "Локомотив" из-за отвратительной осени решает непривычные задачи по сохранению места в элите. Сомнений в том, что "железнодорожники" справятся, особо нет, но вот сезон явно потерян.

Хозяевам не помогли травмированные Богосавац, Трошечкин и Конате. У гостей в лазарете только Фассон, но матч пропустил перебравший карточек Баринов. Новичок Шатара вышел в пару к Семенову в центр обороны, Уциев и Харин закрыли фланги. В оттяжке под Агаларовым разместился Олейников. У "Локомотива" дуэт в центр обороны составили Кузьмичев и Конти, а атакующую тройку под Дзюбой — Глушенков, Пиняев и Камано».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Очень тяжелый, волевой матч. С учетом удалений, того, что мы забили… Первый тайм складывался по нашему сценарию, но необоснованные карточки, которые мы получили, сказались на характере игры. Во втором тайме играли в меньшинстве, «Ахмат» владел территориальным преимуществом, но игровыми моментами, которые мы подсказали [игрокам], постарались нивелировать [неравные составы]. Благодарен команде за характер, уровень готовности позволяет терпеть. Главное — дух, который должен способствовать дальнейшим шагам. В перерыве мы внесли коррективы в обороне, подсказали, как действовать в определенных ситуациях, когда надо играть по счету, перенасыщать зоны, чтобы у соперника не было преимущества.

Треш-ток Бериши и Магкеева

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин не оставляет без внимания противостояние, начавшееся задолго до матча в грозном, но в итоге вылившееся в первое удаление в составе «Локомотива».

«Одна из важных историй перед игрой в Грозном — публичная пикировка двух футболистов. Со стороны "Локомотива" слово взял Станислав Магкеев, от "Ахмата" — Бернард Бериша. Россиянин ещё в первой части сезона назвал будущего соперника самым мерзким игроком РПЛ. Ответ прилетел быстро: косовский албанец заявил в интервью "Чемпионату", что Магкеев — футболист не очень высокого уровня. И что тренер "Ахмата" даже просил специально играть через его зону, и что сам Бериша выиграл у него все единоборства. Дальше Магкеев поддержал градус и сообщил, что Бериша просто боится его. Интересный сюжет перед очным матчем.

На поле история так или иначе продолжилась. На девятой минуте они оба оказались на мяче. Но футболист "Ахмата" в моменте проявил себя чуть удачнее. Итог — Магкееву пришлось останавливать его руками. Первая жёлтая карточка. Казалось, ничего особенного. Полузащитник не успел, получил предупреждение. Всего лишь часть игры. Ведь сразу после этого "Локо" забил: оборона потеряла Сергея Пиняева. Он вылетел один на один с Шелией и уверенно пробил в угол.

"Ахмат" на удивление не был похож сам на себя. Мы привыкли, что эта команда уверенно действует на своём поле. Но в этот раз всё складывалось не по плану. "Локо" первую часть тайма спокойно держал мяч и без особых проблем оборонялся. Прошло ещё десять минут. И на первый план снова вышел Магкеев. Полузащитник неосторожно сыграл в верховой борьбе против Алейникова. Кукуян, недолго думая, показал ему вторую жёлтую карточку, и "Локомотив" остался в меньшинстве уже в середине первого тайма».

Сергей Ташуев Главный тренер «Ахмата» В своей карьере я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время — и моя команда проигрывала. Не помню, если честно, хотя матчей много сыграл на хорошем уровне. Не могу сказать, что безвольно играли. Мы немного завысили планку. В первом тайме с первой же минуты решили играть на классе, слишком вальяжно, не спеша. Был настрой такой, что мы уже на верху таблицы. Ребятам нужно быть все время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми, это неправильно. Надеемся, что это пойдет на пользу, это урок, но сейчас крайне неприятно. После пропущенного гола начали спешить, суетиться, играть длинными передачами, терять мяч, начали бить за спину, были одни потери. Команда растерялась, надо удар держать. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, но когда ты сам не настроен выиграть, то такие вещи случаются.

Капитан Дзюба

Корреспондент «Спор-Экспресса» Гоша Чернов хоть и хвалит «Локомотив» за умелую игру в меньшинстве, но совсем не впечатлен игрой новичка «железнодорожников» Артема Дзюбы.

«К тому времени "Локомотив" уже вел 1:0 — сработала многолетняя связка Глушенкова и Пиняева, и 18-летний вингер забил первый гол за "Локомотив". Но удержать хлипкое преимущество, когда тебе больше часа играть вдесятером, — архисложная задача. Тем более в Грозном.

Однако красно-зеленые будто бы были готовы к подобному сценарию — Тикнизян стал действовать уже и фактически превратился в третьего центрального защитника, а Пиняев закрывал всю левую бровку целиком. Эти перестроения позволили "Локо" устранить появившиеся дыры, и по первому тайму совсем не казалось, что "Ахмат" играет в большинстве.

Любопытно, что после удаления Магкеева капитаном гостей стал Артем Дзюба, который проводил всего четвертый матч в красно-зеленой футболке. Но, помимо повязки, форвард больше ничем не выделялся на поле. Мяч до Дзюбы толком не доходил, и за 75 минут на газоне он так ни разу не пробил по воротам».

Дзюба не забил «Ахмату», но сыграл полезно

Автор «Спорта день за днем» Александр Ганаев не согласен с низкой оценкой действий нападающего «Локомотива», считая, что он все равно принес пользу своей команде.

«Все внимание защитников "Ахмата" было приковано к Артему Дзюбе, ведь в первом матче весенней части РПЛ против "Ростова" 34-летний нападающий оформил хет-трик и напомнил, что играть против него 1 в 1 — не вариант.

В это время остальные игроки атакующей четверки "Локомотива" получили дополнительную свободу, ведь Дзюба стянул на себя двоих. Вдобавок к этому Камано, Глушенков и Пиняев менялись местами. Так "Локомотив" и забил свой гол: Глушенков отправил в прорыв Пиняева, который внезапно оказался на правом фланге, нападающий долго высматривал Дзюбу, но пробил в дальний угол сам.

В голевом эпизоде Артем сыграл полезно и, возможно, смог бы еще лучше проявить себя в этой встрече и заработать несколько баллов результативности, если бы в сценарий матча не вмешалось удаление Станислава Магкеева.

После этого капитанская повязка перешла к Артему Дзюбе, который проводил всего лишь четвертую игру в составе железнодорожников. Лидерские качества у Дзюбы на хорошем уровне, а также навыки Артема могут приносить пользу команде, оставшейся в меньшинстве.

После удаления Дзюба цеплялся за верховые мячи, которые в его сторону выносили защитники "Локомотива", в бульдозерном стиле старался протащить мяч как можно дальше, укрывая его корпусом. После сольных проходов нападающий раз за разом пытался купить Кукуяна падениями, смотревшимися нелепо».

Лантратов удержал победу для «Локомотива»

Автор Russfootball.info Антон Мозговой выделяет голкипера «железнодорожников» и считает, что команде Галактионова не грозит зона вылета.

«Во втором тайме грозненцы получили ещё одного лишнего игрока. Теперь уже Бериша вынудил сфолить на вторую жёлтую Максима Ненахова. Вообще, конечно, во втором эпизоде к игроку "Локомотива" могут быть претензии, он действовал безрассудно, учитывая, что ранее уже получил одну жёлтую!

Таким образом, к 60-й минуте "Ахмат" заполучил значительное численное преимущество. И тут началась настоящая жара. Всё это напоминало розыгрыш лишнего в хоккее. "Локомотив" фактически стал стеной, а главным героем был Лантратов. Голкипер совершил несколько эффектных сейвов и помог своей команде удержать преимущество. В концовке "Локо" даже мог забить второй, но Наир Тикнизян свой выход к чужим воротам запорол крайне невнятным ударом. К слову, Лантратов был признан лучшим игроком матча.

"Локомотив" ещё в матчах Кубка России со "Спартаком" выглядел симпатично. Но тогда добиться результата не удалось. Сейчас же у команды Галактионова пошло. Московский клуб великолепно рестартовал в РПЛ. А сегодняшний матч показал, что Дзюбозависимости у "Локо" нет. В следующем туре "Локомотиву" принимать обновлённый "Краснодар", а затем отправляться в гости к "Пари НН", бывшим Галактионова. Кажется, что уже в этих матчах москвичи вполне могут отдалиться от зоны вылета».