Полный Fan ID. Футбол в РПЛ вернулся, а фанаты — нет

В пятницу, 3 марта, матчем «Факел» — «Химки» возобновился чемпионат России по футболу 2022/23. Возобновился с одним серьезным изменением — теперь электронный паспорт болельщика Fan ID обязателен на всех стадионах РПЛ.

Что такое Fan ID?

Кратко напомним, что же такое этот загадочный Fan ID, откуда он взялся и зачем нужен — как в официально озвученной версии, так и на самом деле.

Fan ID — это персонифицированная электронная карта болельщика, которая теперь жизненно необходима для посещения спортивных мероприятий Российской Премьер-Лиги. Нужна она как для покупки билетов и абонементов на матчи, так и для посещения стадионов РПЛ.

В тестовом режиме эту систему, позволяющую учитывать болельщиков, использовали еще в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи, после чего в полном объеме запустили на Кубке конфедераций в 2017 году, чемпионате мира по футболу 2018 года и матчах Евро-2020, прошедших в Санкт-Петербурге.

«Паспорт болельщика» тестировали на Кубке конфедераций globallookpress.com

Правда, для того, чтобы добиться одобрения ФИФА для введения системы, пришлось согласиться на то, чтобы во время чемпионата мира Fan ID не только был пропуском на стадионы, но и заменял иностранным болельщикам визу в Россию.

Для отечественных болельщиков электронная карта никаких благ не сулит и пользы не приносит — по крайней мере на момент запуска.

Как и для клубов РПЛ, многие из которых на первых порах довольно активно и громко выступали против дорогостоящего нововведения — оснащать негосударственные стадионы аппаратурой пришлось за свой счет, в надежде на то, что государство компенсирует часть расходов.

Выдача Fan ID во время ЧМ-2018 globallookpress.com

Так кому же нужен был Fan ID, если не клубам и не болельщикам? Разумеется властям и силовикам — кому еще может понадобиться лишний элемент контроля граждан, учета и отслеживания.

После успешной пробы системы на ЧМ-2018, президент России Владимир Путин прямо заявил, что этот опыт можно масштабировать на всю страну, после чего началась работа над законопроектом, который активно поддерживали и одобряли в ФСБ и МВД.

Представителей клубов и футбольных властей, которые пытались дискутировать по поводу необходимости нововведения, вскоре полностью отодвинули от обсуждения — поводом послужил инцидент с массовыми задержаниями на матче ЦСКА — «Зенит» на «ВЭБ-Арене» 28 ноября 2021 года.

Тогда за масштабное пирошоу на трибунах были задержаны и отправлены в ОВД 408 человек — хватали всех подряд, впоследствии объявив, что делать это пришлось, так как из-за неработающих камер вычислить виновных не было возможности.

В. Путин и Д. Инфантино с Fan ID globallookpress.com

Камеры, всегда работавшие на «ВЭБ-Арене», в тот вечер действительно то ли магическим образом не работали, то ли работали, но никаких записей не делали и не сохраняли. Такое вот «удачное совпадение», позволившее МВД громко заявить — «камеры наблюдения не справляются с задачей обеспечить безопасность на стадионах».

После этого закон о Fan ID провели по Госдуме в ускоренном порядке, а 30 декабря 2021-го Владимир Путин уже подписал его.

Началась фаза постепенного введения системы в строй, сопровождаемая, как это принято в России, серьезными распилами.

Из федерального бюджета на подготовку стадионов выделили 773,6 миллиона рублей. Эти деньги пошли на систему идентификации болельщика (специальные мониторы, считыватели), модернизацию систем контроля доступа, информационную безопасность и аттестацию.

Большинство конкурсов среди подрядчиков оборудования Fan ID проводили на безальтернативной основе — исполнитель был определен изначально.

FAN ID на ЧМ-2018 globallookpress.com

Потому что, вот сюрприз — на производство этого оборудования нужно иметь лицензию ФСБ. Главным исполнителем многомиллионных контрактов для государственных стадионов стал НТЦ «Атлас», который до 2006 года находился в прямом подчинении силовиков, да и сейчас плотно с ними связан.

Также лакомые подряды достались и казанской компании «Инфоматика», которую медиа связывали с окружением экс-главы Минцифры.

Между государственными стадионами бюджетные средства также распределялись по-разному. На «Газпром Арену» и «Лужники», а также другие арены, где оставалось оборудование с ЧМ-2018, ушло по 10-11 млн рублей.

Оснащение «Арены Химки» обошлось в 39,5 млн рублей, а на «Ахмат-Арену» потратили 53,4 млн.

Первый сезон с Fan ID

В сезоне 2022/23 систему решили вводить в две волны, начав с клубов с государственными стадионами, где оборудование оставалось со времен домашнего мундиаля («Крылья Советов», «Пари НН», «Ростов», «Сочи», «Урал»).

Вот только болельщики не спешили оформлять электронные карты болельщиков, и поэтому старт сезона для клубов первой волны ознаменовался масштабным падением посещаемости.

Даже по сравнению с прошлым сезоном, по ходу которого частично действовали ковидные ограничения, количество болельщиков на трибунах упало в полтора-два раза.

А по сравнению с сезоном-2019/20, осень которого стала последней без ковидных ограничений и карты болельщика, посещаемость рухнула почти в четыре раза. Причем клубы потеряли именно активную часть болельщиков.

Фанаты не купились на рассказы силовиков об «обеспечении безопасности на стадионах», особенно после того, как перед матчами Евро-2021 в Петербурге людям отказывали в выдаче Fan ID или аннулировали уже выданные карты из-за участия в протестных акциях или из-за политических взглядов.

Тем временем болельщики клубов второй волны («Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо») устраивали на трибунах акции протеста и обещали бойкотировать футбол.

Фанаты «Спартака» fratria

Обещание свое они выполнили. По официальным данным, на данный момент в Москве, со всеми ее клубами, карту оформили только 46 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 29 тысяч, в Московской области — 21.

Всего по стране карту болельщика получили 450 тысяч человек. Статистика не такая и плохая, но еще в прошлом году регулярно сообщалось о том, что в бюджетные организации вроде «Почты России» или «Ростелекома» спускаются разнарядки на оформление карт болельщиков, чтобы Минцифра могла отчитаться об успехах.

Все это, конечно — прямые убытки для клубов, которые и так не шикуют. По подсчетам экспертов, совокупные потери клубов РПЛ могут достичь 1,5 миллиарда рублей по сравнению с доковидными сезонами-2018/19 и 2019/20.

Неудивительно, что фанатов всеми силами пытаются уговорить оформить злосчастную карту, начав завлекать всевозможными благами и различными бонусами программ лояльности — в пределах имеющихся клубных бюджетов.

Fan ID ждет globallookpress.com

Так, «Динамо» в январе запустило новый бренд программы лояльности «Динамика»: 40 000 болельщиков, оформивших Fan ID, получат два сертификата на 1923 рубля (суммарный фонд бонуса — почти 154 миллиона рублей).

«Зенит» разыгрывает автомобиль Lada Granta и на время снизил цены на билеты до 100 рублей. Безденежные «Химки» разыграли календари (для 20 болельщиков) и еще три приза: возможность нанести символический удар в центральном круге, вывести игрока на поле и 2 билета в VIP-ложу.

Народная команда «Спартак», фанаты которой особенно активно выступают против Fan ID, отправляет смски и обзванивает болельщиков.

Российский футбольный союз разыграет квартиру в Подмосковье, сертификаты на 40 тысяч рублей на путешествия и еще 19 тысяч призов.

Календарь и таблица РПЛ

Программу лояльности презентовала и РПЛ: в ней доступ к системе скидок, привилегий и кэшбеку платежной системы «Мир», 60-дневная подписка на «Яндекс Плюс» и право на участие в розыгрыше миллиона и 15 миллионов рублей.

Пустые трибуны

В пятницу, 3 марта, вернулся российский футбол и наступила эпоха тотального Fan ID — без заветной карты на матчи чемпионата России больше не попасть. Открывал весеннюю часть чемпионата матч «Факел» — «Химки» и обстановка на игре в Воронеже была более-менее обнадеживающей для футбольного руководства.

В среднем посещаемость домашних матчей новичков РПЛ составляла 16,5 тысяч болельщиков и перед рестартом сезона в РФС сделали прогноз по падению посещаемости, который практически сбылся — ожидалось 11 тысяч болельщиков, пришло 10 321.

А вот дальше было куда хуже. Сообщали о шести тысячах реализованных билетов на игру «Спартак» — «Урал» , но в итоге на «Открытие Арену» пришли лишь 4281 зрителей. А красно-белые, на минуточку, идут на втором месте в турнирной таблице и являются единственным конкурентом «Зенита».

В итоге самый яркий и зрелищный матч 18-го тура прошел при почти пустых трибунах. Так мало зрителей на домашних играх «Спартака» не было с 2004 года, это был один из худших по посещаемости матчей в истории клуба.

Да, средняя посещаемость на «Открытие Арене» в этом сезоне составляет 12,5 тысяч болельщиков, но это лишь потому, что МВД из-за проблем с турникетами ограничил ее 15 тысячами, больше билетов просто не могли продавать.

«Открытие Арена» «Матч ТВ»

В Петербурге трибуны не выглядели НАСТОЛЬКО пустыми, по крайней мере на ТВ-картинке. Но лишь потому, что хитрые жители Северной столицы не продавали билеты на верхние секторы, сконцентрировав болельщиков внизу.

Завлекали их на стадион различными акциями: розыгрыш «Лады», бесплатный набор с перекусом и напитками каждому, скидки на еду в точках питания, подарки девушкам накануне 8 марта.

В соцсетях даже появлялась информация о наборе так называемых «пятисорублевых ультрас», людей которые за скромную плату будут смотреть матч, махать флагами и скандировать речевки. Согласно скриншотам объявлений, для этого их планировать потренировать за день до матча.

Кроме того, помните разнарядки для бюджетников на получение Fan ID? Сотрудники двух спортивных школ Петербурга рассказали СМИ, что их руководству пришли указания набрать людей, имеющих паспорт болельщика, для похода на стадион — в зависимости от числа штатных сотрудников, по 30–50 человек.

Чтобы избежать звенящей тишины, которая была на «Открытие Арене», на стадионе был включен интершум. Опустевший фанатский «Вираж» был завешен огромным полотнищем, а в будущем там планируют установить временную сцену для проведения концертов и активностей в рамках «Фан-Променада».

Вот только откуда будет взяться фанам? Матч между «Зенитом» и «Пари НН» посетили 19 705 человек — это худшая посещаемость стадиона в рамках чемпионата России без учета сезонов, в которых действовали коронавирусные ограничения. В среднем на «Зенит» в этом сезоне ходили 34 тысячи человек.

«Газпром Арена» «Матч ТВ»

На остальных матчах отчетного тура ситуация была не сильно лучше. На игру «Ахмата» и «Оренбурга» пришли 4100 человек — в два раза меньше средней посещаемости. Игру «Динамо» — «Крылья Советов» смотрели 4 943 зрителя — худшая посещаемость бело-голубых в сезоне.

Даже в Краснодаре матч с «Торпедо» собрал всего 7965 зрителей. Бенефис Дзюбы на «Ростов Арене» наблюдали 4907 зрителей — один из худших показателей «Ростова» в этом сезоне, при том что ростовчане попали в первую волну Fan ID.

Разумеется, оптимисты считаю, что после первоначального падения, кривая посещаемости выровняется. Но есть и другой вариант — будет только хуже, и на матчи перестанут ходить даже те болельщики, что оформили электронный паспорт.

Ведь в данный момент почти нет никакой разницы от того, где смотреть футбол — дома или на стадионе. Та самая «атмосфера», ради которой люди ходят на стадион уже потеряна с уходом активной части болельщиков.

Осталась потемкинская деревня с завешенными красивой тряпкой опустевшими трибунами и интершумом, имитирующим боление.

Нововведение российских силовиков грозит окончательно прикончить российский футбол, которые последние пару лет и так дышал на ладан.