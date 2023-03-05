Бенефис Дзюбы в Ростове. Нападающий отметил возвращение в РПЛ хет-триком

Московский «Локомотив» одержал выездную победу над «Ростовом» (3:1) в матче 18‑го тура РПЛ. Форвард «Локомотива» Артем Дзюба оформил хет‑трик, отличившись на 33‑й, 57‑й и 64‑й минутах. У «Ростова» гол в активе Николая Комличенко (87). «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на 13‑е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» (35) занимает третью строчку.

Возвращение Жемалетдинова

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с первым кругом.

«В первом круге “Ростов” и “Локомотив” выдали ярчайший матч, завершившийся вничью — 2:2. Украшением той игры стал шикарный гол Марадишвили ударом в падении через себя в компенсированное арбитром время ко второму тайму, принесший ничью находившимся в меньшинстве “железнодорожникам”.

Мы надеялись, что очная встреча команд на “Ростов Арене” получится такой же увлекательной. У “Локомотива” нет времени на раскачку. Ему нужно сразу начинать исправлять сложную турнирную ситуацию. Исходя из положения этих команд в таблице и преимущества своего поля у “Ростова”, команда Карпина должна была являться очевидным фаворитом отчётного матча.

Но, честно говоря, по прошедшим кубковым играм более благоприятное впечатление произвёл столичный клуб. Правда, Галактионов в Ростове-на-Дону был вынужден обходиться без двух важных дисквалифицированных футболистов — Миранчука и Макгеева, плюс Фассон уже давно находится в лазарете.

Зато впервые в сезоне в заявку вошёл Жемалетдинов, пропустивший более полугода из-за разрыва ахилла. У хозяев из-за тяжёлой травмы продолжает отсутствовать Медведев.

Карпин сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с ответным матчем против “Урала”. Вместо Щетинина с первых минут появился Комличенко. Галактионов, в свою очередь, совершил три перестановки в основном сочетании по сравнению с ответной игрой против “Спартака”. Магкеева, Смольникова и Миранчука сменили Кузьмичёв, Ненахов и Камано».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» Очень тяжелый матч, учитывая особенности поля и очень хорошего соперника, лидера чемпионата.Для нас, с учетом турнирной ситуации, каждый матч как финал. Победа важная, трудовая. Мы показали себя единой командой, способной биться и добиваться результата. В перерыве проговорили определенные нюансы, не отказывались от своей игры, поймали соперника на быстрых атаках. В подборах, единоборствах мы сегодня все трудности преодолели. Дзюба? Несмотря на все инсинуации, которые идут вокруг его персоны, игрок доказывает делом и состоянием, что он набирает форму, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого команда рассчитывает. Он приносит пользу команде. Дай бог, чтобы это продолжалось.

У «Ростова» плохое поле и плохая реализация

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов ругает поле ростовской арены и хвалит игру команды хозяев, которым не хватало удачи в реализации.

«Карпин и его коллега Михаил Галактионов вынуждены были упрощать игру из-за ужасного газона на ростовском стадионе. Мяч дробил, несмотря на то что поле укатывали. "Ростов" при этом пытался быть гибкой командой. Например, Хорен Байрамян получил роль свободного художника.

Хавбек оказывался то на левом краю, то под нападающими Николаем Комличенко и Егором Голенковым, то вообще выше всех при обороне, а два мощных центрфорварда уходили ближе к флангам. Иногда схема команды Карпина "плавала" настолько, что было невозможно разобрать, что это — 4-3-3 или 5-3-2. Капитан Данил Глебов опускался фактически в линию защиты, чтобы команда контролировала подборы после скидок Дзюбы и ширину.

"Ростов" создавал остроту прежде всего благодаря стандартам. Комличенко выигрывал борьбу у Ивана Кузьмичёва: с его скидки едва не забил Хорен Байрамян, а штрафной, заработанный Николаем, подарил момент для Даниила Уткина. Перед перерывом железнодорожников простил и Голенков. С другой стороны, с Комличенко на позиции условного правого хавбека ростовчане плохо контролировали рывки вперёд Наира Тикнизяна, чьи подключения в атаку превратились в большую проблему для хозяев».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Матч нереализованных возможностей для «Ростова»? Да, можно так сказать. В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты — забивают тебе. Ивана Комарова выпустили при счете 0:3, а почему нет? При счете 1:1 или 0:1 другая атмосфера на поле. Выпустить почувствовать, что это такое, нормально. Защитники недоработали в матче, 100%. Если первые минут 20-25 были окей, то после 25‑й минуты не знаю, что произошло. Все, что должны были делать и делали, перестали почему‑то выполнять.

Первый тайм из двух частей

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует, как захватившие поначалу нити управления игрой хозяева быстро передали инициативу железнодорожникам.

«Первый тайм можно разделить на две части. В первой половине поначалу игра была равной, затем хозяева провели более активный отрезок, но во второй половине москвичи были на порядок интереснее. Они больше и, я бы сказал, умнее владели мячом, хорошо держали его на чужой половине поля и достаточно регулярно доставляли его в штрафную Сергея Песьякова.

При этом модель игры "Локо" была очень гибкой. Например, Дмитрий Баринов при позиционной атаке регулярно опускался между центральными защитниками, позволяя крайним Наиру Тикнизяну и Максиму Ненахову подниматься в среднюю линию. К тому же видение поля и пасовые качества у него выше, чем у двоих последних, так что размен того стоил, ведь гости ничего не теряли сзади, зато приобретали сразу двоих потенциальных адресатов передач впереди по всей ширине поля.

В свою очередь, "Ростову" осталось только 32 процента владения мячом, поэтому в какой-то момент он свалился на банальные длинные передачи вперед в надежде на авось имени Комличенко. Не сработало».

Артем Дзюба Нападающий «Локомотива» Мотивация была. Было приятно приехать в гости к «Ростову». У меня с ним связаны приятные воспоминания, здесь завоевал первый трофей — Кубок. Заселился даже в тот же номер, где жил, когда играл здесь. Много воспоминаний. И огорчить Георгиевича — это дело обязательное. Хотелось ли четвертый забить? Ну, меня заменили по делу. Потому что ушиб получил. Да и нужно знать меру. Я уже счастлив. Тут главное, чтобы «Локомотив» побеждал и набирал очки. Он не должен занимать это место. Болельщики свистели? Я нормально к этому отношусь. Некоторые тепло встречали, кто-то шутил. Это все нормально.

Дзюбу сдерживали, но не сдержали

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Артем Белинин отмечает, что ростовчанам удавалось целых полчаса сдерживать очень заряженного лидера атак «Локомотива».

«В первом тайме Дзюба не только очень редко был на мяче, но и проиграл большую часть борьбы 19-летнему Мелехину; а там, где не справлялся Виктор, подключался Глебов и подстраховывал партнера. Единственный раз Артем опасно ударил головой на девятой минуте, но дальше инициатива перешла к "Ростову".

Желто-синие отлично давили, даже заставили Лантратова сделать чудесный сейв — но "Локо" быстро вернулся и усилиями Пиняева с Глушенковым заставил "Ростов" понервничать. К 33-й минуте нервы закончились — Дзюба удачно подставил ногу в штрафной и забил первый мяч за "Локо" в премьер-лиге. Местные болельщики встретили событие гулом.

Голенков, на которого Карпин сделал ставку в атаке, в игру совершенно не попал — проиграл почти всю борьбу и очень неточно пасовал. Ни в центре, ни справа у него не получилось — в перерыве его ожидаемо заменили на Щетинина».

Сергей Пиняев Полузащитник «Локомотива» Старались, много бегали, работали, создали свои моменты, получилось реализовать. Рады, что победили в таком сложном матче. Просто мы всей командой договорились не опускать руки, в том же темпе нагнетать, пытались забить второй гол, потом третий. Не то что ожидали хет‑трик от Дзюбы, знали, что если у него будет момент, он его реализует. Футболист с таким большим бэкграундом, рекордсмен Премьер‑лиги по забитым мячам — это у него в крови. Он снайпер, использует свои моменты. Важно было создать для него возможности. Может быть, он выжал даже больше, чем мог.

Дзюба с чит-кодом

Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов анализирует голы нападающего «Локомотива», который сделал разницу в Ростове.

«Во всех трех эпизодах он играл как классический завершитель, забивая либо с линии вратарской, либо вообще из ее пределов. При игре с примерно равным количеством голевых моментов он наглядно продемонстрировал, что значит распространенное в футболе выражение "делать разницу". По воротам в этом матче были многие, но Дзюба как будто вышел на игру с чит-кодом.

Первый мяч Дзюба забил на 33-й минуте, подставив ногу и подкорректировав удар по воротам в исполнении Наира Тикнизяна. Эпизод напоминал игру в хоккей. Нападающий "Локо" как будто подставил клюшку на пятачке после щелчка со средней дистанции.

Второй мяч Дзюбы, на 57-й минуте, свидетельствовал о катастрофической организации обороны "Ростова" и прямом вкладе Артема в результаты "Локо". Максим Глушенков в окружении четырех игроков "Ростова" протащил мяч через полполя и потерял его лишь на входе в штрафную. В довершение всех бед центральный защитник хозяев Максим Осипенко в попытке отобрать мяч выкатил его точно на ход Дзюбе. Так Артем оформил дубль.

Третий мяч Дзюба забил на 64-й минуте, завершив фантастическую атаку с вайбом 90-х. Франсуа Камано протащил мяч по правому флангу и навесил на ближнюю штангу, Глушенков в падении головой сделал скидку на дальнюю, где Дзюба занес мяч в пустые ворота буквально с метра. После этого новичок "Локо" был заменен».

Вячеслав Колосков Почетный президент РФС Дзюба — главная звезда в РПЛ? Почему не Малком, который забил два замечательных гола? Дзюба может быть звездой конкретного матча. Да, это надо признать. Так на самом деле и было. Сегодня Дзюба принес решающий вклад в этом матче. Но чтобы говорить о звездности, надо подождать, когда закончится чемпионат. Там и решим, звезда он или нет. Да не уничтожал он Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие голы он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда.

Обе команды плохи, но «Ростов» — хуже

Автор Soccer.ru Сергей Иванов анализирует статистические показатели матчи и приходит к неутешительным выводам.

«Удары по воротам: 14 (5) — 17 (7). По российским меркам матч получился богатым на опасные моменты. Причем, хоть мы и говорим об ужасной форме "Ростова", он свои шансы забить и избежать поражения имел на разных отрезках матча. Тут стоит говорить о том, что обе линии обороны выглядели не лучшим образом. Но у "Локомотива" нашелся заряженный Дзюба, а у "Ростова" таких игроков не оказалось.

В первом тайме доминирование "железнодорожников" было более явным. Они нанесли 11 ударов при четырех точных против шести ударов у "Ростова" с двумя точными попытками. За второй тайм "Локомотив" пробил уже шесть раз, а "Ростов" — восемь. По точным попыткам во втором тайме равенство — по три. А самым бьющим на поле оказался Дзюба, конечно. У него пять ударов. У Глушенкова и Пиняева — по четыре. Так что все новички "Локомотива" оказались настроенными как следует.

Владение мячом (точность передач): 43% (63%) — 57% (72%). При всей динамичности игры очень плохие показатели точности говорят как раз о низком качестве футбола. Острота может быть обеспечена как шикарными идеями и креативными находками, так и обилием ошибок с обеих сторон. Здесь скорее речь о втором варианте. Причем в первом тайме "Локомотив" владел мячом под 67 процентов. "Ростов" не смог перехватить контроль, даже когда уступал в счете, хотя это распространенное явление. У ростовчан просто не хватало слаженности и надежности игры.

Но и доминирующий "Локомотив" с 72 процентами точных передач — это слабо. Так что в этом матче скорее не было истории о том, кто лучше. Речь шла о том, кто будет менее плох, чем соперник. И тут "Ростов" проиграл по делу. Достижение Дзюбы достойно, чтобы его отметить, но вряд ли стоит распевать дифирамбы. 31 минута — не тот отрезок, по которому можно судить о полезности и настоящей форме игрока».

Николай Комличенко Нападающий «Ростова» Нам много чего не хватило. Не хватило сыграть на ноль. Был недонастрой? Нет. Невыполнение установки и индивидуальные ошибки, о которых говорили всю неделю.«Локомотив» реализовал свои моменты, а мы свои сто процентные — нет. Забивай свои моменты в первой тайме, может быть, другая игра была бы. Но результат на табло. Ноль очков, три пропущенных при своих болельщиках. Даже не знаю, закономерно это или нет. Дзюба в порядке? Если три забил — значит в порядке. Что еще нужно?

Хет-трик Дзюбы можно было предсказать

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев не удивлен ярким выступлением форварда, который всегда заводился от негативной реакции трибун.

«Ярко. Громко. От души. Но, с другой стороны, если вспомнить карьеру Артема, то ничего удивительного в таком возвращении в российский футбол нет. Когда Дзюба особенно хорош? Когда ему страстно хочется что-то доказать.

"Спартаку", который недооценил и отпустил воспитанника — сколько там было голов красно-белым. Манчини, который выдавил из состава "Зенита" — помните же игру за "Арсенал", включая забитый мяч питерцам? Черчесову, который после размолвки на Кубке конфедераций изначально делал на ЧМ-2018 ставку на Смолова — Артем провел турнир своей жизни.

И сейчас поводов зажечь было хоть отбавляй. Помимо того, что надо отмазаться за неудачный турецкий вояж и ответить на последовавшие насмешки, так еще и интервью на прошлой неделе Нобелю Арустамяну дал резонансное, получив в ответ ушат критики. Мол, ты когда последний раз забивал, чтобы себя выше всех ставить?

Календарь и таблица РПЛ

Плюс важный фактор Валерия Карпина. Тренера, с которым у форварда давняя вражда. В упомянутом интервью Дзюба рассказывал, что однажды они чуть не сцепились. И хотя топор войны был зарыт на встрече тет-а-тет, в сборную Карпин нападающего не приглашал, явно разжигая костер мотивации в Артеме».