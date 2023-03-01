«Динамо» не заслужило полуфинала. Писарский отправил бело-голубых в Путь регионов

Московское «Динамо» дома вничью провело второй матч четвертьфинала Кубка России с «Крыльями Советов» (1:1). В сегодняшней встрече счет с пенальти на 29-й минуте открыл игрок «Крыльев» Владимир Писарский. На 75-й минуте нападающий сине-белых Ярослав Гладышев сравнял счет. После победы самарцев в первой встрече (2:1), москвичи выбыли в Путь регионов.

Йоканович поменял вратаря

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает первый матч противостояния и изучает, как изменились составы команд перед ответной встречей.

«К противостоянию с “Крыльями Советов” “Динамо” подходило в статусе очевидного фаворита, так как самарцы в зимнее трансферное окно потеряли двух своих главных атакующих игроков в первой части сезона в лице Пиняева и Глушенкова, и Осинькину снова пришлось заниматься перестройкой атакующей линии команды.

Первый кубковый матч показал, что обновлённая линия нападения “крылышек” имеет достаточно высокий потенциал. Самарцы не отказались от своего стиля и по делу обыграли столичный клуб в родных стенах со счётом 2:1. Причём, авторами голов в ворота Шунина стали зимние новички “Крыльев Советов” — Сычевой, который теперь носит на своей футболке фамилию Писарский, и Зуев.

А вот “Динамо” откровенно разочаровало своим выступлением в первом официальном матче 2023-го года. Если в первом тайме бело-голубые владели небольшим преимуществом, то во второй половине встречи команда Йокановича, за исключением голевой комбинации, больше ничего внятного у ворот Ломаева не организовала.

Ожидалось, что сербскому специалисту за длительные зимние сборы удастся сделать атакующую игру динамовцев более целостной по сравнению с первой частью сезона. В Самаре мы этого не увидели, но делать далеко идущие выводы по одному неудачному матчу, разумеется, не стоит. “Динамо” в преддверии ответной домашней встречи сохраняло хорошие шансы на выход в полуфинал Пути РПЛ.

Йоканович сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с первым матчем. Вместо Шунина, Грулёва и Смолова с первых минут появились Лещук, Макаров и Тюкавин. Замена вратаря со стороны тренерского штаба бело-голубых не удивила. Шунину нужна была игровая практика перед возобновлением РПЛ, и Лещук вернул себе статус основного голкипера столичного клуба в кубковых матчах.

Осинькин, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой в Самаре. Горшкова и Ежова сменили Рассказов и Чиркович. Николай привычно расположился на правом фланге обороны, а Бейл занял место на левом бровке».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» Не все хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надежности, который нужен. Теряли много простых мячей, хотя соперник давал возможности для контратак. Нам нужно было сыграть лучше. В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения. В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь. Но даже в этой игре мы создали несколько качественных моментов.

Писарский забивает, как Сычевой!

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский отмечает агрессивное начало тайма в исполнении обеих команд и удивлен тем, как расклеились бело-голубые к перерыву.

«Динамовцам нужно было отыгрываться, и первый настоящий голевой момент пришёл на пятой минуте. После красивого розыгрыша на правом фланге Арсен Захарян прострелил в центр, а Константин Тюкавин пробил в одно касание. Но на пути мяча оказался защитник.

Первый момент "Динамо" открыл портал в яркий футбол. "Крылья" сразу же ответили мощным розыгрышем штрафного, после которого Амар Рахманович замкнул подачу головой в падении. Игорю Лещуку пришлось тащить. А потом "Динамо" сразу же ответило: Захарян отыгрался с Тюкавиным и выкатил Даниилу Фомину. Тот вышел один на один, но Иван Ломаев выскочил из ворот и спас.

В целом первый тайм был вполне зрелищным. У "Динамо" ближе к середине тайма был продолжительный период, когда практически каждая атака заканчивалась опасным моментом. "Крылья" при этом тоже не запирались и старались отвечать. Получались достаточно острые контратаки.

А на 29-й минуте "Крылья" заработали пенальти. Техничный Бенхамин Гарре прокинул мяч между ног Муми Нгамалё, тот выставил руку, и Павел Кукуян указал на "точку". Владимир Писарский взял долгий разбег и по-пижонски семенил к мячу, но всё же забил. Причём гол получился обидным для Лещука, который почти отбил удар.

"Динамо" по-прежнему нужны были голы, поэтому команда продолжила переть вперёд. Ближе всего к успеху хозяева были, когда Захарян попал в штангу из-за пределов штрафной. А вот в концовке тайма у "Динамо" что-то сломалось. Команда Славиши Йокановича выглядела откровенно беспомощно, пока "Крылья" владели мячом и красиво выходили из-под прессинга».

Славиша Йоканович Главный тренер «Динамо» Конечно, недоволен результатом, но стоит отметить, что мы хорошо начали встречу. Но после пенальти нити игры были потеряны. Недостаточно хорошо контролировали мяч, не хватало скорости. Во втором тайме не хватало агрессии, спортивной злости. Мяч недостаточно хорошо ходил. Постарались в конце сделать навал, но не увенчалось успехом. Он играл вдали от своей позиции. Основная причина — намерение сыграть в два нападающих. Вариант был поменять либо Лесового, либо Захаряна. Решили оставить Арсена — от него мог пойти опасный удар или кросс из‑за пределов штрафной.

Замены Йокановича не усилили игру

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не впечатлен попытками наставника «Динамо» переломить ход неудачно складывавшегося матча.

«Второй тайм заставил задуматься о том, насколько слаб Йоканович в матч-менеджменте. В перерыве он заменил Фомина и Нгамале на Луку Гагнидзе и Даниила Лесового, но в игре команда не прибавила ни на йоту. К сожалению, посредственный матч провел Захарян, место которого совсем не в средней линии, а куда ближе к воротам.

Он обладает отличной техникой, хорошо видит поле и делает передачи на любую дистанцию, но сам в атаках толком поучаствовать не успевает — пока добежит, партнеры потеряют мяч. В то же время противостоявший ему Александр Коваленко выдал потрясающий объем работы и отлично связывал линии.

Если продолжать разговор о тех, кто понравился, у бело-голубых хотелось бы отметить Тюкавина. Форвард не забил, хотя имел несколько перспективных моментов, но очень здорово открывался и как бы притягивал к себе мяч. И все же Йоканович в середине второго тайма заменил его на Смолова.

Заслуживает свою порцию комплиментов и крайний нападающий "Крыльев" Бенхамин Гарре. Мы только знакомимся с 22-летним аргентинцем, за плечами которого пара сезонов в молодежке "Манчестер Сити", но он оставил очень приятное впечатление — быстрый, техничный, умный. Он здорово бороздил правую бровку и стал героем нескольких очень перспективных атак.

Несмотря на критику бело-голубых, на 75-й минуте им удалось сравнять счет — вышедший на замену Ярослав Гладышев удачно подкараулил в штрафной отскок и с ходу воткнул мяч сквозь частокол ног. Теневым героем эпизода стал Захарян, со штрафного остро закрутивший мяч на линию вратарской, откуда в сутолоке он и выскочил к Гладышеву».

Бенхамин Гарре Полузащитник «Крыльев Советов» Это был тяжелый матч против сложного соперника, и здесь игроки высокого качества. Но мы, как у себя дома, так и здесь сделали хорошую работу и прошли дальше. Очень счастлив и доволен тем, как меня встретили в клубе. Наслаждаюсь командой, играми. Также счастлив, что со мной здесь жена и дочка. Думаю, уже на 100% адаптировался, но еще во многом могу сделать лучше. Думаю, мои товарищи и тренерский штаб верит в меня. Это очень важно. Это мне поможет выкладываться на 100% на футбольном поле.

Проблема «Динамо» — в головах

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев также винит наставника бело-голубых в неудачном выступлении команды в турнире.

«Вторая половина вышла эмоциональной, хозяева давили, сравнял счет Гладышев, могли забивать, и еще не раз, но и "Крылья Советов" упускали свои моменты. В итоге 3:2 в пользу команды Игоря Осинькина по сумме двух встреч. Решающим стал гол Зуева на 89-й минуте в Самаре.

Можно говорить, что в равных встречах удача оказалась на стороне волжан. А можно подметить, что динамовцы не совсем в своей тарелке. Отсюда глупые ошибки в обороне, а также отсутствие четкости в передачах и завершении атак. Есть ощущение, что проблема в головах.

Если у самарцев там все разложено по полочкам, они знают свой маневр, то бело-голубые психологически не на высоте. А это исключительно тренерская епархия. Впрочем, новая формула Кубка еще оставляет шанс бело-голубым — в Пути регионов. "Крылья" же — в полуфинале основной сетки, в компании с "Уралом", "Спартаком" и ЦСКА».