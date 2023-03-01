«Динамо» не заслужило полуфинала. Писарский отправил бело-голубых в Путь регионов

Йоканович поменял вратаря
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает первый матч противостояния и изучает, как изменились составы команд перед ответной встречей.
«К противостоянию с “Крыльями Советов” “Динамо” подходило в статусе очевидного фаворита, так как самарцы в зимнее трансферное окно потеряли двух своих главных атакующих игроков в первой части сезона в лице Пиняева и Глушенкова, и Осинькину снова пришлось заниматься перестройкой атакующей линии команды.
Первый кубковый матч показал, что обновлённая линия нападения “крылышек” имеет достаточно высокий потенциал. Самарцы не отказались от своего стиля и по делу обыграли столичный клуб в родных стенах со счётом 2:1. Причём, авторами голов в ворота Шунина стали зимние новички “Крыльев Советов” — Сычевой, который теперь носит на своей футболке фамилию Писарский, и Зуев.
А вот “Динамо” откровенно разочаровало своим выступлением в первом официальном матче 2023-го года. Если в первом тайме бело-голубые владели небольшим преимуществом, то во второй половине встречи команда Йокановича, за исключением голевой комбинации, больше ничего внятного у ворот Ломаева не организовала.
Ожидалось, что сербскому специалисту за длительные зимние сборы удастся сделать атакующую игру динамовцев более целостной по сравнению с первой частью сезона. В Самаре мы этого не увидели, но делать далеко идущие выводы по одному неудачному матчу, разумеется, не стоит. “Динамо” в преддверии ответной домашней встречи сохраняло хорошие шансы на выход в полуфинал Пути РПЛ.
Йоканович сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с первым матчем. Вместо Шунина, Грулёва и Смолова с первых минут появились Лещук, Макаров и Тюкавин. Замена вратаря со стороны тренерского штаба бело-голубых не удивила. Шунину нужна была игровая практика перед возобновлением РПЛ, и Лещук вернул себе статус основного голкипера столичного клуба в кубковых матчах.
Осинькин, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой в Самаре. Горшкова и Ежова сменили Рассказов и Чиркович. Николай привычно расположился на правом фланге обороны, а Бейл занял место на левом бровке».
Писарский забивает, как Сычевой!
Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский отмечает агрессивное начало тайма в исполнении обеих команд и удивлен тем, как расклеились бело-голубые к перерыву.
«Динамовцам нужно было отыгрываться, и первый настоящий голевой момент пришёл на пятой минуте. После красивого розыгрыша на правом фланге Арсен Захарян прострелил в центр, а Константин Тюкавин пробил в одно касание. Но на пути мяча оказался защитник.
Первый момент "Динамо" открыл портал в яркий футбол. "Крылья" сразу же ответили мощным розыгрышем штрафного, после которого Амар Рахманович замкнул подачу головой в падении. Игорю Лещуку пришлось тащить. А потом "Динамо" сразу же ответило: Захарян отыгрался с Тюкавиным и выкатил Даниилу Фомину. Тот вышел один на один, но Иван Ломаев выскочил из ворот и спас.
В целом первый тайм был вполне зрелищным. У "Динамо" ближе к середине тайма был продолжительный период, когда практически каждая атака заканчивалась опасным моментом. "Крылья" при этом тоже не запирались и старались отвечать. Получались достаточно острые контратаки.
А на 29-й минуте "Крылья" заработали пенальти. Техничный Бенхамин Гарре прокинул мяч между ног Муми Нгамалё, тот выставил руку, и Павел Кукуян указал на "точку". Владимир Писарский взял долгий разбег и по-пижонски семенил к мячу, но всё же забил. Причём гол получился обидным для Лещука, который почти отбил удар.
"Динамо" по-прежнему нужны были голы, поэтому команда продолжила переть вперёд. Ближе всего к успеху хозяева были, когда Захарян попал в штангу из-за пределов штрафной. А вот в концовке тайма у "Динамо" что-то сломалось. Команда Славиши Йокановича выглядела откровенно беспомощно, пока "Крылья" владели мячом и красиво выходили из-под прессинга».
Замены Йокановича не усилили игру
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не впечатлен попытками наставника «Динамо» переломить ход неудачно складывавшегося матча.
«Второй тайм заставил задуматься о том, насколько слаб Йоканович в матч-менеджменте. В перерыве он заменил Фомина и Нгамале на Луку Гагнидзе и Даниила Лесового, но в игре команда не прибавила ни на йоту. К сожалению, посредственный матч провел Захарян, место которого совсем не в средней линии, а куда ближе к воротам.
Он обладает отличной техникой, хорошо видит поле и делает передачи на любую дистанцию, но сам в атаках толком поучаствовать не успевает — пока добежит, партнеры потеряют мяч. В то же время противостоявший ему Александр Коваленко выдал потрясающий объем работы и отлично связывал линии.
Если продолжать разговор о тех, кто понравился, у бело-голубых хотелось бы отметить Тюкавина. Форвард не забил, хотя имел несколько перспективных моментов, но очень здорово открывался и как бы притягивал к себе мяч. И все же Йоканович в середине второго тайма заменил его на Смолова.
Заслуживает свою порцию комплиментов и крайний нападающий "Крыльев" Бенхамин Гарре. Мы только знакомимся с 22-летним аргентинцем, за плечами которого пара сезонов в молодежке "Манчестер Сити", но он оставил очень приятное впечатление — быстрый, техничный, умный. Он здорово бороздил правую бровку и стал героем нескольких очень перспективных атак.
Несмотря на критику бело-голубых, на 75-й минуте им удалось сравнять счет — вышедший на замену Ярослав Гладышев удачно подкараулил в штрафной отскок и с ходу воткнул мяч сквозь частокол ног. Теневым героем эпизода стал Захарян, со штрафного остро закрутивший мяч на линию вратарской, откуда в сутолоке он и выскочил к Гладышеву».
Проблема «Динамо» — в головах
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев также винит наставника бело-голубых в неудачном выступлении команды в турнире.
«Вторая половина вышла эмоциональной, хозяева давили, сравнял счет Гладышев, могли забивать, и еще не раз, но и "Крылья Советов" упускали свои моменты. В итоге 3:2 в пользу команды Игоря Осинькина по сумме двух встреч. Решающим стал гол Зуева на 89-й минуте в Самаре.
Можно говорить, что в равных встречах удача оказалась на стороне волжан. А можно подметить, что динамовцы не совсем в своей тарелке. Отсюда глупые ошибки в обороне, а также отсутствие четкости в передачах и завершении атак. Есть ощущение, что проблема в головах.
Если у самарцев там все разложено по полочкам, они знают свой маневр, то бело-голубые психологически не на высоте. А это исключительно тренерская епархия. Впрочем, новая формула Кубка еще оставляет шанс бело-голубым — в Пути регионов. "Крылья" же — в полуфинале основной сетки, в компании с "Уралом", "Спартаком" и ЦСКА».