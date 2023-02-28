ЦСКА сыграл по счету. «Краснодару» предстоит новая перестройка

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Кубка России (1:0), но не смог пройти в следующий раунд из результата прошлой игры (0:3). ЦСКА сыграет в полуфинале, а «быки» отправятся в Путь регионов.

Бодрое начало и активный «Краснодар»

Михаил Рождественский с сайта «Чемпионат» отметил стремительный характер игры. По его мнению, футбол на встречных курсах и интенсивный футбол стали самыми интересными моментами этого противостояния.

«После огненного матча "Спартака" и "Локомотива" нас ждала ещё одна крутая вывеска в Кубке России. "Краснодар" в первой игре "сгорел" ЦСКА в Москве со счётом 0:3, так что в ответке нужно было цепляться за камбэк.

Инициативой практически сразу завладел "Краснодар", которому нужно было отыграть большое отставание. Особенно активен был бразилец Кади Боржес — он активно шёл в дриблинг, подбирая мяч в центре поля, тащил его до чужой штрафной.

ЦСКА проснулся ближе к 10-й минуте и сразу показал, что можно действовать впереди острее, создав два момента подряд. Да и в целом команда Владимира Федотова атаковала опаснее.

После получаса игры "Краснодар" наконец прибавил в созидании. В концовке тайма команды врубили максимальную скорость и вообще забыли про центр поля. Скоростные атаки шли в обе стороны, но заканчивались они в основном дальними ударами.

"Краснодар" при обмене атаками мог рассчитывать на рывки Кордобы, но ЦСКА к такому сценарию хорошо подготовился. Защитники раз за разом выдерживали линию и оставляли нападающего в офсайде.

Проигрывать всегда неприятно, но цель достигнута мы прошли. Всегда возникает процентов 15 недонастроя. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов

К игре осталось две основные претензии: большой объём брака и чрезмерная грубость. Из плюсов можно отметить периодическую интенсивность и пару по-настоящему ярких хайлайтов. А результат вполне закономерен.

Теперь расклады такие: ЦСКА отправляется в полуфинал верхней части сетки Кубка России, а "Краснодар" будет рубиться в нижней. Ждём жеребьёвку!».

«Быки» находятся на этапе новой перестройки

Андрей Кузичев со «Спорт Экспресс» сделал «Краснодару» поблажку при оценке его игры. Он отметил, что сейчас команда переживает новый этап с новым тренером.

«Первый четвертьфинал между ЦСКА и "Краснодаром" ответил ровно на половину имевшихся перед второй частью сезона вопросов. Причем все касались армейцев и по большому счету не вызывали серьезных опасений. Как способны играть красно-синие в своем идеальном состоянии, мы прекрасно видели. Оставалось лишь убедиться, что Владимир Федотов качественно проведет работу над допущенными перед зимней паузой ошибками и его команда вернется к лучшей версии самой себя и продолжит прогрессировать.

Со всем этим у ЦСКА полный порядок, а вот у "Краснодара" все сложно. Год назад "быки" провели первый эксперимент с иностранным тренером, однако все наработки Даниэля Фарке и его штаба так и остались на экспериментальном уровне, не дойдя до обкатки в официальных матчах. Хотя уже на сборах было видно многое. Только сравнивать трансформацию годичной давности с первым этапом работы Владимира Ивича глупо — как минимум в силу кадровых моментов.

У Фарке были Крыховяк, Кабелла, Вандерсон Масиэл, Классон и Бутхейм. Новому же тренеру приходится оперировать совсем другими величинами, и для российского болельщика те же Дэвид Кобнан и Кади Боржес — пока еще ноунеймы. Так что "быки", в отличие от того же ЦСКА, только вступили в стадию очередной перестройки. А это — метод проб и ошибок, поэтому к ответному матчу Ивич перетряхнул состав, поменяв по игроку в каждой линии.

Да и в целом ЦСКА выглядел симпатичнее. Как с точки зрения организации игры в обороне, так и в созидании. Пусть и без реальной остроты, комбинировали москвичи слаженнее соперника.

В действиях же "быков" поначалу было многовато сумбура и попыток решить эпизод за счет индивидуальных действий. Характер игры стал меняться после того, как краснодарцы взяли мяч под контроль и стали расшатывать оборону соперника в позиционном нападении. Да, в основном приходилось атаковать с дальней дистанции, но это было уже что-то. И если удары Кордобы и Сперцяна скорее размяли Акинфеева, то атака Кади с подбора заставила голкипера спасать по-настоящему.

С нашей стороны была хорошая игра, должны были забить три, но забили всего один. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян

В общем, безнадеги образца первого матча не наблюдалось, но и явного прогресса — если не считать добротную игру в обороне — тоже. Отсюда реакция Ивича, сделавшего в перерыве две замены.

гол принципиально характер игры не изменил. Черно-зеленые очень хотели забить еще, но не могли. Точнее, им не давал шансов ЦСКА, который по всем законам двухраундовой стратегии не форсировал события, играя по счету. Для выхода в полуфинал этого хватило даже с запасом, а "Краснодар" благодаря новой кубковой формуле получит еще один шанс в Пути регионов».

У «Краснодара» нет стиля

Обозревателю «Советского спорта» Артему Зибраку кажется, что на сегодняшний день «Краснодар» не имеет своего фирменного почерка в игре. Он даже сравнил проект «горожан» с Вавилонской башней, которую так и не достроили.

«Думаю, многие ожидали от "Краснодара", перед которым стояла непростая задача отыграть три мяча, что он начнет матч так же ураганно, как днем ранее это сделали участники игры на "Открытие Арене", но скорости "горожан" оказались на порядок ниже, что только упрощало армейцам жизнь. Они хладнокровно оборонялись и даже чаще доставляли мяч в чужую штрафную, чем их соперники.

Так что красно-синие спокойно контролировали ход матча, большая часть которого проходила в середине поля, где Сперцян, Михайло Баньяц и Кади Боржес втроем не могли преодолеть сопротивление не самого надежного в оборонительной игре Константина Кучаева и Виктора Мендеса. Глядя на этот "Краснодар", в голову приходит вавилонская башня, которую никак не могли построить, потому что все люди говорили на разных языках. Лица и стиля у нынешнего "Краснодара", к сожалению, нет. Такого, как были при Игоре Шалимове или Мураде Мусаеве.

Выделяются в составе "быков" только трое: Кристиан Рамирес, без устали вспахивающий левую бровку, Сперцян, от которого идет весь креатив, да Джон Кордоба, на которого идет много передач».

ЦСКА сыграл строго по счету

Автор блога «Макс» на сайте Bob Soccer Максим Квятковский отметил прагматичность, которая присутстовала в игре ЦСКА.

Мы мало играли в футбол, мы охраняли счет. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов

«Ответный матч получился ровно таким, как и ожидал. От московского поединка он отличался, словно день и ночь. На домашней арене ЦСКА полностью переиграл противника и создал уйму голевых моментов. Сегодня мы увидели совсем другое лицо армейской команды. Она сыграла строго по счету, приложив для выхода в кубковый полуфинал пути РПЛ ровно столько усилий, сколько потребовалось.

Сколько голевых ситуаций создал ЦСКА в Москве, сколько упустили шансов! Сегодня же у армейцев не было ни одного по-настоящему голевого момента. Впрочем, у них в запасе были заветные 3:0. Поставим вопрос по-другому: имел ли "Краснодар" реальные шансы на успех по сумме двух матчей?

Мой ответ: нет, не имел. Хозяева за всю игру наскребли ровно два голевых момента. Перед перерывом блестяще сыграл Игорь Акинфеев, выручивший команду в сложнейшей ситуации, поскольку после удара краснодарского футболиста в дело еще и вмешался рикошет. Второй момент — штрафной удар, с которого Сперцян забил гол. Стоит еще посмотреть повтор, был ли там фол, на сей счет есть сомнения. А так бьющий, конечно, здорово попал.

Но после этого у "Краснодара" не было вообще ничего. Великолепный матч провел Виллиан Роша, да и вообще армейцы неплохо отоборонялись. Другое дело, что впереди у них мало что получалось. Очень много мячей потерял Хорхе Карраскаль, да и в принципе не очень приятно констатировать полное отсутствие острых атак. Но победитель определяется по сумме двух матчей, и сегодняшняя игра сначала шла при общем счете 3:0, а с начала второго тайма при 3:1. ЦСКА спокойно, без изысков довел дуэль с "Краснодаром" до логического завершения. С тем, что армейцы справедливо вышли победителями из этого противостояния, полагаю, никто спорить не станет».