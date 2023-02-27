Трансферный дайджест. 21 — 27 февраля

Рани Хедира

«Унион Берлин», полузащитник, 29 лет

Немецкий полузащитник «Униона» Рани Хедира может пойти на повышение уже во время летнего трансферного окна. В услугах 29-летнего футболиста заинтересован целый ряд топ-клубов.

90min проинформировал читателей о том, что на Хедиру началась настоящая охота. На хавбека претендуют «Эвертон», «Лестер», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Именно между этими коллективами может развернуться борьба за игрока.

Рани Хедира globallookpress.com

Интерес к Рани Хедире не является неожиданностью, поскольку «Унион» в этом сезоне всех удивляет и выступает очень хорошо в Бундеслиге, а контракт игрока подходит к концу как раз летом 2023 года, поэтому он может достаться новой команде абсолютно бесплатно.

Информации о переговорах по новому контракту игрока с «Унионом» пока нет. В текущем сезоне чемпионата Германии он принял участие в 21 матче, однако результативными действиями не отличался.

Наш прогноз: Хедира пойдет на повышение и переберется в Английскую премьер-лигу.

Крис Смоллинг

«Рома», защитник, 33 года

Английский защитник «Ромы» Крис Смоллинг может вернуться на «Туманный Альбион». Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», скорее всего, продолжит карьеру в Англии.

По информации 90min, в услугах оборонца заинтересованы сразу четыре команды. Это «Фулхэм», «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм». Сам футболист не против перебраться на родину, а в «Роме» не будут удерживать игрока.

В текущем сезоне Крис Смоллинг провел 23 матча в серии А, в которых забил три мяча. Он стал игроком «Ромы» в 2019 году и с тех пор является основным защитником команды.

Крис Смоллинг globallookpress.com

Также сообщается, что Смоллинг намерен рассматривать предложения только из Англии, поскольку хотел бы выступать на родине.

Наш прогноз: Смоллинг вернется в АПЛ, чем будут довольны все стороны трансфера.

Серхио Рамос

«ПСЖ», защитник, 36 лет

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, который недавно объявил о завершении карьеры в сборной Испании, близок к тому, чтобы покинуть клуб из столицы Франции. С большой долей вероятности оборонец сменит команду уже летом.

У футболиста по окончании сезона заканчивается контракт с «ПСЖ» и стороны пока не ведут переговоры о его продлении. В то же время, в стане парижан уже говорили о том, что, скорее всего, не будут пролонгировать соглашение с игроком из-за его формы и возраста.

Сразу же после этого активизировался «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Как сообщает Marca, руководство саудовского клуба уже связалось с окружением 36-летнего защитника и сообщило о желании подписать его. Реакция самого игрока на данное предложение пока остается неизвестной.

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Таким образом, Рамос уже летом может воссоединиться с бывшим партнером по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Серхио провел 31 матч во всех турнирах, в которых смог забить 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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Наш прогноз: Серхио Рамос покинет «ПСЖ», но будет рассматривать предложение не только из Саудовской Аравии.

Серхио Бускетс

«Барселона», полузащитник, 34 года

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс все еще не определился со своим будущим. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2023 года, после чего он может стать свободным агентом и бесплатно перейти в любую команду.

«Блаугранас» намерены удержать полузащитника и ведут с ним переговоры относительно пролонгации соглашения. Также игроку поступают отличные предложения из экзотических стран.

«Аль-Наср» предложил контракт Бускетсу с зарплатой 18 миллионов евро в год, а тренер «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил интерес к игроку. Оба коллектива намерены усилиться испанским футболистом уже ближайшим летом.

Серхио Бускетс globallookpress.com

В нынешнем сезоне Бускетс провел за каталонцев 28 матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист.

Наш прогноз: Бускетс еще минимум на год останется в «Барселоне».

Джуд Беллингем

«Боруссия», полузащитник, 19 лет

За английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема развернется нешуточная борьба во время летнего трансферного окна. На 19-летнего футболиста претендует целый ряд топ-клубов.

Ранее была информация, что игрок сборной Англии уже отказал в трансфере «Челси» и «ПСЖ», которые хотели его видеть в своем составе уже зимой.

По данный The Athletic, в настоящий момент фаворитом на подписание хавбека является «Ливерпуль». Сам игрок хотел бы перейти в мерсисайдскую команду, даже несмотря на то, что она может остаться без Лиги чемпионов на следующий год.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Также за Беллингема намерены побороться «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Реал». Они могут предложить условия получше, чем «Ливерпуль», от чего во многом и зависит переход игрока. В Дортмунде заявили, что хотят сохранить футболиста, однако думается, что сделать это будет крайне сложно.

В текущем сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Наш прогноз: Беллингем перейдет в «Ливерпуль» за большие деньги.

Анхель Ди Мария

«Ювентус», полузащитник, 35 лет

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария может сменить команду во время летнего трансферного окна. 35-летний футболист с большой долей вероятности покинет «Ювентус».

Relevo информирует, что полузащитник останется в туринском коллективе только в том случае, если он выйдет в Лигу чемпионов. Задача «старой синьоры» осложнилась тем, что с команды было снято 15 очков и теперь пробиться в ЛЧ через чемпионат будет крайне сложно.

Неоднократно сообщалось, что в услугах Ди Марии заинтересованы клубы из Аргентины и США, однако сам футболист заявил ,что намерен остаться в Европе, чтобы быть востребованным в сборной Аргентины и поехать на следующий Кубок Америки.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

В текущем сезоне итальянской Серии А Анхель Ди Мария принял участие в 14 матчах, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Наш прогноз: Ди Мария уйдет из «Ювентуса», но останется в Европе.