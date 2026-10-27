28 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Магдебург». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» стремится к успеху на всех фронтах. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

При этом «Бавария» по дополнительным показателям опережает дортмундскую «Боруссию». Команда отличилась 25 забитыми мячами при всего шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую одолев «Фрайбург» — 3:1.

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До того «Бавария» в Лиге чемпионов расписала паритет с «Арсеналом» — 2:2, а вот поединок с «РБ Лейпцигом» завершился яркой викторией — 6:1. Команда в текущем сезоне еще не проигрывала.

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Состояние команды: «Бавария» имеет серьезный кадровый потенциал, способный решать максимальные задачи.

При этом «Бавария» привычно блистает в плане реализации. В среднем команда забивает больше трех мячей за матч. Причем пока не столь результативен Харри Кейн, всего четырежды отличившийся в чемпионате. Майкл Олисе забил 6 мячей, еще четыре — Луис Диас. Впрочем, не все из них появятся на поле в кубковом матче.

И уж точно «баварцы» активно понесутся в атаку. Наверняка команда предстанет не в оптимальном сочетании, но и этого должно хватить для успеха.

«Магдебург»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы второго по силе немецкого дивизиона.

При этом «Магдебург» на 2 очка отстает от второй позиции. А вот забить удалось 20 мячей при двенадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила форменный разгром «Карлсруэ» — 6:1.

До того «Магдебург» был бит дрезденским «Динамо» — 0:2, а вот несколько ранее переиграл «Ганновер» — 3:0. Команда ныне не столь стабильна, чередуя яркие поединки с блеклыми.

Состояние команды: «Магдебург» способен побороться за повышение в классе, к тому же намерен проверить себя на фоне чемпиона.

При этом «Магдебург» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем больше одного мяча за матч. К тому же на выезде команда в четырех поединках победила всего один раз. А вот в трех очных поединках с «баварцами» она добыла одну победу при двух поражениях.

Нет сомнений, что команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Магдебург» часто играет от саксофона до ножа, немало забивая и давая делать это оппонентам.

На что ставят в матче Бавария — Магдебург Букмекерские коэффициенты на матч Бавария — Магдебург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» фаворитом с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 17.00, а победа «Магдебурга» — в 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.17 и 5.00.

Прогноз: «Бавария» в любом сочетании явно сильнее соперника, который в последнее время пропускает достаточно часто.

2.00 Фора «Баварии» -3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Бавария» — «Магдебург» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Баварии» -3.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.25 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Бавария» — «Магдебург» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт