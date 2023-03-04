Конец мечты о чемпионстве. Судья украл два гола у «Спартака» и убил интригу в РПЛ

Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 18‑го тура чемпионата России. В составе «красно‑белых» дублем отметился полузащитник Руслан Литвинов. За екатеринбургский клуб отличились Рай Влут и Эрик Бикфалви. После этого матча «Спартак» остался на втором месте в таблице с 37 очками. Команда Виктора Ганчаренко идет десятой с 22 очками.

Есть Fan ID, нет фанатов

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев шокирован низкой посещаемостью столичного матча и недоволен вялым началом встречи.

«9 333 — столько зрителей пришло на кубковый матч "Спартака" и "Урала" в декабре 2018 года. Таким был антирекорд тушинской арены до ковида и Fan ID. Сейчас в "Спартаке" такой аудитории порадовались бы.

Первый матч после введения карты болельщика на "Открытие Банк Арене" собрал не больше пяти тысяч. Для сравнения, в понедельник на Кубке с "Локо" было около 10 тысяч, и такая разница в посещаемости обусловлена точно не именем соперника красно-белых.

Cимволический удар в матче нанесла Анна Щербакова. globallookpress.com

В марте "Уралу" и "Спартаку" предстоит провести три матча, и игра чемпионата стала первой в этой серии. В составе красно-белых — два ожидаемых изменения по сравнению с кубковым матчем. Дисквалификации Селихова, Николсона и Соболева в чемпионате не действуют, и первые два игрока оказались в старте. Отметим также дебют Дуарте, который заменил дисквалифицированного Джикию.

Тоска на трибунах — тоска на поле. Футбол в первые полчаса был очень тягуч, и обстановку взрывала только реакция скамейки "Урала" на судейские решения. Как ни странно, самым спокойным на фоне всеобщего негодования выглядел уральский босс Григорий Иванов».

Александр Алаев. Президен РПЛ На «Спартаке» матч боевой, но посещаемость не та, которая соответствует этому клубу. Система работает, но наша задача, чтобы болельщики вернулись на стадион. Грустная картина. Но надо двигаться вперед. Надеюсь, что это нижняя точка. Такая посещаемость бьет по имиджу лиги, клубов, футбола. Это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Картина печальная. Делать выводов по первому матче в Москве неправильно. В Воронеже картина была другой.

Яркий матч, несмотря на судейство

Автор Rusfootball Антон Мозговой напротив, сетует, что судейский ляп испортил впечатление от яркого матча и хвалит екатеринбуржцев за бодрый старт.

«Стартовый матч субботней программы РПЛ завершился большим скандалом, который затмил практически все сюжеты игры. "Спартак" и "Урал" сыграли боевую ничью (2:2), но главным действующим лицом стал Виталий Мешков, который в 200-м матче в карьере допустил чудовищный ляп. Ошибка опытнейшего арбитра оставила "Спартак" без трёх очков, которые бы команде очень сильно пригодились.

Вообще, даже жаль, что приходится в очередной раз говорить о судействе, ведь матч получился действительно ярким. Было понятно, что "Спартак" не ждёт лёгкая прогулка. Если кто забыл, то "Урал" при Викторе Гончаренко набрал отличный ход. Команда почти не проигрывает, а "Спартак" в матчах с "Локомотивом" эпизодами выглядел очень уязвимым.

"Урал" со стартового свистка показал, что не чувствует себя аутсайдером в этом противостоянии. Екатеринбуржцы использовали высокий прессинг, который мало в чём уступал спартаковскому. В то же время гости то и дело задействовали длинные передачи, пытаясь подловить "Спартак" на контратаках.

В то же время "Спартак" выглядел не так ярко, как в тех же дебютах матчей с "Локомотивом" в Кубке России. Если "железнодорожники" под прессингом немного терялись, то уральцы к такой игре соперника были готовы. Более того, именно "Урал" создал первый опасный момент в матче, когда после паса Каштанова едва не забил Бикфалви».

Леонид Федун Бывший владелец «Спартака» Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча.

Дуарте должны были удалить?

Корреспондент Sportbox.ru Кирилл Гальцов замечает, что судейство Мешкова было неуверенным начиная с первого тайма, причем в обе стороны.

«Тем временем "Спартак" всё же нашел свой момент в быстрой контратаке. Денисов сделал пас на Промеса, который качнул соперника и бил, вроде бы, наверняка, но вратарь уральцев Помазун спас свою команду. В середине тайма экспериментальная связка в обороне "красно-белых" дала сбой.

Дуарте свалил Каштанова в штрафной. Арбитр Виталий Мешков долго консультировался с помощниками, а потом пошел сам смотреть эпизод. В итоге фол был зафиксирован, а голландец Влут без проблем реализовал пенальти — 0:1. Причем Дуарте в теории вполне мог быть и удален, потому что эпизод можно было рассмотреть как фол последней надежды. Тем не менее, Мешков ограничился желтой карточкой.

"Спартак" после такого побежал отыгрываться, хотя атаки москвичей были однотипными. В основном всё шло через фланг Промеса, который смещался в центр и пытался либо пробить сам, либо вывести партнеров на удар. Был хороший момент в концовке тайма у Николсона, но ямаец пробил головой выше.

Уже в компенсированное время "Урал" улетел в быструю атаку, однако Каштанов замешкался и упустил реальный шанс сделать счет 2:0. Как это часто бывает в футболе, "Спартак" тут же наказал уральцев. Литвинов пробил издали, и мяч после рикошета влетел в сетку ворот "Урала" — 1:1. На этом первый тайм и закончился, который, надо отдать должное командам, скорее порадовал, чем разочаровал. Особенно в столь снежную погоду».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» То, что произошло, все видели. И вы, и я. Но это не мое дело — оценивать работу арбитров. Есть инстанции, которые с этим разберутся и дадут оценку. Мое дело — комментировать игру, тренировки и то, что происходит на поле. Арбитры — не моя зона ответственности. Что имел в виду, сказав, что дальше будет хуже? Только то, что впереди у нас хорошо готовые команды, которые прошли сборы. Нам нужно поправлять некоторые моменты и улучшать качество.

Пенальти в ворота «Спартака» помог назначить судья из Петербурга

Шеф-редактор «Спорт-Экспресса» Александр Бобров ищет в анти-спартаковском судействе руку «Зенита».

«На 24-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Спартак" — "Урал" в штрафной площади красно-белых упал Алексей Каштанов, стремившийся замкнуть передачу партнера. Арбитр Виталий Мешков не квалифицировал действия Алексиса Дуарте как нарушение правил и не указал на 11-метровую отметку.

Но вмешался видеоарбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников. В итоге после достаточно долгой проверки самим ВАР и позднее Мешковым, отнявшей почти четыре минуты, судья назначил пенальти и вынес Дуарте предупреждение.

С вердиктом арбитра, проводившего 200-й матч в чемпионате России, можно согласиться. Спартаковский защитник действительно придержал соперника, находившегося перед ним. Но при этом нельзя утверждать, что показанные повторы позволяют сделать однозначный вывод — качество показа спорного эпизода оставляет желать лучшего.

Вопрос также в том, почему Мешков, долго изучавший повторы, не удалил Дуарте за лишение соперника явной возможности забить гол. Он не увидел такой возможности, потому что Каштанов не владел мячом?

Обращает на себя внимание назначение ВАР из Петербурга на игру с участием главного конкурента "Зенита" в борьбе за золото. Наверняка найдется немало болельщиков красно-белых, которые начнут строить теорию заговора. В условиях обострившейся конкуренции в чемпионате России таких назначений, пожалуй, лучше избегать».

Виктор Гончаренко Главный тренер «Урала» Очень эмоциональный матч. С нами связаны все эмоциональные игры — мы таким образом играем. С хорошим желанием. Что по содержанию, то моментами мы неплохо контролировали игру, моментами «Спартак» сильно нас зажимал. Не могли выйти в атаку. Валидольная игра, качельная. Много было эмоций с тренерской скамейки. Отдам должное ребятам — все сражаются, играют с сердцем. Набирать очки можно с каждым соперником. «Спартак» сегодня понравился — у них очень хорошо поставлена позиция атаки. Последний отмененный гол? Там свисток был до того, как что-то произошло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную — свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели.

Мешков ошибочно отменил гол Игнатова

Автор «Спорта день за днем» Вячеслав Дымов не оставляет без внимания, что первую результативную ошибку арбитр Мешков совершил еще перед перерывом, ошибочно не доиграв эпизод, когда Игнатов забил гол.

«Москвичам было необходимо побеждать, чтобы догнать в турнирной таблице "Зенит". Винить в потере двух очков они должны в первую очередь себя. Но важнейшее влияние на результат матча оказал и судья Виталий Мешков. В спорных ситуациях он отменил сразу два гола "Спартака" и не оставил бригаде видеоассистентов рефери (VAR) хотя бы что-то исправить.

Первый эпизод произошел на 45-й минуте при счете 0:1. Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов подстроился под мяч, прыгавший по штрафной, и отправил его в ворота, но сделал это после свистка судьи. Продолжать игру в такой ситуации действительно нельзя. А вот решение Мешкова остановить матч было спорным.

Календарь и таблица РПЛ

Судья счел, что Игнатов подыграл себе рукой, но ни один из повторов в этом не убедил. В этом случае можно говорить о методической ошибке. Если бы Мешков дал продолжить эпизод, бригада VAR на основе повтора могла бы вынести более авторитетное решение».

Григорий Иванов Президент «Урала» Мы довольны результатом. Да, допустили ошибки, которых не должно было быть. Игра была равна, играли одинаково. Считаю, абсолютно справедливый итог матча. На последней минуте могли выиграть. Но получилось так, как получилось. У «Спартака» тоже были моменты. Итог матча справедливый.

Литвинов оформляет дубль

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский отмечает, что замены Гильермо Абаскаля во втором тайме принесли результат, хотя и несколько запоздалый.

«Одним из самых ярких моментов в первой половине второго тайма стал выход Селихова. Вратарь выскочил на перехват, но далеко отпустил мяч и был вынужден бежать дальше, чтобы не дать сопернику забить. Итог: жёсткий подкат в центре поля и свисток. Правда, жёлтую карточку Мешков решил не показывать.

А за полчаса до конца матча Абаскаль перешёл к заменам. Александр Соболев и Томаш Тавареш вышли вместо Николсона и Хлусевича. Уход первого был ожидаем, а вот замена Хлусевича удивила — куда более предсказуемо смотрелся уход Денисова. "Спартак" ещё до этого момента стал лучше двигаться, так что у "Урала" прибавилось проблем.

"Спартак", несмотря на преимущество, никак не мог забить. Зато отличился "Урал", и этот момент очень похож на эпизод с пенальти в первом тайме. На этот раз прошёл прострел справа (Тавареш не накрыл), а Маслов не сориентировался и не выбил на угловой. В итоге Эрик Бикфалви опередил Денисова — 1:2.

На 74-й минуте Абаскаль снова прибегнул к заменам, и результат пришёл сразу. На поле вышли Антон Зиньковский и Кристофер Мартинс. Первый заработал и разыграл штрафной, второй отдал ассист пяткой на Литвинова. Красивая комбинация и дубль Руслана. 2:2!»

Руслан Литвинов Полузащитник «Спартака» Для моей позиции редкость забивать два мяча. Могу сказать уверенно, что было бы приятнее, если бы сегодня победили. Всегда тяжело без лидеров на поле. Ребята, которые выходят, всеми силами стараются их заменить. Был ли свисток раньше гола? Честно, не слышал сам. Думал, мы забили, побежал радоваться. Оказалось, раньше времени. Ребятам он сказал, что свисток был, изменить решение он не может.

Мешков лишил «Спартак» победы

Автор Sport24 Григорий Каленов шокирован ошибкой главного арбитра на последних минутах матча, которая стоила красно-белым победы в матче.

«За несколько минут до окончания основного времени встречи Александр Соболев забил гол, который мог принести "Спартаку" победу, но еще в момент удара нападающего Мешков дал свисток о приостановке игры. Все потому, что судья разглядел нарушение правил на вратаре "Урала" Помазуне, сыгравшем до того, как мяч попал к Соболеву, на выходе. Главный курьез момента заключался в том, что на Помазуне никто не фолил — он всего лишь столкнулся со своим партнером по команде.

После приостановки матча включился VAR, который мог бы подсказать Мешкову, что гол был забит по правилам и его нужно засчитывать. Но Мешков свистнул еще до того, как мяч пересек линию ворот! Таким образом никакой возможности исправить ситуацию у видеоассистентов не было: это было бы грубейшим нарушением всех судейских протоколов (хотя и соответствовало бы здравому смыслу).

Мешкову нужно было лишь дождаться окончания эпизода, после чего приостановить игру. Почему опытнейший арбитр так не поступил (рекомендации на этот счет в связи с введением VAR озвучивались неоднократно), объяснить сложно. Стоит отметить, что в этой же встрече судья аналогично поступил в случае с Игнатовым в конце первого тайма: в результате контакта мяча с рукой игрока "Спартака" Мешков дал свисток до конца атаки, после чего Игнатов поразил ворота».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол! Мы выиграли со счетом 3:2, претензий к судьям вообще нет. «Урал» молодцы, мы тоже, но надо исправляться. Если брать игру, которую мы сегодня выиграли, то оценю «Спартак» на пять баллов.

К Абаскалю нет претензий

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров отдает должное работе главного тренера «Спартака», который превращает красно-белых в грозную силу.

«Казалось, что "Спартак" героически переломил неудачно складывающийся домашний матч чемпионата с "Уралом", но арбитр Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, приняв максимально спорное решение. Все уже давно привыкли, что российские арбитры дают неоднозначные свистки и являются катализаторами постоянных скандалов. Судейские ошибки — визитная карточка российского футбола на протяжении многих лет.

Но, думаю, никто из болельщиков красно-белых даже при всем желании не сможет найти причину для критики главного тренера команды. "Спартак" Абаскаля прогрессирует, показывает качественную игру и тактическую гибкость, в его составе много молодежи и отличная атмосфера внутри коллектива. Сегодня "Спартак" имеет все, чтобы прервать гегемонию "Зенита" в РПЛ, а Абаскаль неожиданно для всех уверенно идет к званию лучшего тренера текущего сезона в России.

Если говорить о трех официальных матчах нового года, то "Спартак" показал, что он отлично готов к возобновлению сезона. Слабым местом красно-белых с большой натяжкой можно назвать лишь правый фланг: команда в основном атакует левым краем и допускает больше остроты у своих ворот, которая приходит справа. В остальном "Спартак" выглядел сбалансированной командой со множеством различных опций в атаке».

Вопросы есть по Дуарте и Соболеву

Автор Football24 Юрий Афанасьев считает отсутствие Александра Соболева в стартовом составе «Спартака» сомнительным решением Гильермо Абаскаля.

«Новичок "Спартака" Алексис Дуарте пока не готов. Тем интереснее, почему футболист не выступал за клуб в кубковых матчах, но вышел на игру с "Уралом" в стартовом составе. Сказывается языковой барьер. Дуарте имеет слабое взаимопонимание с партнерами. Конечно, можно сделать скидку. Алексис вышел на поле в паре с Черновым, а уже с пятнадцатой минуты вынужден был действовать в экспериментальной связке с Масловым.

Александр Соболев, наряду с Промесом, был лучшим игроком "Спартака" в первой части сезона. Тем удивительнее его эволюция, начиная со сборов. Весьма вероятно, что в случае с бомбардиром Гильермо Абаскаль допускает серьезную ошибку. Александр не может играть в Кубке из-за дисквалификации, не выходит и в РПЛ в стартовом составе.

Все прогнозы на РПЛ

Матчей мало, "Спартак" многое теряет. После выхода Соболева игра красно-белых изменилась в лучшую сторону. Не исключено, что в скором времени такое положение Александра начнет провоцировать конфликты».

Сильный «Урал» от Гончаренко

Автор Sports.ru Глеб Чернявский находит в себе силы отвлечься от судейства Мешкова и сделать ряд выводов по матчу на «Открытие Арене».

«Гончаренко сделал одну из самых приятных команд РПЛ. "Урал" не только не проигрывает 8 матчей подряд, но и забивает в каждом из этих матчей не меньше 2 голов (а иногда и 4). Неудивительно, "Спартаку" пришлось настолько тяжело.

Абаскаль показал, что готов на сюрпризы. Николсон (в отличие от Бальде) вяло провел зиму, но внезапно появился в старте. Правда, мы так и не поняли, в чем был план испанца — от Шамара не исходило почти никакой угрозы.

Руслан Литвинов все еще лучший среди молодежи, если не больше. Перешел из опорной зоны в защиту, чтобы оформить дубль и сравнять счет нерабочей левой ногой. И поучаствовал в комбинации, которую можно использовать для доказательства теории, что "Абаскаль — новый Романцев". Еще можно вспомнить элегантный пас на Денисова, когда защитник почему-то не рискнул бить. Литвинов — просто герой матча.

У Промеса огромное желание, но прямо чувствуется, как ему не хватает полноценной зимней подготовки. Куча ударов, куча подходов, куча попыток обострить и обыграть — пока все очень тяжело. При этом играет стабильно, вероятно, Абаскаль натаскивает его через матчи.

Стоит отметить и Селихова: тут и спасительный выход к центру поля, и великий сэйв после отмененного гола. Если бы не он, "Спартак" мог и проиграть.

Вряд ли сейчас уже существует серьезная интрига в борьбе за чемпионство с "Зенитом", но все равно за "Спартаком" очень интересно следить. Промес, Соболев, Николсон, Бальде, Зиньковский, Игнатов, скоро подойдет еще и Мозес — резервы у Абаскаля просто невероятные».