Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ

В пятницу, 3 марта, матчем «Факел» — «Химки» возобновится чемпионат России. Чего мы ждем от весенней части сезона РПЛ 2022/23?

Сумеет ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту»?

В последние годы российский чемпионат окончательно утратил свое единственное преимущество перед зарубежными топ-лигами — непредсказуемость. Когда-то бескомпромиссная борьба за титул в РПЛ велась до финального тура, но постепенно и наша лига стала театром одного актера.

Последние четыре года питерский «Зенит» уверенно обеспечивает себе очередной титул еще за несколько туров до финиша, а единственный конкурент действующего чемпиона начинает спотыкаться и неизбежно выпадает из борьбы примерно после зимнего перерыва.

В этом сезоне таким конкурентом является московский «Спартак», и хотя мы уже сейчас можем предсказать очередной триумф зенитовцев, нам все же хочется надеяться на то, что красно-белые заставят своих питерских соперников понервничать и как следует пощекочут нервы болельщикам.

Красно-белые зимой продлили контракт с Гильермо Абаскалем, привившим команде красивый атакующий футбол. Испанец отказался от спартаковского ромба, наигрывая агрессивные 4-3-3, команда точечно усилилась и провела мощную предсезонку, «всухую» выиграв Зимний кубок РПЛ.

За 13 туров до финиша московский клуб отстает от «Зенита» на 6 очков, а календарь в РПЛ у двух коллективов примерно равный. Решающей может стать очная встреча соперников в Петербурге 7 мая.

При этом обе команды продолжают борьбу в Кубке России и тут у красно-белых куда больше шансов на трофей, чем в РПЛ. Не исключено, что Абаскаль предпочтет синицу в руках.

Удержит ли Карпин «Ростов» в тройке?

Что примечательно, всего на одно очко от «Спартака» отстает «Ростов», но считать донской клуб конкурентом «Зенита» и претендентом на титул не получается даже в самых смелых фантазиях.

Дело в том, что последние годы приучили нас к следующей последовательности событий: Валерий Карпин строит боевую команду из того, что есть под рукой, ростовские «мужики» шумят в первой половине сезона, приятно всех удивляя, зимой половину команды раскупают клубы побогаче и весной «Ростов» валится, теряя свои высокие позиции.

В этом сезоне ситуация несколько иная — трансферный рынок находящейся под санкциями РПЛ заметно просел, так что «Ростов» закрыл зимнее трансферное окно с нулевым балансом, никого не продав и не купив. Но это вряд ли спасет команду Карпина.

Первый тревожный звоночек прозвенел уже на Зимнем кубке РПЛ, который ростовчане провалили, проиграв три матча со счетом 0:7. В остальных контрольных матчах крупные сухие поражения чередовались с такими же разгромными победами.

В Кубке России весной донская команда тоже выступила неудачно, проиграв довольно скромному, но упрямому «Уралу» (1:1 дома и 1:2 в гостях).

Байрамян и Карпин globallookpress.com

Календарь «Ростова» в РПЛ весной тоже не благоволит дончанам — придется поездить на поезде как до Москвы, на встречи с ЦСКА и «Спартаком», так и подальше — до Екатеринбурга с Оренбургом.

Хавбек «Ростова» Даниил Глебов рассказал, что Валерий Карпин поспорил с полузащитником Хореном Байрамяном на то, останется ли команда на третьем месте.

Календарь и таблица РПЛ

На кону — стрижка налысо, при том что оба спорщика обладают роскошными шевелюрами. Так вот, прагматичный Карпин поставил на то, что ростовчане в тройке не удержатся.

Провалится ли Бердыев в «Сочи»?

Зимний перерыв принес еще одну неожиданную новость — в российский чемпионат возвращается один из его патриархов — Курбан Бердыев, который 5 марта проведёт свой 438-й матч в РПЛ: во главе «Сочи» против ЦСКА.

Последним местом работы Курбана Бекиевича был иранский «Трактор», который он не только возглавил как тренер, но и перехватил управление трансферами, заняв пост технического директора. Приняв клуб, занявший в предыдущем сезоне 13-е (из 16) место, Бердыев не сразу, но поднял его в середину таблицы, набрав 11 очков в 15 матчах.

А потом в Иране начались масштабные протесты, стало небезопасно и россияне из тренерского штаба «Трактора» вернулись на родину, где их перед Новым годом пригласил спотыкающийся «Сочи».

Бердыев, которого пригласили на позицию тренера-менеджера, снова начал подминать все процессы в клубе под себя, а в футбольные эксперты тем временем спорили, сумеет ли 70-летний специалист возродить коллектив, выигравший в прошлом сезоне серебро.

Гильермо Абаскаль и Курбан Бердыев globallookpress.com

Проблема в том, что даже если считать его краткую работу в Иране относительным успехом, Бердыеву нечем было особо похвастаться в последние годы. Перед тем, как возглавить «Трактор», он неудачно поработал в казахстанском «Кайрате», а до этого и вовсе провалился в родном для себя «Рубине».

Последние успехи Бердыева приходятся на его пребывание в «Ростове» в 2016 году, а с тех пор отечественная футбольная реальность претерпела довольно серьезные изменения. Сумеет ли ей соответствовать тренер-ветеран?

Вылетит ли «Локомотив»?

В то время, как интрига полностью испарилась из чемпионской гонки РПЛ, в зоне вылета всегда идет ожесточенная борьба, а в последние годы появляются и довольно неожиданные команды.

В прошлом сезоне мы наблюдали за крушением казанского «Рубина», до этого «очищение пердивом» проходили «Динамо» и «Крылья Советов».

В этом году среди ожидаемых аутсайдеров вроде «Химок», «Факела» и «Торпедо» затесался еще один именитый клуб, от которого перед началом сезона явно ожидали борьбы за места в группе лидеров — «Локомотив».

«Железнодорожники» сами стали творцами своего фиаско, бессистемно меняя тренеров и проводя безумную селекцию, в результате рухнув в зону вылета. Но зимнее трансферное окно должно было все поправить.

«Красно-зеленые» провели мощную трансферную компанию подписав в свои ряды Сергея Пиняева, Максима Глушенкова, Илью Лантратова, Хермана Конти, Артема Дзюбу и Игоря Смольникова, а новый главный тренер Михаил Галактионов получил возможность полноценно построить команду на сборах.

Вот только первую серьезную проверку «железнодорожники» не прошли, дважды уступив в Кубке России московскому «Спартаку», хотя и в серьезной борьбе.

Сумеют ли подопечные Галактионова выбраться со дна турнирной таблицы, учитывая то, что остальные конкуренты по борьбе за выживание тоже не намерены сидеть сложа руки?

Перезагрузит ли карьеру Дзюба?

Бывший капитан сборной России давно уже не радует болельщиков бомбардирскими подвигами, но зато вокруг него всегда полно драмы и шоу.

Летняя трансферная сага с поисками достойного клуба обернулась переездом Дзюбы в Турцию, который в свою очередь обернулся полным пшиком.

Зимой история повторилась — Артем почти не тренировался, зато усиленно искал новый клуб, и в конце концов нашел его в виде тонущего «Локомотива».

Вот только не окажется ли нападающий «тяжелым тупым предметом», который окончательно отправит «железнодорожников» на дно?

В кубковых матчах Артем себя, мягко говоря, не проявил, и если его «сухая» серия продолжится в первых матчах весенней части РПЛ, то перед паузой на матчи сборных Галактионов окажется перед дилеммой.

Артем Дзюба в «Локомотиве» globallookpress.com

Ему предстоит решить, продолжать давать шансы Дзюбе, при том что есть разыгравшийся перед зимним перерывом Иван Игнатьев, а после травмы восстановится Изидор, или стоит отправить ветерана на лавку.

А Дзюба на лавке начинает обижаться, мутить воду, саботировать тренировки, а потом давать огромные интервью о том, что все вокруг негодяи, а он Д'Артаньян. Так что, в любом случае, без драмы мы не останемся.

Кто из зимних новичков блеснет?

Прошлое зимнее трансферное окно вошло в тройку самых крупных по тратам в истории чемпионатов России, перевалив отметку в 82 миллиона евро. Тем разительнее контраст с только что завершившимся межсезоньем, во время которого российские клубы потратили лишь 28 миллионов евро.

Еврокубковый бан, массовый отъезд легионеров и уход крупных иностранных спонсоров не прошли даром — клубы перешли в режим экономии, а трансферы измельчали как качеством, так и количеством. Год назад в клубы РПЛ перешли 125 футболистов, а сейчас — только 86.

Показательно, что самыми дорогими новичками стали перешедшие в «Спартак» за 6 млн евро молодые и перспективные защитники Алексис Дуарте (4) и Томаш Тавареш (2).

В иные годы их бы просто не заметили, ведь еще в прошлом году один Шамар Николсон переходил в стан красно-белых за сумму большую, чем суммарная стоимость парагвайца и португальца (8 млн евро), про трансфер Юри Алберто в «Зенит» за 25 млн евро и вовсе говорить нечего.

Херман Конти globallookpress.com

Тем не менее, есть за кем последить и этой весной. «Локомотив» в рамках своей веерной покупки игроков зацепил центрального защитника «Бенфики» Хермана Конти (который уже привез пенальти в кубковом матче со «Спартаком»), а скромные «Крылья Советов» урвали аргентинского вингера Бенхамина Гарре — воспитанника «Ман Сити», не хухры-мухры.

«Краснодар» неплохо усилил атаку: пришли бразилец Кади Боржес и молодой нигерийский вингер Мозес Кобнан. «Факел», который застрял в зоне стыковых матчей, арендовал у «Ботева» двух французских хавбеков — Рабеи и Брахими.

Наконец, один из самых интересных новичков межсезонья — Роберт Ренан, пополнивший бразильскую диаспору «Зенита», причем сделавший это на правах свободного агента, в рамках схем и махинаций по возвращению Юри Алберто на родину.

Роберт Ренан и Сергей Семак «Зенит»

Молодого защитника, который в феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки в составе сборной Бразилии, называют будущей звездой мирового калибра.

Впрочем, в Бразилии любят раздавать щедрые авансы, а в результате там полно звездочек, которые погасли до того, как успели как следует разгореться. Увидим, как проявит себя новичок «Зенита»

Писарский или Промес?

Наконец, последняя интрига, остающаяся в чемпионате России — гонка бомбардиров, где сейчас ноздря в ноздрю идут спартаковец Квинси Промес и новоиспеченный игрок «Крыльев Советов» Владимир Писарский, забившие по 14 мячей.

На стороне голландского игрока опыт и непревзойденное индивидуальное мастерство, но против Промеса играет то, что «Спартак» провел три сбора без него. Если бы Квинси тренировался с командой, его преимущество было бы еще ощутимее.

Против Писарского играет то, что он перешел в новую и довольно нестабильную команду, которую, к тому же, покинули Пиняев и Глушенков, создававшие остроту в атаке.

В пользу россиянина говорит то, что он уже неплохо адаптировался — и успел отличиться в кубковых матчах.

Квинси Промес globallookpress.com

Если в прошлом сезоне лучшим снайпером стал Агаларов, почему в этом сезоне Писарскому не опередить звездного легионера?

Не будем забывать и о темных лошадках, которые могут ворваться в эту дуэль — зенитовский бразилец Малком все свои 12 голов забил с игры, да и Федор Чалов неплохо разыгрался перед перерывом.