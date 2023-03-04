«Зенит» уходит в отрыв. Питерцы разгромили «Пари НН» в дебютном матче Ренана

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над «Пари Нижний Новгород» (3:0) в матче 18‑го тура РПЛ. Дубль сделал Малком, еще один мяч забил Александр Ерохин. Полузащитник питерцев Далер Кузяев не реализовал пенальти в первом тайме. «Зенит» с 45 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, отрыв от идущего вторым «Спартака» увеличился до восьми очков. Нижегородцы (19 очков) занимают 12‑е место.

Дебют Ренана и Горлова

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов приветствует дебютировавших в РПЛ в этом матче защитника «Зенита» Ренана и наставника «Пари НН» Артема Горлова.

«В основе "Зенита" не оказалось Дугласа Сантоса и Клаудиньо. Левый защитник пропустил большую часть зимних сборов из-за травмы, поэтому, очевидно, не готов на сто процентов и остался в запасе. Полузащитник залечивает повреждение и вообще не попал в заявку.

Зато в игре с "Пари НН" дебютировал центрбек Роберт Ренан, получивший свой первый в карьере вызов в главную сборную Бразилии. И это всего после 13 матчей на профессиональном уровне за "Коринтианс"!

Дебютировал в этот день в элите и главный тренер "Пари НН" Артём Горлов. Интриговало, как новый для РПЛ молодой, 35-летний специалист поменяет команду.

На старте матча нижегородцы попробовали защищаться, держа линии повыше, и даже первыми создали момент, но вскоре сели глубоко к своей штрафной.

В общем-то, ничего революционного в футболе "Пари НН" не наблюдалась, даже схема 5-4-1 осталась прежней. Действуя на не очень высоких скоростях (бежать было некуда — соперник закрывал все зоны), "Зенит" контролировал и территорию при 73% владения, и саму игру, быстро возвращал себе мяч».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Хорошая игра сегодня, в первом тайме были какие-то помарочки, во втором сыграли более надежно, что касается оборонительных действий, в атаке. В первом и во втором таймах были хорошие шансы. Забили бы раньше второй мяч в первом тайме, наверное, было бы немного легче. Но быстрый мяч во втором тайме добавил нам уверенности. Ребята провели сегодня хороший матч с точки зрения интенсивности и результативности. Победа хорошая — трудовая, заслуженная.

Тотальное преимущество «Зенита» в первом тайме

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой фиксирует доминирование питерского клуба в первом тайме.

«По истечении стартовой десятиминутки сине-бело-голубые заработали многообещающий штрафной. К мячу подошёл Малком и шикарно пробил в “девятку”. Гойло кончиками пальцев задел игровой снаряд, однако этого оказалось недостаточно для спасения команды от пропущенного гола — 1:0.

Рано поведя в счёте, петербуржцы не сбавили в атакующей активности и продолжали на постоянной основе нагнетать напряжение на оборону “Пари НН”. Нижегородцы были вынуждены постоянно в полном составе сидеть в глубокой обороне и сдерживать натиск соперника. Сами гости крайне редко появлялись с мячом на чужой половине поля, так как петербуржцы очень эффективно использовали высокий прессинг и сиюминутно возвращали игровой снаряд под свой контроль после потерь.

В середине тайма хозяева обложили владения “Пари НН” многочисленными угловыми, однако количество “корнеров” в качество им преобразовать не удавалось. На исходе получаса у Гойло появился новой повод серьёзно вступить в игру. Никита удачно среагировал на плотный удар в исполнении Мостового с близкого расстояния. Вскоре футболисты “Пари НН” наконец-то отметились неплохой контратакой и даже заработали угловой. Розыгрыш стандарта в исполнении команды Горлова увенчался хлёстким дальним ударом Стоцкого, которому немного не хватило точности».

Артем Горлов Главный тренер «Пари НН» У нас не получилась никакая игра в атаке — ни контригра, ни позиционная. Мы очень робко смотрелись в этой фазе и упростили игру «Зениту». Арендованные у «Зенита» футболисты? Очевидно, что они прогрессируют и помогают нам. Мы довольны их работой, прогрессом. Я считаю, что они растут в нашем клубе.

Логичная победа команды Семака

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что действующий чемпион должен был снимать все вопросы исходе матча еще до перерыва.

«Лидер РПЛ обязан был удваивать счет еще до перерыва — Масоэро снес Кругового в своей штрафной, но Кузяев с пенальти ударил выше. Далер до этого дважды исполнял 11-метровые по ходу игры и оба раза забивал, но тут впервые смазал. Единственного штатного пенальтиста у "Зенита" все еще нет.

Первый тайм завершился с чудовищным преимуществом фаворита: 6:0 по ударам в створ, 7:1 — по ударам из штрафной. Не было сомнений, что после перерыва "Зенит" забьет еще, и это произошло уже на 48-й минуте, когда Малком оформил дубль и догнал Промеса с Писарским в снайперской гонке РПЛ.

Горлов попытался освежить атаку Севикяном и Кротовым, и они действительно добавили команде свежести. Но больше ничего. Рисунок матча не поменялся никак, и "Зенит" продолжал без особых усилий давить на оборону "Пари НН". Малком был близок к хет-трику, но на этот раз промазал со штрафного.

Этот матч — из тех, когда исход ясен задолго до финального свистка. Это понимали и футболисты: примерно с 70-й минуты обе команды чуть ли не встали. Лишь замены взбодрили игру, и вышедший Ерохин шикарным ударом шведкой сделал счет разгромным. 3:0 — заслуженная победа "Зенита". Трудно представить счет, который лучше бы отражал ход игры».

Малком Нападающий «Зенита» Огромная благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Знаем о ситуации с картой болельщика, но видим, что большое число людей пришло на трибуны сегодня. Особенных сложностей не было — мы очень хорошо подготовлены, мы здорово провели предсезонку, чувствуем в себе силы. Прекрасно знаем свою цель — прийти к финишу чемпионата, завоевав титулы. Знаем, к чему идем. Последние два года не так хорошо удавался нам старт после зимней паузы. Рад, что сегодня одержали такую крупную и уверенную победу. В этом заслуга всей команды, благодарен всем. Рад помочь команде забитыми мячами. Двигаемся дальше!

Предсказуемый разгром нижегородцев

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов считает победу «Зенита» закономерной, в первую очередь из-за слабости соперника.

«Мог ли подопечные Артёма Горлова рассчитывать на иной результат? Думаю, нет: осмысленная контригра не прослеживалась, ситуационные подходы к воротам Михаила Кержакова не таили угрозы, а ставка на оборону не сработала: зенитовцы владели мячом и умело раскачивали плотные защитные порядки соперника.

Лишь во втором тайме гости включили прессинг и заставили потрудиться Родригао, Ренана, Караваева и Кругового. Но, опять же, матч предсказуемо закончился разгромом — как, кстати, и поединок первого круга. 6:0 по итогам двух встреч — реальное соотношение сил сегодняшних соперников.

"Зенит" без Клаудиньо и Дуглас Сантоса выглядел примерно так же, как в Ульяновске (с поправкой на качество поля): тот же контроль мяча, приличное движение, розыгрыш на третьего и другие наигранные комбинации с участием большого количества атакующих игроков и со сменой позиций (зенитовцы знатно бегут!)

Порадуемся за Малкома, поаплодируем за изумительную игру Мостовому, поддержим нереализовавшего пенальти Кузяева и придём к выводу, что, плюс минус, это именно тот "Зенит", к которому мы привыкли. Есть ли, куда прибавлять? Да, конечно: реализация, угловые, единоборства».

Роберт Ренан Защитник «Зенита» Российский футбол оставил приятное впечатление. Я чувствую, что был сегодня неплох и, может быть, где-то даже хорош. Ощущение, что нужно еще работать, во многом нужно прибавлять. Нам надо работать и работать.

Чемпионская гонка в РПЛ окончена?

Автор «Спорт день за днем» Александр Ганаев считает, что после этого матча петербуржцы вплотную приблизились к пятому золоту подряд.

«На зимний перерыв петербуржцы ушли лидерами РПЛ с 7-очковым отрывом от "Спартака". Футбольная общественность прогнозировала упорную борьбу "Зенита" со "Спартаком" на финише сезона. В осенней части РПЛ в стане сине-бело-голубых неоднократно происходили скандальные ситуации (обратная замена Мостового, травля Чистякова после матча с "Ахматом"), а футбольный деятель Тимур Гурцкая уверял, что зимой "Зенит" покинут несколько ключевых легионеров.

Весна в чемпионате России действительно обещала быть очень интересной, но уже в первом туре после возобновления команда Семака увеличила гандикап до 8 очков. За несколько часов до стартового свистка на "Газпром Арене" "Спартак" возобновил сезон в домашнем матче против "Урала". Встреча на "Открытие Арене" завершилась вничью — 2:2. Казалось, что этот результат расслабит "Зенит", который начинал свой матча несколько часов спустя.

Обычно это работает: сине-бело-голубым надо чувствовать "дыхание преследователя", чтоб проводить матчи против команд из второй части турнирной таблицы с должным уровнем самоотдачи. Но в этот раз питерцы отнеслись к осечке "Спартака", как к шансу увеличить отрыв.

В турнирной таблице "Зенит" с 45 очками оторвался на 8 баллов от "Спартака". Петербуржцы приблизились к пятому золоту подряд. До конца чемпионата осталось 12 туров. Сергей Семак заявил, что отрыв в 8 очков от "Спартака" считает символическим: "Он отыгрывается за три матча", — сказал главный тренер "Зенита" во флеш-интервью».