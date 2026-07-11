Испания и Франция всё-таки встретятся в полуфинале ЧМ. Матч, который уже сейчас хочется назвать скрытым финалом турнира, стал возможен после новой поздней победы команды Луиса де ла Фуэнте. Бельгия потеряла Юри Тилеманса ещё на разминке, потом со слезами ушёл Тибо Куртуа, а в концовке резервный вратарь Сенне Ламменс не удержал мяч после удара Пау Кубарси, а Микель Мерино снова решил судьбу матча.

Испания — Бельгия 2:1

1/4 финала

Матч долго держался в тонком равновесии: Испания привычно забрала мяч, но Бельгия не выглядела беспомощной. Но, правда, ещё перед стартом Бельгия лишилась ключевого игрока — Тилеманс получил травму задней поверхности бедра на разминке и не смог выйти. Амаду Онана выбыл ещё в прошлом матче, а без Тилеманса центр поля стал менее статусным, менее мощным и менее привычным. Ханс Ванакен и Николя Раскин — крепкие игроки, но не та же опора, с которой Бельгия хотела противостоять испанскому владению.

Ставка на Фабиана и первый гол в ворота Испании

Луис де ла Фуэнте тоже удивил, и вместо Педри в старте вышел Фабиан Руис. Решение выглядело смело, поскольку Педри обычно воспринимается как почти обязательный игрок основы, но Фабиан быстро показал, зачем он нужен именно в таком матче. Он активнее открывался выше, помогал перегружать левую зону, давал Испании больше пространства у штрафной и на 30-й минуте открыл счёт. Атака началась справа: Ламин Ямаль и Педро Порро разорвали бельгийскую оборону, Порро прострелил, Дани Ольмо пробил в касание, Куртуа отбил, а Фабиан первым оказался на подборе, 1:0.

Фабиан Руис globallookpress.com

Испания в тот момент выглядела почти привычно непроницаемой. Она ещё не пропускала на этом ЧМ, контролировала мяч, отодвигала Бельгию от своих ворот и постепенно переводила матч в удобный для себя режим. Ламин Ямаль после немного неровного старта всё чаще получал мяч и шёл на защитников, Ольмо постоянно искал зоны между линиями, Родри страховал центр. А Бельгия всё же нашла, как сломать эту идеальную систему.

На 41-й минуте сухая серия Испании оборвалась, и не случайным рикошетом, а хорошей бельгийской атакой. Всё снова началось через Жереми Доку, который протащил мяч слева и заставил Испанию сместиться. Потом атака ушла на другой фланг, где Кевин Де Брёйне почти незаметным пасом открыл пространство для Тимоти Кастаня. Подача получилась точной, а Шарль Де Кетеларе опередил Кубарси и пробил головой. Испания пропустила впервые почти 11 часов игрового времени на ЧМ. Гол бельгийцев показал, что даже самая аккуратная команда турнира может быть вскрыта, если соперник достаточно быстро переводит мяч и аккуратно относится к своим моментам.

Шарль де Кетеларе празднует гол globallookpress.com

После перерыва Испания снова забрала инициативу, но уже не так легко, как на старте. Ламин Ямаль бил с края штрафной, Куртуа тащил, Оярсабаль получал момент у ближней штанги, Кубарси продолжал делать разрезающие передачи. Бельгия отвечала рывками: Доку и Де Брюйне организовали момент для Максима Де Кёйпера, но тот пробил в сетку с внешней стороны. И в этот момент произошло событие, сопоставимое с голом в ворота Бельгии.

Слёзы Куртуа и ошибка Ламменса

Во время паузы Тибо Куртуа сел на газон и схватился за бедро. Он попытался продолжить, но быстро стало понятно, что не сможет. Куртуа уходил в слезах, вытирая лицо футболкой. Бельгия потеряла своего лучшего вратаря и одного из самых звёздных игроков команды — того, кто в таких матчах может в одиночку удерживать счёт.

Тибо Куртуа уходит с поля globallookpress.com

Вышел Сенне Ламменс. У него был хороший сезон в «Манчестер Юнайтед», он не случайный человек в сборной, но это всего лишь третий матч Сенне за сборную — и сразу четвертьфинал ЧМ против Испании. Контраст с Куртуа был слишком очевиден, в том числе, и на поле. На 88-й минуте Кубарси пробил из-за штрафной — удар не выглядел неберущимся, но Ламменс выпустил мяч прямо перед собой. Мерино, вышедший всего пару минут назад, среагировал быстрее всех и добил в ближний угол. Микель снова вышел в концовке важного матча и решил его судьбу. Так было на Евро-2024, так было против Португалии в 1/8 финала, так случилось и в полуфинале всего за пару минут на поле.

Гол Мерино globallookpress.com

У Бельгии был ещё один эпизод, о котором точно будут говорить — мяч попал в руку Родри в штрафной после отскока от партнёра. Игроки Бельгии хотели пенальти, но Майкл Оливер не среагировал, а ВАР не вмешался. Решение, в общем-то, выглядит логичным: мяч отскочил в Родри с очень близкого расстояния, после касания другого испанца, и у него не было времени убрать руку.

Испания сыграет с Францией — скрытый финал?

Теперь Испания сыграет с Францией в полуфинале. И да, это выглядит как матч, который вполне был бы достоин финала. У Франции лучшая атака турнира: Мбаппе, Дембеле, Олисе, Дуэ и ощущение, что гол может появиться из ничего. Испания — лучшая система контроля: Родри, Ямаль, Ольмо, Педри, Фабиан и умение душить соперника с мячом.

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Если кто-то и может остановить Францию, то именно сборная Испании. Не потому, что она будет защищаться ниже всех, а потому что может отобрать у Франции возможность постоянно накатывать волны атак. Против команды Дешама, возможно, главный способ выжить — не дать её форвардам получать пространство после того, как соперник раскроется. Но и Испания теперь точно знает, что неприкасаемых нет. Бельгия забила ей первой на турнире и заставила «Фурию Роху» нервничать, а проиграла не потому, что была разобрана, а потому что вратарь ошибся в решающий момент.