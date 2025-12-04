ESPN рассказывает о первых месяцах бразильского вингера Эстевана Виллиана в «Челси».

Минувшая неделя позволила Эстевану заглянуть за кулисы зачастую безжалостного пути на футбольный олимп.

В прошлый вторник 18-летний вингер ослепил всех блестящим голом в ворота «Барселоны». «Челси» в тот день разбил каталонцев на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0, громко заявив о своих амбициях в Лиге чемпионов.

Пять дней спустя его заменили в перерыве матча с лидером АПЛ «Арсеналом» (1:1): в первом тайме он лишь 17 раз коснулся мяча и упустил две хорошие возможности для удара.

Как говорится, добро пожаловать в неумолимый мир большого спорта. Юношеская нестабильность — одна из причин, почему главный тренер «Челси» Энцо Мареска выбрал осторожный подход к Эстевану.

Бразильца по праву считают одним из самых одаренных вингеров нового поколения, но он все еще находится лишь в самом начале своей карьеры.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

В мыслях многих экспертов ему давно предопределена роль звезды. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в понедельник подтвердил, что Эстеван с высокой долей вероятности попадет в заявку на чемпионат мира 2026 года.

И это несмотря на то, что игра с «Арсеналом» стала для него всего лишь девятым выходом в стартом составе «Челси».

Дальше — рассказ о том, как «Челси» работал с Эстеваном в первые несколько месяцев после его переезда в Англию.

Эстеван впечатлил своих новых партнеров по команде еще до того, как впервые переступил порог тренировочной базы лондонского клуба. Свой последний матч за «Палмейрас» он провел 5 июля в Филадельфии в рамках Клубного чемпионата мира, а соперником его команды был — «Челси».

«Челси» выиграл со счетом 2:1. Эстевана во втором тайме принял мяч в штрафной, проскочил мимо Леви Колуилла и с острейшего угла рикошетом от перекладины вколотил мяч в сетку.

Коул Палмер, который специально подошел к Эстевану после финального свистка, позже рассказывал: «Я просто сказал: "Мы с нетерпением ждем тебя", но он не понял ни слова. Когда он приедет в Англию, людям нужно будет дать ему время. Ему нужно адаптироваться к культуре и языку. Ему всего 18, но у него потрясающие качества».

Именно с этой дилеммой столкнулся Мареска: давать талантливому вингеру игровое время прямо сейчас или поставить в приоритет долгосрочное развитие, постепенно вводя его в состав.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Челси» договорился о трансфере Эстевана еще летом 2024 года (сделка оценивалась в начальные 29 млн фунтов, но может вырасти до 56 млн при выполнении различных бонусов), однако правила ФИФА запрещали ему переезжать за границу до 18-летия. За это время Эстеван успел провести 83 матча за «Палмейрас» и пробиться в главную сборную Бразилии.

Языковой барьер, о котором упомянул Палмер, был очевидной отправной точкой. По данным СМИ, Эстевану быстро подобрали программу из трех уроков английского в неделю, учитывая расписание первой команды. Ему также составили индивидуальный график занятий в тренажерном зале, призванный помочь адаптироваться к интенсивности английского футбола.

Источники также подтвердили, что «Челси» разработал специальные тренировочные упражнения для ускорения этой адаптации: игроков поощряли толкаться друг с другом во время бега для улучшения равновесия.

Семья Эстевана переехала вместе с ним в графство Суррей, где находится тренировочная база команды, а клуб постарался сделать его пребывание в раздевалке максимально комфортным, выделив ему место между двумя другими бразильцами — Жуаном Педро и Андреем Сантосом.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Источники утверждают, что Мареска не хотел перегружать Эстевана в первые недели сезона, но всего три победы в стартовых восьми матчах во всех турнирах усилили давление на команду и намекнули на возможное «похмелье» после победы на Клубном чемпионате мира.

Эстеван впервые вышел в стартовом составе в Премьер-лиге во второй игре сезона — против «Вест Хэма» (5:1), в котором он отметился результативной передачей на Энцо Фернандеса.

В матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2) после раннего удаления вратаря Роберта Санчеса его пришлось заменить уже через шесть минут после стартового свистка, но выходы бразильца на замену становилось все труднее игнорировать.

Переломным моментом стал матч против «Ливерпуля» (2:1) 4 октября. Победный гол Эстевана на 95-й минуте был простым по исполнению, но вызвал настоящее безумие на «Стэмфорд Бридж» — настолько сильное, что Мареска получил красную карточку за свой забег по бровке, чтобы отпраздновать вместе с игроками.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Дебютный гол в Лиге чемпионов — с пенальти в матче против «Аякса» (5:1) — сделал его самым молодым автором гола «Челси» в истории турнира. Это достижение он подкрепил голом в ворота «Карабаха» в начале ноября.

Тактический стиль Марески процветает, когда вингеры успешны в ситуациях один в один (кстати, возможно, именно поэтому «Челси» так сильно потратился на эту позицию). И цифры Эстевана в этом плане многообещающие: в 23 матчах за «Палмейрас» его процент успешного дриблинга составлял 33,1%. В «Челси» за 18 матчей этот показатель вырос до 40,3%.

Защита «Барселоны» так и не смогла остановить резвого вингера «Челси». Циники укажут на их высокую линию обороны и тот факт, что «Барса» провела чуть больше половины матча вдесятером после удаления Рональда Араухо на 44-й минуте.

Но Эстеван стал главным украшением вечера, забив блестящий второй гол, а «Челси» в итоге разгромил чемпиона Испании со счетом 3:0.

Линии фронта были очерчены максимально четко: Эстеван с одной стороны и Ламин Ямаль из «Барселоны» — с другой.

Если судить по тому, чего каждый из них уже добился, то здесь нет никакой конкуренции: Ямаль — победитель чемпионата Европы в составе Испании, двукратный чемпион Ла Лиги и вице-обладатель «Золотого мяча», и это несмотря на то, что он на три месяца младше Эстевана.

Однако в эти конкретные 90 минут до настоящего противостояния между ними так и не дошло. Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья отлично справился с нейтрализацией угрозы от своего партнера по сборной Испании, в то время как Эстеван был постоянным кошмаром на другом конце поля.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Поговаривают, что перформанс Эстевана наделал шума в раздевалке «Барселоны». Несколько игроков, включая бразильца Рафинью, обсуждали его влияние на игру, а тренер Ханси Флик признал, что Эстеван создал им проблемы, которые они не смогли решить.

Эстеван с ранних лет неизбежно сталкивался со сравнениями с легендой Бразилии Неймаром. Мареска поспешил вмешаться, когда один из журналистов попытался сравнить бразильца с Лионелем Месси.

Эстевану нужно расслабиться. Ему нужно получать удовольствие, нужны тренировки. Ему нужно играть в футбол. Он, Ламин — они так молоды, им по 18 лет. Если вы начнете говорить о Месси, о Роналду, я думаю, это слишком большое давление для таких молодых парней. Им нужно наслаждаться, приезжать на базу счастливыми, тренироваться. Когда вы начинаете сравнивать их с Месси или Роналду, мне кажется, это перебор. Энцо Мареска Главный тренер «Челси»

Вероятно, он ничего не мог сказать, чтобы предотвратить всеобщие требования выпустить бразильца против «Арсенала» пять дней спустя. Легенда Бразилии Роналдиньо написал в соцсетях Эстевану, что воскресная игра станет его «звездным часом», добавив: «Будь счастлив, играй с радостью, и все будет хорошо».

Но вышло иначе. «Арсенал», одна из лучших оборонительных команд Европы, ограничил его эффективность, а красная карточка Мойсеса Кайседо в первом тайме заставила «Челси» отступить и обороняться.

Подобная нестабильность свойственна молодости. Травмы в атакующей линии «Челси» тоже уменьшили шансы наладить взаимопонимание с партнерами.

В «Челси» верят, что в лице Эстевана они получили одного из главных талантов поколения. Имя Эстеван (Estêvão) переводится с португальского как «корона». И многие в западном Лондоне после этих первых месяцев убеждены, что ему суждено ее носить.