GOAL рассуждает о возможном переходе вингера «Борнмута» Антуана Семеньо в один из топ-клубов английской Премьер-лиги.

На фоне, пожалуй, самого драматичного международного окна в истории было легко пропустить важную трансферную новость, которая появилась в начале недели. По данным всегда надежного инсайдера Дэвида Орнштейна, в контракте Антуана Семеньо с «Борнмутом» прописана клаусула в размере 65 миллионов фунтов, которую можно активировать в первые две недели зимнего трансферного окна.

Поскольку ганец — один из лучших вингеров Европы, эта информация закономерно вызвала всплеск слухов о его будущем. Вполне вероятно, что уже через полтора месяца она окажется в одном из топ-клубов АПЛ.

У Семеньо точно не будет проблем с выбором новой команды. Его связывают со всеми клубами «Большой шестерки».

Но какая команда действительно подходит ему — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»?

Рассмотрим все варианты с учетом различных нюансов.

6. «Челси»

«Челси» обожает покупать вингеров, поэтому легко поверить, что на «Стэмфорд Бридж» уже обсуждали возможность подписания Семеньо. Тем более при такой заманчивой цене.

Однако даже учитывая хаотичный подход «синих» к строительству состава, трудно представить, что в январе они возьмут еще одного атакующего игрока. Разве что им придется кого-то продать, но это крайне маловероятно.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Джейми Гиттенс испытывает трудности, но он пришел в команду совсем недавно, как и другой левый вингер Алехандро Гарначо, который в последние недели наконец начал подавать признаки прогресса.

На правом фланге Педру Нету остается одним из самых полезных игроков в составе «Челси», а Эстеван — будущая звезда и лидер лондонской команды.

В общем, «Челси» точно нет смысла тратить 65 миллионов на Семеньо. И самому игроку разумнее не ввязываться в бесконечную карусель трансферов в западном Лондоне.

5. «Манчестер Юнайтед»

По слухам, в январе прошлого года «Манчестер Юнайтед» предлагал за Семеньо 50 миллионов фунтов, и это неудивительно. Мощный, быстрый, выносливый, техничный футболист с поставленным ударом обеими ногами — идеальный кандидат на роль крайнего форварда в схеме Рубена Аморима 3-4-2-1.

Семеньо и сейчас подходит под этот профиль, но после покупки Матеуса Куньи в начале лета «Юнайтед» также сумели убедить «Брентфорд» отпустить Брайана Мбёмо, который стал одним из лучших игроков «красных дьяволов» в текущем сезоне.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Разумеется, все трое достаточно универсальны, чтобы играть по всей линии атаки, так что теоретически Аморим мог бы перевести Кунью в центр нападения (где он часто играет за сборную Бразилии), чтобы освободить место для Семеньо. Тем более Беньямин Шешко пока совсем не похож на топ-форварда.

Однако в финансовом плане на «Олд Траффорд» сейчас не так уж просторно (хотя, возможно, и не так катастрофично, как любит утверждать сэр Джим Рэтклифф). Поэтому «Юнайтед» вряд ли будет тратить крупную сумму на позицию, которая не нуждается в усилении.

4. Арсенал

Кто бы сейчас отказался играть за «Арсенал»? «Канониры» возглавляют таблицу АПЛ и выиграли все четыре матча в Лиге чемпионов. Для Семеньо переход может стать исполнением детской мечты: он является болельщиком «Арсенала» и в юности даже проходил там просмотр.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Но в данном случае сердце говорит громче разума. Семеньо хочет играть в основе топ-клуба, а в нынешнем «Арсенале» нет никаких гарантий стабильно получать игровое время.

У Микеля Артеты, возможно, самый сильный состав в Англии. Летом нападение команды усилили Нони Мадуэке и Эберечи Эзе.

«Арсенал» давно следит за Семеньо (он даже забивал им в прошлом сезоне), но у клуба нет дефицита на левом фланге, а Букaйо Сака остается основным правым вингером.

Так что, хотя этот переход выглядел бы самым романтичным вариантом, с точки зрения развития карьеры он не является оптимальным.

3. «Тоттенхэм»

Как и «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» всерьез интересовался Семеньо прошлым летом. Но в итоге тоже посмотрел в другую сторону после того, как игрок продлил контракт с «Борнмутом» до 2030 года.

Однако, несмотря на удачное усиление правого фланга в лице Мохаммеда Кудуса, «шпорам» по-прежнему не хватает взрывного игрока слева.

Мохаммед Кудус globallookpress.com

Хави Симонс любит играть в центре, а если кто-то считает, что Ришарлисон способен решить эту проблему, значит, он просто не понимает суть этой проблемы.

Поэтому будет огромным сюрпризом, если «Тоттенхэм» хотя бы не попытается обсудить с Семеньо и его агентами потенциальные условия сделки.

Конечно, в клубе отлично понимают, что наличие клаусулы — это не гарантия трансфера. Летом они уже думали, что подписали Моргана Гиббс-Уайта, но «Ноттингем Форест» в последний момент уперся и убедил игрока продлить контракт.

Тем не менее в «Борнмуте» неоднократно подчеркивали: они не станут вставлять палки в колеса Семеньо, если он захочет перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов. Его январский уход выглядит всё более вероятным. Другое дело, захочет ли сам Семеньо, симпатизирующий «Арсеналу», переходить именно в «Тоттенхэм». Плюс очевидно, что у него будут и более интересные варианты.

2. «Манчестер Сити»

У «Сити» точно нет проблем с голами — об этом заботится Эрлинг Холанн. В распоряжении Гвардиолы также целая группа универсальных атакующих игроков: Омар Мармуш, Фил Фоден, Райан Шерки, Бернарду Силва, Жереми Доку, Савиньо и Оскар Бобб.

Однако у Пепа нет мощного, физически сильного вингера, который бы постоянно напрягал оборону соперника.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Поэтому несложно понять, почему всё активнее обсуждается возможная ставка «Ман Сити» на Семеньо, который забил за «Борнмут» более десяти мячей в прошлом сезоне и уже отличился шесть раз в первых 11 турах текущей кампании АПЛ.

С Доку, который наконец-то начал стабильно тащить левый фланг, команда выглядела бы еще опаснее, если добавить полноценного атакующего игрока уровня Семеньо справа. Это разгрузило бы Холанна, и, возможно, даже позволило бы норвежцу забивать еще больше.

В этой гонке «Манчестер Сити» — темная лошадка, за которой стоит внимательно следить.

1. «Ливерпуль»

«Ливерпуль» оказался в необычной ситуации. Летом клуб потратил более 400 миллионов фунтов на усиление чемпионского состава, однако большинство всё равно считает, что в январе клубу нужно приобрести хотя бы Марка Гехи, чтобы исправить катастрофическую игру в обороне.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Но у «Ливерпуля» также возникла проблема на правом фланге атаки — впервые за восемь лет. Всего через семь месяцев после подписания нового контракта Мохаммед Салах внезапно начал сдавать.

Вполне вероятно, что действующий чемпион АПЛ вполне может ускорить процесс подписания Семеньо. Здесь также важно учитывать, что египтянин пропустит значительную часть декабря и января из-за участия в Кубке Африки, тогда как сборная Ганы, за которую выступает Семеньо, не вышла на турнир, а это означает, что он будет свободен и сможет заменить египтянина с первых дней зимнего окна.

Конечно, многое еще может измениться: Арне Слот уже намекал, что на время отсутствия Салаха справа может выйти Джереми Фримпонг, если успеет набрать форму. Но «Ливерпуль» давно следит за Семеньо, и вполне может решить, что лучше подписать его раньше, чем позже.