The Athletic составил большой список проблем, с которым в этом сезоне столкнулся «Ливерпуль» и его главный тренер Арне Слот.

Казалось, «Ливерпуль» наконец-то пришел в себя, но инерция внезапно оборвалась — и довольно болезненно.

Разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в минувшее воскресенье разрушило весь оптимизм, появившийся после побед над «Реалом» и «Астон Виллой». Команда Арне Слота отстает от «Арсенала» уже на восемь очков.

18 очков после 11 туров — худший результат для действующего чемпиона АПЛ со времен «Лестера» в 2016 году.

Ниже — разбор 11 главных проблем, с которыми столкнулся Слот, стремясь спасти текущий сезон.

Затянувшаяся адаптация Вирца

Летний трансфер Флориана Вирца из «Байера» за 116 миллионов фунтов изначально выглядел как огромная победа «Ливерпуля».

«Он исключительный. Это лучший игрок Германии. Болельщики полюбят его», — говорил бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Дитмар Хаманн.

Слот был уверен, что Вирц быстро станет ключевым игроком, который должен был компенсировать потерю креатива после ухода Трента Александера-Арнольда в «Реал». За два предыдущих сезона в Леверкузене он забил 34 гола и сделал 35 результативных передач. Как ни крути, это впечатляющая статистика.

Однако пока тренерскому штабу «красных» не удалось извлечь максимум из его таланта. Вирц тяжело привыкает к интенсивности АПЛ: он до сих пор не сделал ни одного результативного действия в рамках чемпионата. Не случайно его лучшие матчи пришлись на Лигу чемпионов.

Изначально Слот планировал использовать Вирца на позиции «десятки» в схеме с тремя центральными полузащитниками, но от этого варианта пришлось отказаться — команда выглядела слишком уязвимой без мяча. Позже тренер пробовал ставить его и на правый, и на левый фланг. Против «Реала» это сработало, но на «Этихаде» Вирц был почти незаметен.

«Флориану нужно время, чтобы привыкнуть к партнерам, а им — к нему», — ометил Слот.

Учитывая возраст Вирца, клуб должен проявить терпение. Но факт остается фактом: уже ноябрь, а в АПЛ немец так и не выдал по-настоящему яркой игры. Это ощутимо сдерживает «Ливерпуль».

Между стабильностью и ротацией

После победы над «Астон Виллой» Слот сделал лишь одну замену в матче с «Реалом», а затем выпустил тот же стартовый состав против «Манчестер Сити» — и был просто сметён.

Очевидно, тренер хотел поймать инерцию и вернуть уверенность команде, делая ставку на стабильность, а не ротацию. Такой подход приносил плоды в первой половине прошлого сезона, когда «Ливерпуль» захватил лидерство в чемпионате. Но тогда же он обернулся выгоранием игроков, которое явно прослеживалось в течение весеннего отрезка.

В нынешнем сезоне Слот остается одним из тренеров с наименьшей ротацией в АПЛ: он сделал всего 15 изменений в стартовых составах (шестой показатель снизу) и использовал в общей сложности 22 футболиста.

Тем не менее, если учитывать все турниры, в этом году изменений в составе стало немного больше. Во многом из-за того, что тренер пытается встроить в состав сразу семь новичков. На прошлой неделе, когда он снова начал выпускать один и тот же состав, казалось, что «Ливерпуль» наконец обрел устойчивость. Но уже в Манчестере команда выдохлась.

Чтобы вернуть «Ливерпуль» в борьбу за титул, Слоту нужно найти баланс.

Ошибки Конате и нехватка надежных защитников

В прошлом сезоне связка Ибраима Конате и Вирджила ван Дейка стала прочным фундаментом чемпионского успеха «Ливерпуля».

Конате использовал скорость, чтобы подстраховывать партнеров, а мощь — для сдерживания нападающих. Кроме того, он уверенно участвовал в розыгрыше мяча.

Сейчас всё иначе. В матче с «Манчестер Сити» француз был буквально разобран по частям. Именно его ошибка привела к пенальти, который Эрлинг Холанн, правда, не реализовал. Но затем Конате позволил норвежцу забиты первый гол. «Ман Сити» быстро почувствовал слабое место и бил по нему безжалостно.

Игра Конате в этом сезоне настолько нестабильна, что он, по сути, лишь по инерции остается в основе. Да, он выглядел надежно против «Арсенала» и «Реала», но грубые ошибки случаются слишком часто.

Он провалил старт сезона, достаточно вспомнить матчи против «Кристал Пэлас», «Галатасарая» и «Брентфорда». Очевидно, что он утратил уверенность.

Кадровая ситуация тоже не способствует прогрессу. После неудачной попытки подписать Марка Гехи и травмы Джованни Леони у Слота фактически не осталось альтернатив в центре обороны — только Джо Гомес.

Характерно, что даже переговоры о новом контракте Конате никого особенно не волнуют. Через семь недель он сможет официально вести переговоры с европейскими клубами о переходе в статусе свободного агента. На Мерсисайде пока немного желающих, чтобы «Ливерпуль» предлагал ему новый крупный контракт.

Проблемы Исака

Александеру Исаку с самого начала требовалось время, чтобы набрать форму после перехода в «Ливерпуль» в последний день трансферного окна за рекордные для британского футбола 125 миллионов фунтов.

Бастовавший в «Ньюкасле», чтобы добиться этого перехода, он пропустил почти всю предсезонку и первые недели нового сезона, из-за чего, безусловно, не был готов сразу же демонстрировать свою лучшую игру.

Клуб разработал для него индивидуальную программу подготовки, рассчитывая, что к октябрю Исак выйдет на пик формы и покажет, почему его считают одним из самых опасных форвардов Премьер-лиги.

Однако этого не произошло. В активе шведа всего 429 минут на поле в восьми матчах во всех турнирах (из них шесть — в старте). Свой пока что единственный гол он забил с близкого расстояния в матче Кубка лиги против «Саутгемптона».

В предыдущих матчах Исак слишком часто оказывался изолированным. В чемпионате его единственным результативным действием на данный момент остается ассист на Коди Гакпо в игре с «Челси».

Стоило Слоту объявить, что «предсезонка Исака наконец закончена», как тот снова сломался, получив травму паха в матче с «Айнтрахтом». Швед пропустил пять последних матчей и лишь недавно возобновил тренировки. В Манчестере он остался на скамейке.

После паузы на сборные правильная интеграция Исака в состав станет ключевым фактором для возрождения «Ливерпуля». Ему действительно пора прибавлять.

Слабая игра в дебюте матчей

Сегодняшний «Ливерпуль» словно сдается сразу после того, как пропускает первый мяч.

Невероятно, но в этом сезоне команда еще ни разу не набирала очки, проигрывая по ходу матча в АПЛ. Это особенно контрастирует с прошлым сезоном.

Тогда именно «Ливерпуль» чаще других отыгрывался, в итоге набрав 23 очка после того, как пропускал первым. Слот мастерски находил решения, менял структуру игры, а команда демонстрировала характер.

Сейчас всё наоборот. Поражения от «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — все они начались с того, что «Ливерпуль» пропускал первым.

Слабая игра в дебюте матчей не является чем-то новым, похожие проблемы наблюдались и при Клоппе, особенно в 2022-м, но тогда «красные» умели переламывать ход игры. То же самое было и в прошлом сезоне. Сейчас же эта внутренняя стойкость куда-то исчезла, и именно ее «Ливерпулю» отчаянно не хватает.

Проблемы с физической формой

Одной из причин приглашения Слота в клуб была его репутация специалиста, умеющего держать команду в идеальной физической форме.

Его помощник Рубен Питерс также считался экспертом по подготовке и восстановлению. Именно он в свое время помог «Фейенорду» заметно улучшить выносливость игроков.

Казалось, эти методы успешно перекочевали в «Ливерпуль». Прошлый сезон команда прошла почти без серьезных травм.

Работа за кулисами по-прежнему выстроена досконально, но в этом сезоне проблемы очевидны.

Достаточно взглянуть на двух ключевых игроков на разных концах поля. В сентябре в матче с «Галатасараем» Алиссон получил уже пятую травму задней поверхности бедра за три года и пропустил восемь матчей подряд. Эксперты отмечают: риск рецидива при таких травмах очень высок, а тот факт, что последние два повреждения были разного характера, лишь подчеркивает сложность ситуации.

Если год назад, в игре против «Пэлас», Алиссон почти на ровном месте, то в Стамбуле всё случилось, когда он бежал назад к воротам, пытаясь исправить неточный пас Конате.

Повреждение крестообразных связок у Джованни Леони в дебютном матче — просто злосчастная случайность. Но у Исака (как уже отмечалось) проблемы с пахом напрямую связаны с отсутствием нормальной подготовки. Алексис Макаллистер также пропустил большую часть предсезонки. Кёртис Джонс тоже неоднократно выпадал из состава.

История Джереми Фримпонга — еще одна характерная деталь. Его надежность и феноменальная выносливость (в «Байере» он пропустил лишь два матча за три сезона) были одной из причин, почему его так настойчиво пытались подписать. Но за первые три месяца в Англии он уже дважды получил травму задней поверхности бедра.

Проблемы при стандартах

Устали от разговоров о проблемах «Ливерпуля» при стандартах? К сожалению, они всё еще здесь. Более того, ситуация только усугубляется.

В еврокубках ситуация иная: там команда уже четыре раза забивала после стандартов. Но гол Нико Гонсалеса в матче с «Манчестер Сити» стал шестым пропущенным в АПЛ после розыгрыша «мертвого мяча». Это один из худших показателей в лиге.

Здесь беспокоит не только количество, но и разнообразие ситуаций, после которых были пропущены эти голы. Против «Ньюкасла» — длинный навес со штрафного, с которым так никто и не справился. В матчах с «Саутгемптоном» (в Кубке лиги) и «Кристал Пэлас» — неудачные выносы головой от Ватару Эндо и Райана Гравенберха, прямо на ногу соперникам.

Длинные вбрасывания стоили очков и в играх с «Пэлас» и «Брентфордом». А в матче с «Манчестер Юнайтед» команда снова потеряла концентрацию на втором этапе стандарта — Гарри Магуайр оказался одним из трех игроков, которых никто не держал у дальней штанги.

Летом «Ливерпуль» специально назначил отдельного тренера по стандартам Аарона Бриггса, а также аналитика Льюиса Махоуни, и трудно поверить, что на тренировках это направление не отрабатывается. Слот даже признался, что накануне выездного матча с «Брентфордом» команда посвятила целый день подготовке к длинным вбрасываниям Майкла Кайоде.

Однако решение по-прежнему не найдено. Текущий состав «Ливерпуля» и летние приобретения попросту не приспособлены к защите при стандартах, а Премьер-лига сейчас как раз всё больше зависит от них.

Конате и ван Дейк — единственные, кто по-настоящему силен в воздухе. Дарвин Нуньес, который раньше отлично играл у ближней штанги при угловых, продан — и заменить его оказалось некем.

Концентрация, желание и агрессия — всё это сейчас вызывает серьезные вопросы, когда речь заходит о стандартах «Ливерпуля».

Проблемы на флангах

Продажа Луиса Диаса в «Баварию» имела массу рациональных причин, но куда менее логичным выглядит решение не покупать прямую замену.

В итоге «Ливерпуль» начал сезон всего с двумя опытными вингерами — Мохаммедом Салахом и Коди Гакпо. Федерико Кьеза, похоже, рассматривается лишь в качестве запасного варианта, а 17-летний Рио Нгумоа пока только делает первые шаги на взрослом уровне.

Два летних новичка — Юго Экитике и Флориан Вирц — могут сыграть на фланге, но это не их родная позиция.

Для примера: Вирц провел лучший свой матч за клуб именно на фланге — против «Реала», но в АПЛ, где он выходил на этой позиции в играх с «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити», он был фактически назаметен.

Ни он, ни Экитике не обладают ярко выраженной способностью обыгрывать один в один. Диас же умел не только обыгрывать защитников, но и сам протаскивать мяч вперед, разгружая команду в моменты давления, а не просто ждать передач у чужой штрафной.

От этого страдает вся игровая структура. «Ливерпулю» в этом сезоне тяжело выстраивать атаки из глубины, в том числе из-за отсутствия Александера-Арнольда, способного вскрыть прессинг или сменить фланг гениальным пасом.

Даже когда команда находит длинными передачами Салаха или Гакпо, мяч у них не задерживается.

Если обратиться к статистике потерь, то картина тоже весьма тревожная. Процент потерь владения (отношение потерь к общему числу касаний) вырос: у Салаха — с 35% до 38%, у Гакпо — с 26% до 31%. Для сравнения, у Диаса в прошлом сезоне этот показатель составлял 24%, когда он играл слева и в роли ложной «девятки».

Проблемы добавляет и позиция центрального нападающего — ни Экитике, ни Исак, несмотря на рост, не являются классическими «девятками», способными удержать мяч и дать команде возможность передохнуть.

Работоспособность Салаха

Роль Салаха в системе «Ливерпуля» давно вызывает споры.

Чтобы максимально раскрыть египтянина, Слот просил его оставаться ближе к воротам соперника и почти не участвовать в оборонительных действиях. Реже защищаться — чаще атаковать.

Никто не возражал, когда Салах проводил, возможно, лучший сезон в клубе и вел «Ливерпуль» к чемпионству. Но когда результативность падает, а соперники начинают рассматривать его фланг как уязвимое место, восприятие резко меняется.

Марк Кукурелья, например, открыто признался, что «Челси» целенаправленно атаковал этот фланг во время октябрьской встречей с «Ливерпулем». «Манчестер Сити» делал то же самое с помощью Нико О’Райли и Джереми Доку — и весьма успешно: в том матче Салах почти не помогал Конору Брэдли против Доку.

От Салаха нельзя требовать, чтобы он делал всё за команду в атаке, но если он не реализует свои моменты, тогда должен приносить пользу хотя бы без мяча.

Проблемы с прессингом

Однако роль Салаха — лишь часть более широкой проблемы с прессингом. В прошлом сезоне Луис Диас и Доминик Собослаи были ключевыми в организации давления без мяча.

В начале этого сезона Диаса уже не было в команде, а Собослаи стал играть глубже. Их заменили Юго Экитике и Флориан Вирц, которые пока только адаптируются к системе прессинга «Ливерпуля».

Слот изменил схему игры без мяча на асимметричную 4-3-3. Чтобы усилить давление, он вернул Собослаи на позицию десятого номера.

Интенсивность прессинга почти не изменилась. Но проблема — в эффективности этого давления.

Свою роль сыграл и стиль соперников: они чаще используют длинные передачи, лишая «Ливерпуль» возможностей для высокого прессинга. А когда команда пропускает быстрый гол, противники уже не рискуют у своих ворот.

Голы Салаха против «Брентфорда» и «Астон Виллы» — редкие случаи, когда команде удавалось совершить успешные отборы на чужой трети и завершить их результативно.

В сезоне 2024/25 «Ливерпуль» в среднем возвращал мяч в атакующей трети 4,4 раза за матч. Теперь этот показатель снизился до 3,8.

Возвращение Собослаи немного улучшило игру против «Виллы» и «Реала», но неудачный высокий прессинг стал причиной первого гола «Манчестер Сити», пусть команда и успела перестроиться перед пропущенным мячом.

Диаса очень не хватает именно в игре без мяча. Его второй гол за «Баварию» в матче с «ПСЖ» — показательный пример той самой неутомимой энергии и стремления отобрать мяч, чтобы создать момент для партнера или, как в том случае, для себя.

Трагическая гибель Диогу Жоты

Формально это последняя часть нашего разбора проблем «Ливерпуля», но по сути всё, что происходит с клубом, стоит рассматривать через призму трагической гибели Диогу Жоты этим летом.

Было бы неправильно считать это задачей, которую Слот должен «решить». Это — огромный эмоциональный фактор, который влияет на игроков и персонал, возможно, даже сильнее, чем собственная скорбь тренера.

Трагедия Жоты и его брата Андре Силвы породила тяжелые реалии. Некоторые футболисты «Ливерпуля» уже говорили о случившемся, но, кажется, опасаются, что если они слишком подробно объяснят, как это на них повлияло, это прозвучит как оправдание поражений.

Они, вероятно, считают, что связывать неудачи команды с гибелью товарища — неуважительно. А кто-то просто не готов открыто делиться своими переживаниями с внешним миром.

Но это не значит, что этих переживаний нет.