GOAL разбирает, почему адаптация Флориана Вирца в Англии идет тяжело и мог ли «Манчестер Сити» стать для него лучшим выбором.

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро не сомневается: Флориан Вирц «однозначно» выбрал бы «Реал», а не «Ливерпуль» летом, если бы получил возможность последовать за Хаби Алонсо на «Сантьяго Бернабеу».

«Но у Хаби в Мадриде меньше влияния, чем было у нас, — подчеркнул Карро в интервью Sport1. — Одной из его сильнейших сторон было умение вместе с нашей скаутской службой определять, какие игроки нужны команде. В "Реале" за трансферы отвечал Флорентино Перес, а не Хаби Алонсо».

В итоге у Вирца осталось три серьезных варианта: «Манчестер Сити», «Бавария» и «Ливерпуль». После взвешивания всех «за» и «против» он выбрал последний.

Однако, пока Вирц, как и все мы, ломает голову, выйдет ли он в старте на воскресное топ-противостояние Премьер-лиги против «Манчестер Сити», стоит задаться вопросом: не ошибся ли он с выбором «Энфилда»? И не было ли бы разумнее оказаться на «Этихаде»?

«Я хотел быть частью этой команды»

У Флориана Вирца было немало причин выбрать «Ливерпуль» вместо «Сити» и «Баварии». Его впечатлило не только качество игры команды Арне Слота, но и инфраструктура клуба — особенно после того, как «Байер» был разгромлен мерсисайдцами в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Не меньшее впечатление произвели грандиозные празднования в городе после рекордного, 20-го чемпионского титула «Ливерпуля» в мае. «Я просто хотел стать частью этой команды», — признался Вирц клубной пресс-службе.

Решающим фактором, однако, стало не просто желание присоединиться к «Ливерпулю», а обещание стать ключевой фигурой в проекте Слота. По данным источников в клубе, именно детальный план голландца относительно роли Вирца окончательно убедил игрока.

Если в «Баварии» у Вирца были сомнения, сможет ли он регулярно выходить на поле в роли классической «десятки» из-за конкуренции с Джамалом Мусиалой, то на «Энфилде» ему обещали центральное место в атакующей стратегии — на любимой позиции под нападающим.

Однако, похоже, что план Слота уже отправлен в архив, или как минимум отложен из-за крайне нестабильной формы «Ливерпуля».

«Нарушает баланс» в игре «Ливерпуля»

Вирц вышел в стартовом составе «Ливерпуля» в четырех первых матчах сезона Премьер-лиги 2025/26 — и на привычной для себя позиции атакующего полузащитника. Однако он не поучаствовал ни в одном голевом действии во время этой победной серии, что закономерно вызвало насмешки в соцсетях и пристальное внимание СМИ к его высокой трансферной стоимости.

Когда результаты «красных» резко ухудшились, Вирц стал удобной мишенью для критики, хотя его адаптация к темпу Премьер-лиги никак не была связана с куда более серьезными проблемами команды — катастрофической игрой при стандартах у своих ворот.

Мне кажется, Вирц нарушает баланс в игре «Ливерпуля». Он отличный игрок, и я уверен, что со временем он прибавит, но старт у него действительно получился слабым. Я видел, как футболисты приходят в эту лигу, им нужно время на адаптацию. Но дело не в цене и не в его уровне. Я просто не понимаю, как он вписывается в схему 4-3-3. Он что, третий центральный полузащитник? По-моему — нет, он больше атакующий игрок. И если выбирать между ним и [Домиником] Собослаи, я выберу Собослаи. Уэйн Руни бывший футболист «Манчестер Юнайтед»

И что тревожнее всего для Вирца — Арне Слот, похоже, тоже все чаще делает ставку именно на венгра.

В тени Собослаи

На фоне беспрецедентных летних трат «Ливерпуля» Доминик Собослаи оказался почти в тени. Универсальный восьмой номер сыграл огромную роль в прошлом чемпионском сезоне благодаря невероятному объему работы, но все ожидали, что теперь его место в стартовом составе Арне Слота займет Вирц.

Немца рассматривали как серьезное и необходимое усиление по сравнению с Собослаи, которого регулярно критиковали за недостаточную результативность, в том числе Джейми Каррагер. Сам Слот ранее в этом году прямо говорил, что хочет от венгра больше голов и ассистов.

На этом фоне стремление «Ливерпуля» выложить огромные деньги за Вирца выглядело логичным. Он был самой востребованной «десяткой» на рынке — молодым игроком, который уже доказал, что умеет забивать и создавать моменты.

Но пока Вирц так и не открыл счет голам за новую команду, Собослаи уже забил дважды, включая великолепный победный штрафной в матче с «Арсеналом». Более того, Собослаи — безусловно лучший игрок «Ливерпуля» в нынешнем сезоне — отдал вдвое больше результативных передач (четыре), чем Вирц во всех турнирах.

Если добавить к этому тот факт, что капитан сборной Венгрии был ключевым игроком в победе над «Манчестер Сити» на «Этихаде» в прошлом сезоне, сомнений почти не остается: Слот, скорее всего, в воскресенье снова доверит проверенной тройке полузащиты — Собослаи, Райану Гравенберху и Алексису Макаллистеру. Особенно учитывая, что именно они заложили фундамент побед над «Астон Виллой» и «Реалом», прервавших недавний спад команды.

Так прав ли Руни? Действительно ли в сильнейшем составе «Ливерпуля» нет места для Вирца? И если так, стоило ли ему все же добиваться перехода в «Сити», несмотря на сомнения относительно будущего Хосепа Гвардиолы в клубе?

«Сити» — более подходящий вариант?

Сообщалось, что Хосеп Гвардиола видел во Флориане Вирце идеального преемника Кевина Де Брёйне, чей контракт истек летом 2025 года. И понять это несложно: Вирц, сочетающий работоспособность и креативность, отлично вписывается в образ «идеальной десятки» для Пепа. Так почему же немецкий полузащитник все-таки не оказался на «Этихаде»?

Ответ зависит от источника: одни утверждают, что «Сити» счел Вирца переоцененным по сумме в £100 млн (около $130 млн), другие настаивают, что сам игрок отказался от сделки, поскольку Гвардиола не смог гарантировать, что останется в клубе после 2027 года.

Если Вирц действительно отверг предложение «Сити», вполне возможно, что сейчас он сожалеет об этом решении. В Манчестере он, вероятно, сразу занял бы одно из двух мест атакующих полузащитников в схеме 4-1-4-1. Тем более что Райан Шерки уже стартовал в Премьер-лиге продуктивнее, чем Вирц.

Несмотря на травму бедра, из-за которой он пропустил больше месяца, француз успел набрать восемь результативных действий после перехода в «Сити» незадолго до клубного чемпионата мира.

Многие критики обратили внимание еще и на то, что «Ливерпуль» рассматривал вариант подписания Шерки на случай, если амбициозный трансфер Вирца сорвется. И сейчас трудно спорить с тем, что покупка Шерки у «Лиона» за £30 млн ($42 млн) выглядит более выгодной.

«Не вина Фло, что он так дорого стоит»

Бывший игрок «Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган справедливо заметил: слишком много внимания уделяется трансферной сумме Флориана Вирца.

Не вина Фло, что он стоил так дорого. Хотелось бы видеть более глубокий анализ, а не обсуждение одних лишь голов и ассистов. Если кто-то не видит выдающегося качества Фло — значит, он плохо понимает футбол. Называть его трансферным провалом — это просто перебор. Илкай Гюндоган полузащитник «Галатасарая»

И Гюндоган прав: нельзя сказать, что Вирц играет плохо. Как пояснил бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи в интервью GOAL, «ему просто немного не повезло: он создал множество моментов, которые партнеры не реализовали. Иногда все зависит от деталей — [Мохамед] Салах не забил стопроцентный момент в дерби с "Эвертоном", [Жереми] Фримпонг промахнулся против "Атлетико", несколько моментов ускользнули в матче с "Галатасараем", а в игре с "Челси" был шикарный пас пяткой, который Салах плохо обработал правой ногой. Если часть этих моментов превращается в голы, история выглядит совсем иначе».

Конечно, не лучшим образом для Вирца выглядит то, что он не попал в стартовый состав в двух самых ярких матчах «Ливерпуля» в Премьер-лиге — против «Эвертона» и «Астон Виллы». Однако Слот неоднократно подчеркивал: Вирцу нужно время, чтобы адаптироваться к физике и интенсивности английского футбола.

Не случайно, что его лучшие выступления пришлись на Лигу чемпионов, где не нашлось ни одного игрока, создавшего больше моментов, чем Вирц (16). В матче с «Реалом» в середине недели он был великолепен: помимо пяти созданных голевых возможностей — лучший показатель среди всех — он также стал лидером по количеству отборов в финальной трети поля, еще раз подтвердив, какое значение может иметь для прессинга «Ливерпуля».

«Он будет невероятным, поверьте мне»

Сам факт, что Вирц, игрок за £100 млн, может не выйти в старте против «Сити», однозначно говорит о его трудностях с адаптацией в английском футболе. Не стоит отрицать: за исключением, пожалуй, второго тайма победного матча с «Арсеналом» (1:0), он пока не оказывает на Премьер-лигу того влияния, которого от него ожидали.

Возникает и другой вопрос: когда, и вообще будет ли Слот снова использовать Вирца на позиции №10? Если он всё же выйдет на «Этихаде», то почти наверняка на левом фланге вместо Коди Гакпо.

Не получится ли так, что лучшая версия Вирца появится только тогда, когда Мохаммед Салах покинет клуб, и Слот получит больше свободы для перестроения схемы, чтобы совместить на поле не только нового №7 «Ливерпуля», но и Юго Экитике с Александером Исаком?

Тем не менее мысль о том, что Вирц не сумеет адаптироваться и засиять на «Энфилде», выглядит скорее желаемым для соперников «Ливерпуля». Он слишком талантлив, чтобы провалиться. Не случайно им интересовались и «Сити», и «Бавария», а Хаби Алонсо мечтал забрать его в «Реал».

Это лишь вопрос времени. Вирц покажет свою ценность, потенциал у него огромный. Те, кто внимательно следил за его карьерой, не сомневаются: игрок, которого Юрген Клопп называл «талантом раз в столетие», обязательно раскроется в «Ливерпуле». Хаби Алонсо главный тренер «Реала»

«Он будет невероятным. Поверьте мне», — сказал Димитар Бербатов в подкасте Рио Фердинанда. — «Я уверен, что все в "Ливерпуле" видят его качество и дадут ему время, которое нужно, чтобы влиться в команду. И я гарантирую, он добьется успеха. То, как он видит футбол, как ищет свободные зоны, как выбирает позицию, его первое касание, импровизация, видение паса и ворот… Конечно, кто-то может сказать, что его физика не подходит для Премьер-лиги. Но посмотрите на великих игроков его амплуа — [Луку] Модрича, у которого тот же типаж. Модрич. Чёртов монстр! Так что дайте Вирцу время».

Голы и ассисты придут. Просто в «Ливерпуле» Слота на это уходит чуть больше времени, чем, возможно, ушло бы у Гвардиолы в «Сити».