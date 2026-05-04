«Эвертон» принимает «Манчестер Сити» на «Хилл Дикинсон» в матче, где обеим командам нужны очки, но по разным причинам. Хозяева ещё цепляются за еврокубковую зону, а команда Пепа Гвардиолы продолжает погоню за «Арсеналом» в чемпионской гонке. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+3' Перерыв на «Хилл Дикинсон»! «Сити» ведёт в один мяч благодаря голу Жереми Доку, но и «Эвертон» пытаесят огрызаться. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Арбитры посмотрели повтор, красной карточки не будет.

45' Добавлено 2 минуты.

45' Кин на полной скорости срубил Доку на левом фланге, заслуженная жёлтая защитнику «Эвертона». Тут как бы ВАР не пришлось включать, шипами в голеностоп влелел сопернику Кин.

43' ГОООООООЛ! «Сити» впереди! Шерки скинул на линию штрафной в ноги Доку, тот убрал под левую и блестяще уложил мяч в девятку!

41' Гарнер здорово сыграл в своей штрафной и даже угловой не позволил заработать «Сити».

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 5 23 Владение мячом 77 2 Угловые удары 6 3 Офсайды 0 6 Фолы 2

39' Доку прошёл к лицевой линии и прострелил в центр штрафной – с левой Шерки пробил выше ворот.

38' Кривовато обработал мяч Бету в центре поля, а мог убегать в опасную контратаку.

36' «Сити» заработал угловой.

34' Доку сместился с левого фланга в центр, но удар не получился у Жереми.

32' Рёль убежал от Гехи по правому флангу и очень опасно простреливал на дальнюю штангу, но вовремя выставил руку Доннарумма и помешал пробить! Очень опасно было у ворот «Сити» только что!

30' А теперь на газоне Хусанов, досталось ему по ногам от Бету. На ахилл сопернику наступил нападающий «Эвертона»

28' Хусанов метров с сорока решился на удар, но не прижал мяч к газону — выше ворот.

26' Кин почти пробил головой после навеса с угла поля, но помешали ему.

25' Снова ошибся на своей половине Нико Гонсалес, Дьюсбери-Холл с левой бил в дальний угол, но Хусанов в подкате заблокировал удар!

24' Бету нарушил правила в борьбе с защитником, недоволен португалец.

22' «Эвертон» наконец-то получил возможность немного подержать мяч, «Сити» включает прессинг.

20' Семеньо получил мяч в штрафной и тут же пробил — выше ворот.

18' Шерки пробил с правой в ближний угол, мяч отскочил от Пикфорда к Семеньо, тот бил в дальний угол и не попал. Серьёзно придавил «Сити», но «Эвертон» качественно отбивается.

17' Доку протолкнул мяч в штрафную на О'Райли, тот попробовал пробить с острого угла, но мяч ушёл на угловой.

15' О'Райли ворвался в штрафную по левому флангу и прострелил в центр штрафной – не дошёл мяч до Холанна.

13' Прямым ударом с углового попробовал забить Шерки, на месте Пикфорд.

12' Миколенко выбил мяч за лицевую с ближней штанги.

11' Угловой заработал «Сити» снова.

09' Доку отдавал пас в штрафную, защитники «Эвертона» перехватили.

07' Шерки с линии штрафной в касание пробил правой ногой – выше ворот.

06' Угловой заработал «Сити».

05' Чуть не привёз себе гол Нико Гонсалес! Но вовремя успели вернуться защитники «Сити» и отобрали мяч у Дьюсбери-Холла.

05' Шерки досталось по лицу от Дьюсбери-Холла, пока что без карточки.

03' Семеньо с правого фланга пытался обострить атаку пасом в штрафную, но неточно отдал.

01' «Эвертон» начал с центра, поехали!

До матча

21:50 Стартовые составы команд:

«Эвертон» (4-2-3-1): Пикфорд; О’Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко; Ирогбунам, Гарнер; Рёль, Дьюсбери-Холл, Ндиай; Бету.

«Манчестер Сити» (4-2-3-1): Доннарумма; Нунес, Хусанов, Гехи, О’Райли; Нико, Бернарду; Семеньо, Шерки, Доку; Холанн.

Главная новость у «Сити» — отсутствие Родри. Он был заменён в концовке победного матча с «Арсеналом», пропустил игры с «Бернли» и «Саутгемптоном», и к выездной игре с «Эвертоном» восстановиться не успел. В его отсутствие снова важна роль Нико Гонсалеса: в конце 2025 года он уже неплохо закрывал эту позицию, но теперь ему нужно быстро вернуть игровой ритм после нескольких месяцев в запасе.

У «Эвертона» нет Идриссы Гейе — клуб сообщил, что 36-летний полузащитник получил повреждение на тренировке. Его заменит Тим Ирогбунам: он менее опытен, чем Гейе, зато добавляет центру поля атлетизма и физики. Ещё одно изменение у Дэвида Мойеса — Мерлин Рёль вместо Дуайта Макнила, вероятно, справа в атаке: немцу предстоит много работать без мяча и следить за подключениями Нико О’Райли по флангу.

21:40 Матч обслужит Майкл Оливер — для него это уже 40-я игра сезона во всех турнирах. В текущей кампании он показал 142 жёлтые карточки, дважды удалял игроков и назначил четыре пенальти. «Манчестер Сити» — одна из команд, чьи матчи Оливер судил чаще всего: 65 встреч, из них 46 побед «горожан», восемь ничьих и 11 поражений. В этом сезоне он уже работал на четырёх матчах «Сити», включая кубковую победу над «Ливерпулем» (4:0). Ассистенты — Стюарт Бёрт и Ник Гринхал, четвёртый арбитр — Энди Мэдли, за ВАР отвечают Пол Ховард и Блейк Антробас.

«Эвертон»

Команда Дэвида Мойеса подходит к матчу после двух болезненных поражений подряд — оба раза решающий гол прилетал уже в добавленное время. Сначала «Эвертон» уступил в дерби «Ливерпулю» после мяча ван Дейка на 100-й минуте, затем проиграл «Вест Хэму» из-за гола Каллума Уилсона в компенсированное время. Для команды, которая только начала всерьёз смотреть в сторону Европы, это тяжёлый удар.

При этом шансы ещё не исчезли. «Эвертон» остаётся недалеко от еврокубковой группы, но новая потеря очков может резко осложнить расклад на последние туры. Проблема в том, что игра в последних матчах тоже не выглядела убедительно: с «Вест Хэмом» команда не заслуживала большего, чем ничья, а качество обороны в обоих пропущенных эпизодах вызвало вопросы.

Кадрово у Мойеса есть и плохие, и хорошие новости. Брантуэйт и Грилиш больше не сыграют в этом сезоне, зато Бету доступен после прохождения протокола по сотрясению. До повреждения он был в хорошей форме — четыре гола и ассист в трёх матчах, поэтому его возвращение может заметно усилить атаку.

«Манчестер Сити»

«Сити» возвращается к чемпионату после почти двухнедельной паузы в АПЛ. За это время команда успела выйти в финал Кубка Англии, обыграв «Саутгемптон» (2:1), и сохранила шансы на внутренний требл: Кубок лиги уже выигран, финал Кубка Англии впереди, а в чемпионате всё ещё есть возможность обогнать «Арсенал».

Положение в таблице требует идеального финиша. После победы «Арсенала» над «Фулхэмом» отрыв вырос до шести очков, но у «Сити» остаются матчи в запасе. Календарь у команды Гвардиолы при этом непростой: после «Эвертона» будут «Брентфорд», «Кристал Пэлас», финал Кубка Англии с «Челси», выезд к «Борнмуту» и домашняя игра с «Астон Виллой».

Форма у «горожан» сейчас огненная: шесть побед подряд во всех турнирах с общей разницей 14:2. Последние матчи с «Бернли» и «Саутгемптоном» получились не самыми яркими, но команда продолжает забирать результат. В состав должны вернуться ключевые игроки атаки, включая Холанна, Доку и Бернарду Силву. Из проблем — травмы Гвардиола и Диаша, а Родри остаётся под вопросом.

Контекст и цифры

История очных встреч явно на стороне «Сити». «Эвертон» не обыгрывал манчестерцев с января 2017 года, когда победил 4:0, а дома проиграл им восемь последних матчей подряд. В первом круге «Сити» выиграл 2:0: «Эвертон» хорошо начал, но не реализовал моменты, а после перерыва всё решил дубль Холанна за пять минут. Есть и тренерский контекст: Гвардиола ни разу не проигрывал Мойесу в АПЛ — 12 побед и три ничьи в 15 матчах.

