Если искать матч, после которого у «Тоттенхэма» впервые за долгое время появилось право на оптимизм, то это он. Победа на «Вилла Парк» не просто подняла команду Роберто Де Дзерби из зоны вылета, а «шпоры» наконец-то перестали играть как обречённая команда. С конца декабря у них не было побед в чемпионате, а теперь — две подряд, причём в двух выездных матчах. Перед матчем в Бирмингеме «Вест Хэм» проиграл «Брентфорду», и «Тоттенхэм» воспользовался шансом выбраться из нижней тройки. Теперь он на одно очко выше «молотобойцев» за три тура до финиша, а оставшиеся туры больше не выглядят дорогой к неизбежному вылету.

Результат матча

Астон ВиллаБирмингемАстон Вилла1:2ТоттенхэмТоттенхэмЛондон
0:1 Конор Галлахер 12' 0:2 Ришарлисон 25' 1:2 Эмилиано Буэндия 90+6'
Астон Вилла:  Дамиан Эмилиано Мартинес,  Виктор Линделёф,  Тайрон Мингс,  Ян Матсен,  Ламаре Богард,  Мэтти Кэш,  Юри Тилеманс,  Росс Баркли (Леон Бэйли 85'),  Джейдон Санчо (Эмилиано Буэндия 85'),  Морган Роджерс,  Тэмми Абрахам (Олли Уоткинс 60')
Тоттенхэм:  Антонин Кински,  Дестини Удоджи,  Микки ван де Вен,  Кевин Дансо,  Конор Галлахер,  Жоау Палинья,  Родриго Бентанкур (Ив Биссума 67'),  Педро Порро,  Ришарлисон (Лукас Бергвалль 90'),  Матис Тель (Папе Сарр 90'),  Рандаль Коло Муани (Джед Спенс 66')
Жёлтые карточки:  Росс Баркли 51',  Морган Роджерс 77'  —  Рандаль Коло Муани 27',  Родриго Бентанкур 45',  Матис Тель 74',  Кевин Дансо 81',  Конор Галлахер 90+6'

Когда Де Дзерби пришёл в «Тоттенхэм», проблема была даже не в тактике.  Игроки выглядели опустошёнными, не верили в собственные решения и почти не создавали моментов.  В первом матче с «Сандерлендом» это ещё было заметно, но дальше итальянец начал менять настроение внутри команды.  Против «Брайтона» команда была близка к победе, затем выиграла у «Вулверхэмптона», а теперь провела, возможно, лучший матч сезона по собранности и интенсивности.

На «Вилла Парк» «Тоттенхэм» не выглядел командой, которой просто повезло с ротацией соперника, он перебегал, переборол и переиграл «Виллу» в ключевых зонах.  Высокий прессинг с первых минут заставлял Мартинеса и защитников хозяев безадресно выбивать мяч, Пальинья и Бентанкур выигрывали середину, а Ришарлисон, Тель и Коло Муани отлично работали без мяча.  Для команды, которая недавно выглядела почти сломанной, это огромный шаг.

Первый гол случился после длинного аута Кевина Дансо.  «Вилла» неудачно отбилась, мяч оказался у Конора Галлахера, тот первым касанием убрал Тэмми Абрахама, а вторым пробил низом в угол.  Для Галлахера это первый гол после январского перехода из «Атлетико», а «Тоттенхэм» забил после подбора и готовности сыграть быстрее соперника.

Второй гол стал ещё более показательным.  Тель получил мяч слева и подал так, как ни разу до этого в сезоне, а Ришарлисон оторвался от защитников и ударом головой прошил Мартинеса.  До этого Пальинья уже попадал в штангу, так что 2:0 к 25-й минуте выглядели справедливым отражением того, как развивалась игра.

Ротация Эмери обернулась пустым первым таймом

Унаи Эмери сделал семь изменений после первого матча полуфинала Лиги Европы с «Ноттингем Форест».  Его можно понять: через несколько дней ответная встреча, где «Вилле» нужно отыгрываться после 0:1, а клуб всё ещё мечтает о первом большом трофее за 30 лет.  Но состав, который вышел против «Тоттенхэма», выглядел разобранным.

Первый тайм хозяев был почти безжизненным, за 45 минут — одно касание в чужой штрафной и ни одного удара.  Центральные защитники Виктор Линделёф и Тайрон Мингс вдвоём сделали почти половину всех передач команды за первые 36 минут, и это очень хорошо описывает, что «Вилла» катала мяч сзади, но не продвигала его.  Болельщики быстро почувствовали эту вязкость: трибуны раздражались, свистели и требовали темпа.  В какой-то момент стало ясно, что публика реагирует не только на счёт, а на сам характер игры своей команды.

Отсутствие Джона Макгинна сильно ощущалось, в центре не хватало его энергии и способности разогнать атаку.  Абрахам почти не получал мяч и к часу игры был заменён на Уоткинса.  Санчо и другие игроки группы атаки не давали необходимого движения между линиями.  Даже Эмери выглядел непривычно спокойным, почти не жестикулировал с бровки и всю игру держал руки в карманах.

После перерыва хозяева чуть прибавили, все пять ударов «Виллы» пришлись на вторую половину, а единственный точный — уже в компенсированное время, когда Эми Буэндия замкнул подачу Мэтти Кэша.  Этот гол ничего не поменял, а футболисты мысленно были уже в матче с «Ноттингемом» в полуфинале.

У одних впереди матч сезона, у других — путь к спасению

Для «Тоттенхэма» эта победа может оказаться ключевой.  В команде по-прежнему огромные проблемы с травмами: нет Симонса и Соланке, ранее выбыли Мэддисон, Кулушевски, Удоджи и другие.  Но Де Дзерби нашёл способ получить максимум от тех, кто остался.  Коло Муани провёл, возможно, лучший матч за клуб и наконец-то напоминал игрока, ради которого большие клубы платили огромные деньги.

Главное — «Тоттенхэм» выглядел командой, которая верит в спасение, не просто надеется, что конкуренты ошибутся, а сама выгрызает очки.  Это очень важное отличие, а Де Дзерби после игры сразу попытался сбить эйфорию: «сезон не закончен, нельзя слушать только позитивные голоса, нужно держать тот же уровень».  Само собой, тренер прав, но две победы подряд после месяцев безнадёжности трудно назвать мелочью.

У «Астон Виллы» ситуация другая, в чемпионате она всё ещё хорошо идёт к Лиге чемпионов — отрыв от шестого места остаётся серьёзным.  Но команда потерпела третье поражение подряд и показала слишком мало убедительного футбола за последние недели.  И теперь всё упирается в полуфинальный матч Лиги Европы, руководитель футбольных операций клуба Дамиан Видагани даже назвал ответный матч с «Ноттингем Форест» «игрой нашей жизни».  Унаи Эмери может оправдать ротацию только одним способом — если «Вилла» пройдёт «Форест» и выйдет в финал Лиги Европы.  Иначе против «Тоттенхэма» команда просто потеряла очки, не получив взамен ничего.