Если искать матч, после которого у «Тоттенхэма» впервые за долгое время появилось право на оптимизм, то это он. Победа на «Вилла Парк» не просто подняла команду Роберто Де Дзерби из зоны вылета, а «шпоры» наконец-то перестали играть как обречённая команда. С конца декабря у них не было побед в чемпионате, а теперь — две подряд, причём в двух выездных матчах. Перед матчем в Бирмингеме «Вест Хэм» проиграл «Брентфорду», и «Тоттенхэм» воспользовался шансом выбраться из нижней тройки. Теперь он на одно очко выше «молотобойцев» за три тура до финиша, а оставшиеся туры больше не выглядят дорогой к неизбежному вылету.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 1:2 Тоттенхэм Лондон 0:1 Конор Галлахер 12' 0:2 Ришарлисон 25' 1:2 Эмилиано Буэндия 90+6' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Ламаре Богард, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Росс Баркли ( Леон Бэйли 85' ), Джейдон Санчо ( Эмилиано Буэндия 85' ), Морган Роджерс, Тэмми Абрахам ( Олли Уоткинс 60' ) Тоттенхэм: Антонин Кински, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Конор Галлахер, Жоау Палинья, Родриго Бентанкур ( Ив Биссума 67' ), Педро Порро, Ришарлисон ( Лукас Бергвалль 90' ), Матис Тель ( Папе Сарр 90' ), Рандаль Коло Муани ( Джед Спенс 66' ) Жёлтые карточки: Росс Баркли 51', Морган Роджерс 77' — Рандаль Коло Муани 27', Родриго Бентанкур 45', Матис Тель 74', Кевин Дансо 81', Конор Галлахер 90+6'

Статистика матча 1 Удары в створ 5 1 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 5 Угловые удары 5 2 Офсайды 4 12 Фолы 12

Когда Де Дзерби пришёл в «Тоттенхэм», проблема была даже не в тактике. Игроки выглядели опустошёнными, не верили в собственные решения и почти не создавали моментов. В первом матче с «Сандерлендом» это ещё было заметно, но дальше итальянец начал менять настроение внутри команды. Против «Брайтона» команда была близка к победе, затем выиграла у «Вулверхэмптона», а теперь провела, возможно, лучший матч сезона по собранности и интенсивности.

На «Вилла Парк» «Тоттенхэм» не выглядел командой, которой просто повезло с ротацией соперника, он перебегал, переборол и переиграл «Виллу» в ключевых зонах. Высокий прессинг с первых минут заставлял Мартинеса и защитников хозяев безадресно выбивать мяч, Пальинья и Бентанкур выигрывали середину, а Ришарлисон, Тель и Коло Муани отлично работали без мяча. Для команды, которая недавно выглядела почти сломанной, это огромный шаг.

Первый гол случился после длинного аута Кевина Дансо. «Вилла» неудачно отбилась, мяч оказался у Конора Галлахера, тот первым касанием убрал Тэмми Абрахама, а вторым пробил низом в угол. Для Галлахера это первый гол после январского перехода из «Атлетико», а «Тоттенхэм» забил после подбора и готовности сыграть быстрее соперника.

Второй гол стал ещё более показательным. Тель получил мяч слева и подал так, как ни разу до этого в сезоне, а Ришарлисон оторвался от защитников и ударом головой прошил Мартинеса. До этого Пальинья уже попадал в штангу, так что 2:0 к 25-й минуте выглядели справедливым отражением того, как развивалась игра.

Ротация Эмери обернулась пустым первым таймом

Унаи Эмери сделал семь изменений после первого матча полуфинала Лиги Европы с «Ноттингем Форест». Его можно понять: через несколько дней ответная встреча, где «Вилле» нужно отыгрываться после 0:1, а клуб всё ещё мечтает о первом большом трофее за 30 лет. Но состав, который вышел против «Тоттенхэма», выглядел разобранным.

Первый тайм хозяев был почти безжизненным, за 45 минут — одно касание в чужой штрафной и ни одного удара. Центральные защитники Виктор Линделёф и Тайрон Мингс вдвоём сделали почти половину всех передач команды за первые 36 минут, и это очень хорошо описывает, что «Вилла» катала мяч сзади, но не продвигала его. Болельщики быстро почувствовали эту вязкость: трибуны раздражались, свистели и требовали темпа. В какой-то момент стало ясно, что публика реагирует не только на счёт, а на сам характер игры своей команды.

Отсутствие Джона Макгинна сильно ощущалось, в центре не хватало его энергии и способности разогнать атаку. Абрахам почти не получал мяч и к часу игры был заменён на Уоткинса. Санчо и другие игроки группы атаки не давали необходимого движения между линиями. Даже Эмери выглядел непривычно спокойным, почти не жестикулировал с бровки и всю игру держал руки в карманах.

После перерыва хозяева чуть прибавили, все пять ударов «Виллы» пришлись на вторую половину, а единственный точный — уже в компенсированное время, когда Эми Буэндия замкнул подачу Мэтти Кэша. Этот гол ничего не поменял, а футболисты мысленно были уже в матче с «Ноттингемом» в полуфинале.

У одних впереди матч сезона, у других — путь к спасению

Для «Тоттенхэма» эта победа может оказаться ключевой. В команде по-прежнему огромные проблемы с травмами: нет Симонса и Соланке, ранее выбыли Мэддисон, Кулушевски, Удоджи и другие. Но Де Дзерби нашёл способ получить максимум от тех, кто остался. Коло Муани провёл, возможно, лучший матч за клуб и наконец-то напоминал игрока, ради которого большие клубы платили огромные деньги.

Главное — «Тоттенхэм» выглядел командой, которая верит в спасение, не просто надеется, что конкуренты ошибутся, а сама выгрызает очки. Это очень важное отличие, а Де Дзерби после игры сразу попытался сбить эйфорию: «сезон не закончен, нельзя слушать только позитивные голоса, нужно держать тот же уровень». Само собой, тренер прав, но две победы подряд после месяцев безнадёжности трудно назвать мелочью.

У «Астон Виллы» ситуация другая, в чемпионате она всё ещё хорошо идёт к Лиге чемпионов — отрыв от шестого места остаётся серьёзным. Но команда потерпела третье поражение подряд и показала слишком мало убедительного футбола за последние недели. И теперь всё упирается в полуфинальный матч Лиги Европы, руководитель футбольных операций клуба Дамиан Видагани даже назвал ответный матч с «Ноттингем Форест» «игрой нашей жизни». Унаи Эмери может оправдать ротацию только одним способом — если «Вилла» пройдёт «Форест» и выйдет в финал Лиги Европы. Иначе против «Тоттенхэма» команда просто потеряла очки, не получив взамен ничего.