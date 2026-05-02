В субботу, 2 мая, «Арсенал» примет «Фулхэм» в рамках 35-го тура Английской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:20 Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, вмещающем 60 383 зрителя.

19:10 Главным судьей матча будет Джарред Джиллетт.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя, Уайт, Магальяйнс, Салиба, Калафьори, Льюис-Скелли, Райс, Эзе, Троссард, Сака, Дьёкереш.

«Фулхэм»: Лено, Бейсси, Андерсен, Робинсон, Кастань, Лукич, Смит-Роу, Рид, Хименес, Уилсон, Чуквезе.

«Арсенал»

«Канониры» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка за 34 встречи при разнице мячей 64:26. Предыдущий поединок «Арсенал» провел не лучшим образом, сыграв вничью с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов. До того команда обыграла «Ньюкасл» (1:0) и проиграла «Манчестер Сити» (1:2) в АПЛ.

«Арсенал» имеет шанс выиграть АПЛ впервые за 22 года, но после коллизии в матче с «Ман Сити» по дополнительным показателям уступала «горожанам» в турнирной таблице при равенстве очков. Команда обыграла в субботу «Ньюкасл» и вырвалась вперед в турнирной таблице, но у «горожан» игра в запасе и все может решиться в самом последнем туре. Не помогут команде в отчетной встрече травмированные Мерино и Тимбер.

«Фулхэм»

«Дачники» занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов за 34 тура при разнице мячей 44:46. Предыдущий поединок «Фулхэм» провел успешно, обыграв в предыдущем туре АПЛ «Астон Виллу» со счетом 1:0. До того команда разошлась миром с «Брентфордом» (0:0) и проиграла «Ливерпулю» (0:2).

«Фулхэм» ведет борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон и отстает от седьмой строчки, дающей право на участие в Лиге конференций, всего на один балл. Команда способна в следующих матчах зацепиться за эту путевку, тем более после матча с «Арсеналом» будет встреча с прямыми конкурентами из «Борнмута». Не помогут команде в отчетной встрече травмированные Ивоби, Кевин.

Личные встречи

В первом круге АПЛ на выезде победил «Арсенал» со счетом 0:1. За всю историю команды сыграли между собой 66 матчей, в 44 играх победил «Арсенал», в 9 «Фулхэм», оставшиеся 13 матей завершились вничью.

