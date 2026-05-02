прогноз на АПЛ

3 мая в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Львы» занимают 5-е место в таблице чемпионата Англии с 58-ю очками в активе после 34-х туров. «Астон Вилла» отстает от тройки лидеров на 3 пункта.

Стоит отметить, что дома команда Унаи Эмери выступает довольно уверенно, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. «Астон Вилла» набрала 35 очков из 51-го возможного на своем поле.

Последние матчи: В прошлом поединке «львы» уступили «Ноттингем Форест» (0:1) в Лиге Европы. Матчем ранее «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» со счетом 0:1 в АПЛ.

В последних 5-и встречах во всех турнирах у команды по 2 победы и поражения, а также один ничейный результат. За этот период «Астон Вилла» забила 9 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграет: Камара из-за травмы.

Состояние команды: «Астон Вилла» отрезками показывала очень высокий уровень, находясь в тройке лидеров в АПЛ, но ближе к концу сезона забуксовала и опустилась до 5-й позиции.

Лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в нынешнем сезоне является нападающий Олли Уоткинс, который в последних 4-х встречах забил 3 гола и сделал голевую передачу.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» полностью проваливают нынешний сезон. После 34-х туров «Тоттенхэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 34 очками в активе.

Команда находится в зоне вылета за 4 тура до конца чемпионата. «Тоттенхэм» отстает от спасительной 17-й строчки на 2 балла — вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «шпоры» обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 1:0, забив победный гол на 82-й минуте. Матчем ранее «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2).

До этого у команды было 2 поражения подряд. За этот отрезок «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду» (0:1) и «Ноттингем Форест» (0:3), заметно ухудшив свое турнирное положение.

Не сыграют: Кудус, Кулусевский, Мэддисон, Одоберт, Ромеро, Симонс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Тоттенхэм» бьется изо всех сил на финише чемпионата, чтобы не отправиться в Чемпионшип. Команда делает все возможное для этого, но уже потеряла слишком много очков...

Интересно, что «Тоттенхэм» значительно лучше выступает в гостях, нежели дома. «Шпоры» занимают по этому показателю 7-е место в лиге, набрав 23 очка из 51-го возможного.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» проиграла 2 последних матча, не забив ни одного гола

«Тоттенхэм» не проиграл в последних двух встречах

В последних 4-х очных встречах «Астон Вилла» непременно обыгрывала «Тоттенхэм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Астон Вилле» с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.60, а победа «Тоттенхэма» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.07.

Прогноз: «Тоттенхэм» сделает все возможное для победы. Можно предположить, что у команды получится добыть важнейшие очки.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 3.25.

Прогноз: Команды сыграют результативно, «Астон Вилла» также будет пытаться взломать оборону соперника.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.18.