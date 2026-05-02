В субботу, 2 мая, махачкалинское «Динамо» примет на своем поле «Ростов» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13:55 Сегодня в Каспийске облачно, во время матча температура будет около +14℃.

13:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

13:45 Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

13:40 Сегодняшний матч пройдет в Каспийске на «Анжи Арене», которая вмещает 26 500 зрителей.

13:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура чемпионата России по футболу «Динамо Махачкала» — «Ростов». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Динамо Махачкала»: Волк Давид, Аззи Мохаммед, Аларкон Андрес, Джапо Ян, Алибеков Муталип, Сундуков Темиркан, Эль-Мубарик Эль Мехди, Хоссейннеджад Джавад, Мрезиг Хуссем Эддин, Глушков Никита, Мастури Хазем.

«Ростов»: Ятимов Рустам, Сако Умар, Мелёхин Виктор, Чистяков Дмитрий, Вахания Илья, Миронов Алексей, Щетинин Кирилл, Комаров Иван, Роналдо Сезар, Мохебби Мохаммад, Сулейманов Тимур.

«Динамо Махачкала»

У «Динамо» очень сложное турнирное положение, требующее немедленного улучшения. Команда занимает 14-ю строчку, а это зона вылета (стыковые матчи). На чету махачкалинского клуба 24 набранных очка, а отставание от безопасной позиции составляет три турнирных балла, которые можно заработать прямо сейчас.

Последняя победа «Динамо» датирована серединой марта, когда на своем поле был обыгран «Оренбург». После этого в семи турах подряд махачкалинский клуб не выигрывал. В предыдущем матче российской Премьер-лиги динамовцы уступили в гостях лидеру чемпионата — «Краснодару» (1:2). хотя изначально вели в счете.

«Ростов»

В нынешнем сезоне «Ростов» демонстрирует крайне нестабильный уровень футбола и много проигрывает. В середине чемпионата «желто-синих» был небольшой всплеск положительных результатов, благодаря чему удалось покинуть зону вылета, но сейчас все опять вернулось. В данный момент ростовчане занимают 12-ю строчку с 27 очками в копилке.

В последних четырех турах «Ростов» добыл только два очка, сыграв вничью с московским «Спартаком» (1:1) и ЦСКА (1:1). Остальные две встречи были проиграны: «Сочи» (0:1) и «Оренбургу» (0:1). Самое обидное для ростовчан, что с сильными соперниками они сражаются и добывают очки, а слабым сливают матчи.

Личные встречи

Между собой «Динамо Махачкала» и «Ростов» с попеременным успехом, но в четырех предыдущих очных встречах динамовцы не проигрывали — две победы и две ничьи. Последняя очная дуэль между ними состоялась в начале марты нынешнего года в рамках Кубка России, там в гостях махачкалинский клуб выиграл со счетом 2:0.

