2 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Мх и «Ростов». Начало игры — в 14:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Динамо Мх — Ростов с коэффициентом для ставки за 1.77.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: Махачкалинское «Динамо» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 балла за 27 встреч при разнице мячей 17:34.

Последние матчи: в предыдущем поединке махачкалинцы потерпели поражение от «Краснодара» (1:2) в предыдущем туре РПЛ.

До того команда разошлась миром с «Акроном» (1:1) и проиграла «Зениту» (0:1) в РПЛ.

Не сыграют: дисквалифицированы — Миро, Табидзе; травмирован — Шумахов.

Состояние команды: Махачкалинцы после бодрого возобновления сезона сникли после минимального поражения от «Зенита» в Кубке России и никак не может найти свою игру после международной паузы.

«Динамо» предстоит ожесточенная борьба за выживание и отрыв в два очка от зоны прямого вылета в Первую лигу должна зарядить команду Вадима Евсеева на футбольные подвиги.

«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» занимает одиннадцатое место в РПЛ, набрав 27 очков за 27 туров при разнице голов 20:29.

Последние матчи: в предыдущем поединке дончане потерпели поражение от «Оренбурга» (0:1) в предыдущем туре РПЛ.

До того команда разошлась миром с ЦСКА (1:1) и проиграла «Сочи» (0:1) в РПЛ.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Ростов» в текущем сезоне вместо навязывания борьбы за топ-6 прочно осел в нижней половине таблицы и рискует сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Команду отделяет всего до такого развития событий, но в ближайших матчах подопечные Джонатана Альбы вполне способны забрать львиную долю очков и остаться в элите отечественного футбола без дополнительных игр с представителями Первой лиги.

Статистика для ставок

«Динамо» семь игр подряд не знает побед

«Ростов» не побеждал четыре матча кряду

Команды дважды играли друг против друга — в первом круге РПЛ разошлись миром (1:1), а в Кубке России махачкалинцы одержали гостевую победу со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «желто-синих» ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.05, а победа «Динамо» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 2.70 и 1.41.

Прогноз: Оба коллектива не блещут результативностью и вполне стоит ожидать крайне нерезультативные таймы.

Ставка: Оба тайма меньше 1,5 за 1.77.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече победитель не будет выявлен.

Ставка: Ничья за 3.05.