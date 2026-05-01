2 мая в 32-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Аякс» и ПСВ. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аякс — ПСВ с коэффициентом для ставки за 2.51.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аяксиды» бьются за пьедестал. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Аякс» на один пункт отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аяксиды» одолели «Бреду» (2:0).

До того команда сумела обыграть «Хераклес» (3:0). А вот поединок с «Твенте» завершился досадной коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Аякс» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Аяксиды» нынче поднаторели в плане результатов. Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем «Аякс» традиционно удачно противостоит ПСВ. В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

ПСВ

Турнирное положение: «Красно-белые» давно ходят в чемпионах. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем ПСВ аж на 19 очков опережает идущий вторым «Фейеноорд». При этом команда в среднем забивает 3 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» разгромили «Зволле» (6:1).

До того команда нанесла поражение роттердамской «Спарте» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Утрехту» (4:3).

При этом ПСВ в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красно-белые» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду.

При этом ПСВ уже два с половиной года не может обыграть «Аякс». Зато в двух своих последних матчах команда настреляла 8 мячей.

«Красно-белые» уже спокойно доигрывают чемпионат и могут позволить себе расслабиться. Тем не менее, команда мотивирована преодолеть отметку в 100 забитых мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСВ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 4.17, а победа оппонента — в скромные 2.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.28 и 3.13.

Прогноз: «Аякс» борется за попадание в тройку, к тому же не пропускал в двух последних матчах.

Ставка: Победа «Аякса» за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трех мячей.

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 3.13

