Грядёт еще один разгром на ЧМ-2026?

прогноз на исход матча группы G ЧМ-2026, ставка за 2.24

16 июня в рамках первого тура группы G ЧМ-2026 сыграют Иран и Новая Зеландия. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

Иран

Турнирное положение: Иран помимо нынешнего соперника также сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года с Бельгией и Египтом.

Команда пробилась на мундиаль с первой позиции в своей группе третьего раунда азиатской квалификации, где опередила Узбекистан, ОАЭ, Катар, Кыргызстан и Северную Корею.

Последние матчи: товарищеские игры накануне ЧМ-2026 выдались успешными для сборной, которая в предыдущем поединке на нейтральном поле обыграла Мали (2:0).

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А перед этим в другой контрольной встрече ближневосточный коллектив уже не оставил шансов Гамбии с результатом 3:1 — также в ничьих стенах.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Экерт и Джаханбахш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх — все были товарищескими — Иран выиграл, где еще одной его жертвой была Коста-Рика.

Это позволяет ближневосточной сборной с оптимизмом смотреть на старт финальной части североамериканского мундиаля, тем более что она явно превосходит соперника в классе.

Мехди Тареми — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новая Зеландия уже традиционно выступит в финальной части чемпионата мира, где кроме нынешнего соперника её также ожидают матчи с Бельгией и Египтом.

Команда привычно легко прошла отборочный цикл в Океании, где в финале плей-офф без проблем разобралась с Новой Каледонией, забив три безответных мяча.

Последние матчи: в последней товарищеской игре накануне мундиаля коллектив на нейтральной арене достойно проиграл Англии (0:1).

В предыдущем же контрольном поединке сборная также не сумела избежать поражения, но на этот раз потерпела разгром от более слабой Гаити (0:4) на нейтральном поле.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими, Новая Зеландия проиграла пять раз при одной победе.

Столь красноречивые результаты не сулят «Киви» хороших шансов даже на мировой исход, при этом соперник явно посильнее представителя Океании классом.

Крис Вуд — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Иран выиграл

в трех из четырех последних матчей Ирана забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Новая Зеландия проиграла после 1-го тайма.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иран — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья — в 3.56, успех Новой Зеландии — в 4.72.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.39 и 1.59.

Прогноз: в трех последних матчах ближневосточная сборная забила больше 1,5 голов. Поскольку она превосходит соперника классом, она вполне способна забить больше 1,5 голов и в грядущей игре.

В свою очередь, команда из Океании пропустила больше 1,5 голов в четырех из шести последних поединков.

2.24 Индивидуальный тотал Ирана больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Иран — Новая Зеландия позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: индивидуальный тотал Ирана больше 1,5 голов за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Ирана.

2.39 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Иран — Новая Зеландия принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.39