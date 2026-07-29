прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.40

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций черногорская «Сутьеска» будет принимать МЛ «Витебск». Игра пройдет в Никшиче 30 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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«Сутьеска»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Сутьеска» набрала 72 очка и стала чемпионом Черногории.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Сутьеска» уступила чемпиону Казахстана — «Кайрату» (0:2 — дома, 1:2 — в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций черногорцы с крупным счетом проиграли «Витебску» из Беларуси (0:3).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Сутьеска» не может одержать победу на протяжении семи матчей подряд, потерпев также поражения в товарищеских играх против «Сараево» (1:2), «Морнар Бар» (0:1) и «Бораца» (0:1), в игре чемпионата Черногории против клуба «Единство» (1:3), а также в поединках против «Кайрата» в Лиге чемпионов.

МЛ «Витебск»

Турнирная таблица: «Витебск» завоевал титул чемпиона Беларуси, набрав в сезоне 2025 68 очков, опередив минское «Динамо» на 5 баллов. В нынешнем розыгрыше белорусского чемпионата МЛ «Витебск» занимает 2-е место с активом в 31 очко. От лидера — минского «Динамо» отставание составляет 2 балла.

Последние матчи: В Лиге чемпионов клуб из Беларуси проиграл лучшей команде Румынии — команде «Университатя Крайова» (1:4 — поражение дома, 0:1 — поражение в гостях).

МЛ «Витебск» во втором раунде Лиги конференций переиграл «Сутьеску» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Витебск» одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

МЛ «Витебск» проиграл «Университате Крайова» в Лиге чемпионов (1:5)

«Сутьеска» потерпела поражение казахстанскому «Кайрату» в Лиге чемпионов (1:4)

МЛ «Витебск» переиграл «Сутьеску» во втором раунде Лиги конференций (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу МЛ «Витебск» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Сутьески» — 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.

Прогноз: Обе команды будут стремиться добиться преимущества в ответной встрече. «Витебск» традиционно активен в атаке, а «Сутьеска» проиграла в семи матчах. Есть большая вероятность, что беларусы одержат победу.

2.40 Победа «Витебска» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Сутьеска» — МЛ «Витебск» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Витебска» с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Сутьеска» — МЛ «Витебск» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.