В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций черногорская «Сутьеска» будет принимать МЛ «Витебск». Игра пройдет в Никшиче 30 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Сутьеска»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Сутьеска» набрала 72 очка и стала чемпионом Черногории.
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Сутьеска» уступила чемпиону Казахстана — «Кайрату» (0:2 — дома, 1:2 — в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций черногорцы с крупным счетом проиграли «Витебску» из Беларуси (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Сутьеска» не может одержать победу на протяжении семи матчей подряд, потерпев также поражения в товарищеских играх против «Сараево» (1:2), «Морнар Бар» (0:1) и «Бораца» (0:1), в игре чемпионата Черногории против клуба «Единство» (1:3), а также в поединках против «Кайрата» в Лиге чемпионов.
МЛ «Витебск»
Турнирная таблица: «Витебск» завоевал титул чемпиона Беларуси, набрав в сезоне 2025 68 очков, опередив минское «Динамо» на 5 баллов. В нынешнем розыгрыше белорусского чемпионата МЛ «Витебск» занимает 2-е место с активом в 31 очко. От лидера — минского «Динамо» отставание составляет 2 балла.
Последние матчи: В Лиге чемпионов клуб из Беларуси проиграл лучшей команде Румынии — команде «Университатя Крайова» (1:4 — поражение дома, 0:1 — поражение в гостях).
МЛ «Витебск» во втором раунде Лиги конференций переиграл «Сутьеску» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Витебск» одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- МЛ «Витебск» проиграл «Университате Крайова» в Лиге чемпионов (1:5)
- «Сутьеска» потерпела поражение казахстанскому «Кайрату» в Лиге чемпионов (1:4)
- МЛ «Витебск» переиграл «Сутьеску» во втором раунде Лиги конференций (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу МЛ «Витебск» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Сутьески» — 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.
Прогноз: Обе команды будут стремиться добиться преимущества в ответной встрече. «Витебск» традиционно активен в атаке, а «Сутьеска» проиграла в семи матчах. Есть большая вероятность, что беларусы одержат победу.
Ставка: Победа «Витебска» с коэффициентом 2.40.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.