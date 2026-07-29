30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Динамо» Тирана и «Алюминий». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Динамо» Тирана
Турнирное положение: «Динамо» Тирана еще не начало выступления в своем чемпионате. Зато команда уже прошла первый раунд квалификации Лиги конференций.
При этом «Динамо» Тирана сыграло вничью с «Алюминием» в первом поединке (1:1). Команда упустила победу в концовке матча.
Последние матчи: до ничьей со словенцами динамовцы учинили разгром «Астане» (4:1).
До того команда минимально уступила тем же астанинцам. А вот в 3 летних спаррингах она победила 2 раза при одном паритете.
При этом «Динамо» Тирана в спаррингах выглядело весьма грозно. Да и в первом матче со словенцами команда имела преимущество.
Состояние команды: «Динамо» Тирана в 3 летних контрольных поединках забило 6 мячей. При этом албанцы способны еще прибавить в плане реализации.
Албанцы не имеют в своем составе ярких игроков. Тем не менее, динамовцы уже доказали свое умение добывать результат.
«Алюминий»
Турнирное положение: «Алюминий» только стартовал в своем чемпионате. Вот только словенцы уже успели вылететь из квалификации Лиги Европы.
Причем «Алюминий» не познавал вкуса побед уже 2 с половиной месяца. Да и в 4 своих последних матчах команда забила всего один мяч.
Последние матчи: словенцы спаслись в первом матче с динамовцами, отыгравшись за несколько минут до финального свистка.
До того команда подписала мировую с «Шерифом» (0:0). А вот чуть ранее она минимально уступила этому же сопернику.
В своих последних матчах «Алюминий» демонстрировал скромные результаты. Забивает команда с огромнейшей натугой.
Состояние команды: «Алюминий» относительно надежно обороняется. К тому же в первом матче с албанцами команде несколько повезло.
В 4 летних спаррингах команда дважды уступила при двух ничьих. В них команда забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Словенцы не преуспевают в созидательном плане. Плюс в психологическом аспекте команда пребывает не в лучших кондициях. Побед-то давно нет…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» Тирана фаворитом с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа «Алюминия» — в 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Динамо» Тирана выглядит сильнее соперника, к тому же забивающего по большим праздникам.
Ставка: Победа «Динамо» Тирана в 1-м тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Первый поединок завершился подписанием мировой (1:1)
- Албанцы победили в 2 своих последних матчах
- «Алюминий» не побеждает уже 2 с половиной месяца
- «Динамо» Тирана победило в двух из трех летних контрольных матчей
- «Алюминий» в 4 последних матчах забил всего один мяч