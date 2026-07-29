прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.20

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Динамо» Тирана и «Алюминий». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Динамо» Тирана

Турнирное положение: «Динамо» Тирана еще не начало выступления в своем чемпионате. Зато команда уже прошла первый раунд квалификации Лиги конференций.

При этом «Динамо» Тирана сыграло вничью с «Алюминием» в первом поединке (1:1). Команда упустила победу в концовке матча.

Последние матчи: до ничьей со словенцами динамовцы учинили разгром «Астане» (4:1).

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До того команда минимально уступила тем же астанинцам. А вот в 3 летних спаррингах она победила 2 раза при одном паритете.

При этом «Динамо» Тирана в спаррингах выглядело весьма грозно. Да и в первом матче со словенцами команда имела преимущество.

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Состояние команды: «Динамо» Тирана в 3 летних контрольных поединках забило 6 мячей. При этом албанцы способны еще прибавить в плане реализации.

Албанцы не имеют в своем составе ярких игроков. Тем не менее, динамовцы уже доказали свое умение добывать результат.

«Алюминий»

Турнирное положение: «Алюминий» только стартовал в своем чемпионате. Вот только словенцы уже успели вылететь из квалификации Лиги Европы.

Причем «Алюминий» не познавал вкуса побед уже 2 с половиной месяца. Да и в 4 своих последних матчах команда забила всего один мяч.

Последние матчи: словенцы спаслись в первом матче с динамовцами, отыгравшись за несколько минут до финального свистка.

До того команда подписала мировую с «Шерифом» (0:0). А вот чуть ранее она минимально уступила этому же сопернику.

В своих последних матчах «Алюминий» демонстрировал скромные результаты. Забивает команда с огромнейшей натугой.

Состояние команды: «Алюминий» относительно надежно обороняется. К тому же в первом матче с албанцами команде несколько повезло.

В 4 летних спаррингах команда дважды уступила при двух ничьих. В них команда забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Словенцы не преуспевают в созидательном плане. Плюс в психологическом аспекте команда пребывает не в лучших кондициях. Побед-то давно нет…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» Тирана фаворитом с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа «Алюминия» — в 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Динамо» Тирана выглядит сильнее соперника, к тому же забивающего по большим праздникам.

2.20 Победа «Динамо» Тирана в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Динамо» Тирана — «Алюминий» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Динамо» Тирана в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Динамо» Тирана — «Алюминий» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет