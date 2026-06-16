Во вторник, 16 июня, сборные Ирана и Новой Зеландии сыграют между собой в рамках первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

03:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Соу-Фай». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

03:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

03:40 Сегодня в Инглвуде комфортная сухая погода, во время матча температура будет около +21℃.

03:35 Главным арбитром встречи назначен Сесар Артуро Рамос из Мексики.

03:30 Стартовый состав Ирана: Бейранванд Алиреза, Резаэян Рамин, Немати Али, Халилзаде Шоджа, Мохаммади Милад, Юсефи Ария, Годдос Саман, Эззатоллахи Саид, Мохебби Мохаммад, Моганлу Шахрияр, Тареми Мехди.

03:25 Стартовый состав Новой Зеландии: Крокомб Макс, Пейн Тим, Сёрман Финн, Боксолл Михаэл, Кэкачей Либерато, Белл Джо, Стаменич Марко, Маккоуотт Каллум, Сингх Сарприт, Джаст Элайджа, Вуд Крис.

03:20 Сегодняшний матч пройдет в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай», который вмещает 70 492 зрителей.

03:15 Подопечные Амира Галенои традиционно сильны в обороне и прагматичны (5 сухих матчей из последних 8). Несмотря на кадровые трудности, команда Ирана уверенно провела серию товарищеских встреч перед мундиалем, обыграв Коста-Рику (5:0), Гамбию (3:1) и Мали (2:0).

03:10 Для Ирана турнир начался на фоне тяжелейшей политической и военной обстановки, из-за чего база команды была перенесена в Мексику. Футболисты стремятся абстрагироваться от внешнего давления, подарить праздник своим болельщикам и доказать свой класс на фоне мировых потрясений.

03:05 Новая Зеландия приехала на турнир в статусе команды с самым низким рейтингом FIFA среди всех участников. Их цель — заявить о себе, сотворить сенсацию за счет агрессивного стиля и набрать важнейшие очки в стартовой игре.

03:00 Сборная Новой Зеландии под руководством Даррена Бэзли квалифицировалась еще в марте 2025 года, после чего выдала спорную серию товарищеских игр. Из ярких моментов — неожиданный разгром Чили (4:1), однако в июне перед ЧМ команда крупно уступила Гаити (0:4) и проиграла Англии (0:1).

02:55 Иран и Новая Зеландия в последние 20 лет не играли между собой и сейчас готовятся провести первый очный матч на таком высоком официальном уровне.

02:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83

02:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Иран — Новая Зеландия. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.