16 июня в первом туре группового этапа в квартете G на чемпионате мира по футболу сыграют Иран и Новая Зеландия. Начало встречи — 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Иран
Турнирное положение: Сборная Ирана смогла напрямую выйти в финальную стадию чемпионата мира, гарантировав себе путевку еще весной 2025 года. Команда в 3-м раунде группы А стала первой с 23 очками в десяти играх.
Последние матчи: Иран в последнем поединке обыграл сборную Мали со счетом 2:0 в рамках товарищеского поединка.
Ранее была уверенно обыграна сборная Гамбии со счетом 3:1 и разгромлена с крупным счетом национальная команда Кост-Рики со счетом 5:0.
Не сыграют: все сильнейшие игроки отправились на турнир.
Состояние команды: Стоит отметить, что футболисты и сотрудники сборной столкнулись с трудностями, прибыв в США, из-за политической ситуации. Эту проблему Иран решил, перенеся тренировочную базу в город Тихуана в Мексике. Насколько это может помешать команде показать свой уровень?
Новая Зеландия
Турнирное положение: Национальная сборная Новой Зеландии прошла непростой путь, чтобы получить путевку в финальную стадию чемпионата мира. Команда по итогам группового этапа отбора попала в финал плей-офф квалификации, откуда и смогла попасть на мундиаль.
Последние матчи: в последнем матче новозеландцы проиграли с минимальным счетом 0:1 сборной Англии в рамках товарищеского поединка.
Ранее Новая Зеландия уступила с крупным счетом 0:4 национальной команде Гаити и смогла разгромить сборную Чили со счетом 4:1.
Не сыграют: все лидеры отправились на ЧМ‑2026.
Состояние команды: Последние матчи перед стартом мундиаля вызывают опасения за Новую Зеландию и ее уровень, который сборная сможет показать на этом чемпионате. Сборная также проведет поединки против сборных Бельгии и Египта. Будет тяжело.
Статистика для ставок:
- Иран выиграл три последних матча
- Новая Зеландия пропускает в 11 матчах подряд
- Иран забил десять мячей в последних трех поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Ирана дают 1.83 а на Новую Зеландию — 4.80, ничью букмекеры оценивают в 3.50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.31.
Прогноз: Сыграем на ожидании победы номинальных хозяев в этом матче. Это основная ставка. Иран показывал более зрелую игру в товарищеских поединках и готов начать мундиаль с победы.
Ставка: Победа Ирана в матче за 1.83.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд. Обе команды будут крайне опасны на стандартных положениях. Их ожидается обильное количество в поединке.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.14.