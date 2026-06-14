прогноз на матч группы G ЧМ‑2026, ставка за 1.83

16 июня в первом туре группового этапа в квартете G на чемпионате мира по футболу сыграют Иран и Новая Зеландия. Начало встречи — 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

Иран

Турнирное положение: Сборная Ирана смогла напрямую выйти в финальную стадию чемпионата мира, гарантировав себе путевку еще весной 2025 года. Команда в 3-м раунде группы А стала первой с 23 очками в десяти играх.

Последние матчи: Иран в последнем поединке обыграл сборную Мали со счетом 2:0 в рамках товарищеского поединка.

Ранее была уверенно обыграна сборная Гамбии со счетом 3:1 и разгромлена с крупным счетом национальная команда Кост-Рики со счетом 5:0.

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Не сыграют: все сильнейшие игроки отправились на турнир.

Состояние команды: Стоит отметить, что футболисты и сотрудники сборной столкнулись с трудностями, прибыв в США, из-за политической ситуации. Эту проблему Иран решил, перенеся тренировочную базу в город Тихуана в Мексике. Насколько это может помешать команде показать свой уровень?

Новая Зеландия

Турнирное положение: Национальная сборная Новой Зеландии прошла непростой путь, чтобы получить путевку в финальную стадию чемпионата мира. Команда по итогам группового этапа отбора попала в финал плей-офф квалификации, откуда и смогла попасть на мундиаль.

Последние матчи: в последнем матче новозеландцы проиграли с минимальным счетом 0:1 сборной Англии в рамках товарищеского поединка.

Ранее Новая Зеландия уступила с крупным счетом 0:4 национальной команде Гаити и смогла разгромить сборную Чили со счетом 4:1.

Не сыграют: все лидеры отправились на ЧМ‑2026.

Состояние команды: Последние матчи перед стартом мундиаля вызывают опасения за Новую Зеландию и ее уровень, который сборная сможет показать на этом чемпионате. Сборная также проведет поединки против сборных Бельгии и Египта. Будет тяжело.

Статистика для ставок:

Иран выиграл три последних матча

Новая Зеландия пропускает в 11 матчах подряд

Иран забил десять мячей в последних трех поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Ирана дают 1.83 а на Новую Зеландию — 4.80, ничью букмекеры оценивают в 3.50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.31.

Прогноз: Сыграем на ожидании победы номинальных хозяев в этом матче. Это основная ставка. Иран показывал более зрелую игру в товарищеских поединках и готов начать мундиаль с победы.

1.83 Победа Ирана Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Иран — Новая Зеландия принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа Ирана в матче за 1.83.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд. Обе команды будут крайне опасны на стандартных положениях. Их ожидается обильное количество в поединке.

2.14 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Иран — Новая Зеландия принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.14.