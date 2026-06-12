Кейн проводит сезон уровня «Золотого мяча». Тухель превращает сборную в ментального монстра. Конкуренты входят в турнир в состоянии перестройки. GOAL разбирает восемь причин, почему сборная Англии выиграет ЧМ-2026.

Для сборной Англии время разговоров почти истекло. Совсем скоро значение будет иметь только одно — победа на ЧМ-2026. Футбольная ассоциация Англии и главный тренер Томас Тухель открыто заявили, что именно это является единственной целью команды в Северной Америке. И по мере приближения старта турнира для «Трёх львов» нет никаких причин сомневаться, что они способны достичь своей главной мечты.

Чемпионат мира уже официально стартовал — в четверг турнир открыли сборные Мексики и ЮАР. Теперь внимание английских болельщиков сосредоточено на первом матче своей команды: в среду подопечные Тухеля встретятся с хорошо знакомым соперником — Хорватией.

Для «Трёх львов» это очередная попытка положить конец десятилетиям разочарований. С момента единственного триумфа англичан на мировом первенстве прошло уже 60 лет. В GOAL решили поддаться всеобщему ажиотажу и разобраться, почему именно Англия способна выиграть ЧМ-2026 и оставить позади шесть десятилетий страданий.

Претендент на «Золотой мяч»

Во многом надежды Англии будут связаны с капитаном и главной звездой атаки Гарри Кейном. И к счастью для команды, нападающий находится в лучшей форме за всю свою карьеру.

Гарри Кейн globallookpress.com

Форвард «Баварии» всерьез претендует на то, чтобы стать первым англичанином, выигравшим «Золотой мяч» после Майкла Оуэна четверть века назад. Более того, для этого Кейну, возможно, даже не потребуется победа сборной Англии на чемпионате мира в Северной Америке.

В свои 32 года нападающий провел, без сомнений, лучший бомбардирский сезон в карьере на клубном уровне. Поразительным образом он преодолел отметку в 60 голов благодаря хет-трикам в заключительном туре очередного чемпионского сезона Бундеслиги и в финале Кубка Германии. 36 мячей Кейн забил в чемпионате Германии, еще 14 — в Лиге чемпионов.

Англичанин уверенно взял «Золотую бутсу» лучшего бомбардира Европы, опередив ближайших преследователей — Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе — на девять и одиннадцать голов соответственно. И это при том, что речь идет о двух сильнейших форвардах современности.

Всего на счету Кейна 61 забитый мяч — результат, который входит в пятерку лучших показателей в истории европейского футбола по количеству голов за один сезон во всех турнирах. На чемпионат мира он едет в состоянии, близком к идеальному.

Моторы полузащиты

Кейн станет важнейшей частью игрового каркаса сборной Англии, однако не менее значимую роль в борьбе за успех может сыграть и тройка полузащитников за его спиной. К счастью для «Трёх львов», они располагают одним из самых сбалансированных, надежных и энергичных сочетаний в центре поля на всем турнире.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

С высокой долей вероятности Эллиот Андерсон начнет в роли опорника — глубинного плеймейкера, который не только запускает атаки первым пасом, но и умеет жестко вступать в единоборства, когда это требуется.

Деклан Райс, в свою очередь, получит свободу действий в роли универсального полузащитника, покрывающего всю центральную зону от штрафной до штрафной. При этом у него хватает выносливости, чтобы в полной мере выполнять и оборонительные функции.

Выше по позиции Томас Тухель, похоже, рассчитывает использовать Джуда Беллингема и Моргана Роджерса в роли «десятки», распределяя между ними игровое время. Впрочем, Роджерс также может выйти на фланге, где уже неоднократно доказывал свою эффективность в составе «Астон Виллы».

Джуд Беллингем globallookpress.com

Оба футболиста сочетают отличное видение поля, креативность и умение завершать атаки с внушительной физической мощью. Если не считать Португалию и Испанию, лишь немногие сборные могут похвастаться столь гармоничным набором качеств в центре поля. А ведь у Англии еще есть Кобби Мейну, способный усилить игру после выхода со скамейки.

«Трём львам» остается лишь надеяться, что в нужный момент все детали этого механизма встанут на свои места.

Специалист по кубковым турнирам

Сэру Гарету Саутгейту так и не удалось окончательно развеять сомнения в том, что ему не хватает опыта работы на самом высоком уровне и хладнокровия в матчах с запредельным давлением — вроде полуфинала чемпионата мира или финала Евро.

Теперь же Футбольная ассоциация Англии доверила команду наставнику, которого считает способным помочь талантливому поколению английских футболистов наконец сделать последний шаг к трофею.

Томас Тухель globallookpress.com

Томас Тухель считается одним из лучших тактиков современного футбола, но не менее важна и другая его особенность — репутация настоящего мастера кубковых турниров. А это качество как нельзя лучше подходит для выступлений на международных соревнованиях.

Во главе дортмундской «Боруссии» немец дважды подряд выводил команду в финал Кубка Германии. Во втором сезоне, в 2017 году, ему удалось прервать пятилетнее ожидание крупного трофея, когда дортмундцы в Берлине обыграли «Айнтрахт».

Затем Тухель выиграл Кубок Франции во втором сезоне работы с «Пари Сен-Жермен», а в 2020 году впервые в истории клуба вывел парижан в финал Лиги чемпионов. «Красно-синие» остановились в шаге от триумфа, уступив «Баварии» с минимальным счетом.

В «Челси» немец вновь подтвердил репутацию тренера, который идеально чувствует кубковые форматы: четыре финала из пяти возможных за время его работы. Главным достижением, безусловно, стала победа в Лиге чемпионов в 2021 году. Тухель привел к европейскому триумфу команду, которую мало кто относил к фаворитам турнира. В решающем матче лондонцы переиграли «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Всего двумя неделями ранее «Челси» уступил «Лестеру» в финале Кубка Англии, а в 2022 году дважды проиграл «Ливерпулю» в финалах Кубка Англии и Кубка лиги — оба раза в серии пенальти.

В этой истории хватает болезненных поражений и упущенных возможностей, однако Тухель доказал, что способен приводить команды самого разного уровня как минимум на расстояние вытянутой руки от трофеев. И вряд ли кто‑то удивится, если он повторит это на чемпионате мира.

Команда с чемпионским менталитетом

После назначения на пост главного тренера в 2024 году Томас Тухель сразу дал понять, что не боится принимать непопулярные решения. И он сдержал слово, не включив в состав игроков, которые на бумаге выглядели бы сильнейшими. Следуя своему принципу «команда важнее таланта», Тухель оставил за бортом целую группу звездных имен, включая Коула Палмера, Фила Фодена и Трента Александера-Арнольда.

Томас Тухель и Фил Фоден globallookpress.com

За эти решения на Тухеля обрушилась волна критики — в том числе со стороны не попавшего в состав Гарри Магуайра и членов его семьи. Однако было бы ошибкой считать действия немецкого тренера простой прихотью. За каждым шагом Тухеля просматривается четкая логика.

Теперь у Англии значительно меньше отвлекающих факторов. У команды фактически сформирован основной состав, в котором вопросы могут возникать лишь по одной-двум позициям.

Кроме того, внутри коллектива существует понятная иерархия. Похоже, Тухель намеренно строит атмосферу единства и сплоченности, которая должна стать фундаментом для борьбы за титул чемпиона мира.

Томас Тухель globallookpress.com

С самого первого дня мы говорили о том, что хотим собрать лучшую возможную команду, а это не обязательно 26 самых талантливых футболистов. Чемпионаты выигрывают команды. И той цели, к которой мы стремимся, можно достичь только как единое целое. У нас есть игроки, которые готовы принять эту идею, готовы работать ради коллектива и ставить интересы команды выше собственных. Нам потребуется немного удачи. Нужно правильно подобрать состав. Сохранить здоровье игроков. Поймать нужный ритм. Стать настоящим братством. Играть смело, с жаждой победы. И использовать свои шансы в ключевые моменты. Томас Тухель главный тренер сборной Англии

Закулисное видео одного из командных собраний Тухеля в расположении сборной Англии в США также показывает, как он настаивает на том, чтобы его команда стала коллективом, «с которым никто не хочет играть» на этом турнире.

Проблемы у конкурентов

Шансы Англии прервать 60-летнее ожидание крупного международного трофея повышает еще одно обстоятельство — отсутствие явного фаворита турнира. Многие гранды мирового футбола сейчас переживают период перестройки, а потому подходят к чемпионату мира с определенными вопросами.

Нико Уильямс и Ламин Ямаль globallookpress.com

На бумаге главным претендентом на титул вновь выглядит Испания — действующий чемпион Европы. Однако участие ключевых игроков команды, Ламина Ямаля и Нико Уильямса, остается под вопросом из-за проблем со здоровьем. Кроме того, определенные сомнения вызывает и оборонительная линия испанцев.

Сборная Франции, чемпион мира 2018 года и финалист 2022‑го, по-прежнему обладает звездной атакой, однако ей может не хватить баланса в центре поля. Португалия же сохраняет зависимость от 41-летнего Криштиану Роналду, а ее оборона выглядит потенциально уязвимой для соперников высокого уровня.

Тем временем Германия и Бразилия уже не производят того устрашающего впечатления, которое сопровождало их на протяжении десятилетий. Обе сборные продолжают поиск собственной идентичности под руководством относительно новых тренеров — Юлиана Нагельсмана и Карло Анчелотти соответственно. Нидерланды выглядят скорее темной лошадкой, чем реальным претендентом на титул.

Подобный взгляд на расклад сил может показаться несколько упрощенным, но ощущение остается именно таким: отсутствие доминирующей силы играет Англии на руку — при одном условии. Команда Тухеля должна сама стать цельным механизмом в Северной Америке.

Благоприятная сетка?

Если все пойдет по плану, путь сборной Англии по турнирной сетке должен получиться достаточно комфортным. Хотя, разумеется, на решающих стадиях избежать встреч с сильнейшими командами мира все равно не удастся.

Энтони Гордон и Деклан Райс globallookpress.com

Мы уже знаем, что «Три льва» попали в довольно комфортную группу с Хорватией, Ганой и Панамой. Расширение чемпионата мира до 48 участников привело к тому, что сильнейшие сборные оказались более равномерно распределены по группам, и Англия считается безоговорочным фаворитом своего квартета.

От команды Томаса Тухеля будут ожидать первого места, которое должно вывести ее в 1/16 финала на одну из сборных, занявших третье место в своей группе. Наиболее вероятные соперники — Кот-д’Ивуар, Эквадор, Уругвай, Саудовская Аравия, Норвегия, Сенегал, Австрия, Алжир, Колумбия, Узбекистан или ДР Конго.

Несмотря на наличие нескольких потенциально неудобных сборных, Англия в любом из этих противостояний будет считаться фаворитом и должна проходить дальше. В 1/8 финала ее может ждать встреча с Мексикой на легендарном стадионе «Ацтека». Впрочем, среди возможных оппонентов также фигурируют Южная Корея, Шотландия, Япония и Швеция.

Играть с одним из хозяев на его поле — задача не из легких, но даже при таком сценарии от команды Тухеля будут ожидать выхода в четвертьфинал. Дальше уровень сложности неизбежно возрастет. Тем не менее в наиболее вероятном четвертьфинале Англия все равно выглядела бы фаворитом против Бразилии Анчелотти, которая пока находится в стадии перестройки.

В полуфинале, скорее всего, придется играть с действующим чемпионом Аргентиной или Португалией. А затем — возможный повтор финала Евро‑2024 против Испании, если «Ла Роха» пройдет Францию в своем гипотетическом полуфинале.

Испания — Англия, финал Евро-2024 globallookpress.com

Разумеется, подобные прогнозы содержат множество допущений и зависят от огромного числа факторов. Однако складывается впечатление, что путь Англии как минимум до полуфинала выглядит вполне реальным. А там у команды Тухеля будут все шансы пройти Аргентину или Португалию, пусть даже с минимальным преимуществом.

В финале же все вновь могут решить мельчайшие детали — будь то встреча с Испанией Луиса де ла Фуэнте или Францией Дидье Дешама.

Опыт больших турниров

Выбор состава Тухелем вызвал немало удивленных взглядов, но в распоряжении немецкого специалиста все равно остается группа футболистов, прекрасно знакомых с атмосферой крупнейших международных турниров. Они уже проходили это со сборной Англии и полны решимости наконец добиться успеха на чемпионате мира в Северной Америке.

Букайо Сака, Джордан Пикфорд, Джуд Беллингем, Джон Стоунз и Гарри Кейн globallookpress.com

Джордан Пикфорд, Джон Стоунз, Джордан Хендерсон, Маркус Рашфорд и Гарри Кейн были частью команды, которая неожиданно дошла до полуфинала ЧМ-2018. Позднее к ним присоединились Рис Джеймс, Деклан Райс, Джуд Беллингем и Букайо Сака — игроки сборной, остановившейся в шаге от титула на Евро-2020. Все они, за исключением Джеймса, также выступали на ЧМ-2022.

А два года назад Марк Гехи, Эзри Конса, Кобби Мейну, Эберечи Эзе, Энтони Гордон, Айван Тоуни и Олли Уоткинс получили бесценный турнирный опыт на пути к финалу Евро-2024, где англичане вновь споткнулись в шаге от победы.

Сочетание молодости, опыта и, честно говоря, накопленных разочарований может стать одним из главных преимуществ нынешней сборной. Теперь у Англии есть шанс использовать все пережитое, чтобы наконец дойти до заветной цели.

Предначертано судьбой?

И разве не было бы в этом особой символичности, если бы Англия наконец прервала свое многолетнее ожидание большого трофея ровно через 60 лет после легендарной победы над ФРГ на «Уэмбли»? Финал ЧМ-2026 в Нью-Джерси состоится всего за 11 дней до годовщины единственного крупного триумфа «Трёх львов». Возможно, сама история подталкивает Англию к тому, чтобы спустя шесть десятилетий повторить успех поколения 1966 года.

Сборная Англии globallookpress.com

Пожалуй, у англичан никогда не было лучших условий для этого. Гарет Саутгейт, несмотря на болезненные неудачи 2018, 2021, 2022 и 2024 годов, сумел заложить прочный фундамент для нынешней команды.

На протяжении последних лет Англия неоднократно оказывалась в непосредственной близости от больших побед. Теперь этот опыт может помочь сделать последний, самый важный шаг. Им остается поверить, что у них наконец есть все необходимое — как с точки зрения психологии, так и по уровню исполнителей.

С элитным тренером у руля и целым поколением высококлассных футболистов, которые сочетают молодость с опытом выступлений на крупнейших турнирах, Англия действительно имеет все основания рассчитывать на повторение подвига героев 1966 года.