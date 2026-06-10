Тухель до сих пор не решил, кого выпускать с первых минут — Беллингема или Роджерса. Анчелотти ломает голову над бразильской «девяткой». Скалони пытается понять, как совместить Альвареса с Лаутаро. Это только три из шести горячих споров, которые GOAL разбирает накануне ЧМ-2026.

До старта ЧМ-2026 остаются считаные дни, и футбольная лихорадка уже охватила весь мир. Сборные из 48 стран съезжаются в США, Мексику и Канаду на самый масштабный турнир в истории ФИФА. Тренеры завершают последние приготовления к стартовым матчам группового этапа, однако некоторым из них еще предстоит принять крайне непростые решения.

Неудивительно, что многие фавориты турнира обладают завидной глубиной состава на отдельных позициях. Из-за этого определить оптимальный стартовый состав и решить, кому лучше выходить на поле с первых минут, а кому приносить пользу со скамейки запасных, оказывается далеко не самой простой задачей.

Болельщики, разумеется, тоже активно участвуют в обсуждениях, надеясь увидеть свою команду в финале, который состоится 19 июля в Нью-Джерси.

Какие кадровые головоломки остаются самыми острыми накануне стартового свистка 11 июня? И какие споры не утихают среди болельщиков и журналистов в странах, где ожидания особенно высоки? GOAL разбирает шесть самых интригующих вопросов.

Англия: Беллингем или Роджерс?

Томасу Тухелю предстоит принять несколько кадровых решений перед объявлением состава на матч открытия группового этапа против Хорватии в группе L, но самый интригующий вопрос — кто займет позицию атакующего полузащитника за спиной у Гарри Кейна: Джуд Беллингем или Морган Роджерс.

Морган Роджерс и Джуд Беллингем globallookpress.com

Беллингем наряду с Кейном — самое узнаваемое лицо нынешней сборной Англии. Однако после не слишком убедительного сезона в мадридском «Реале» и на фоне вопросов относительно его взаимоотношений с Тухелем 22-летний хавбек рискует начать турнир на скамейке запасных.

Вместо него немецкий специалист может сделать ставку на Роджерса, который способен составить трио в центре поля вместе с Декланом Райсом и Эллиотом Андерсоном. Полузащитник «Астон Виллы» проводит лучший период в карьере: в минувшем сезоне он забил 14 мячей — многие из них стали настоящими шедеврами дальних ударов — и отдал 11 результативных передач в составе победителя Лиги Европы.

Роджерс произвел хорошее впечатление в матчах квалификации, пока Беллингем восстанавливался после операции на плече. В двух встречах с начала сезона, когда оба футболиста были доступны для выбора, каждый из них по одному разу выходил в стартовом составе.

Тем не менее именно Беллингем оставил более яркое впечатление в субботнем матче с Новой Зеландией (1:0). Тухель предоставил каждому игроку своей команды по 45 минут игрового времени, чтобы постепенно вывести футболистов на оптимальные физические кондиции.

Предстоящий матч с Коста‑Рикой в среду, скорее всего, даст дополнительные подсказки о том, к какому решению склоняется немецкий специалист.

Испания: кто займет место в воротах?

На первый взгляд, решение, которое предстоит принять Луису де ла Фуэнте, очевидно: основной вратарь сборной Испании на чемпионате мира практически предопределен. Даже среди болельщиков «Красной фурии» серьезных споров на эту тему немного. Однако поклонники АПЛ наверняка зададутся вопросом: почему Давид Райя не является первым номером своей национальной команды?

Унаи Симон и Давид Райя globallookpress.com

Унаи Симон остается основным голкипером Испании еще со времен Евро-2020. Несмотря на блестящую форму Райи, который выиграл три подряд «Золотые перчатки» АПЛ, именно голкипер «Атлетика» вновь должен занять место в воротах на турнире в Северной Америке.

Райя провел выдающийся сезон: 28 «сухих» матчей в 51 игре за «Арсенал», и многие эксперты называли его лучшим вратарем Европы по итогам кампании. Однако в составе сборной Испании с ноября 2024 года он лишь однажды вышел в стартовом составе — в товарищеском матче против Египта.

Практически нет сомнений, что в игре первого тура против Кабо-Верде Райя начнет турнир в роли дублера Симона.

Унаи Симон и Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Было бы несправедливо не учитывать уровень, класс, карьеру и профессиональный опыт Унаи Симона. Абсурдно, что мне приходится снова это подтверждать только потому, что он — Унаи Симон. Когда голкипер находится на таком уровне, необходимо уважать его статус и все, чего он добился в карьере. Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании

Болельщики «Барселоны», в свою очередь, надеялись, что шанс получит Жоан Гарсия, который провел великолепный дебютный сезон на «Камп Ноу». Однако неуверенная игра в недавней ничьей с Ираком (1:1), похоже, похоронила любые надежды Гарсии переубедить де ла Фуэнте.

Бразилия: битва за место в центре атаки

Пожалуй, ни одна позиция в мировом футболе не связана с таким давлением, как роль основного нападающего сборной Бразилии на чемпионате мира.

Матеус Кунья globallookpress.com

И хотя до стартового матча «селесао» против Марокко остается меньше недели, споры о том, кого именно Карло Анчелотти выпустит в основе в Нью-Джерси, не утихают. Особенно после того, как итальянский специалист не включил в окончательную заявку считавшегося фаворитом на место в старте Жуана Педро из «Челси».

Футболку с девятым номером на турнире получил Матеус Кунья, и после выхода в основе в победном товарищеском матче с Панамой именно он считается главным претендентом на роль центрфорварда. Но у нападающего «Манчестер Юнайтед» всего один гол в 13 матчах за сборную, а его универсальность — умение играть на фланге или даже под нападающим — для многих служит подтверждением того, что он не является классическим центрфорвардом.

Гораздо больше под определение чистого форварда подходит Игор Тиаго, который практически неожиданно ворвался в планы Анчелотти после феноменального сезона в составе «Брентфорда».

Эндрик и Игор Тиаго globallookpress.com

В минувшем розыгрыше АПЛ больше него забил только Эрлинг Холанн, а сам 22-летний Тиаго отметился двумя мячами уже в первых четырех матчах за сборную Бразилии. Да, к его игре вне штрафной площади все еще есть вопросы, но в одном сомнений нет — этот нападающий прекрасно знает, где находятся ворота соперника.

Третьим кандидатом остается футболист, которого многие еще два года назад считали будущим безоговорочным первым номером на позиции центрфорварда — Эндрик. Однако после перехода в «Реал» «новый Пеле» столкнулся с нехваткой игровой практики и постепенно выпал из обоймы национальной команды.

Если бы не успешная аренда в «Лион» во второй половине сезона-2025/26, а также проблемы с травмами у других атакующих игроков, Эндрик, возможно, так и не вернулся бы в поле зрения Анчелотти.

Тем не менее 19-летний форвард оказался в окончательной заявке и уже успел напомнить о своем потенциале. В апрельском матче против Хорватии (3:1) он провел на поле всего 13 минут, но успел заработать пенальти и отдать голевую передачу. А в субботу Эндрик принес бразильцам победу над сборной Египта (2:1), забив свой первый гол за «селесао» почти за два года.

Но достаточно ли этого, чтобы завоевать место в стартовом составе? Узнаем уже в субботу.

Аргентина: Альварес или Лаутаро... а может, оба?

Действующий чемпион мира Аргентина подходит к турниру практически с тем же составом, который четыре года назад триумфально завершил кампанию в Катаре. Для ряда ветеранов во главе с Лионелем Месси этот мундиаль, скорее всего, станет последним. Однако одна линия команды все же изменилаcь — атака, после завершения международной карьеры Анхеля Ди Марии.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Во время победного чемпионата мира Ди Мария действовал слева, Месси — справа, а роль центрального нападающего принадлежала Хулиану Альваресу. Однако впечатляющая форма Лаутаро Мартинеса за последние два года заставляет задуматься о перестановках в атаке. При этом речь не идет о том, что форвард «Атлетико» полностью выпадет из основы.

Лаутаро стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2024, выйдя в старте всего в двух матчах, забил 15 голов в последних 20 играх за сборную — и все это время поддерживал отличную результативность в «Интере».

Статистика Альвареса на этом фоне выглядит куда скромнее. В последних 20 матчах за сборную он отличился всего семь раз. И хотя в прошлом сезоне форвард успешно проявил себя в Лиге чемпионов за «Атлетико», в чемпионате Испании после начала октября он забил лишь два мяча.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Лионель Скалони, разумеется, хочет использовать обоих нападающих. Наиболее вероятным решением выглядит схема, в которой Альварес располагается на левом фланге атаки, Лаутаро действует на острие, а Месси занимает привычную позицию справа.

Аргентинцы периодически использовали такую модель по ходу квалификации, однако в последний раз она применялась еще в ноябре 2024 года, когда команда минимально обыграла Перу со счетом 1:0.

Впрочем, у этой идеи есть и свои недостатки. Использование сразу трех ярко выраженных игроков атаки может сделать команду более уязвимой без мяча. Кроме того, подобная схема способна ограничить игровое время Нико Паса, который в прошлом сезоне был одним из лучших центральных полузащитников Серии А.

Франция: какую роль получит Шерки?

Райану Шерки не занимать уверенности в себе. После неожиданного поражения сборной Франции от Кот-д’Ивуара в первом товарищеском матче перед чемпионатом мира плеймейкер «Манчестер Сити» выступил с весьма громким заявлением: «Мы не поедем на чемпионат мира в статусе фаворитов, мы поедем туда, чтобы раздавить всех».

Райан Шерки globallookpress.com

Возможно, Шерки находился в приподнятом настроении после своего гола и оваций трибун в Нанте, когда его заменили во втором тайме. Однако эти слова вызвали бурную реакцию французских СМИ и вынудили главного тренера Дидье Дешама отдельно подчеркнуть, что команда вовсе не пребывает в самоуверенном настроении перед поездкой в Северную Америку.

Это уже не первая головная боль, которую Шерки доставил главному тренеру «трехцветных». На Дешама оказывается все большее давление в вопросе того, как встроить одного из самых нестандартных и талантливых атакующих игроков современного футбола в звездную линию нападения сборной Франции. Однако, несмотря на яркую игру Шерки в прошлый четверг, похоже, что на старте чемпионата мира ему придется довольствоваться местом на скамейке запасных.

Сообщается, что на своем последнем крупном турнире во главе сборной Франции Дешам готов сделать ставку на максимально атакующий футбол. По данным местной прессы, в нападении вместе сыграют Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, а поддержку с флангов будут оказывать Майкл Олисе и Дезире Дуэ.

В такой схеме для Шерки нет места даже в полузащите. Дешаму необходим баланс и надежность за спинами четырех атакующих игроков, а потому тренер склоняется к более оборонительным вариантам в центре поля. Однако с учетом того, на что способен Шерки в созидании и при игре один в один, подобное решение вряд ли вызовет восторг у французских болельщиков.

Германия: варианты Нагельсмана на позиции «девятки»

Отсутствие стабильного и надежного центрфорварда остается одной из главных проблем сборной Германии уже более пяти лет. Теперь Юлиану Нагельсману необходимо принять правильное решение, если Бундестим хочет избежать третьего подряд вылета на стадии группового этапа чемпионата мира.

Кай Хаверц globallookpress.com

К счастью для наставника, вариантов у него хватает. На данный момент главным претендентом на место в основе считается Кай Хаверц. Форвард «Арсенала» в субботнем матче против США отметился голом и результативной передачей, а еще в марте забил Гане. Правда, тогда он действовал на правом фланге атаки, пока тренерский штаб экспериментировал с различными вариантами в нападении.

В той встрече роль центрального нападающего досталась Нику Вольтемаде. Еще в начале года именно он считался основным фаворитом на место в старте после четырех голов в шести матчах квалификации.

Однако неудачная вторая половина сезона в «Ньюкасле», где большую часть времени Вольтемаде приходилось играть в полузащите, серьезно ударила по его позициям. Теперь наиболее вероятным сценарием выглядит роль джокера, выходящего со скамейки запасных.

Дениз Ундав globallookpress.com

Впрочем, главным конкурентом Хаверца считается вовсе не Вольтемаде. Эту роль выполняет Дениз Ундав, которого многие немецкие болельщики и вовсе называют наиболее достойным кандидатом на место в основе.

Нападающий «Штутгарта», ранее выступавший за «Брайтон», провел великолепный сезон, записав на свой счет 25 голов и 14 результативных передач во всех турнирах. Не менее впечатляюще выглядит и его статистика в сборной Германии. Дубль в матче с Финляндией в конце мая увеличил его показатель до шести голов в девяти играх за национальную команду.

С точки зрения текущей результативности именно Ундав выглядит самым горячим форвардом среди всех претендентов. Однако сможет ли он вытеснить Хаверца, обладающего большим опытом участия в матчах самого высокого уровня, — вопрос, на который Нагельсману предстоит ответить уже совсем скоро.