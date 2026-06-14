В этом экспрессе проанализируем матчи групповом этапа ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.71.

Швеция — Тунис

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Швеция исторически не относится к числу топ-сборных, но недооценивать её нельзя. У команды периодически появляются игроки высокого уровня — сейчас ключевым является Виктор Дьёкереш. При этом проблема шведов не столько в таланте, сколько в стабильности: в отборе они провалились, однако в стыках сумели перестроиться и пройти сильных соперников — Украину и Польшу.

Главный вопрос по Швеции — устойчивость под давлением. В группе с Нидерландами и Японией первый матч действительно критически важен, поскольку поражение резко усложнит задачу выхода дальше.

Тунис провёл очень сильную африканскую квалификацию, впечатлив своей надёжной обороной. Однако уровень сопротивления там был ниже, чем на ЧМ, и это оставляет сомнения относительно реальной прочности команды против европейских соперников.

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У Туниса есть сильные стороны — организация игры и дисциплина. Это типичная команда, которая может «ломать» темп и навязывать неудобный футбол фаворитам. Но в матчах против более быстрых и индивидуально сильных сборных у неё периодически возникают проблемы.

Ставка: Тунис не проиграет за 1.90.

Испания — Кабо-Верде

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Испания уверенно прошла отборочный цикл, заняв первое место в своей группе с минимальными потерями очков. Команда демонстрирует стабильность: высокая результативность сочетается с очень надёжной обороной (всего два пропущенных мяча за квалификацию). В товарищеских матчах у испанцев были разные сценарии — уверенные победы над Сербией и Перу, а также ничьи с Египтом и Ираком, что скорее говорит о вариативности состава и экспериментах, чем о проблемах.

Главная сильная сторона Испании — контроль игры и глубина состава. Команда редко проваливается и стабильно создаёт большое количество моментов, особенно против соперников ниже классом.

Кабо-Верде действительно проводит исторический турнир, впервые попав на чемпионат мира. В африканской квалификации команда показала организованную и достаточно прагматичную игру, опередив более статусные сборные. В товарищеских матчах перед турниром были как поражения от Чили, так и уверенные победы над Сербией и Бермудскими островами.

Сильные стороны команды — дисциплина, компактная оборона и умение играть вторым номером. Но против соперников уровня топ-сборных эти качества часто оказываются недостаточными, особенно если приходится много обороняться.

Разница в классе между командами объективно высокая. Испания собирается давить на протяжении всего матча, тогда как Кабо-Верде будет зависеть от редких контратак и стандартов.

Ставка: Победа Испании с форой (-2,5) гола за 1.88.

Бельгия — Египет

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Сборная Бельгии подходит к предстоящему матчу в статусе одной из самых стабильных европейских команд последних лет. Коллектив уверенно прошёл отборочный цикл к чемпионату мира 2026 года, заняв первое место в своей группе без единого поражения. За восемь туров бельгийцы набрали 18 очков, одержав пять побед и трижды сыграв вничью, при внушительной разнице мячей 29:7. Это подчёркивает как высокую результативность атаки, так и достаточно надёжную игру в обороне.

В текущем календарном году Бельгия также демонстрирует стабильные результаты в товарищеских матчах. Команда разгромила сборную США (5:2), уверенно обыграла Хорватию (2:0), а затем добилась крупной победы над Тунисом (5:0). Единственная осечка — ничья с Мексикой (1:1), однако даже в этом поединке бельгийцы выглядели предпочтительнее по игре.

Сборная Египта уверенно прошла квалификацию, набрав 26 очков в 10 встречах и при всего двух пропущенных мячах, что говорит о сильной обороне. Однако на крупных турнирах и в матчах с топ-соперниками стабильности пока не хватает.

В 2026 году Египет провёл четыре товарищеские встречи: победил Саудовскую Аравию (4:0) и Россию (1:0), сыграл вничью с Испанией (0:0), но уступил Бразилии (1:2). Эти результаты показывают, что команда способна навязывать борьбу даже сильным соперникам, особенно за счёт дисциплины и компактной игры в обороне.

В целом матч выглядит противостоянием атакующей мощи Бельгии и организованной обороны Египта. Скорее всего, европейская сборная завоюет три очка.

Ставка: Победа Бельгии за 1.60.

5.71 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.71.