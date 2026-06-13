15 июня в рамках первого тура группы В ЧМ-2026 сыграют Швеция и Тунис. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Швеция
Турнирное положение: Швеция впервые с ЧМ-2018 сыграет на мундиале, где помимо нынешнего соперника, в ее группе также оказались Нидерланды и Япония.
Команда пробилась в финальную часть мирового форума благодаря успеху в плей-офф (попасть туда ей помогло успешное выступление в Лиге наций), где переиграла Украину и Польшу.
Последние матчи: в своей предыдущей игре (она была товарищеской) сборная на своём поле обыграла разошлась мировой с Грецией (2:2).
Перед этим в другом контрольном поединке коллектив также не смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от Норвегии (1:3).
Не сыграют: травмирован — Гудмундссон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах (официальных и товарищеских) Швеция выиграла лишь дважды при пяти поражениях и трех ничьих.
Глядя на эту статистику, шансы скандинавов на победу не выглядят очевидными, тем более соперник способен создать им проблемы, однако их класса вполне достаточно для успеха.
Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Тунис
Турнирное положение: Тунис в финальной части чемпионата мира 2026 года ожидают поединки с нынешним соперником, а также против Нидерландов и Японии.
Команда в группе африканского отбора на целых 13 очков опередила как своего ближайшего преследователя — Намибию, так и и третью в таблице Либерию.
Последние матчи: в товарищеской игре в рамках подготовки к мундиалю коллектив на чужой арене потерпел разгромное поражение от Бельгии (0:5).
Перед этим также в контрольном поединке сборная снова не избежала неудачи, когда опять-таки на выездном поле с минимальным результатом проиграла Австрии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, Тунис проиграл, а в восьми последних поединках уступил четыре раза, если также учесть неосновное время.
Трудно поверить, как такая форма может позволить африканской сборной выиграть, и даже в перспективы ничьей не особо верится, но создать проблемы сопернику она, безусловно, готова.
Мохамед Али Бен-Ромдан — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах Швеции забивали обе команды
- в четырех последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Туниса забивали меньше 1,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.52, успех Туниса — в 4.37.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.69.
Прогноз: африканская сборная проиграла в четырех из семи последних матчей, включая неосновное время. При этом в очных поединках соперник выигрывал чаще — 2:1.
Кроме того, европейская команда превосходит соперника в классе, поэтому выглядит логичным фаворитом.
Ставка: Швеция победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что скандинавы выиграют 1-й тайм, поскольку они попросту сильнее оппонентов и способны повести в счёте к перерыву.
Ставка: Швеция выиграет 1-й тайм за 2.43