Будет ли победным возвращение Швеции на ЧМ?

прогноз на матч-возвращение Швеции на ЧМ по футболу, ставка за 1.90

15 июня в рамках первого тура группы В ЧМ-2026 сыграют Швеция и Тунис. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Швеция

Турнирное положение: Швеция впервые с ЧМ-2018 сыграет на мундиале, где помимо нынешнего соперника, в ее группе также оказались Нидерланды и Япония.

Команда пробилась в финальную часть мирового форума благодаря успеху в плей-офф (попасть туда ей помогло успешное выступление в Лиге наций), где переиграла Украину и Польшу.

Последние матчи: в своей предыдущей игре (она была товарищеской) сборная на своём поле обыграла разошлась мировой с Грецией (2:2).

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Перед этим в другом контрольном поединке коллектив также не смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от Норвегии (1:3).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Гудмундссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах (официальных и товарищеских) Швеция выиграла лишь дважды при пяти поражениях и трех ничьих.

Глядя на эту статистику, шансы скандинавов на победу не выглядят очевидными, тем более соперник способен создать им проблемы, однако их класса вполне достаточно для успеха.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Тунис

Турнирное положение: Тунис в финальной части чемпионата мира 2026 года ожидают поединки с нынешним соперником, а также против Нидерландов и Японии.

Команда в группе африканского отбора на целых 13 очков опередила как своего ближайшего преследователя — Намибию, так и и третью в таблице Либерию.

Последние матчи: в товарищеской игре в рамках подготовки к мундиалю коллектив на чужой арене потерпел разгромное поражение от Бельгии (0:5).

Перед этим также в контрольном поединке сборная снова не избежала неудачи, когда опять-таки на выездном поле с минимальным результатом проиграла Австрии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, Тунис проиграл, а в восьми последних поединках уступил четыре раза, если также учесть неосновное время.

Трудно поверить, как такая форма может позволить африканской сборной выиграть, и даже в перспективы ничьей не особо верится, но создать проблемы сопернику она, безусловно, готова.

Мохамед Али Бен-Ромдан — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах Швеции забивали обе команды

в четырех последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Туниса забивали меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.52, успех Туниса — в 4.37.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.69.

Прогноз: африканская сборная проиграла в четырех из семи последних матчей, включая неосновное время. При этом в очных поединках соперник выигрывал чаще — 2:1.

Кроме того, европейская команда превосходит соперника в классе, поэтому выглядит логичным фаворитом.

1.90 Швеция победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Швеция — Тунис принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Швеция победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что скандинавы выиграют 1-й тайм, поскольку они попросту сильнее оппонентов и способны повести в счёте к перерыву.

2.43 Швеция выиграет 1-й тайм Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч Швеция — Тунис принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Швеция выиграет 1-й тайм за 2.43