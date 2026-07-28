Будут ли исландцы в полуфинале?

прогноз на дуэль за выход в полуфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.84

29 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Левски». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Хапоэль» Беэр-Шева

Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Израиля в прошлом сезоне.

Команда на три очка опередила своего ближайшего преследователя — «Бейтар» Иерусалим, а также на 13 баллов — третий в таблице «Партизан».

Последние матчи: в предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов, клуб на чужом поле проиграл как раз «Викингур» Рейкьявик — 1:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим коллектив также остался не у дел, когда в рамках Суперкубка Израиля дома со счетом 1:3 уступил «Маккаби» Тель-Авив.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Хапоэль» Беэр-Шева ни разу не выиграл, а в трех последних — проиграл.

Данная форма должна беспокоить фанатов хозяев поля, которые принимают соперника в венгерском Сомбатхее, ведь им нужно не просто выигрывать, а делать это с разницей в два гола.

Кингс Кангва — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.

«Викингур» Рейкьявик

Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик выступает отборе Лиги чемпионов благодаря завоеванию чемпионского титула в Исландии в 2025 году.

Команда на правах чемпиона Израиля выступает в квалификации Лиги чемпионов с 1/8 финала, в котором прошла венгерский «Дьёр».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 16-го тура текущего сезона национального первенства клуб на своем поле со счетом 5:1 разгромил «Кеплавик».

Перед этим коллектив также был на высоте, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов также дома переиграл как раз «Хапоэль» Беэр-Шева (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» Рейкьявик проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

С такой формой гости вполне способны одержать победу, пусть даже и на чужом поле, хотя для прохода в следующий раунд их устроит и ничья.

Николай Хансен — лучший бомбардир команды и в целом квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Хапоэля» Беэр-Шева забивали больше трех голов

в трех последних матчах «Хапоэль» Беэр-Шева проиграл

в пяти из шести последних матчей «Викингур» Рейкьявик не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хапоэль» Беэр-Шева — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.61. Ничья — в 4.00, выигрыш «Викингура» Рейкьявик — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.08.

Прогноз: в восьми последних матчах хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в четырех последних матчах гостей сыграл такой же расклад.

1.84 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — «Викингур» Рейкьявик принесёт чистый выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей «Хапоэля» Беэр-Шева.

2.66 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — «Викингур» Рейкьявик принесёт прибыль 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.66