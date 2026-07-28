29 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Левски». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Хапоэль» Беэр-Шева
Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Израиля в прошлом сезоне.
Команда на три очка опередила своего ближайшего преследователя — «Бейтар» Иерусалим, а также на 13 баллов — третий в таблице «Партизан».
Последние матчи: в предыдущем поединке, который был первым в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов, клуб на чужом поле проиграл как раз «Викингур» Рейкьявик — 1:2.
Перед этим коллектив также остался не у дел, когда в рамках Суперкубка Израиля дома со счетом 1:3 уступил «Маккаби» Тель-Авив.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Хапоэль» Беэр-Шева ни разу не выиграл, а в трех последних — проиграл.
Данная форма должна беспокоить фанатов хозяев поля, которые принимают соперника в венгерском Сомбатхее, ведь им нужно не просто выигрывать, а делать это с разницей в два гола.
Кингс Кангва — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша.
«Викингур» Рейкьявик
Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик выступает отборе Лиги чемпионов благодаря завоеванию чемпионского титула в Исландии в 2025 году.
Команда на правах чемпиона Израиля выступает в квалификации Лиги чемпионов с 1/8 финала, в котором прошла венгерский «Дьёр».
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 16-го тура текущего сезона национального первенства клуб на своем поле со счетом 5:1 разгромил «Кеплавик».
Перед этим коллектив также был на высоте, когда в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов также дома переиграл как раз «Хапоэль» Беэр-Шева (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» Рейкьявик проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
С такой формой гости вполне способны одержать победу, пусть даже и на чужом поле, хотя для прохода в следующий раунд их устроит и ничья.
Николай Хансен — лучший бомбардир команды и в целом квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Хапоэля» Беэр-Шева забивали больше трех голов
- в трех последних матчах «Хапоэль» Беэр-Шева проиграл
- в пяти из шести последних матчей «Викингур» Рейкьявик не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хапоэль» Беэр-Шева — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.61. Ничья — в 4.00, выигрыш «Викингура» Рейкьявик — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.08.
Прогноз: в восьми последних матчах хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
При этом в четырех последних матчах гостей сыграл такой же расклад.
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.84.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей «Хапоэля» Беэр-Шева.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.66