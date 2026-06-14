Германия начинает чемпионат мира-2026 с огромным преимуществом, но и с ещё больше ответственностью. После двух подряд вылетов на групповом этапе немецкая сборная больше не может позволить себе спокойное отношение к старту турнира, даже если напротив — дебютант из Кюрасао, самая маленькая страна в истории, пробившаяся на ЧМ. Это важная проверка для Юлиана Нагельсмана, поскольку Германия слишком хорошо знает, чем заканчиваются турниры, в которых фаворит спотыкается в первом матче.

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19:15 Германия проводит 21-й чемпионат мира — это рекорд среди европейских сборных и второй показатель в истории после Бразилии. Четыре титула, огромная турнирная традиция и привычное ожидание большого результата никуда не исчезли. Но последние два ЧМ команда предпочитает забыть: в 2018-м и 2022-м немцы не выходили из группы. Более того, на обоих турнирах они проигрывали стартовые матчи (Мексике и Японии), поэтому встреча с Кюрасао важна и как попытка закрыть неприятную серию.

19:10 Отдельный игрок, за которым стоит следить, — Ник Вольтемаде. В квалификации он был одним из самых эффективных немецких футболистов с четырьмя голами и одним ассистом, причём все его удары в створ завершались забитыми мячами. На старте турнира против дебютанта именно такие игроки могут быстро дать преимущество.

19:05 При этом подготовка не обошлась без потерь. 18-летний Леннарт Карль получил травму на тренировке и был вынужден покинуть заявку, а вместо него вызвали Ассана Уэдраого. Потеря ощутимая, ведь Карль рассматривался как реальный кандидат на место в старте справа в атаке. Теперь эту роль, вероятно, получит Лерой Сане, который вышел с первых минут и забил в товарищеском матче против США, хотя полностью убедить тренерский штаб той игрой всё же не смог. Главная новость в воротах — возвращение Мануэля Нойера. Голкипер пропустил контрольные матчи из-за проблем с икроножной мышцей, но Нагельсманн подтвердил, что план на игру с Кюрасао остаётся прежним, 40-летний вратарь должен начать турнир в старте. Для Нойера этот ЧМ будет пятым в карьере, из немцев такое ранее удавалось только Лотару Маттеусу.

19:00 Команда Юлиана Нагельсмана подходит к турниру в хорошей форме. Перед чемпионатом мира Германия обыграла Финляндию 4:0 и США 2:1, продлив победную серию до девяти матчей. После неудачного старта европейской квалификации немцы выиграли пять следующих встреч и заняли первое место в группе, а теперь должны перенести этот темп на турнир.

18:55 Подготовка Кюрасао к турниру получилась нервной. 78-летний Дик Адвокат ушёл в отставку в феврале из-за проблем со здоровьем дочери, но уже в мае вернулся после конфликта между его преемником Фредом Рюттеном и командой. Теперь Адвокат войдёт в историю как самый возрастной главный тренер чемпионата мира, на день матча Дику будет 78 лет и 260 дней, а разница в возрасте с 38-летним Нагельсманном станет крупнейшей между тренерами, которые встречались друг с другом на ЧМ.

18:50 Состав во многом связан с Нидерландами. Большая часть игроков выступает или выступала в голландской системе, а среди самых известных имён — капитан Леандро Бакуна, ранее игравший за «Астон Виллу», его брат Жунинью Бакуна и атакующий полузащитник Таит Чонг из «Шеффилд Юнайтед». Жунинью Бакуна был одним из ключевых игроков квалификации, он создал много моментов с игры и чаще всех зарабатывал штрафные. Кендзи Горре также был важен в атаке, став одним из немногих игроков квалификации КОНКАКАФ, набравших минимум три гола и три результативные передачи.

18:45 Для Кюрасао сам факт участия на чемпионате мира уже историческое достижение. Сборная стала самой маленькой страной по территории и населению, которая когда-либо пробивалась на ЧМ. Население острова — около 156 тысяч человек, и этот контраст с четырёхкратными чемпионами мира делает матч в Хьюстоне одной из самых необычных афиш первого тура. Кюрасао воспользовался ситуацией в отборе КОНКАКАФ, где США, Мексика и Канада как хозяева турнира не участвовали, но это не делает его путь случайным. Команда была лучшей в квалификации по забитым мячам, отличалась смелостью впереди и активно создавала моменты после высокого отбора. Кюрасао не просто закрылся и выжил, а действительно провёл яркий отборочный цикл.

18:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93