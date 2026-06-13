Каким будет старт Германии на ЧМ-2026?

прогноз на старт Германии на ЧМ-2026, ставка за 1.93

14 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Германии и Кюрасао. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

Германия: в ожидании двузначной победы

Турнирное положение: Германия сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Кюрасао, но также с Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Команда вышла на мундиаль благодаря первому месту в своей группе европейской квалификации, опередив своих конкурентов — Словакию, Северную Ирландию и Люксембург.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле одержала победу над США со счетом 2:1.

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда теперь уже в домашних стенах разгромно обыграл Финляндию (4:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Пьер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Германия только выигрывала.

Номинальные хозяева подходят к матчу в отличных кондициях и выглядят явными фаворитами, способными добиться крупной победы благодаря разнице в уровне команд.

Ник Вольтемаде — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Кюрасао: участие уже победа

Турнирное положение: Кюрасао в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Команда пробилась в финальную часть североамериканского мундиаля благодаря победе в своей группе квалификации зоны КОНКАКАФ, опередив Ямайку, Тринидад и Тобаго, а также Бермуды.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своей арене разгромил Арубу со счетом 4:0.

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная уже осталась не у дел, когда на этот раз в чужих стенах потерпела разгромное поражение от Шотландии (1:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, Кюрасао проиграл три раза при одной победе.

Номинальным гостям будет крайне сложно рассчитывать даже на мировую, не говоря уже о победе, ведь соперник заметно превосходит их по уровню игры.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних официальных матчей Германия выигрывала к 20-й минуте

в трех последних матчах Кюрасао забивал минимум один гол

в семи из 10-ти последних матчей Кюрасао не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.09. Ничья — в 10.91, успех Кюрасао — в 47.53.

ТБ 2.5 считается букмекерами чуть более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.18 и 4.94.

Прогноз: в трех из пяти последних официальных матчей европейская сборная выигрывала к 20-й минуте. Она на голову превосходит соперника в классе, поэтому способна быстро повести в счёте.

Поскольку скромная островная сборная дебютирует на мундиале матчем против гранда мирового футбола, то ей будет сложно не пропустить уже в начале игры.

1.93 Германия будет выигрывать к 20-й минуте Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Германия — Кюрасао принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Германия будет выигрывать к 20-й минуте за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная будет выигрывать к 15-й минуте, ведь она явно превосходит соперника в классе.

2.31 Германия будет выигрывать к 15-й минуте Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Германия — Кюрасао принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Германия будет выигрывать к 15-й минуте за 2.31