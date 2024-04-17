Поссорились из-за пенальти. Самые известные конфликты капризных звезд

«Челси» благодаря разгромной победе над «Эвертоном» (6:0) продлил беспроигрышную серию до восьми матчей. Но игра была омрачена конфликтом между игроками лондонской команды.

Несколько футболистов «Челси» устроили разборки, пытаясь выяснить, кто из них должен исполнить пенальти. Главным антигероями в этой неприятной истории стали, которые, кажется, готовы были даже подраться., который к тому моменту уже оформил хет-трик, наблюдал за происходящим со стороны.

Вскоре в ситуацию вмешался капитан «Челси» Конор Галлахер, напомнивший бунтарям, что штатным пенальтистом в команде является — Палмер. Несмотря на полное несогласие со стороны Мадуэке и Джексона, Коул все-таки подошел к мячу и забил свой четвертый гол в этой игре.

Палмер догнал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в списке лучших бомбардиров текущей кампании — в активе обоих по 20 мячей.

Этот неубедительный аргумент оставил немного неприятный привкус после впечатляющей победы «Челси». Правда, Палмер, у которого на данный момент 100-процентная реализация пенальти в АПЛ, сообщил после игры, что конфликт уже улажен.

«К мячу хотели подойти другие игроки, но я являюсь штатным пенальтистом в нашей команде. Думаю, мы показали, что у нас каждый готов взять на себя ответственность. Возможно, не стоит доводить до таких ситуаций, но сейчас мы уже шутим по этому поводу», — сказал Палмер.

Разумеется, подобное произошло не впервые. ESPN вспоминает самые известные случаи, когда звездные игроки прямо во время матча пытались выяснить, кто должен исполнять пенальти.

Неймар vs. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

Совсем неудивительно, что с такой проблемой столкнулись в «Пари Сен-Жермен», в котором концентрации звезд в какой-то момент просто зашкаливала.

Самая запоминающаяся ссора случилась в 2022 году в матче против «Монпелье». Ее участниками стали Неймар и Мбаппе. Бразилец выхватил мяч у француза, который уже успел не реализовать пенальти в той же игре.

Неймар и Килиан Мбаппе globallookpress.com

В отличие от партнера по команде, Неймар хладнокровно забил после удара с «точки». Мбаппе, разумеется, почти никак не отреагировал на это.

После игры Ней еще больше разозлил Килиана, лайкнув несколько записей в соцсетях с критикой в адрес Мбаппе.

Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье позже пришлось убеждать журналистов, что между звездами нет конфликта, хотя ряд фактов, безусловно, говорили об обратном.

Неймар vs. Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»)

Неприятный конфликт с Мбаппе был не первым подобным эпизодом с участием Неймара. В 2018-м бразилец выхватил мяч у Эдинсона Кавани во время домашнего матча с «Дижоном», в котором парижане одержали победу со счетом 8:0.

Неймар и Эдинсона Кавани globallookpress.com

Кавани как раз не хватало гола, чтобы обойти Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

К сожалению, Неймар не позволил уругвайцу пробить с «точки», аргументируя это тем, что он является штатным пенальтистом. Кавани потом все-таки забил с игры, но этот момент все равно не остался без внимания.

Неймар реализовал пенальти на фоне неодобрительного свиста со стороны местных болельщиков, которые были возмущены его поведением.

Криштиану Роналду vs. Хаби Алонсо («Реал» Мадрид)

Криштиану Роналду, которому не привыкать устраивать вспышки раздражения, был явно в ярости из-за того, что Хаби Алонсо решил исполнить пенальти в матче Ла Лиги против «Вильярреала» в 2010 году.

Криштиану Роналду и Хаби Алонсо globallookpress.com

За несколько минут до финального свистка, когда «Реал» вел со счетом 5:2, Роналду упал в штрафной и сразу же схватил мяч с намерением забить свой второй гол в этой игре.

Однако Алонсо в тот момент тоже был нацелен на то, чтобы пробить с «точки» и наконец-то забить свой первый гол «Мадрид». Несколько игроков «Реала» были явно на стороне Хаби, который в итоге отправил мяч в сетку. Обиженный Роналду наблюдал за происходящим со стороны.

Криштиану Роналду vs. Карлос Тевес («Манчестер Юнайтед»)

Аналогичная история была у Роналду и в «Манчестер Юнайтед». Правда, здесь он забрал мяч у партнера по команде.

Криштиану Роналду и Карлос Тевес globallookpress.com

Это случилось в 2007 году в матче против «Дерби Каунти». «МЮ» вел со счетом 3:1, когда на 90-й минуте в ворота соперника был назначен пенальти. Карлос Тевес к тому моменту забил два мяча и хотел оформить хет-трик, но Криштиану оказался против.

Несмотря на то, что Роналду забил, после матча главный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон был на стороне аргентинца.

«Криштиану — наш основной пенальтист, поэтому я могу понять, почему он так повел себя. Но для Карлоса было бы здорово, если бы он оформил хет-трик», — сказал Фергюсон после игры.

Фрэнк Лэмпард vs. Дидье Дрогба («Челси»)

Дрогба принес публичные извинения за свою истерику из-за пенальти в матча заключительного тура против «Уигана» в чемпионском сезона-2009/2010.

Пока партнеры по команде пытались успокоить разбушевавшегося Дрогба, Фрэнк Лэмпард уверенно реализовал пенальти и сделал счет 2:0.

Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба globallookpress.com

«Я был недоволен, но потом понял, что совершил большую ошибку. Фрэнк был прав», — сказал ивуарийский нападающий после матча.

Кроме того, Дрогба досталось в перерыве матча от главного тренера команды Карло Анчелотти. Слова итальянца спровоцировали впечатляющую реакцию. Дрогба оформил хет-трик, стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, а «Челси» одержал победу со счетом 8:0.

Примечательно, что третий гол в этой игре Дрогба забил с пенальти.

«Я поговорил с Дидье. Я сказал ему, что это мое решение, если будет пенальти, отдать мяч Лэмпарду. Я просто сказал ему: "Успокойся, ты можешь забить во втором тайме". Я волшебник!», — добавил Анчелотти.

Фрэнк Лэмпард vs. Паоло Ди Канио («Вест Хэм»)

То ли это было предзнаменование, то ли просто совпадение, но Лэмпард еще раньше оказался в подобной ситуации, когда выступал за «Вест Хэм».

Фрэнк Лэмпард и Паоло Ди Канио globallookpress.com

В матче против «Брэдфорд Сити» в 2000 году будущий капитан «Челси» уверенно подошел к «точке», но к нему сразу же подбежал разъяренный Пауло Ди Канио. После словесной перепалки эмоциональный итальянец отобрал у Лэмпарда мяч и уверенно реализовал пенальти. «Вест Хэм» выиграл со счетом 5:4.

Сон Хын Мин vs. Эрик Ламела («Тоттенхэм»)

Матч против «Ман Сити», при счете 2:0 в свою пользу «Тоттенхэм» заработал пенальти. Шла 63-я минута, когда Сон Хын Мин и Эрик Ламела начали выяснять, кто должен пробить с «точки».

Сон Хын Мин и Эрик Ламела globallookpress.com

Примечательно, что Деле Алли, заработавший этот пенальти и получивший шанс оформить хет-трик, вообще не участвовал в этих разборках.

В итоге к мячу подошел Ламела: вратарь «Сити» Клаудио Браво легко справился ужасным ударом аргентинца. К счастью, Эрику в конечном итоге не пришлось краснеть, «Тоттенхэм» удержал победный счет.