10 причин, почему «Манчестер Сити» может упустить чемпионский титул в АПЛ

Вряд ли известный поэт Томас Стернз Элиот был болельщиком «Арсенала», но его произведения говорят об обратном.

«Апрель — самый жестокий месяц», — так начинается его «Бесплодная земля». «Я плакал и постился, плакал и молился», — а это из «Любовной песни Дж. Альфреда Пруфкока».

Минувшее воскресенье стало ужасным днем не только для болельщиков «Арсенала» и «Ливерпуля», но и для всех нейтральных зрителей, которые хотят, чтобы в борьбе за титул участвовало как можно больше команд.

«Ливерпуль» сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» (0:1), а «Арсенал» уступил «Астон Вилле» (0:2), благодаря чему «Манчестер Сити» оторвался от конкурентов на два очка. Как известно, команда Пепа Гвардиолы практически не допускает ошибок.

«Я уже все это знаю, все это знаю. Но не унывайте, Томми. Надежда еще есть», — стонет Элиот.

И все-таки пока рано поздравлять «Манчестер Сити» с очередным чемпионством.

Лига чемпионов станет помехой на пути к очередному титулу АПЛ?

Это все-таки серьезная статья, поэтому давайте сразу начнем серьезно. Способна ли команда сделать требл два раза подряд? С учетом травм, большего количества матчей и эмоционального напряжения — сможет ли «Сити» повторить прошлогоднее достижение?

Есть очевидные причины, почему командам крайне редко удается выигрывать по три трофея два года подряд. Участие в нескольких турнирах никогда не проходит бесследно. В этой ситуации большое значение имеют уровень усталости, тактическое планирование и свежесть ума.

Бернарду Силва и Фил Фоден globallookpress.com

На фоне важных матчей в еврокубках топ-клубам очень часто не хватает концентрации в играх против менее статусных соперников на внутренней арене.

В среду «Ман Сити» примет на своем поле мадридский «Реал» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Через три дня «горожане» встретятся с «Челси» в Кубке Англии, а еще через пять сыграют на выезде с «Брайтоном».

Гвардиола ранее уже предупредил, что у «Сити» «большие, очень большие проблемы из-за усталости и травм». Безусловно, для «Арсенала» и «Ливерпуля» это повод для надежды.

«Тоттенхэм»

Две победы и пять поражений. Где еще у Гвардиолы такие плохие результаты? Возможно, в противостоянии с Лионелем Месси по попаданиям в перекладину? Рулетка с кредитными картами в лучших ресторанах Манчестера? Семейные игры в Уно?

Сон Хын Мин globallookpress.com

У «Ман Сити» почти всегда были сложные матчи против «Тоттенхэма». Север Лондона можно назвать, наверное, самым неприятным местом для команды Гвардиолы. В 2019-м «Тоттенхэм» обыграл «Сити» на своем поле в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

У «Тоттенхэма» достаточно неприятных поражений в этом сезоне, но так сложилось, что оба матча против «Сити» получились максимально напряженными. Предстоящая встреча в середине мая вряд ли станет исключением.

Плохая форма Эрлинга Холанна

Холанн провел 37 матчей и забил 30 мячей — можно ли такой сезон назвать неудачным. Неужели Рой Кин прав, когда говорит, что игра норвежца соответствует уровню Второй лиги?

Если Холанн ни разу не забьет в оставшихся матчах сезона, тогда, возможно, и поговорим об этом. На данный момент соперникам «Сити» остается только надеяться, что главный снайпер действующего чемпиона останется в тени.

Пеп всё испортит своими экспериментами

«Я всегда много думаю. Всегда придумываю новую тактику и идеи. Завтра вы увидите кое-что из этого. Я постоянно думаю, поэтому у меня очень хорошие результаты. Мне это нравится», — сказал Гвардиола в 2022 году.

«Если это сработает — я смелый, а если не сработает — значит, я чересчур много думаю», — добавил он год спустя.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Если ты играешь с четырьмя центральными защитниками, зачем что-то менять? Продолжай и дальше использовать на этой позиции Натана Аке, Мануэля Аканджи, Рубена Диаша и Йошко Гвардиола. Джон Стоунз уже практически центральный полузащитник. Кайл Уокер хорош на правом фланге.

Гвардиола верит в тотальный футбол. Когда вы уже выиграли всё, что только можно было, единственный способ победить — сделать это еще лучше.

Сенсация от «Ноттингем Форест»

Представьте себе сценарий: «Ноттингем Форест» борется за выживание в АПЛ и, кажется, близок к тому, чтобы отобрать очки у «Ман Сити». На 71-й минут Фил Фоден наконец вывел свою команду вперед. Но на 88-й минуте Крис Вуд сравнивает счет.

«Ноттингем Форест» globallookpress.com

Но прежде чем аплодисменты стихнут, раздается свисток — ВАП будет проверять эпизод. Кажется, кто-то нарушил правила в штрафной. Арбитр подходит к монитору. Болельщики «Ноттингем Форест» уже видели раньше что-то подобное. Но рефери что-то замечает в толпе — и уходит.

Болельщики в разгар празднования на мгновение останавливаются. Что заставило судью изменить свое решение? Ни у кого нет ответа. Птица? Самолет? Нет, это Марк Клаттенбур — бывший арбитр, недавно ставший консультантом «Ноттингем Форест». Готэм-Сити в безопасности. А в таблице АПЛ снова троевластие.

Усталость Родри

Родри сказал, что ему нужен перерыв, но не забывайте, что это игрок, который ведет образ жизни студента университета. Он жил в студенческом общежитии. У него есть степень в области делового администрирования. Он водил подержанный Opel Corsa.

«Там можно классно проводить время с такими же молодыми людьми, как и вы. Иногда учусь, иногда гуляю...Это было прекрасное время», — сказал Родри, когда его спросили, почему он считает университетский период лучшим временем в своей жизни.

Родри globallookpress.com

Понятно, что сейчас о подобном можно только мечтать. В этом сезоне испанец сыграл за «Сити» 3498 минут во всех турнирах.

«Мне действительно нужен отдых», — сказал Родри поле недавнего матча с «Реалом».

Неделя — это, конечно, так себе перерыв. Но почему не взять тогда три месяца? Почему бы не найти себя? Тебе всего один раз исполнилось двадцать с небольшим. British Airways как раз предлагает студентам скидки на рейсы.

Деклан Райс поможет «Вест Хэму» с мотивацией

— Джаррод, дружище, как дела?

В последнем туре «Ман Сити» сыграет на своем поле против «Вест Хэма». К тому времени, когда все начнется, полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, игравший год назад за «молотобойцев», уже никак не сможет повлиять на ситуацию.

Но кое-что он все-таки может предпринять. У «Вест Хэма» нет мотивации — пришло время изменить это.

Райс продал свою машину Лукасу Пакета. Он готов покинуть сборную Англии, чтобы освободить мест для Кэлвин Филлипса (играет в аренде за «Вест Хэм» из «Ман Сити»). Кто знает, вдруг «Вест Хэм» действительно поможет своему бывшему капитану.

Фактор Де Дзерби

Для «Брайтона», который находится на десятом месте, сезон получился не самым удачным. Роберто Де Дзерби при этом все равно остается одним из лучших тренеров лиги за последние полтора года. Пожалуй, только Гвардиола превосходит итальянца в плане сумасшедшей тактической импровизации.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Летом для Де Дзерби открываются серьезные вакансии — в «Ливерпуле», «Баварии» и «Барселоне».

«Брайтон», конечно, хочет продлить контракт с тренером, который, в свою очередь, пока старается избегать этой темы.

Главное правило собеседований — показывать, а не рассказывать. И у Де Дзерби будет такая возможность, когда его «Брайтон» встретится с «Ман Сити» Гвардиолы.

В мае 2023-го матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» завершился со счетом 1:1.

Упертый «Вулверхэмптон»

С трудом верится, что Гари О′Нил станет участником программы MTV «Добро пожаловать в мою кроватку», но давайте на мгновение представим, что он открывает двери своего особняка в Вулверхэмптоне.

Гари О′Нил globallookpress.com

Коврик выполнен в виде четырехлистного клевера. Когда вы попадаете в дом, вас приветствуют семь счастливчиков. На кухне свисают кроличьи лапки.

Зеркала запрещены, говорит О’Нил, демонстрируя, как он чистит зубы в отражении от окна ванной. Чувствуется почти невыносимый запах благовоний.

Ни одной команде в этом сезоне не повезло больше, чем «Вулверхэмптону». О'Нил является поклонником очень рационального подхода.

Фоден попадает в перекладину. Жереми Доку запутался в собственных шнурках. Удар Макса Килмана попадает в Хван Хи Чхана. Болельщики на трибунах сходят с ума.

Наказание за нарушения финансовых правил

Метафорический молоток падает. Из штаб-квартиры АПЛ валит белый дым. До сих пор считалось, что этот день наступит через несколько месяцев, но решение принято именно сейчас.

«Ман Сити» предъявлено 115 обвинений в нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Если они будут признаны виновными даже частично, клуб вполне могут наказать снятием очков.

Безусловно, «Ман Сити» будет настаивать, что это невозможно, что это самое нелепое предположение в этом списке. В конце концов, они категорически отрицают обвинения и прилагают максимальные усилия, чтобы доказать свою невиновность.