Де Брейне, Кейн, Гризманн и еще семь звезд, которые могут уехать в МЛС

МЛС наконец-то избавилась от статуса лиги для пенсионеров, с некоторых пор в сторону главного футбольного турнира Северной Америки стали поглядывать даже топ-игроки.

Ключевым моментом в развитии МЛС стал переход Лионеля Месси в «Интер Майами» летом 2023 года. Теперь переезд известных футболистов из Европы в США или Канаду вряд ли станет большим сюрпризом.

Саудовская Аравия еще некоторое время будет серьезным конкурентом МЛС, но эффект от подписания лучшего игрока в истории уже очевиден.

GOAL рассуждает о том, кто вслед за Месси может отправиться в МЛС.

Антуан Гризманн

Начнем с того, что кажется очевидным. Гризманн — настоящий янкофил, давно и неоднократно заявлявший о своем желании в будущем играть и жить в США. Заядлый поклонник американского спорта, француз даже ведет испаноязычное шоу на YouTube об американском футболе — NFL's Grizi Huddle.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Гризманну уже 33 года, и логично предположить, что переезд в США не за горами, хотя он по-прежнему находится в невероятной форме и остается незаменимым игроком для мадридского «Атлетико».

В одном из недавних интервью Антуан сказал следующее: «Я никогда не скрывал, что в будущем хотел бы поиграть в МЛС. Уверен почти на 100 процентов, что "Атлетико" будет моим последним европейским клубом. США — это именно то место, где я хочу жить, играть. Здесь я счастлив».

Кристиан Пулишич

Возвращение Пулишича на родину стало бы большим событием для американского футбола. Правда, пока никто не знает, что лидер сборной США захочет покинуть Европу ради перехода в клуб МЛС.

Пулишич прекрасно понимает, что у него есть незавершенные дела за пределами Атлантики. В прошлом году 25-летний американец предположил, что отправится в МЛС уже ближе к завершению карьеры.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

«Безусловно, у меня есть желание выступать в МЛС, но точно не в ближайшем будущем. А ближе к завершению карьеры я бы с удовольствием рассмотрел этот вариант.

Все-таки я пока еще еще не возрастной игрок. Надеюсь, впереди у меня несколько успешных сезонов в Европе. К тому же, мне нравится здесь жить, поэтому я пока не думаю об МЛС», — сказал Кристиан в подкасте Тима Рима «Американская мечта».

Кевин Де Брейне

Может ли один из лучших атакующих полузащитников в истории однажды оказаться в МЛС? Он никогда не заявлял об этом публично, но, если верить слухов, Де Брейне действительно рассматривает такой вариант.

Авторитетное спортивное издание The Athletic утверждает, что Кевин всегда рассматривал возможность провести заключительный этап карьеры в МЛС. Что важно, он не намерен играть в Саудовской Аравии, даже если ему предложат более выгодные финансовые условия.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Будущее Де Брейне в «Манчестер Сити» пока остается неопределенным. Действующий контракт бельгийца с лучшим клубом Англии рассчитан до июня 2025 года. Несмотря на это, стороны пока даже не начали общаться по поводу нового соглашения. Очевидно, что «Ман Сити» не собирается предлагать долгосрочный договор игроку, которому совсем скоро исполнится 33 года.

Поговаривают, что «Ман Сити» может продать Де Брейне, если потенциальный покупатель предложит около 100 миллионов долларов. Правда, с трудом верится, что в МЛС найдется клуб, который готов расстаться с такой суммой.

Оливье Жиру

Жиру уже одной ногой в МЛС. Ряд серьезных источников не так давно сообщили, что француз согласовал условия личного контракта с «Лос-Анджелесом», за который уже выступает его бывший партнер по сборной Уго Льорис.

Оливье Жиру globallookpress.com

«МЛС? Есть и другие страны. Думаю, в конце сезона будет больше вариантов. Я приму решение не только как футболист, но и как отец», — сказал Жиру в январе, отвечая на вопрос о возможном переезде в США.

Жиру ранее не скрывал, что хотел бы жить либо в Нью-Йорке, либо в Лос-Анджелесе. Похоже, именно к этому всё и идет. Летом 37-летний нападающий станет свободным агентом, уже известно, что он, скорее всего, не будет продлевать контракт с «Миланом», несмотря на то, что он проводит очередной успешный сезон.

Роберт Левандовский

Возможно, МЛС уже упустила возможность заполучить Левандовского, но даже сейчас остается небольшая надежда, что он все-таки окажется здесь.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«До пандемии коронавируса я часто задумывался о продолжении карьеры в МЛС, но потом это желание исчезло. Вряд ли я буду играть там после ухода из "Барселоны". Сейчас мне трудно это представить», — сказал польский нападающий в прошлом году.

Но в футболе часто всё очень быстро меняется. Возможно, в Штатах или Канаде найдется клуб, которому все-таки удастся вернуть интерес Левандовского к МЛС. По некоторым данным, такую попытку может предпринять «Чикаго Файр».

Лука Модрич

Модрич — еще один звездный игрок, который ранее не планировал играть в МЛС, но он вполне может переехать в Северную Америку, если в ближайшее время не продлит контракт с «Реалом».

Лука Модрич globallookpress.com

Считается, что 38-летний хорват разочарован тем, что с некоторых пор главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти больше не рассматривает его в качестве игрока стартового состава, а второстепенная роль ему явно не по душе. Кажется, все идет к тому, что Лука покинет столицу Испании.

В связи с этим Модрич наверняка обратит внимание на предложения из МЛС и Саудовской Аравии. В 2023-м несколько раз появлялись слухи о том, что маэстро полузащиты стал трансферной целью «Интер Майами».

Неймар

Прошлым летом, когда стало очевидно, что ему придется покинуть «Пари Сен-Жермен», писали о том, что в переходе Неймара заинтересован «Лос-Анджелес».

Неймар globallookpress.com

Правда, осуществить столь громкую сделку было почти невозможно, потому что в тот момент срок регистрации новых игроков в МЛС почти истек.

Вместо этого Неймар отправился в Саудовскую Аравию. К сожалению, с тех пор он почти не играл из-за серьезной травмы.

Не так давно Неймар признался, что у него есть желание играть с Месси за «Интер Майами». «Надеюсь, мы еще сыграем вместе. Лео — большая личность. Любой, кто увлекается футболом, знает его имя. Думаю, он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже», — сказал бразилец в одном из недавних интервью.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Обамеянга ранее тоже звали в МЛС, но до сих пор он отказывался от такой возможности. Но сейчас его позиция вполне может измениться.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

«Лос-Анджелес» после расставания с Гаретом Бейлом изо всех сил пытался договориться с габонским нападающим перед началом предыдущего сезона в МЛС. Обамеянг в то время оказался на скамейке запасных в «Челси», но все равно решил остаться в Европе.

Летом Обамеянг вернулся в чемпионат Франции и подписал контракт с «Марселем». Теперь уже можно с уверенностью сказать, что это было правильное решение. К концу марта Пьер-Эмерик забил 32 гола.

Контракт с «Марселем» рассчитан еще на два года, но не исключено, что уже этим летом 34-летний футболист рассмотрит возможность переезда в Штаты.

Килиан Мбаппе

Мбаппе никогда не говорил о том, что у него есть желание продолжить карьеру в МЛС, но не так давно он осознал, что за пределами Европы тоже есть футбольная жизнь. В первую очередь, в Саудовской Аравии и МЛС, куда переехал сам Месси.

«Многие известные футболисты, оставившие свой след в истории футбола, покинули Европу этим летом. Очевидно, что это начало новой футбольной эры.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Для этого вида спорта это нормальное развитие событий. В какой-то момент настанет и моя очередь. Но пока что я думаю о другом пути», — сказал Мбаппе в январском интервью для GQ.

Интересно, что Мбаппе рассуждал о привлекательности МЛС еще в 2019 году: «Мы никогда не знаем, что может произойти в футболе. Многие футбольные звезды перед завершением карьеры едут в США. Можно вспомнить Златана Ибрагимовича, Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Андреа Пирло. Возможно, в будущем я тоже задумаюсь об этом».

Также стоит отметить, что Мбаппе является большим поклонником НБА. Он регулярно посещает матчи лучшей баскетбольной лиги, когда приезжает в США. Ходили слухи, что МЛС попытается заполучить Килиана этим летом, когда у него истече контракт с «ПСЖ». Безусловно, на данном этапе это нереально.

Гарри Кейн

Кейн находится на пике своих возможностей и в ближайшее время точно не планирует уезжать из Европы. Не прошло и года с тех пор, как он перешел в «Баварию» с целью регулярно бороться за трофеи.

Гарри Кейн globallookpress.com

Тем не менее, он регулярно говорил о своем желании однажды попробовать свои силы в американском футболе после завершения карьеры. Возможно, перед этим будет уместно заглянуть в МЛС.

«По крайней мере, это то, что о чем я мечтаю. При этом я чувствую, что еще много лет буду игать в футбол. Но порой все очень быстро меняется.

У меня действительно есть желание достичь высочайшего уровня в двух разных видах спорта», — сказал Кейн, рассуждая о возможном переходе в НФЛ.