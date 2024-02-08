По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС

Какое долговременное влияние окажет Лионель Месси на лигу, еще предстоит определить, но его присутствие — в краткосрочной перспективе — обещает привлечь к ней больше внимания, чем когда-либо прежде. С этой точки зрения он в ней единственный и неповторимый. Никто, кроме Криштиану Роналду, не способен вызвать даже отдаленно такой же сильный интерес.

В последние годы МЛС намеренно отошла от приоритета приглашения именитых игроков в конце их карьеры в качестве маркетинговой стратегии в пользу более перспективных талантов из-за границы. Тем не менее, в лиге всегда найдется место для игроков определенного уровня, если они захотят попробовать жизнь в Соединенных Штатах или Канаде.

Профиль, более или менее, выглядит так: свободные агенты, игроки атаки старше 30 лет, с уже состоявшейся престижной карьерой, чьему наследию уже ничто не угрожает. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, необходимо, чтобы это была глобальное признанная звезда.

Учитывая этот расплывчатый критерий, вот пять игроков, которые предположительно могли бы взять пример с Месси и перейти в МЛС в ближайшие пару лет. Это не значит, что это произойдет — или даже может произойти, просто это тот тип игроков, на которых рассчитана МЛС, и которые все еще могут оказать невероятное влияние на лигу или, возможно, захотят перейти в нее.

Приход Месси научил нас тому, что нет ничего невозможного.

Роберт Левандовский

Центрфорвард, 35 лет, «Барселона»

Роберт Левандовский globallookpress.com

Производительность Левандовского, одного из величайших нападающих своего поколения, заметно снизилась в этой кампании. Это второй год для него в составе «Барселоны» после восьми блестящих сезонов в мюнхенской «Баварии».

В среднем он забивает 0,45 гола за 90 минут, что повторяет самый низкий показатель за его 16-летнюю карьеру (сезон 2010/11 с «Боруссией Дортмунд»). Однако для большинства игроков это по-прежнему впечатляющий показатель результативности, и он мгновенно стал бы лучшим нападающим в МЛС.

В 2017 году жена Левандовского дала интервью, в котором рассказала, что пара надеется, что он завершит карьеру в клубе из Лос-Анджелеса. «Мы можем сказать, что это была бы наша мечта», — сказала Анна Левандовская польскому изданию Business Insider.

Если это все еще так, значит, часики тикают. Сообщается, что контракт Левандовского действует до 2026 года, но ходят слухи о возможности досрочного расторжения сделки.

Неймар

Нападающий, 31 год, «Аль-Хиляль»

Учитывая, что Неймару 31 год, первая мысль будет о том, что он, вероятно, еще слишком молод, чтобы быть заинтересованным в МЛС. Однако, поскольку он уже покинул Европу ради саудовской Про-лиги, очевидно, что соревновательные амбиции уже не движут бразильцем на данном этапе его карьеры.

Серьезная травма колена не дала Неймару по-настоящему реализоваться в его первом сезоне на Ближнем Востоке: он отыграл всего 207 минут, не забив ни одного гола в трех матчах.

Как всегда, деньги являются осложняющим фактором. Ни одна команда МЛС не сможет конкурировать с его сделкой на 300 миллионов долларов с «Аль-Хилялем». Но, когда его контракт истечет после следующего сезона, вполне возможно, что североамериканская лига может стать вариантом, поскольку Неймар станет большим приобретением

Но также будут вопросы (и это касается не только его в этом списке) о том, насколько серьезно он будет настроен и какие риски это влечет за собой.

Антуан Гризманн

Нападающий, 32 года, «Атлетико Мадрид»

Антуан Гризманн globallookpress.com

Гризманн никогда не стеснялся своего любопытства по поводу США, и то, что в какой-то момент произойдет его переход в МЛС, кажется неизбежным.

«Я всегда это говорил», — сказал Гризманн в августе. «Моя цель — оказаться [в МЛС], учитывая все, что мне нравится в американском спорте, хочу играть в МЛС и получать от этого удовольствие, иметь возможность выигрывать и быть на своем лучшем уровне».

«Сначала я хочу сотворить историю здесь и выигрывать трофеи с "Атлетико". После этого посмотрим… Я думаю, что приход Лео [Месси], [Серхио Бускетса] и Жорди [Альбы] пойдет на пользу лиге. Это, а также подписывать более молодых игроков, особенно из Южной Америки — лучшее, что может сделать лига».

Учитывая, что он по-прежнему является одним из лучших игроков Ла Лиги в клубе выступающем в Лиге чемпионов, сроки возможного перехода Гризманна трудно определить, и его контракт рассчитан до июня 2026 года.

Томас Мюллер

Нападающий, 34 года, «Бавария»

Томас Мюллер globallookpress.com

Такое ощущение, что Мюллер был в «Баварии» всегда, но ему всего 34 года, и он все еще очень соответствует профилю того типа игроков, которых команды МЛС хотели бы добавить в свой состав.

В ноябре немецкое издание Sports Bild сообщило, что Мюллер заинтересовался МЛС, хотя сам нападающий заявил, что хотел бы остаться в «Баварии».

Однако, учитывая лишь один гол в 17 матчах Бундеслиги в этом году, снижение влияния Мюллера на игру команды может способствовать завершению его пребывания в клубе, в состав которого он прорвался в 18 лет.

Дополнительным бонусом является то, что его веселый характер станет желанным дополнением к лиге.

Карим Бензема

Центрфорвард, 36 лет, «Аль-Иттихад»

Карим Бензема globallookpress.com

Обладатель Золотого мяча 2022 года, как сообщается, не слишком счастлив после своего переезда в Саудовскую Аравию, и хотя это не означает, что отъезд из «Аль-Иттихада» неизбежен, это все же облегчает возможность спекуляций о его переходе в МЛС.

Как и в случае с Неймаром, саудовские зарплаты — это не то, с чем команды МЛС могут конкурировать, но если он хочет сменить обстановку и обстоятельства, то МЛС — его вариант.

Все футбольные трансферы

В свои 36 лет Бензема приближается к завершению карьеры, но он по-прежнему остается одним из лучших игроков в мире и может навести шуму в МЛС, что вызовет фурор.