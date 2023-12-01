Работа над ошибками. Как Гризманн стал лучшим игроком Ла Лиги в 32 года

32-летний Гризманн сравнял счет и забил решающий второй гол для «Атлетико» в матче с «Вильярреалом». Благодаря этому голу он сравнялся с вторым по результативности бомбардиром клуба за всю историю (у них с Адрианом Эскудеро было по 169 голов) и помог «Атлетико» одержать рекордную для клуба 15-ю подряд домашнюю победу в лиге.

Даже во время отставания в матче Ла Лиги 12 ноября болельщики не переставали петь. Несколькими днями ранее «Атлетико» обыграл «Селтик» со счетом 6:0, что стало крупнейшей победой клуба в Лиге чемпионов. Атмосфера на «Метрополитано» отличная.

«Когда фанаты такие, это плюс», — сказал Гризманн. «Когда ты по-настоящему устал, на 80-й минуте именно они подталкивают тебя. Они привнесли другую атмосферу на этот стадион. Они заставляют тебя хотеть выкладываться по полной. И это видно по результатам».

После непростого начала сезона 2022/23, который тренер Диего Симеоне назвал самым трудным периодом за 12 лет у руля команды, болельщики «Атлетико» в течение 10 месяцев не видели, чтобы их команда проигрывала дома. Вклад Гризманна в эту серию был фундаментальным; для многих он был лучшим игроком Ла Лиги в этом календарном году.

Через две недели после игры с «Вильярреалом» он снова забил гол в субботней победе над «Мальоркой» со счетом 1:0. Еще один гол, еще одна домашняя победа и еще одна возможность для болельщиков спеть имя Гризманна.

Не так давно его отношения с этими фанатами выглядели безнадежными, их сердца были разбиты переходом Гризманна в 2019 году в «Барселону». Теперь надежды «Атлетико» на результат в матче с «Барсой» в воскресенье, 3 декабря, — матче, к которому они подходят с равным количеством очков, но имея игру в запасе — лежат на его плечах.

Антуан Гризманн globallookpress.com

То, как Гризманн восстановил связь с болельщиками и заново вернул свою форму, с момента его возвращения в «Атлетико» стало камбэком, с которым мало какой в Ла Лиге сравнится.

Начнем с очевидного: переход Гризманна в «Барселону» прошел не так, как планировалось. Смена команды, о которой он публично мучился в своем документальном фильме «Решение» в 2018 году, прежде чем, наконец, совершить ее год спустя, не была такой катастрофой, какой вы ее помните. Ему удалось забить 22 гола в чемпионате за два сезона (35 во всех турнирах), но для него не было наиболее подходящего места в команде «Барсы». В конце концов, его любимую роль плеймейкера занимал лучший игрок в истории — Лионель Месси.

В 2021 году, когда «Барселона» отчаянно пыталась освободить место в фонде заработной платы, для Гризманна пришло время свернуть лавочку и двигаться дальше. Но возвращение в «Атлетико» не было неизбежным. Примут ли фанаты его обратно? Не лучше ли начать где-нибудь с чистого листа?

Несмотря на два неудачных года в «Барселоне», не было недостатка в интересе со стороны других клубов. Но для Гризманна единственным выбором был «Атлетико». Это был клуб, где он стал лучшей версией себя, а тренер Симеоне безоговорочно верил в него. Игрок сборной Франции даже был готов пойти на существенное сокращение зарплаты, чтобы это произошло, и о сделке, заключенной в последнюю минуту, было объявлено сразу после закрытия трансферного окна в день дедлайна, в 1:23 ночи по местному времени 1 сентября 2021 года.

«"Барселона" и "Атлетико Мадрид" достигли соглашения об аренде Антуана Гризманна на один сезон с возможностью продления еще на один сезон», — заявили в «Барсе». «Мадридский клуб будет выплачивать игроку зарплату, и существует пункт об обязательном выкупе трансфера».

Возвращение в Мадрид было только началом. Теперь Гризманну предстояло завоевать расположение болельщиков.

Некоторые из них скандировали «Гризман, умри!», когда он впервые вернулся на «Метрополитано» с «Барселоной». Некоторые оставили игрушечных крыс на мемориальной доске с его именем возле стадиона. Другие держали плакат с критикой его мотивации ухода: «Ты хотел прославить свое имя, но забыл как быть мужчиной».

Гризманн знал, что слов и жестов будет недостаточно, чтобы восстановить доверие болельщиков. Ему придется делать это на поле, хотя его выступления в том первом сезоне не помогли в этом. Гризманн забил всего три гола в 26 матчах Ла Лиги за «Атлетико» в сезоне 2021/22, что стало худшим результатом в его карьере.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Отягощенный травмами и отсутствием уверенности, он чувствовал давление. «Лично я был немного зол и раздражен», — сказал он в мае 2022 года. «Я не забиваю и знаю, что команде — и всем — нужны мои голы. [Не забивать] — это то, что не должно случаться со мной... В целом я чувствую себя хорошо, но чего мне не хватает, так это голов. Они необходимы для команды. И они мне тоже нужны. Это единственное, чего мне не хватает».

Сезон 2022/23 стал возможностью начать все сначала, но осложняющий фактор, находящийся далеко за пределами его контроля, угрожал подорвать способность Гризманна вернуться на правильный путь.

В «Атлетико» знали, что если он сыграет хотя бы 45 минут в 50% игр, в которых он был доступен в течение двух сезонов аренды, вступит в силу «пункт об обязательном постоянном трансфере», и они будут обязаны выплатить «Барсе» 40 млн. евро. Учитывая форму форварда в прошлом году, «Атлетико» не хотел этого делать, поэтому клуб остановился на довольно наглом решении.

Они попросили не слишком довольного этим Симеоне посадить Гризманна на скамейку запасных и выпускать его на замену во втором тайме, на отметке около часа игры, неделя за неделей. И игроку, и тренеру ничего не оставалось, как выжать из этой ситуации максимум.

Антуан Гризманн globallookpress.com

В девяти играх (семь в Ла Лиге, две в Лиге чемпионов) с августа по октябрь 2022 года Гризманн использовался в качестве замены. Популярной шуткой стала попытка предсказать, на какой минуте он будет выпущен — на 62-й, 64-й, 63-й или 60-й, но никогда не раньше, на случай, если добавленное время рискует превысить 45-минутный порог. Тем временем Гризманн вкалывал, справляясь с беспрецедентной ситуацией с замечательным профессионализмом. Когда его спросили об этом в сентябре 2022 года, Симеоне ответил загадочно, но не оставил сомнений в том, на ком лежит ответственность: «Я клубный человек, и всегда им буду».

Целью «Атлетико» было напугать «Барселону», заставив ее думать, что они, возможно, захотят продолжать в том же духе, что этот пункт может не быть активирован, аренда Гризманна не станет постоянной, и «Барса» будет вынуждена забрать игрока обратно. Гамбит сработал: два клуба пришли к компромиссу при посредничестве Гризманна, и 22 октября 2022 года «Атлетико» подтвердил подписание Гризманна за 20 миллионов евро, что составляет половину того, что мадридский клуб первоначально должен был заплатить.

Год спустя это выглядит как сделка века. Гризманна воодушевило всеобщее признание, которое он получил, играя за Францию на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сыграв главную роль в незнакомой, неудобной для него роли в полузащите, когда «синие» дошли до финала, где они проиграли Месси и Аргентине в триллере с семью голами.

Он вернулся в Испанию с новыми силами: с января по май 2023 года Гризманн забил 10 голов в чемпионате, что вдвое больше, чем в первой половине сезона. Сезон 2022/23 он завершил с 15 голами и 16 результативными передачами, что является рекордом лиги. Ни один игрок в Ла Лиге не сделал больше ключевых передач (84) и не совершил больше действий по созданию ударов (162) или голов (26).

К концу сезона болельщики «Атлетико» сделали свои выводы. Они снова начали петь его имя.

Более замкнутый, чем можно было бы предположить по его крашеным волосам и бурному празднованию голов, Гризманн открыто говорил о том, как его эмоциональное благополучие определяет его игру.

«Чтобы быть счастливым на поле, мне нужно быть счастливым за его пределами», — сказал он Marca на прошлой неделе после того, как опрос болельщиков назвал его самым ключевым игроком сезона 2022–2023 годов. «В этом помогают мои товарищи по команде, босс, физиотерапевты, экипировщики… Между нами хорошая химия. И ко мне снова вернулась связь с болельщиками. Теперь вы можете видеть, что я счастливее, играя с большей свободой».

Антуан Гризманн globallookpress.com

Летом, конечно, был интерес со стороны Саудовской Аравии, но Гризманн его не удовлетворил. В августе его приоритеты были ясны. Он прекрасно осознает, что за последнее десятилетие упустил два титула «Атлетико» в Ла Лиге: присоединился к ним после того, как они выиграли лигу в 2014 году, и вернулся после того, как они выиграли ее в 2021 году. «Я не выигрывал ни лигу, ни Лигу чемпионов», — сказал он. «Я хочу творить историю в "Атлетико", а это значит, что мне нужно выигрывать трофеи. Выиграть Лигу чемпионов было бы моей мечтой».

«Лично для меня речь идет о том, чтобы улучшить результат по сравнению с прошлым годом и забить 16 или 17 голов. Это сделало бы меня лучшим бомбардиром в истории клуба, и это меня воодушевляет».

Все идет нормально. На момент написания этой статьи «Атлетико» отставал от лидера турнирной таблицы Ла Лиги на четыре очка и имел игру в запасе. Они с комфортом прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов за тур до конца группового турнира. И на этом этапе сезона они забили больше голов (45), чем когда-либо за 12-летнюю эпоху Симеоне.

Гризманн уже забил 13 раз, из них девять голов в Ла Лиге. Сейчас на его счету 170 голов за «Атлетико», всего на два меньше, чем у рекордсмена Луиса Арагонеса. Побитие этого рекорда подчеркнет его имя в истории «Атлетико Мадрид», но чтобы заслужить признание, которого он действительно достоин, ему нужен еще один крупный трофей, который можно будет поставить рядом с его Кубком мира 2018 года и Лигой Европы. Симеоне тоже это знает.

«[Гризманн] — выдающийся игрок», — сказал тренер El Larguero в ноябре. «Он завоевал расположение болельщиков. Если вы допустили ошибку, вы должны извиниться. После этого он показал то, что должен был показать. Дело не в словах, а в то, что на поле — это то, что важно для болельщиков. ... [Может ли он выиграть Золотой мяч?] Мы должны выиграть что-то большое. Если нет, то это сложно. Победа в каком-то большом турнире меняет ситуацию».

Результат воскресного визита «Атлетико» в гости к «Барселоне» покажет, какая из двух команд лучше готова присоединиться к «Реалу» и «Жироне» в борьбе за титул Ла Лиги. Если настроение Гризманна является барометром результативности, то он, как и любой другой игрок, может оказаться решающим.

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«Я очень счастлив», — сказал он ESPN в туннеле после игры с «Вильярреалом», все еще задыхаясь после еще одной самоотверженной демонстрации безостановочного бега на поле, самый свободный от эго и трудолюбивый звездный игрок, которого вы когда-либо видели. «Я доволен тем, что делаю. И самое главное, что команда побеждает. Будем надеяться, что так будет и дальше».