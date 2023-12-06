Из спасителя в обузу. Как «Барсе» решить ​​проблему незабивного Левандовского?

Почему? Потому что это означает, что теперь все внимание должно неумолимо повернуться на самого высокооплачиваемого, самого опытного, но худшего по результативности игрока действующих чемпионов Ла Лиги.

На первый взгляд, «Барселона» не находится в какой-либо катастрофической ситуации. Они отстают на четыре очка от лидера Ла Лиги и, наконец, снова вышли в плей-офф Лиги чемпионов после двух ужасных сезонов, в которых они выбывали из турнира на групповом этапе, а затем и из Лиги Европы при постыдных и финансово невыгодных обстоятельствах.

Но «Барса» играет апатично, ее статистика в Ла Лиге значительно хуже, чем в прошлом году, а Левандовский все время дает осечки. Чемпионы забили меньше голов, больше пропустили и набрали меньше очков, чем на этом же этапе прошлого сезона.

Левандовский является символом их упадка. На дворе декабрь, не за горами ряд важных матчей Кубка и Суперкубка, а игрок сборной Польши не забивал с сентября ни в лиге, ни в Лиге чемпионов. Год назад он уже забил 13 раз в турнирах внутри Испании и пять раз в еврокубках. В этом семестре эти числа семь и один, соответственно.

Но проблему, преследующую «Барселону», невозможно объяснить простой статистикой. Если бы вы впервые смотрели игру Левандовского, то, честно говоря, вы бы удивились, как кто-то настолько неуклюжий, медленный и неловкий может играть за чемпионов Испании. Если бы вы были скаутом на матче «Барселоны», ищущим таланты, вы бы оценили его следующим образом: «Неуклюжий, ужасное первое касание, нехватка боевого настроя, не подписывайте!»

Победа со счетом 1:0 над «Атлетико Мадрид» вечером в воскресенье, 3 декабря, подчеркнула большинство этих качеств. Неоднократно получая отличные голевые моменты, он провалил каждый из них. Хуже того, его отсутствующий энтузиазм, а также вялые и совершенно неуклюжие действия часто стоили «Барселоне» инициативы, ловили ее в офсайды или просто дарили сопернику хорошее владение мячом, потому что его касание было свинцовым, его пас был в недодачу или его настрой был на нуле.

Роберт Левандовский globallookpress.com

В этой оценке нет и намека на злобу. Левандовский был современным феноменом. В прошлом сезоне его общее количество голов, несмотря на то, что большую часть второй половины сезона он играл не очень хорошо, несомненно, стало главной причиной того, что «Барселона» выиграла свой первый титул за четыре года. Но иногда неприятной обязанностью прессы становится необходимость не обращать внимания на мишуру и не бояться констатировать суровые факты. Если оставить за рамками голы и результативные передачи, то Левандовский играет как парень, чей энтузиазм по поводу того, где он находится и почему он сюда пришел, уменьшился до такой степени, что это становится болезненно очевидным на поле.

Думаю, вы могли бы взглянуть на это с его точки зрения. Он до сих пор, как известно, возмущен тем, что не выиграл «Золотой мяч» в тот год, когда от награды отказались из-за пандемии (2020). Он переехал в «Барселону» с четкой стратегией, показать себя недостающим звеном в том, чтобы некогда могущественный, но теперь находящийся в упадке клуб может сказочно возродиться благодаря его величию, что вызовет благоговейный восторг голосующих и подтолкнет его к получению «Золотого мяча», который он так жаждет.

И это была вовсе не смехотворная стратегия. Только две победы «Золотого мяча» с 2009 года были завоеваны игроками за пределами Ла Лиги — Месси за «ПСЖ» и за «Интер Майами». «Реал» не хотел и не нуждался в Левандовском, а он отчаялся завоевать признание индустрии, в котором так отчаянно нуждался, оставаясь в Бундеслиге, в результате чего единственным вариантом оставалась «Барса».

Критика того, как он на самом деле выступал в прошлом сезоне, несмотря на то, что он забил 23 гола в 34 матчах Ла Лиги, была подтверждена тем фактом, что он не особо беспокоил коллег-бомбардиров, когда дело дошло до голосования за «Золотой мяч» — судьи из таких стран, как Уганда, Объединенные Арабские Эмираты и Экваториальная Гвинея поставили его на пятое место. Кроме того, его в основном проигнорировали представители каждой «крупной» футбольной страны по всему миру.

Это всего лишь мнение, а не неопровержимый факт, но возможно это оказало весьма разрушительное воздействие на этого гордого и амбициозного человека. Его идея стать возродителем «Барсы» на «Камп Ноу», вероятно, отправилась на помойку из-за их вылета из Лиги чемпионов, и стратегия оказалась мертвой.

В остальном жизнь в «Барселоне» — это пузырь привилегий. Погода хорошая, в прошлом сезоне он выиграл два трофея, а поскольку прошлым летом он был ведущим трансфером, когда клуб перестраивался ( за него заплатили 45 миллионов евро), его зарплата (как постоянно сообщают каталонские СМИ) составила 20 миллионов евро в первом сезоне, 26 миллионов евро в настоящее время и вырастет до 32 миллионов евро, если он все еще останется в «Барселоне» в следующем сезоне. Хорошая работа, если вы сможете ее получить.

Соблазнительный коктейль профессионального разочарования, личной удовлетворенности dolce vita и неприкосновенного статуса в этой команде привел к тому, что 35-летний игрок выступает и работает так, как будто остальная часть команды должна доставлять ему мяч на пальцы ноги в паре метров от от открытых настежь ворот.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Уровень интеграции Левандовского в рабочую этику, ответственность, которую он берет на себя за удержание мяча и блестящее его перераспределение, за создание больших моментов для себя и товарищей по команде — всего этого сейчас явно не хватает. И так было уже некоторое время. Фраза комментатора «тяжелое первое касание» становится припасенной для него и только для него.

Нетрудно понять дилемму, стоящую перед тренером Хави. Он много вложил в то, чтобы убедить поляка выбрать «Барселону», когда тот покидал мюнхенскую «Баварию». Хотя уровень игры Левандовского заслуживает того, чтобы его посадили на лавку с целью донести послание «пора приводить себя в порядок», гражданскую войну такого масштаба начинает либо очень смелый, либо очень надежный тренер.

Когда тренер «Барселоны» говорит о своем незабивном и неэффективном нападающем, он говорит странные и уклончивые вещи о том, что Левандовский никогда не прекращает тренироваться. Ну, а почему он должен? Фразы, которые, честно говоря, служат только для того, чтобы заставить независимого мыслителя сказать себе: «Ну, почему игра Левандовского не становится острее, интереснее или не грозит хорошим футболом?»

Финансовое положение «Барселоны» существенно не улучшается. Выход в плей-офф Лиги чемпионов очень поможет ей и если, например, команда сможет выйти в полуфинал или выше, это будет встречено с восторгом. Это было бы чрезвычайно прибыльно, но остается относительно маловероятной перспективой. Особенно, когда Левандовский так лажает.

Тем не менее, отсутствие Гави до конца сезона означает, что 80% его зарплаты может быть освобождено от учета финансового «фэйр-плей». Если клуб сможет продать еще несколько драгоценных игроков из своей короны, то у них есть большие шансы интегрировать в январе своего 18-летнего бразильского нападающего Витора Роке, который сначала будет арендован у «Атлетико Паранаэнсе», а затем станет постоянным трансфером в июле.

Если им это удастся, будет интересно посмотреть, какие последствия будет иметь прибытие юного игрока. Напарник Левандовского? Его откровенная и неприкрытая замена? Источник зависти для часто капризного поляка или стимул для того, чтобы он действительно начал делать то, за что ему уже так хорошо платят?

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Несомненно, лучшим решением для «Барселоны» и Хави было бы решение одной из саудовских команд удвоить зарплату Левандовского (что они могли бы сделать, не моргнув глазом) и купить его следующим летом. Между тем, ему пришло время покопаться в себе, найти профессиональную гордость и снова начать хорошо выполнять хотя-бы базовые функции центрального нападающего.