Что ждет Жоау Феликса: контракт с «Барселоной», возвращение в «Атлетико» или переезд в Саудовскую Аравию?

Доверие всегда было на первом месте для Феликса. «Я всегда держал мяч у своих ног. Всегда. Всегда. Всегда. И если я собирался сделать пас на тебя, я должен тебе доверять, верно? Что я имею в виду...Это мой мяч, я не знаю, что ты собираешься с ним делать.

По мере того, как я рос — и как мужчина, и как игрок, — я понял, что больше всего мне нравится владеть мячом и демонстрировать футбол, который приносит радость. Но так было не всегда, когда я играл за молодежные команды "Порту". Их вера в меня была не такой сильной, как моя. Они не доверяли мне на поле. Они критиковали меня. Здесь я не был счастлив», — написал Жоау в колонке для The Players’ Tribune.

Он снова нашел радость в «Бенфике», но с тех пор прошло уже немало времени и свой лучший футбол Феликс демонстрирует не так уж и часто. Очевидно, что сейчас немногие продолжают верить в него. Летом 2019-го «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов, чтобы забрать к себе на тот момент одного из самых талантливых игроков Европы. Однако сейчас мадридский клуб перестал доверять Феликсу. Более того, они считают, что он предал их.

«Не надо говорить обо мне плохо»

Имя Феликса можно увидеть на «Аллее легенд» возле «Метрополитано». Специальная табличка появилась после того, как в феврале 2022-го он провел сотый матч за «Атлетико».

Перед недавним матчем с «Барселоной», нынешним клубом Жоау, многие болельщики пришли туда, чтобы заплевать эту таблицу, а один из них даже сжег футболку с его именем.

После матча, в котором он стал автором первого гола, Феликс признался, что ему нелегко: «Болельщики не знают, что произошло на самом деле. Я понимаю их, но не надо говорить обо мне плохо. У меня по-прежнему отличные отношения с игроками "Атлетико". Хотя я неоднократно слышал, что у меня есть проблемы в общении с бывшими партнерами по команде. Это неправда. Я разговаривал с Самуэлом Лино и Тома Лемаром, и многие тоже подходили поговорить, обнимали меня».

Всегда хотел играть за «Барселону»

Но реакция болельщиков «Атлетико» на возвращение Феликса в Мадрид в составе «Барсы», конечно же, не стала сюрпризом. Прошлым летом португалец заявил о желании переехать в Каталонию задолго до того, как клубы достигли соглашения об аренде до конца текущего сезона.

Жоау Феликс globallookpress.com

«Барселона всегда была моим первым выбором. Да, я хочу играть за эту команду. Это всегда было моей мечтой, еще с детства. Надеюсь, это станет реальностью», — сказал Феликс в июне прошлого года.

И болельщики, и руководство «Атлетико» были в ярости после этого заявления. Жоау поделился своими мыслями без согласования с клубом.

Именно по этой причине предположение Феликса о том, что его несправедливо оклеветали, выглядело смехотворно. В декабре он поразил ворота «Атлетико» на домашнем стадионе «Барселоны» и отпраздновал гол в стиле Джуда Беллингема, вскочив на рекламные щиты и широко раскинув руки. Похоже, он даже не думал о том, чтобы вести себя поскромнее в такой ситуации.

Перед игрой на «Метрополитано» Феликс понимал, что ему устроят враждебный прием, что он окажется в «непростой обстановке». Но он также добавил, что для него это источник мотивации, шанс заствить молчать фанатов «Атлетико». Остается только догадываться, с чего вдруг он почувствовал, что бывший клуб обошелся с ним как-то не так.

Игрок без конкретной позиции

Но в случае с Феликсом так было всегда. Его даже можно назвать большой загадкой, которую никому так и не удалось разгадать. Игрок без конкретной позиции, который отчаянно ищет правильную роль.

Жоау Феликс globallookpress.com

Когда Феликс играл за «Бенфику», было очевидно, что он обладает потенциалом суперзвезды. Но при этом надо не забывать, что здесь он провел лишь один сезон, сыграл 43 матча и забил 20 мячей, прежде чем переехал в Мадрид. Это решение изначально выглядело очень странно.

Позже Жоау признался, что за ним гонялись несколько клубов, но он выбрал «Атлетико», потому что чувствовал, что они предлагают лучшие условия для развития его карьеры. Как же он ошибался.

Феликс вообще не соответствовал трансферам, которые «Атлетико» до сих пор осуществлял в эпоху Диего Симеоне. Он просто хотел развлекаться с мячом, но в итоге оказался в команде, на игру которой часто просто невозможно смотреть, не говоря уже о том, чтобы выступать за нее. В мире Симеоне нападающие — это первая линия обороны.

Феликс — не Гризманн

Конечно, «Атлетико» нуждался в громком трансфере после потери Антуана Гризманна, который отправился в «Барселону». Но быстро стало ясно, что Феликс далеко не так трудолюбив, умен и универсален, как француз.

Антуан Гризманн и Жоау Феликс globallookpress.com

Даже во время своего лучшего сезона в Испании, 2021/2022, когда он был признан лучшим игроком «Атлетико», было ясно, что трансфер Феликса состоялся не по инициативе Симеоне.

«Помимо таланта, любому игроку нужна целеустремленность. Когда человек понимает, почему он играет за "Атлетико", тогда всё получается», — однажды сказал Симеоне.

Но в случае с Феликсом этого не было даже после того, как Симеоне перешел к более авантюрному стилю игры. В итоге «Атлетико» при первой же возможности вернул Гризманна.

Впереди переезд в Саудовскую Аравию?

Ни для кого не секрет, что «Атлетико» пытался продать Феликса в «Челси», но даже щедрые хозяева лондонского клуба отказались заплатить за него запрашиваемые 100 миллионов евро.

Жоау Феликс globallookpress.com

После шестимесячной аренды на «Стэмфорд Бридж» стало ясно, что этот парень не стоит таких денег. Теперь Феликс оказался в похожей ситуации и в «Барселоне».

Было несколько вспышек гениальности, несколько важных результативных действий, но после бодрого старта Феликс ушел в тень. Он должен очень мощно провести заключительную часть сезона, чтобы иметь хоть какие-то шансы остаться в «Барсы».

Но «Барселона» уже четко дала понять, что не собирается расставаться с большой суммой ради Феликса. Одна из причин — шаткое финансовое положение клуба. На данном этапе удовлетворить требования «Атлетико» готовы только клубы из Саудовской Аравии.

Неопределенное будущее

Феликсу предстоит доказать свою ценность ни одной команде. Одна из основных проблем заключается в том, что не совсем понятно, на какой позиции его использовать. Ему явно не хватает скорости, чтобы взять на себя роль вингера. Кроме того, Жоау как-то сам признался, что из него вряд ли получится чистый нападающий, поскольку он «не бомбардир».

Жоау Феликс globallookpress.com

Феликс порой неплохо действовал, играя рядом с Робертом Левандовски. Что-то подобное можно наблюдать в «Роме» — Пауло Дибала отлично взаимодействует с Ромелу Лукаку. Но такая связка устраивает далеко не всех тренеров. В прошлом Феликс вполне мог процветать в качестве игрока, лишенного каких-либо оборонительных обязанностей. Но, как известно, в современном футболе такой роли больше не существует.

Прямо сейчас сложно сказать, в каком клубе окажется Феликс после чемпионата Европы. «Барса» вряд ли найдет деньги, тогда как в «Атлетико» верят, что португалец проявит себя на Евро и к нему снова будет повышенный интерес со стороны топ-клубов. Однако нетрудно догадаться, что в национальной команде у него минимальные шансы стать игроком основного состава, учитывая конкуренцию.

Предстоящие несколько месяцев могут стать решающим периодом в карьере Феликса. Ему уже 24 года, но его будущее по-прежнему остается неопределенным. В конце концов, когда-то он доказал, как сильно ошибались в «Порту», недооценивая его, возможно, что-то подобное будет и в этот раз. Но до открытия трансферного окна ему придется очень постараться, чтобы на него снова обратили внимание лучшие клубы Европы.