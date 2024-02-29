Ярмарка вакансий. Семь топ-клубов, которые ищут новых тренеров

7. «Наполи»

Лучано Спаллетти считал, что «покидает команду, сильную во всех аспектах, у которой есть фундамент для дальнейшего развития», когда летом он ушел в годичный творческий отпуск, продлившийся всего два месяца из-за того, что Роберто Манчини освободил свое место на посту тренера сборной Италии, чтобы реализовать свою жизненную цель и стать главным тренером сборной Саудовской Аравии.

«Наполи» занимает девятое место в Серии А и выиграл столько же матчей во всех турнирах в этом сезоне, сколько и «Вулверхэмптон», потому что доверять разбираться с «сильными аспектами и прочным фундаментом» сначала Руди Гарсии, а затем и Вальтеру Маццарри, откровенно говоря, не лучший вариант.

От обоих уже давно избавились и командой сейчас руководит тренер сборной Словакии Франческо Кальцона — бывший помощник Спаллетти и Маурицио Сарри в Неаполе — который занял пост временного тренера до лета. Первые два матча он сыграл вничью.

Франческо Кальцона globallookpress.com

Помимо ситуации тренерском мостике и неизбежной необходимости работать с Аурелио Де Лаурентисом, который, как всем известно всегда склонен к сотрудничеству, в колонке «против» есть один яркий момент, когда дело доходит до поста в «Наполи»: Виктор Осимхен почти наверняка уйдет летом и Хвича Кварацхелия, возможно, последует за ним.

Это, безусловно, дало бы средства для инвестиций в команду, но этот крошащийся фундамент вот-вот потеряет свои самые надежные части.

6. «Челси»

Еще неизвестно, какая судьба постигнет Маурисио Почеттино после его последнего непревзойденного фиаско в финале Кубка лиги, но не требуется никакой особенно сложной умственной гимнастики, чтобы представить себе сценарий, в котором Тодд Боэли просит управленческого совета у Джеймса Кордена и отправляется на поиски шестого тренера за два года.

Одна только эта статистика будет сидеть в памяти даже самого уверенного в себе тренера. «Челси» долгое время был клубом, где быстро принимали управленческие решения, но при Романе Абрамовиче была отдача — помимо фактических щедрых выплат — которая заключалась в том, что в вашем багаже становилось на пару золотых медалей больше.

Теперь это уже не так, плюс этот опыт, кажется, травмирует наставников команды. Томас Тухель с тех пор потерпел неудачу на своей единственной работе, Грэм Поттер настолько охвачен страхом, что сидит без работы, а у Фрэнк Лэмпард уже рассказал всем, кому только мог, что хотел подписать Деклана Райса.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Если учесть, что «Челси» необходимо продать всех своих лучших игроков основной команды, выпущенных академией, чтобы покрыть расходы на создание такого смехотворно несбалансированного состава, то вы получите довольно непривлекательный бардак в середине таблицы, к тому же полный амбиций из-за былых трофеев.

5. «Барселона»

«Быть тренером "Барсы" неприятно, это жестокая работа. Ты чувствуешь, что тебя часто не уважают, чувствуешь, что твою работу не ценят, и это тебя ужасно утомляет. Это влияет на ментальное здоровье. Я позитивный человек, но з меня настолько выжали всю энергию, что кажется, продолжать нет смысла».

Напомним, что есть два клуба, которые имеют рейтинг ниже с точки зрения желанности для потенциальных тренеров, чем «Барселона», чей нынешний и вскоре бывший тренер Хави буквально объяснил, что покидает любимый клуб своего детства за год до истечения срока контракта, потому что опыт работы в нем показался ему удручающим, несмотря на то, что за три года он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Есть также огромный долг, зависимость от стареющего и получающего огромные деньги Роберта Левандовского, отсутствие каких-либо магических экономических рычагов, которые можно было бы использовать, и, конечно же, сделка со Spotify.

4. «Ньюкасл»

Эдди Хау, по крайней мере, не потерял ту часть раздевалки, которую занимает Мартин Дубравка, — таков был героизм запасного вратаря «Ньюкасла», который вывел тренера в его первый четвертьфинал Кубка Англии во вторник, 27 февраля.

Честно говоря, нет никаких признаков того, что Хау не хватает поддержки со стороны кого-либо из игроков «Ньюкасла»; большинство из них обязаны ему карьерой, и от них наверняка избавится тренер, к которому они не питают такой же личной преданности и признательности.

Эдди Хау globallookpress.com

Проще говоря, Дэн Бёрн и Мигель Альмирон позаботятся о том, чтобы любые играющие спустя рукава игроки были оперативно собраны, организованы и, возможно, даже использованы для починки защиты, которая едва ли заслуживает сейчас называться таковой.

Перспектива трофея несколько мутит воду и привносит в этот запутанный сезон в «Ньюкасле» некоторую интригу, волнение и чувство опасности. Но хотя эти проблемы в АПЛ сохраняются у каждого английского клуба, не бывшего чемпионом Европы, Хоу не может с чистым сердцем сказать, что его работа в безопасности в преддверии лета и в последующий период.

Того, кто унаследует его команду, встретят более благоприятные обстоятельства, чем те, которые Хоу унаследовал от Стива Брюса чуть более двух лет назад. Руки будут явно все еще связаны больше, чем можно было бы ожидать от такой богатой команды, но этого будет более чем достаточно, чтобы слепить что-то пригодное.

3. «Бавария»

Весь прибыльный характер работы в мюнхенской «Баварии», похоже, временно стал недействительным, к большому смущению клепающего голы Гарри Кейна. Раньше считалось, что тренер мог выделить немного отрезок времени из своей карьеры и пополнить свою личную коллекцию трофеев за счет Бундеслиги и, возможно, даже Кубка Германии, а также доминирования на групповом этапе Лиги чемпионов и окончательного разочарования в плей-офф.

Томас Тухель globallookpress.com

Теперь же Хаби Алонсо устраивает вам взбучку за то, что вы думаете о легкой прогулке к титулу Бундеслиге.

Однако «Бавария» почти полностью лишена тех финансовых проблем, с которыми сталкивается любой настоящий суперклуб, и любого, кто бросает вызов их машине, как правило, довольно быстро разбирают на части и раскупают.

Тот факт, что Оттмар Хитцфельд остается их последним тренером, проработавшим на этом посту более трех лет, а поражение в финале Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» в прошлом тысячелетии произошло примерно в середине срока его работы, о многом говорит.

Это по-прежнему краткосрочная работа, хотя многие хотели бы ее заполучить, пусть даже для того, чтобы вычеркнуть из списка своего индивидуального мирового турне немецкую часть.

2. «Ливерпуль»

Одним из предварительных условий, которым Юрген Клопп должен был соответствовать, прежде чем даже рассматривать свое будущее в «Ливерпуле», было состояние, в котором клуб будет находиться, когда он его покинет.

Будучи не из тех, кто легко разрывает контракт, немец был также надежно защищен от увольнения и не ушел бы со своего поста, если бы не был убежден, что «красные» смогут процветать без него.

Юрген Клопп globallookpress.com

Он хотел оставить их на сильных позициях, противоположных той форме, в которой он нашел их еще в октябре 2015 года.

Клопп, по сути, подтвердил это в интервью, заявив, что «эта команда настроена на будущее» и «все, что мы построили за последние восемь с половиной лет, представляет собой невероятно сильную структуру вне поля, поэтому все идет в правильном направлении».

Финал Кубка лиги, казалось, особенно убедил Клоппа в том, что он может уйти: «У этого футбольного клуба светлое будущее. Если бы все было не так, я бы не уходил».

Еще предстоит ответить на некоторые вопросы о будущем Вирджила ван Дейка, Мо Салаха, Трента Александера-Арнольда и некоторых других игроков, в то время как одновременный поиск спортивного директора может немного усложнить ситуацию.

Но мало найдется более стабильных и успешных клубов, которые могли бы проверить и в конечном итоге опровергнуть теорию о том, что замена тренера, выстроившего клуб-династию — это глупая затея.

1. «Манчестер Юнайтед»

Не будем уподобляться Рою Кину и Гэри Невиллу, но речь идет о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед». И утверждение о том, что их потенциально неизбежная вакансия более желательна для определенного уровня тренеров, чем место у руля «Ливерпуля», несомненно, не должно быть истолковано как утверждение, что они хоть в чем-то лучше мерсисайдцев, поскольку это явно не так.

Скорее, это соответствующие обстоятельства, которые разделяют две возможности. Следующий шаг «Ливерпуля» с новым тренером неизбежно будет ощущаться шагом назад или падением вниз, настолько велики были изменения, которые привнес Клопп и его связь с болельщиками и командой. Невозможно избежать того, насколько монументальной будет задача стать его преемником и продолжить его работу, нанося достаточное количество личных мазков на холст, который очень сложно улучшить.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Если «Манчестер Юнайтед» собирается возвестить начало своей новой эры, назначив нового тренера, ему будет предоставлено больше времени и терпения, чем обычно, поскольку в клубе наконец будет создана исполнительная цепочка управления. Надлежащие полномочия по решению фундаментальных вопросов состава и возможность стать первым назначением при владении INEOS дадут определенную власть и влияние, а увеличение бюджета добавит привлекательности.

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Что позиции преемника, то эта позиция несет куда меньший груз ожиданий и, следовательно, более привлекательна, чтобы хотя бы попытаться. Независимо от того, решит ли этот подход в конечном итоге все их проблемы или нет и вернет их на место в элите, работа в «Манчестер Юнайтед» всегда будет привлекать тренеров своей концепцией «Я могу их исправить», независимо от того, сколько токсичных отношений, исходящих из той же предпосылки, у них уже было.