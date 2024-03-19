«Жемчужина» «МЮ» и футбольный Люк Литтлер. Фергюсон, Гарначо, Йоро и еще 10 самых ярких тинейджеров

Алехандро Гарначо

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 19 лет

Позиция: вингер

Несмотря на возраст, Гарначо можно назвать одним из самых важных игроков для «МЮ». В текущем сезоне в его активе семь забитых мячей и три результативные передачи. Есть все основания утверждать, что в будущем он будет незаменимым футболистом для «красных дьяволов».

Сумасшедший гол Алехандро в матче с «Эвертоном» стал одним из лучших не только в этом сезоне, но и в истории английской Премьер-лиги.

Также стоит отметить его скорость и технику, благодаря которым аргентинец стал настоящим кошмаром для многих защитников.

«Это похоже на сон. Заполненный до отказа "Олд Траффорд" поет мое имя. Я очень горжусь этим», — сказал Гарначо, которого в академии мадридского «Атлетико» называли «жемчужиной».

Йоррел Хато

Клуб: «Аякс»

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный защитник

Йоррел Хато globallookpress.com

Ему всего лишь 18 лет, но он уже преодолел отметку в 50 матчей на взрослом уровне и стал важным игроком для «Аякса». В последнее время Хато, учитывая его способности, нередко сравнивают с Вирджилом ван Дейком. Поговаривают, что «Ливерпуль» входит в число клубов, которые заинтересованы в подписании талантливого нидерландца. Скорее всего, «Аякс» после продажи Йоррела получил серьезную сумму.

Варрен Заир-Эмери

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный полузащитник

Заир-Эмери прорвался в первую команду «ПСЖ» еще в прошлом сезоне, но именно в этом он действительно зарекомендовал себя в качестве надежного игрока стартового состава и движущей силы команды.

Для современного центрального полузащитника у 18-летнего француза абсолютно идеальные данные и набор навыков, не говоря уже о его безупречной технике.

Выступления Заира-Эмери в текущем розыгрыше Лиги чемпионов свидетельствуют о том, что «ПСЖ» может строить вокруг него команду после ухода Килиана Мбаппе.

Патрик Доргу

Клуб: «Лечче»

Возраст: 19 лет

Позиция: левый защитник

Доргу стремительно ворвался в состав «Лечче» в этом сезоне. Несмотря на возраст, 18-летний защитник сборной Дании уже сейчас отличается удивительными способностями.

Интересно, что он входит в пятерку лучших игроков команды по количеству созданных моментов в среднем за матч. Вполне вероятно, что в будущем он будет эффективен не только в обороне, но и в атаке.

Ламин Ямаль

Клуб: «Барселона»

Возраст: 16 лет

Позиция: вингер

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ему 16 лет. В его активе шесть забитых мячей и семь результативных передач в составе главной команды «Барселоны» в этом сезоне. А еще он забил два гола в первых четырех матчах за сборную Испании. 17 лет ему исполнится только в июле.

Ламин Ямаль — это футбольный Люк Литтлер (17-летний английский дартсмен). Вряд ли здесь нужны какие-то дополнительные комментарии.

Лени Йоро

Клуб: «Лилль»

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный защитник

Как и Хато, у Йоро тоже есть потенциал стать в будущем одним из лучших защитников мира. Лени попал в первую команду «Лилля» еще в прошлом сезоне, а в текущем стал ее ключевым игроком. Йоро демонстрирует понимание игры, которое противоречит его возрасту.

Жоау Невеш

Клуб: «Бенфика»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник

Жоау Невеш globallookpress.com

Фабрика талантов «Бенфики» никогда не прекращает свою деятельность. В этом сезоне в составе лиссабонского клуба засверкал Жоау Неве, внезапно ставший основным игроком средней линии. Парень настолько в порядке, что его начали вызывать даже в сборную Португалии. Поговаривают, что его следующим клубом может стать «Манчестер Юнайтед».

Кобби Мейну

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 18 лет

Позиция: центральный полузащитник

Кобби Мейну globallookpress.com

Если «МЮ» все-таки подпишет Невеша, у них будет самая яркая пара совсем молодых центральных полузащитников за всю историю. С некоторых пор в составе первой команды «красных дьяволов» все чаще стал появляться Кобби Мейну. Ему 18 лет, но играет он так, будто провел во взрослом футболе уже не один сезон.

Сейчас у «МЮ» хватает проблем, но с такими талантами клуб вправе рассчитывать на светлое будущее.

Майкл Кайоде

Клуб: «Фиорентина»

Возраст: 19 лет

Позиция: правый защитник

Еще один классный защитник, который выступает в чемпионате Италии. В этом сезоне Кайоде стал основным игроком «Фиорентины» на правом фланге обороны, успев сыграть только в Серии 19 матчей, в которых забил один мяч. Похоже, в ближайшие пару лет клуб из Флоренции может не беспокоиться о позиции правого защитника — Майкл здесь всерьез и надолго. Ну и наверняка совсем скоро его позовут в сборную Италии.

Матис Тель

Клуб: «Бавария»

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Матис Тель globallookpress.com

В тени Гарри Кейном может оказаться любой игрок, независимо от возраста. Тем не менее, Тель в полной мере воспользовался предоставленным ему игровым временем.

В этом сезоне на счету француза уже семь мячей и четыре ассиста. Для молодого форварда, который почти всегда выходит на поле со скамейки запасных, это очень солидные цифры. Вне всяких сомнений, это лишь вопрос времени, когда Матис станет основным нападающим в «Баварии» и сборной Франции.

Жанюэль Белосян

Клуб: «Ренн»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник

«Ренн» сейчас можно назвать рассадником талантов. Белосяна, по всей видимости, ждет такое же яркое будущее, как и Теля, только играет он не в атаке, а в защите.

Жанюэль впервые заявил о себе еще в прошлом сезоне, но в этом окончательно стало ясно, что он готов играть за основную команду. В последнее время ему давали чуть меньше игрового времени, но нет никаких сомнений в том, что он будет элитным защитником.

Янкуба Минте

Клуб: «Фейенорд» (в аренде из «Ньюкасла»)

Возраст: 19 лет

Позиция: вингер

Минте отправился в аренду в «Фейенорд» всего лишь через день после перехода в «Ньюкасл» из датского «Оденсе». Время показало, что английский клуб принял максимально верное решение, отправив парня набираться опыта в чемпионат Нидерландов. В текущей кампарии гамбиец забил семь мячей и сделал три результативные передачи в 20 матчах. А еще в его активе гол в ворота «Селтика» в игре группового этапа Лиги чемпионов. Скорее всего, летом Янкуба вернется в «Ньюкасл», лишним там он точно не будет.

Эван Фергюсон

Клуб: «Брайтон»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Эван Фергюсон globallookpress.com

Фергюсон очень мощно начал текущий сезон, но потом слегка притормозил. Но он все равно регулярно демонстрирует признаки будущей звезды. Его имя постоянно мелькает в трансферных сводках. Ряд источников уже неоднократно сообщали, что в подписании ирландца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». После хет-трика в матче с «Ньюкаслом» стало окончательно ясно, что его ждет большое будущее.

Льюис Майли

Клуб: «Ньюкасл»

Возраст: 17 лет

Позиция: центральный полузащитник

Не секрет, что Майли попал в основной состав «Ньюкасла» только из-за навалившихся на команду кадровых проблем, но при этом он максимально воспользовался неожиданным шансом. В свои 17 лет он уже успел поиграть в Лиге чемпионов против таких команд, как «ПСЖ», «Милан» и дортмундская «Боруссия». В его игре пока хватает недостатков, но, в любом случае, Льюиса можно смело назвать главным талантом «Ньюкасла» за последнее время.