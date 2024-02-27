Время расставаться? «Манчестер Сити» должен успеть заработать на Кевине Де Брёйне

Прежде чем совершить шокирующий шаг и стать генеральным директором «Манчестер Юнайтед», Омар Беррада рассказал The Financial Times о своей роли в превращении «Манчестер Сити» в самых проницательных дельцов в футболе.

«Сити» только что отпраздновал рекордные доходы в размере 712 миллионов фунтов стерлингов благодаря завоеванию требла, но Беррада стремился подчеркнуть, что их успех во многом зависит как от заключения выгодных сделок, так и от их способности раскошелиться на дорогих суперзвезд, таких как Эрлинг Холанн или Джек Грилиш.

Француз, покинувший «Барселону» ради работы в «Сити» в 2010 году, объяснил, как он помог клубу «принимать правильные решения и максимально исключать из этих решений эмоции». Он также предостерег от того, чтобы идти по «скользкой дорожке» и уступать требованиям игроков, агентов или клубов при переговорах по контрактам.

Беррада, возможно, и покинул «Сити», но клубу нужно продолжать следовать его советам, когда дело доходит до переговоров, пусть даже со своими самыми любимыми и самыми продуктивными игроками. В их число входит и Кевин Де Брёйне, который этим летом может привлечь внимание клубов из Саудовской Аравии.

Неписаная политика

У полузащитника ставшего символом «Сити» истекают последние 18 месяцев его контракта, и в июне ему исполнится 33 года, что может поставить клуб перед неудобной дилеммой, когда дело дойдет до обсуждения его будущего, особенно если он попросит новый контракт, чтобы избежать интереса со стороны Саудовской Аравии и, возможно, МЛС.

Для многих, особенно для 50 000 болельщиков, которые встали на ноги, чтобы поприветствовать Де Брюйна, вернувшегося после травмы в январе, нет никаких сомнений в том, что «Сити» нужно заключить с одним из своих лучших игроков новый контракт.

Кевин Де Брейне и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Однако у клуба есть неписаная политика, когда дело доходит до переговоров по контрактам с игроками старше тридцати лет, что теоретически не позволяет им предлагать долгосрочные сделки. Эта политика направлена на то, чтобы предотвратить выплату высоких зарплат на протяжении многих лет людям, которые больше этого не стоят.

Это не единственный клуб, который поступает так. Мюнхенская «Бавария» предлагает только 12-месячные контракты своим игрокам старше 30 лет. И, несмотря на проблемы в текущем сезоне, на протяжении многих лет этот принцип очень хорошо служил баварцам.

Уокер — исключение

Позиция «Сити» привела к тому, что они расстались с некоторыми игроками раньше, чем им того хотелось, в первую очередь с Илкаем Гюндоганом. Тем не менее, это также помогло «Сити» превосходить своих соперников в финансовом отношении и поддерживать гармонию в раздевалке.

Были и исключения, например, предложение 31-летнему Рияду Марезу двухлетнего контракта в 2022 году. Это оказалось хорошим шагом, поскольку всего год спустя, когда алжирец мог бы уйти бесплатно, если бы не подписал новое соглашение, Марез в конечном итоге был бы продан «Аль-Ахли» за 30 миллионов фунтов стерлингов.

Кайл Уокер globallookpress.com

Главным исключением является Кайл Уокер, который прошлым летом подписал трехлетний контракт в возрасте 33 лет. «Сити» был готов проявить гибкость в этом случае, поскольку у Уокера было серьезное предложение от «Баварии» из Мюнхена, и он опасался потерять еще одного старшего игрока одновременно с расставанием с Гюндоганом.

Пока что все идет хорошо: Уокер возглавляет команду и играет еще более стабильно, чем в прошлом сезоне, несмотря на проблемы в его личной жизни. Тем не менее, для «Сити» было бы лучше, если быУокер оставался исключением, а не становился катализатором прекращения этой политики. Даже если это означает расставание с Де Брёйне в 2025 году или даже раньше.

Величайший игрок «Сити»

Не заблуждайтесь, Де Брёйне — один из лучших игроков, когда-либо игравших за «Сити», если не величайший. Цифры говорят сами за себя. В 367 матчах за «Сити» бельгиец забил 98 голов и организовал еще 161 гол.

Несмотря на то, что он является полузащитником, он является четвертым лучшим бомбардиром «Сити» за всю историю, и ему нужно забить лишь два гола, чтобы обогнать Шона Гоутера и стать третьим. Если он продлит срок действия своего нынешнего контракта до июня 2025 года и сможет избегать серьезных травм, он вполне может обогнать Рахима Стерлинга, занявшего второе место с 131 голом, пусть даже он никогда не свергнет Серхио Агуэро с его 260 голами.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Он занимает третье место по результативным передачам в Премьер-лиге со 106 ассистами, всего в шести от того, чтобы обогнать Сеска Фабрегаса, занимающего второе место, хотя перегнать рекордсмена Райана Гиггза с показателем 162 голевых паса может оказаться непростой задачей.

Тем не менее, Де Брёйне добился своего результата в гораздо меньшем количестве игр, чем его предшественники: он сделал 100 передач в 237 играх, что на 56 меньше, чем у Фабрегаса.

Также можно утверждать, что он величайший игрок, которого когда-либо видела Премьер-лига, особенно за последние несколько лет.

«Он был лучшим игроком Премьер-лиги за последние четыре-пять лет», — сказал Джейми Каррагер Sky Sports в январе. «Он делал разницу для "Манчестер Сити", если подумать о том, как часто они превосходили "Ливерпуль" по количеству чемпионских титулов. Если он оденет футболку "Ливерпуля", то, я думаю, они тут же выиграют лигу, вот насколько он доминирует».

Знает себе цену

Де Брёйне, однако, знает, что его ценность еще выше, и во время переговоров о своем последнем контракте с «Сити» нанял аналитическую фирму, чтобы продемонстрировать, насколько он ценен клубу, который предлагал ему более низкую зарплату, чем была в его предыдущей сделке. Аналитика показала, что Де Брёйне был лучшим игроком в Европе по показателю вклада в атаку, который учитывает влияние — положительное и отрицательное — каждого касания игрока в матче.

Это было время, когда Криштиану Роналду и Лионель Месси были еще на пике формы, играя за «Ювентус» и «Барселону» соответственно. Де Брёйне смог показать с помощью данных, что не только без него «Сити» стал бы намного хуже, но и что он мог бы усилить соперников манчестерского клуба по еврокубкам, если бы получил то, что, по его мнению, он стоил, и он повысил бы их шансы на победу в Лиге чемпионов по сравнению с «Сити».

Кевин Де Брейне globallookpress.com

«Сити» в конце концов увидел логику и, должно быть, рад, что они согласились заплатить Де Брёйне столько, сколько он просил. За два сезона после подписания своего последнего контракта в 2021 году он забил 29 голов и сделал 46 передач, что помогло «Сити» завоевать еще два титула Премьер-лиги, Кубок Англии и Лигу чемпионов, которой они так долго жаждали.

Возможно, он и получил травму во время финала против «Интера», но он сыграл решающую роль в том, чтобы доставить их туда, сравняв счет с «Реалом» в первом полуфинальном матче. Он также активизировался в решающем матче против «Арсенала», забив дважды.

Два разрыва подколенных сухожилий

Однако травма подколенного сухожилия, полученная в Стамбуле, возможно, стала началом конца для Де Брёйне, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Де Брёйне тогда признался, что «уже два месяца страдал, но это были небольшие надрывы». В финале у него порвалось то же самое подколенное сухожилие.

Это был ужасный финал сезона для Де Брёйне, который также был вынужден покинуть поле во время финала Лиги чемпионов 2021 года из-за травмы головы. Однако на этот раз была существенная разница. В 2021 году «Сити» проиграл финал «Челси». В 2023 году они одержали победу, сумев заменить Де Брёйне на Фила Фодена с небольшим проседанием в игре, но в конечном итоге обыграли «Интер» благодаря удару Родри.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Бельгиец пропустил часть предсезонной подготовки «Сити», но начал в старте первую игру сезона против «Бернли», только для того, чтобы на 23-й минуте снова порвалось то же подколенное сухожилие, что вынудило его перенести операцию и пропустить пять месяцев футбола. «У меня было три [травмы] подколенных сухожилий подряд, но они были не в одном и том же месте. У меня было так много повреждений мышечной ткани, что она могла разорваться в любой момент», — позже признавался Де Брёйне.

Без него прекрасно справились

«Сити», естественно, был в отчаянии из-за травмы Де Брёйне, но Фоден снова заменил его и в итоге ухватился за возможность восстановить свое место в основном составе команде. «Сити» выиграл свои первые шесть матчей в сезоне без Де Брёйне, и к тому времени, когда он вернулся в январе, они все еще были на хорошей позиции по сравнению с соперниками за титул в Премьер-лиге «Арсеналом» и «Ливерпулем». Они также уверенно добились успеха в своей группе в Лиге чемпионов, выиграв шесть игр из шести.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Они проиграли три матча Премьер-лиги и вылетели из Кубка лиги от «Ньюкасла», но можно утверждать, что эти поражения на самом деле подчеркнули важность не Де Брёйне, а Родри, который был дисквалифицирован во время всех из них. Бельгиец отличился с тех пор, как вернулся в строй в январе, забив два гола и сделав шесть голевых передач, несмотря на то, что провел всего четыре матча.

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В матче с «Ньюкаслом» он показал, что является разницей между вероятным поражением в Ньюкасле и бесценной для титульной гонки победой. Он также внес свой вклад в каждый гол в победном матче с «Копенгагеном», выигранном со счетом 3:1. Но нельзя не признать тот факт, что он больше не играет столь решающую роль в судьбе «Сити», как это было, когда он вел переговоры о своем последнем контракте в 2021 году.

Больше проблем с травмами

Есть также новые опасения по поводу уровня физического состояния Де Брёйне, что, естественно, заставит «Сити» с большей осторожностью отнестись к перспективе потратить целое состояние на то, чтобы привязать его к клубу еще на несколько лет.

Гвардиола неоднократно подчеркивал необходимость осторожно использовать Де Брёйне с момента его возвращения, но его откровенный ответ на вопрос о том, почему бельгиец остался на скамейке запасных в победном матче с «Брентфордом» на прошлой неделе, вызвал тревогу.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

«У него проблемы с подколенными сухожилиями, и я не хотел им рисковать», — сказал тренер, а затем быстро добавил: «С ним все в порядке, с ним все в порядке, речь идет больше о профилактике. Он сказал, что чувствует легкий дискомфорт, и врачи сказали не рисковать».

Перед поездкой в Борнмут Гвардиола подтвердил, что бельгиец готов «не на 100 процентов», хотя и выпустил его на последние шесть минут на стадионе «Виталити». Может оказаться, что беспокоиться не о чем, но, безусловно, вызывает беспокойство тот факт, что «Сити» приходится быть с ним очень осторожными всего через несколько месяцев после того, как он перенес операцию, которая должна была излечить эту проблему.

Никто не паникует

На уровне совета директоров мало беспокойства по поводу будущего Де Брёйне в клубе, несмотря на свежие сообщения об интересе со стороны Саудовской Аравии. Источник сообщил, что «никто не паникует» после этих сообщений, и на данный момент переговоров по контракту не предвидится, поскольку клуб и игрок чувствуют себя комфортно, учитывая совместную работу с 2016 года, когда Де Брёйне перешел в «Сити» из «Вольфсбурга».

Интерес со стороны Саудовской профессиональной лиги вызывает определенную интригу, поскольку ее спортивный директор Майкл Эменало помогал вести переговоры о переходе Де Брёйне из «Генка» в «Челси» в 2012 году, когда он был техническим директором «синих».

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Однако, по данным The Athletic, Де Брёйне и его семья не хотят переезжать в королевство Персидского залива и предпочитают переход в МЛС, а не в Про-лигу. В том же отчете говорится, что первоначальная цель Де Брёйне, еще до того, как он узнал об интересе со стороны Саудовской Аравии, заключалась в заключении нового контракта с «Сити» перед завершением карьеры в клубе примерно в 2026 году, когда ему исполнится 35 лет.

Нет нужды вскрывать копилку

Если бы можно было заключить краткосрочную сделку на выгодных для всех условиях, то «Сити», несомненно, был бы рад оставить Де Брёйне на столько долго, насколько он захочет. Его способность блестяще выигрывать матчи нельзя недооценивать, а его опыт и менталитет могут вдохновлять остальную часть команды.

Кевин Де Брейне и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Но поскольку с возрастом он начинает медленно сдавать, а сомнения в его физической форме не исчезают, «Сити» нет необходимости потрошить банк и менять структуру заработной платы, чтобы удержать его рядом навсегда.

И если поступит крупное предложение от саудовской Про-лиги, которое позволит «Сити» значительно реинвестировать в свою команду и строить планы на будущее, то им следует его принять.