Стало известно, в какую лигу может перейти Де Брёйне в случае ухода из «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитникможет продолжить карьеру за пределами Европы в случае ухода из

По информации The Athletic, бельгийский футболист, которому летом исполнится 33 года, в такой ситуации предпочел бы перейти в один из клубов МЛС.

Ранее появилась информация, что Де Брёйне и его семья не заинтересованы в переезде в Саудовскую Аравию.

Действующее соглашение Де Брёйне с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Де Брёйне провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделал семь результативных передач.

Сообщалось, что летом ведущие саудовские клубы попытаются подписать Де Брёйне, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.