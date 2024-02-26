Трансферный дайджест. 20 — 26 февраля

Виктор Осимхен

«Наполи», нападающий, 25 лет

Этот форвард уже больше года является трансферной целью нескольких топ-клубов Европы. В прошлом сезоне Осимхен доказал, что является элитным форвардом, с которым любая команда может стать на порядок лучше.

Как сообщает Napoli Magazine, главными претендентами на подписание Осимхена являются «Челси» и ПСЖ. Эти клубы готовы потратить много денег, чтобы заполучить этого «горячего» форварда.

К тому же, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, вероятно, покинет клуб — это развяжет руки боссам парижан. Несмотря на это, Осимхен хочет перейти именно в «Челси» и выступать в АПЛ.

Боссы «Наполи» хотят получить за трансфер форварда 130 млн. евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока с клубом в качестве отступных.

Виктор Осимхен globallookpress.com

В нынешнем сезоне Осимхен провел 14 матчей за «Наполи» в Серии А, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Осимхен пополнит состав «Челси» летом этого года.

Себастиан Шиманьский

«Фенербахче», полузащитник, 24 года

Этот футболист уже несколько сезонов является одним из ключевых игроков в своих клубах. Нет ничего удивительного в том, что топ-клубы Европы ведут ожесточенную борьбу за подписание Шиманьского.

По данным TEAMtalk, на польского полузащитника претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Скауты английских клубов активно следят за игрой Шиманьского.

Себастиан Шиманьский globallookpress.com

К тому же, «Милан» и «Интер» также планирует подписать полузащитника. Боссы «Фенербахче» хотят получить около 30-и млн. евро за Шиманьского.

Интернет-портал Тransfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 млн. евро. Действующий контракт Шиманьского с «Фенербахче» рассчитан до лета 2027-го года.

В нынешнем сезоне польский футболист провел 27 матчей в чемпионате Турции, забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.

Наш прогноз: Шиманьский продолжит карьеру в АПЛ.

Виктор Бонифейс

«Байер», нападающий, 23 года

Команда Хаби Алонсо показывает феноменальные результаты в нынешнем сезоне. Одним из ключевых игроков «Байера» в нынешнем сезоне является именно Бонифейс.

Как сообщает CaughtOffside, «Челси» хочет приобрести нападающего «Байера» в летнее трансферное окно на фоне неудачной игры форварда «синих» Николаса Джексона.

Дело в том, что основной нападающий «Челси» забил всего 7 голов за 22 матча в рамках АПЛ. Руководство «синих» рассматривает варианты со сменой нападающего.

По данным интернет-портала Тransfermarkt, стоимость Бонифейса оценивается в 40 млн. евро.

Виктор Бонифейс globallookpress.com

В нынешнем сезоне форвард провел 23 матча за «Байер» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 8 голевых передач.

Наш прогноз: Бонифейс продолжит выступать за «Байер».

Флориан Вирц

«Байер», полузащитник, 20 лет

Этот полузащитник вместе с Бонифейсом делает разницу в «Байере» в нынешнем сезоне. Вирц также может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

По данным Sport Bild, «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — главные претенденты на подписание полузащитника в летнее ТО. Источник отмечает, что «Бавария» вышла из гонки за подписание Вирца.

Флориан Вирц globallookpress.com

Сам полузащитник не хочет уходить из «Байера» раньше 2025-го года. Отмечается, что компания Аdidas, с которым сотрудничает Вирц заинтересована в переходе именно в «Реал».

К тому же, «Манчестер Сити» ищет преемника Кевина де Брейне, контракт с которым заканчивается именно в 2025-м году.

В нынешнем сезоне Вирц провел 23 матча за «Байер» в Бундеслиге, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

Наш прогноз: Вирц покинет «Байер» только в 2025-м году.

Марк Гехи

«Кристал Пэлас», защитник, 23 года

Этот защитник уже несколько лет является ключевым игроком в обороне «Кристал Пэласа». Гехи отличный вариант, если вы ищете супернадежного игрока, который не обладает ярковыраженными атакующими способностями.

По данным The Telegraph, на подписание Гехи претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Боссы «мерсисайцев» уже включили игрока в список приоритетных вариантов.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не сразу вступит в гонку за защитника, ведь в его подписании заинтересован Дэн Эшуорт, который еще не занял пост спортивного директора «манкунианцев».

Интересно, что «Челси» имеет первоочередное право выкупа Гехи, который является его воспитанником.

Марк Гехи globallookpress.com

В нынешнем сезое защитник провел 22 матча за «Кристал Пэлас» в АПЛ и сделал одну голевую передачу, заработав при этом 2 желтые карточки.

Наш прогноз: Гехи пополнит состав «Ливерпуля».

Оливье Жиру

«Милан», нападающий, 37 лет

Этот форвард долгие годы доминировал в Европе, все знали, что Жиру — очень мощный и опасный форвард. Даже в 37 лет футболист является одним из ключевых игроков в «Милане».

Как сообщает Football Italia, Жиру может продолжить карьеру за пределами Европы. У форварда есть варианты в МЛС и ОАЭ. Несколько клубов из чемпионата США уже рассматривают возможность с подписанием футболиста.

Сам Жиру мечтает закончить карьеру именно в МЛС. Отмечается, что клубы будут готовы подписать форварда только, если тот перейдет на правах свободного агента.

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Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Пока неизвестно, подпишет ли француз новый контракт с «россонери» или будет завершать карьеру в другой лиге.

Оливье Жиру globallookpress.com

В нынешнем сезоне Жиру провел 23 матча за «Милан» в Серии А, забил 12 голов и сделал 8 голевых передач.

Наш прогноз: Жиру продлит контракт с «Миланом» еще на один сезон.