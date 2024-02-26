Трансферный дайджест. 20 — 26 февраля

Виктор Осимхен
«Наполи», нападающий, 25 лет
Этот форвард уже больше года является трансферной целью нескольких топ-клубов Европы. В прошлом сезоне Осимхен доказал, что является элитным форвардом, с которым любая команда может стать на порядок лучше.
Как сообщает Napoli Magazine, главными претендентами на подписание Осимхена являются «Челси» и ПСЖ. Эти клубы готовы потратить много денег, чтобы заполучить этого «горячего» форварда.
К тому же, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, вероятно, покинет клуб — это развяжет руки боссам парижан. Несмотря на это, Осимхен хочет перейти именно в «Челси» и выступать в АПЛ.
Боссы «Наполи» хотят получить за трансфер форварда 130 млн. евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока с клубом в качестве отступных.
В нынешнем сезоне Осимхен провел 14 матчей за «Наполи» в Серии А, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.
Наш прогноз: Осимхен пополнит состав «Челси» летом этого года.
Себастиан Шиманьский
«Фенербахче», полузащитник, 24 года
Этот футболист уже несколько сезонов является одним из ключевых игроков в своих клубах. Нет ничего удивительного в том, что топ-клубы Европы ведут ожесточенную борьбу за подписание Шиманьского.
По данным TEAMtalk, на польского полузащитника претендуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Скауты английских клубов активно следят за игрой Шиманьского.
К тому же, «Милан» и «Интер» также планирует подписать полузащитника. Боссы «Фенербахче» хотят получить около 30-и млн. евро за Шиманьского.
Интернет-портал Тransfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 млн. евро. Действующий контракт Шиманьского с «Фенербахче» рассчитан до лета 2027-го года.
В нынешнем сезоне польский футболист провел 27 матчей в чемпионате Турции, забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.
Наш прогноз: Шиманьский продолжит карьеру в АПЛ.
Виктор Бонифейс
«Байер», нападающий, 23 года
Команда Хаби Алонсо показывает феноменальные результаты в нынешнем сезоне. Одним из ключевых игроков «Байера» в нынешнем сезоне является именно Бонифейс.
Как сообщает CaughtOffside, «Челси» хочет приобрести нападающего «Байера» в летнее трансферное окно на фоне неудачной игры форварда «синих» Николаса Джексона.
Дело в том, что основной нападающий «Челси» забил всего 7 голов за 22 матча в рамках АПЛ. Руководство «синих» рассматривает варианты со сменой нападающего.
По данным интернет-портала Тransfermarkt, стоимость Бонифейса оценивается в 40 млн. евро.
В нынешнем сезоне форвард провел 23 матча за «Байер» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 8 голевых передач.
Наш прогноз: Бонифейс продолжит выступать за «Байер».
Флориан Вирц
«Байер», полузащитник, 20 лет
Этот полузащитник вместе с Бонифейсом делает разницу в «Байере» в нынешнем сезоне. Вирц также может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
По данным Sport Bild, «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — главные претенденты на подписание полузащитника в летнее ТО. Источник отмечает, что «Бавария» вышла из гонки за подписание Вирца.
Сам полузащитник не хочет уходить из «Байера» раньше 2025-го года. Отмечается, что компания Аdidas, с которым сотрудничает Вирц заинтересована в переходе именно в «Реал».
К тому же, «Манчестер Сити» ищет преемника Кевина де Брейне, контракт с которым заканчивается именно в 2025-м году.
В нынешнем сезоне Вирц провел 23 матча за «Байер» в Бундеслиге, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.
Наш прогноз: Вирц покинет «Байер» только в 2025-м году.
Марк Гехи
«Кристал Пэлас», защитник, 23 года
Этот защитник уже несколько лет является ключевым игроком в обороне «Кристал Пэласа». Гехи отличный вариант, если вы ищете супернадежного игрока, который не обладает ярковыраженными атакующими способностями.
По данным The Telegraph, на подписание Гехи претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Боссы «мерсисайцев» уже включили игрока в список приоритетных вариантов.
«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не сразу вступит в гонку за защитника, ведь в его подписании заинтересован Дэн Эшуорт, который еще не занял пост спортивного директора «манкунианцев».
Интересно, что «Челси» имеет первоочередное право выкупа Гехи, который является его воспитанником.
В нынешнем сезое защитник провел 22 матча за «Кристал Пэлас» в АПЛ и сделал одну голевую передачу, заработав при этом 2 желтые карточки.
Наш прогноз: Гехи пополнит состав «Ливерпуля».
Оливье Жиру
«Милан», нападающий, 37 лет
Этот форвард долгие годы доминировал в Европе, все знали, что Жиру — очень мощный и опасный форвард. Даже в 37 лет футболист является одним из ключевых игроков в «Милане».
Как сообщает Football Italia, Жиру может продолжить карьеру за пределами Европы. У форварда есть варианты в МЛС и ОАЭ. Несколько клубов из чемпионата США уже рассматривают возможность с подписанием футболиста.
Сам Жиру мечтает закончить карьеру именно в МЛС. Отмечается, что клубы будут готовы подписать форварда только, если тот перейдет на правах свободного агента.
Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Пока неизвестно, подпишет ли француз новый контракт с «россонери» или будет завершать карьеру в другой лиге.
В нынешнем сезоне Жиру провел 23 матча за «Милан» в Серии А, забил 12 голов и сделал 8 голевых передач.
Наш прогноз: Жиру продлит контракт с «Миланом» еще на один сезон.